Woody Harrelson Terlihat Bersama Nancy Pelosi di Washington – Woody Harrelson memiliki teman di tempat yang sangat tinggi. Aktor berusia 60 tahun itu terlihat di Washington D.C. pada hari Rabu dengan Ketua DPR Nancy Pelosi. Keduanya menuju ke kantor politisi dengan rombongan di belakangnya. Tidak jelas mengapa keduanya bertemu. Perwakilan untuk Harrelson dan Pelosi tidak segera menanggapi permintaan komentar Fox News.

adequacy – The Hill melaporkan bahwa peraih nominasi Oscar itu berada di Washington baru-baru ini untuk syuting miniseri HBO “The White House Plumbers,” yang menceritakan kisah dalang di balik Watergate. Harrelson akan memerankan E. Howard Hunt, yang terlibat erat dalam skandal itu. Outlet tersebut melaporkan bahwa bintang tersebut juga menghabiskan waktu dengan Rep. Dean Phillips (D-Minn.), seorang teman lama. Mereka dilaporkan berbicara di Ruang Rayburn dekat lantai House. Untuk kunjungannya ke ibu kota, bintang “Venom: Let There Be Carnage” itu ditemani istrinya Laura Louie, dan salah satu putri mereka.

Menurut Yahoo, Phillips mengatakan kepada laporan bahwa Harrelson hadir di DC untuk “membawa keceriaan ke tempat yang membutuhkannya saat ini.” Pelosi menghadapi rintangan di Capitol Hill saat ini dalam mencoba meloloskan rencana pengeluaran $3,5 triliun yang dikenal sebagai Build Kembali Lebih Baik. RUU infrastruktur senilai $ 1 triliun yang Pelosi ingin pemungutan suara minggu ini di DPR berada dalam bahaya karena bentrokan intra-partai yang sengit berlanjut di antara Demokrat atas paket $ 3,5 triliun yang terpisah dan luas.

Demokrat sayap kiri mengatakan mereka akan tenggelam paket infrastruktur yang telah disahkan Senat AS tanpa rencana “Bangun Kembali Lebih Baik” dibawa ke lantai secara bersamaan. Namun, Senat Demokrat moderat Sinema dan Manchin menghalangi pengesahan yang terakhir dalam bentuknya yang sekarang karena kekhawatiran tentang label harga.

Perfilman Woody Harrelson

Saat masih mengerjakan Cheers, Harrelson memulai kembali karir filmnya. Film pertamanya adalah Wildcats, sebuah komedi sepak bola 1986 dengan Goldie Hawn. Dia mengikuti penampilannya di Wildcats dengan komedi romantis 1990 Cool Blue, bersama Hank Azaria. Dia bersatu kembali dengan Wesley Snipes (yang juga telah memulai debutnya di Wildcats) di box-office hit White Men Can’t Jump (1992) dan box office bomb Money Train (1995). Pada tahun 1993, Harrelson beradu peran dengan Robert Redford dan Demi Moore dalam drama Indecent Proposal, yang merupakan kesuksesan box office, menghasilkan total lebih dari $265.000.000 di seluruh dunia.

Dia kemudian memerankan Mickey Knox dalam Natural Born Killers karya Oliver Stone dan Dr. Michael Raynolds dalam film Michael Cimino The Sunchaser. Pada tahun 1996, ia membintangi komedi Kingpin untuk saudara Farrelly. Karier Harrelson mendapatkan momentum ketika ia membintangi film Miloš Forman The People vs. Larry Flynt, di mana ia berperan sebagai Larry Flynt, penerbit majalah Hustler. Film ini sukses dan penampilan Harrelson dinominasikan untuk Golden Globe Award dan Academy Award untuk Aktor Terbaik. Setelah itu, Harrelson berperan dalam peran film yang lebih serius.

Dia membintangi film perang tahun 1997 Welcome to Sarajevo dan pada tahun 1997 memiliki peran utama sebagai Sersan Schumann dalam Wag the Dog dan sebagai Will Huffman dalam film keluarga tahun 1997 Road to Manhattan. Pada tahun 1998, Harrelson membintangi film thriller Palmetto dan memerankan Sersan Keck di The Thin Red Line, sebuah film perang yang dinominasikan untuk tujuh Academy Awards pada tahun 1999. Harrelson membuat film lain seperti The Hi-Lo Country dan memerankan Ray Pekurny dalam komedi EDtv. Juga pada tahun 1999, ia muncul sebagai petinju Vince Boudreau dalam film Ron Shelton Play It to the Bone.

