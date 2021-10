Tori Spelling Mengenang Sekaligus Ucapkan Ulang Tahun Ke Luke Perry Yang Tiada – Tori Spelling melihat kembali temannya. Senin merupakan acara ulang tahun ke-55 dari lawan main Spelling di “Beverly Hills, 90210” Luke Perry, menulis di Instagram untuk memberi penghormatan kepada sahabatnya, di samping foto manis dari aktor yang Menembakkan ciuman di pipinya. Perry meninggal pada 2019 setelah mengalami beberapa kali stroke. “Selamat Ulang Tahun untuk temanku dan saudaraku Luke, Kamu sangat dirindukan,” dia memulai. “Tidak sehari pun aku tidak memikirkanmu. Kamu adalah salah satu yang spesial.”

adequacy – Ejaan ingat bertemu Perry ketika dia hanya seorang “gadis remaja yang tidak aman” dan memujinya karena menjadi “anak laki-laki pertama” yang membuatnya “merasa berharga sebagai manusia, wanita, dan komedian.” “Kamu membela saya dengan keras. Pergi berkelahi secara harfiah untuk saya ketika saya berada dalam hubungan yang kasar secara verbal dan duduk dan berbicara kepada saya melalui saat-saat paling tidak aman dari kehidupan gadis remaja yang gelisah,” lanjutnya. Bintang itu juga mencatat bahwa Perry menjulukinya “Unta” karena bulu matanya yang panjang. “Anda memiliki cara untuk membuat setiap manusia merasa percaya diri, didengar, dan istimewa begitu mereka bertemu Anda,” kata Spelling.

“Energimu adalah cinta tanpa pamrih murni. Seorang pemberi dalam kehidupan yang tak memberi ini. Sifat cintamu terbawa selama beberapa dekade.” Dia kemudian menceritakan hubungan Perry dengan anak-anaknya sendiri, karena dia sering bertanya tentang mereka dalam percakapan dan mengakhiri pesannya dengan “Paman Luke mencintai mereka.” “Sebagai orang tua, Anda mendefinisikan tangan. Selalu mengutamakan Jack dan Sophie. Senang memamerkan foto gulat Jack dan dompet serta barang-barang yang dirancang dan dibuat Sophie,” kenang aktris itu sebelum berbagi penyesalan yang dia miliki.

“Kami tidak pernah memiliki malam keluarga Taco Tuesday di rumah Anda {saya mendengar taco Anda adalah yang terbaik} dan bahwa saya tidak dapat memenuhi visi dan impian Anda tentang pemeran kami melakukan film horor yang sangat Anda sukai bersama mereka,” dia dikatakan. “Maaf kedua hal itu tidak pernah terjadi. Hari ini, dan setiap hari kami semua merindukanmu dan memelukmu di hati kami. Semua orang begitu.”

Siapa Luke Perry?

Coy Luther “Luke” Perry III membintangi sebagai Fred Andrews di serial CW Riverdale. Dia memiliki peran tamu di acara terkenal seperti Criminal Minds, Law & Order: Special Victims Unit, The Simpsons, dan Will & Grace, dan juga membintangi beberapa film, termasuk Buffy the Vampire Slayer (1992), 8 Seconds (1994), The Fifth Element (1997), dan Once Upon a Time in Hollywood (2019), penampilan fitur terakhirnya. Luke Perry lahir pada 11 Oktober 1966 di Mansfield, Ohio, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Ann Perry, seorang ibu rumah tangga, dan Coy Luther Perry Jr., seorang pekerja baja.

Orang tuanya bercerai pada tahun 1972, dan ibunya kemudian menikah dengan Steve Bennett, seorang pekerja konstruksi, dengan siapa dia memiliki anak lagi. Ayah biologisnya meninggal karena serangan jantung pada tahun 1980. Perry dibesarkan di Fredericktown, Ohio, dan memerankan Freddie Bird, maskot sekolah untuk SMA Fredericktown. Dalam upaya untuk menemukan peran yang lebih dewasa, ia memutuskan untuk meninggalkan Beverly Hills, 90210 pada tahun 1995. Tahun itu, ia mengambil bagian dalam film Italia Vacanze di Natale ’95, bermain sendiri. Meskipun ia mengumumkan bahwa 90210 berada di belakangnya, ketidakhadirannya hanya berlangsung selama tiga tahun, dan ia kembali ke pertunjukan pada tahun 1998.

