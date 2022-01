Bayi-bayi Selebriti Yang Lahir Pada Tahun 2022 – 2022 adalah tahun banyak hal. Olimpiade musim dingin, reality show Kardashian-Jenner baru, dan sejumlah bayi selebriti.

Bayi-bayi Selebriti Yang Lahir Pada Tahun 2022

Inilah semua orang terkenal yang telah menyambut anak-anak pada tahun 2022, termasuk nama-nama manis mereka (jika sudah terungkap, ya!)

Setelah orang-orang seperti Emily Ratajkowski, Louise Thompson, Meghan Trainor, dan Putri Augene menyambut anak-anak pada tahun 2021, inilah bayi-bayi selebriti yang lahir pada tahun 2022 dan nama-nama indah mereka.

Kaya Scoldeario dan Benjamin Walker

Aktor Skins Kaya dan suaminya Benjamin mengumumkan kelahiran anak kedua mereka pada 9 Januari 2022 dengan foto manis dari rumah sakit. “Kamu berhasil di sini, sayang ” tulisnya di Instagram. “Memulai tahun baru dengan begitu banyak cinta di hati kita & di rumah kita Ditambah kotoran dan muntah, banyak juga.”

Kaya mengungkapkan dia mengharapkan pada September 2021 dengan foto benjolan manis. Pasangan itu bertemu saat syuting The Moon and The Sun pada tahun 2014, menikah satu tahun kemudian, pada tahun 2015, dan menyambut anak pertama mereka – seorang putra – pada bulan Desember 2016.

Matt Edmondson

Presenter BBC Radio 1 Matt Edmondson dan istrinya Bryony Emmett menyambut putri kedua mereka pada 8 Januari 2022, mengumumkan berita tersebut di Instagram. Pasangan yang telah menikah sejak 2013, menulis, “Memperkenalkan Willow Mae Edmondson. Seminggu yang luar biasa… Kami telah pergi ke neraka dan kembali, tetapi bayi Willow ada di sini dan dia ajaib.

“Bryony sangat brilian dan berani, dan sekarang baik-baik saja dan beristirahat. Kami di rumah dan aman dan berjongkok selama beberapa minggu. Ivy sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada staf NHS yang brilian di Rumah Sakit Lewisham yang membantu kami melewatinya. semua- mereka diregangkan sejauh ini, tetapi bekerja sangat keras sehingga kami tidak menderita.

Ashley Graham dan Justin Irvin

Model Ashley dan suaminya Justin mengumumkan kelahiran anak kembar mereka pada 8 Januari melalui Instagram Story yang berbunyi, “Justin dan saya sangat senang berbagi bahwa bayi laki-laki kami ada di sini. Mereka lahir pagi ini di rumah dan bahagia serta sehat. .”

Kemudian dia melanjutkan. “Saya menghabiskan banyak waktu untuk bersantai dan memperdalam ikatan antara suami dan ketiga putra saya, tetapi saya tidak sabar untuk berbagi lebih banyak dengan Anda. Salam, AG.”

Ashley dan Justin bertemu di gereja pada tahun 2009, dengan pasangan itu mengikat simpul setahun setelahnya. Pada Januari 2020, mereka dikaruniai anak pertama, laki-laki, Isaac Menelik Giovanni Ervin.