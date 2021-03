Young Lex Diduga Plagiat Lagu Dari Musisi Tiongkok – Netizen mengkritik rapper Young Lex karena mencuri video musik dari musisi Tiongkok Lay Zhang, yang juga merupakan anggota band EXO. Kritikan semacam ini dilontarkan oleh netizen, sehingga nama Young Lex dan kata plagiat menempati urutan pertama dalam tren populer di Twitter.

adequacy – Young Lex merilis lagu baru di channel YouTube pada hari Senin, 8 Maret 2021 berjudul The Last King (The Last King). Sejak perilisannya, netizen telah melihat banyak kemiripan antara video musik Raja terakhir dan Lay’s Lit yang dirilis 9 bulan lalu tepatnya pada 1 Juni 2020. Banyak kesamaan dapat dilihat antara musik, efek visual, kostum dan koreografi. Bahkan kemiripan yang paling jelas dapat dilihat pada animasi naga yang muncul di belakang gedung. Bentuk dan penampilan naga agak mirip, mulai dari warna hitam merah cerah pada tubuh utama hingga gerakan naga.

Sebelum menulis berita ini, “The Last King” menduduki peringkat 27 di YouTube, dengan 17.000 tidak suka dan 11.000 suka. Kolom komentar video musik “The Last King” dipenuhi kritik dari netizen. Namun, komentar Young Lex membuat penggemar Kpop semakin kesal. Young Lex menulis: “Otak Micin, para penggemar K-pop akan menyebutnya sebagai plagiarisme.” Banyak orang yang kecewa dengan tindakan Young Lex karena dianggap karena pencurian dapat mendiskreditkan nama Indonesia di seluruh dunia. “Saya kehilangan rasa hormat untuk Young Lex, dia berkata dia harus mencintai negaranya, tapi maaf, saya tidak bisa melakukan itu. Saya malu negara saya disebut pencuri.

Banyak yang melapor ke youtube agar lagu dari Young Lex ini segera ditindak lanjuti. “Saya datang ke video ini karena saya tidak suka dan melaporkannya. Saya tidak peduli dengan kehidupan Anda yang menjengkelkan, Bung. Keluar saja! Video musik, resonansi, dan musik ini baru saja disalin dari aslinya. Terima kasih telah tinggal di Indonesia, gak pernah dapet lagi. Kesempatan kedua di Korea, “

Saat Young Lex mengatakan bahwa video musik hanya terinspirasi oleh Lay, mereka tidak menerimanya. “Ini semacam plagiarisme? Apakah Anda tidak lagi memiliki inspirasi kosa kata muda? Hahahaha, Zhang Yixing Bung yang terhormat, jelas dan sangat mirip, dapatkah Anda mengatakan inspirasi lagi? Penggemar lain sudah mengetahui hal ini dan akan memberi tahu Anda Laporkan, pikirkan dan gunakan otakmu sebelum melakukan sesuatu, “

Ada banyak alasan untuk mengutamakan Young Lex. Selain kolaborasi luar biasa dengan Awkarin, kepribadian Young Lex memang menarik berbagai reaksi dari publik. Misalnya, ia bentrok dengan Iwa K karena dalam wawancara dengan Metro TV News, hukumannya dinilai tidak sopan. Menurut Iwa K, jika Lex tidak menghubunginya dan mengatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan kalimat yang diselewengkan oleh media, dia mungkin tidak akan diganggu. Belum lagi, ia masih harus menghadapi 8 Ball yang juga tersinggung dengan ucapan Lex.

Ini bukan pertama kalinya Young Lex membuat pernyataan yang dianggap sombong. Sejak namanya muncul di banyak media, beberapa kata memang sempat menimbulkan kontroversi dan dianggap sebagai simbol kesombongan sang rapper. Pada tahun 2019, video berjudul “Lah Bodo Amat” oleh Young Lex menjadi video YouTube pertama yang dikirimkan Kementerian Komunikasi dan Informasi ke YouTube.