Harrelson tidak muncul di film lagi sampai tahun 2003, ketika ia ikut membintangi sebagai Galaxia dalam film komedi Anger Management. Dia muncul dalam film aksi Setelah Matahari Terbenam dan film Spike Lee She Hate Me. Pada tahun 2005, Harrelson berada di The Big White and North Country. Juga pada tahun 2005 ia muncul sebagai Kelly Ryan, suami dari seorang wanita yang terobsesi kontes dalam film The Prize Winner of Defiance, Ohio. Harrelson membuat dua film pada tahun 2006, versi film animasi Free Jimmy dan juga A Scanner Darkly. Pada tahun 2007 ia memainkan Carter Page III, pendamping gay wanita Washington D.C., dalam film The Walker. Dalam film thriller kriminal pemenang Oscar 2007 No Country for Old Men, Harrelson memiliki peran kunci sebagai Carson Wells, seorang pemburu hadiah.

Film ini memenangkan Film Terbaik dan Sutradara Terbaik untuk Joel Coen dan Ethan Coen. Harrelson juga memenangkan Screen Actors Guild Award untuk Pemeran Terbaik, bersama dengan Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, dan Kelly Macdonald. Dalam Pertempuran di Seattle tahun 2007, Harrelson memainkan peran kunci lain dari seorang petugas polisi Seattle yang istrinya yang sedang hamil kehilangan bayinya selama protes Organisasi Perdagangan Dunia 1999. Pada tahun 2008, Harrelson muncul di beberapa film, di antaranya komedi bola basket Will Ferrell Semi-Pro dan drama Will Smith yang kejam Seven Pounds sebagai penjual daging vegan buta bernama Ezra Turner.

Pada tahun 2009, Harrelson menerima pujian yang signifikan atas penampilannya sebagai Kapten Tony Stone di The Messenger. Dalam apa yang dianggap banyak kritikus sebagai peran terbaiknya, Harrelson dinominasikan untuk Penghargaan Satelit, Penghargaan Semangat Independen, Penghargaan Golden Globe, Penghargaan Persatuan Aktor Layar, dan Penghargaan Akademi untuk Aktor Pendukung Terbaik. Harrelson juga telah memenangkan penghargaan Aktor Pendukung Terbaik dalam upacara penghargaan National Board of Review 2009 dan menerima penghargaan dari berbagai masyarakat kritikus.

Juga pada tahun yang sama, Harrelson ikut membintangi komedi horor Zombieland, diikuti oleh Roland Emmerich 2012, di mana ia memerankan Charlie Frost, seorang pria yang memperingatkan akhir dunia. Pada tahun 2010, ia membintangi sebagai bartender dan mentor dalam film seni bela diri barat futuristik Bunraku. Pada 2011, ia berperan sebagai Tommy dalam film Friends with Benefit. Harrelson menyutradarai film ETHOS 2011, yang mengeksplorasi gagasan tentang masyarakat modern yang menghancurkan diri sendiri, diatur oleh kekuatan yang tidak setara dan cita-cita demokrasi yang gagal.

Dia memerankan Haymitch Abernathy di The Hunger Games 2012, dan mengulangi peran itu di ketiga film berikutnya dalam seri tersebut. Pada 2012, ia memiliki peran utama dalam Game Change sebagai ahli strategi republik Steve Schmidt. Pada tahun 2015, Woody Harrelson dan putrinya Zoe membintangi film pendek 7 menit untuk ‘Song for Someone’ milik U2. Pada tahun 2016, Harrelson mengumumkan bahwa ia akan menyutradarai, menulis, memproduksi, dan membintangi sebuah film, Lost in London , yang diambil sebagai pengambilan tunggal dan ditayangkan secara langsung pada 19 Januari 2017.

Harrelson berperan sebagai kepala polisi Bill Willoughby dalam film kejahatan komedi hitam Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, dirilis pada tahun 2017, di mana ia menerima nominasi untuk Academy Award untuk Aktor Pendukung Terbaik dan Screen Actors Guild Award untuk Penampilan Luar Biasa oleh Aktor Pria di sebuah Peran Pendukung. Pada tahun 2017, ia memainkan antagonis Kolonel dalam film fiksi ilmiah War for the Planet of the Apes. Juga tahun itu, ia membintangi film drama komedi The Glass Castle, sebuah adaptasi dari memoar Jeannette Walls.

Pada tahun 2018, Harrelson berperan sebagai Tobias Beckett, seorang kriminal dan mentor Han Solo dalam Lucasfilm’s Solo: A Star Wars Story. Pada tahun 2018, Harrelson muncul sebagai cameo di akhir film Venom, memerankan Cletus Kasady, dan dia akan kembali berperan sebagai antagonis utama Cletus Kasady/Carnage di sekuel 2021 Venom: Let There Be Carnage. Pada 2019, ia membintangi Kevin Costner di The Highwaymen. Pada November 2019, ia membintangi film blockbuster Roland Emmerich Midway, memerankan Laksamana Chester Nimitz. Pada tahun yang sama ia mengulang perannya sebagai Tallahassee di Zombieland 2: Double Tap.