Selama waktu ini, Perry membintangi film independen Normal Life berlawanan dengan Ashley Judd, membintangi ilmu TV film fiksi Invasion (1997), dan Riot (1997), sebuah drama tentang kerusuhan Los Angeles 1992. Dia memiliki peran kecil dalam film petualangan fiksi ilmiah Luc Besson The Fifth Element (1997). Pada tahun 1998, ia kembali ke 90210, di mana ia tetap sebagai bintang tamu khusus permanen melalui musim terakhir pertunjukan pada tahun 2000. Pada tahun 1999, ia membintangi film Storm.

Dari 2001 hingga 2002, ia membintangi drama penjara HBO Oz, sebagai Pendeta Jeremiah Cloutier. Dari tahun 2002 hingga 2004 ia membintangi serial televisi pasca-apokaliptik Yeremia. Perry kemudian membintangi sebuah film televisi tahun 2002 berjudul The Triangle. Pada tahun 2006, Perry ikut membintangi serial drama ansambel Windfall, tentang sekelompok teman yang memenangkan lotre. Serial ini berjalan selama 13 episode selama musim panas 2006 di NBC. Pada tahun 2007, dia mendapatkan peran Tommy “Santa” Santorelli di film The Sandlot: Heading Home, dan dia muncul di A Gunfighter’s Pledge barat tahun 2008. Perry juga muncul di serial HBO 2007 John dari Cincinnati. Dia juga membintangi film Swedia ntligen Midsommar (Akhirnya Midsummer), yang dirilis pada musim panas 2009.

Perry melakukan pekerjaan sulih suara yang cukup besar untuk berbagai serial animasi, biasanya bermain sendiri. Dia memerankan dirinya sendiri (sebagai saudara tiri Krusty the Clown) dalam “Krusty Gets Kancelled”, sebuah episode dari The Simpsons (1993). Dia menyuarakan dirinya dalam sebuah episode Johnny Bravo, memberikan saran kencan Johnny setelah Johnny menyelamatkannya dari injak gadis-gadis penggemar. Perry memparodikan dirinya sendiri dalam “The Story on Page One”, sebuah episode Family Guy, di mana ia menuntut Peter Griffin karena menyebutnya gay dalam sebuah artikel surat kabar. Karya suaranya yang lain termasuk The Incredible Hulk, Biker Mice from Mars (yang juga dibintangi rekan main 90210 Ian Ziering), Mortal Kombat: Defenders of the Realm, dan The Night of the Headless Horseman.

Pada tahun yang sama, Perry berpartisipasi dalam produksi audio Bible Thomas Nelson yang dikenal sebagai The Word of Promise. Dalam audio yang didramatisasi ini, Perry memainkan Saint Stephen dan Judas Iskariot. Proyek ini juga menampilkan sejumlah besar aktor Hollywood terkenal lainnya, termasuk Jim Caviezel, Louis Gossett Jr., John Rhys-Davies, Jon Voight, Gary Sinise, Jason Alexander, Christopher McDonald, Marisa Tomei, Stacy Keach dan John Schneider.

Perry muncul di Broadway pada tahun 2001 dalam kebangkitan The Rocky Horror Show, bermain Brad Majors. Pada tahun 2004, ia muncul dalam produksi London When Harry Met Sally … sebagai Harry, bersama Alyson Hannigan sebagai Sally. Dia berperan sebagai penipu / paranormal dalam episode Leverage musim kedua pada tahun 2010, dan kemudian muncul sebagai versi Amerika dari Inspektur Ruangwaktu dalam sebuah episode Komunitas pada tahun 2013, berjudul “Konvensi Ruang dan Waktu”.

Dari 2017 hingga kematiannya pada 2019, Perry berperan sebagai Frederick “Fred” Andrews, ayah Archie dan pemilik Andrews Construction, di seri CW Riverdale. Dimulai dengan “Bab Empat Puluh Sembilan: Fire Walk with Me”, episode pertama yang mengudara setelah kematiannya, semua episode baru dari seri untuk musim itu didedikasikan untuknya. Pada saat kematiannya pada 4 Maret 2019, masih ada empat episode yang belum ditayangkan yang menampilkan Perry yang akan tayang di sisa Musim 3. Dia memerankan aktor Kanada Wayne Maunder dalam film 2019 Once Upon a Time in Hollywood, sekitar tahun 1960-an Hollywood. sekitar waktu pembunuhan Charles Manson. Disutradarai oleh Quentin Tarantino, itu adalah peran film terakhir Perry.