Biografi Lay Zhang

Zhang Yixing juga dikenal dengan nama panggungnya Lay Zhang (Lay Zhang) atau disingkat Lay (Korea: 레이). Dia adalah penyanyi, rapper, penulis lagu, penari dan aktor Tiongkok. Dia memulai debutnya pada tahun 2012 sebagai anggota grup musik pria Korea-Cina EXO dan sub-unit EXO-M di bawah SM Entertainment. Dia dikenal luas setelah dia berpartisipasi dalam aktivitas pencarian bakat China “Star Academy” pada tahun 2005. Selain aktif dalam kegiatan musik, ia juga tampil di banyak drama dan film, seperti “Ex-Files 2” (2015), “The Mystic Nine” (2016) dan “Kung Fu Yoga” (2017)), “Island” (2018) dan “Golden Eye” (2019).

Zhang mendirikan perusahaan swasta pada tahun 2015, yang beroperasi sebagai perusahaan manajemen dan memiliki perusahaan rekaman untuk mengawasi aktivitas pribadinya. Dia juga menerbitkan buku otobiografi yang memecahkan rekor berjudul “Perusahaan Permanen” pada tanggal 24 tahun yang sama. Pada 2016, Zhang Cong Changsha ditunjuk sebagai duta propaganda Liga Pemuda Komunis Tiongkok, yang menjadikannya selebritas tepercaya pertama yang menyandang gelar ini. Pada bulan Oktober 2016, ia merilis mini album pertamanya “Lost Control”, yang berhasil meraih sukses di pasar Korea dan Cina; album ini menduduki peringkat pertama di tangga album Gaon dan di tangga lagu album dunia Billboard Tempat keempat.

Pada tahun 2016, Zhang menempati peringkat ke-23 dalam daftar “100 Selebriti Paling Berharga” yang dipilih oleh perusahaan riset pasar Kantar dan majalah bisnis China “CBN Weekly”. Dia juga menempati peringkat ke-20 dalam daftar 100 Selebriti Cina Teratas Forbes 2017, dengan perkiraan pendapatan 120 juta yuan, dan peringkat 11 dan 5 masing-masing pada tahun 2019 dan 2020.

Debut 2012-2014 dengan EXO

Selama penampilan Zhang di konser Exoplanet # 1 Lost Planet di Jakarta pada 6 September 2014. Zhang memulai debutnya sebagai idola K-pop dengan nama panggung “Lay”. Dia mengatakan bahwa SM Entertainment disebut ini karena ada karakter bernama “Hua Zelei” dalam drama Taiwan “Meteor Garden”, yang “berbakat dan sangat mencintai musik”. Pada Januari 2012, ia dan tiga anggota EXO lainnya dari China memperkenalkan trailer berjudul “Phoenix” kepada publik. Setelah merilis single “What Is Love” dan “History”, ia dan 11 anggota lainnya menggelar kualifikasi. Ini membuat tampilan pertamanya di Stadion Olimpiade Seoul pada tanggal 31 Maret 2012, dan kemudian mengadakan pertunjukan kedua dan konferensi pers di auditorium Universitas Bisnis Internasional Beijing. EXO memulai debutnya dengan singel utama “Mama” pada 8 April 2012, dan menayangkan pemutaran perdana EXO-M di China di TV pada Upacara Penghargaan Billboard Bulan Perak ke-12.

Biografi Young Lex

Karir dan Pendidikan

Young Lex menjadi rapper pada tahun 2011 dan memulai karirnya. Di sekolah menengah pertama, Young Lex menjual udon yang dibelinya lalu dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saat masuk SMA 30 Rawasari, ia mulai tertarik dengan musik hip-hop dan mulai belajar. Setelah sekian lama lulus SMA, Young Lex akhirnya bertemu dengan Felix, dan Felix membuatnya semakin bersemangat untuk mendalami musik Hip Hop.

Sejak itu, Young Lex berkomitmen untuk memproduksi lagu dan klip video. Young Lex juga bekerja sebagai pekerja gudang dan pegawai kantoran, dan mampu mengumpulkan dana untuk pencatatan. Lagunya yang berjudul “This Is My Style” menjadi soundtrack film “The King of Rock” yang sebelumnya dirilis ulang bersama rapper Iwa K.

