Stevie Nicks Mengatakan dia Menyelamatkan Dirinya Dari Candu Narkoba – Seks, narkoba, dan rock ‘n’ roll adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh Stevie Nicks seperti banyak musisi lain di industri ini tetapi sekarang tidak lagi. Penyanyi ikonik itu membuka diri kepada Tim McGraw di acara Apple Music Country-nya “Beyond the Influence Radio” pada hari Rabu tentang bagaimana dia “menyelamatkan” dirinya dari masalah kecanduannya.

adequacy – Nicks, 73, mengatakan jika dia ingin berbagi kisah hidupnya dengan penggemar, vokalis Fleetwood Mac itu ingin menghindari berbagi pengalamannya dengan narkoba. “Saya berhasil menyelamatkan diri. Saya melewati beberapa momen yang cukup menakutkan, tetapi saya menyelamatkan saya, tidak ada orang lain yang menyelamatkan saya,” katanya kepada penyanyi country itu. “Saya selamat dari saya. Saya selamat dari kokain saya. Saya selamat sendirian.”

“Saya memeriksakan diri ke rehab. Tidak ada yang melakukan itu untuk saya. Saya melakukannya dan itu seperti sepanjang hidup saya,” lanjutnya. “Jadi saya akan menari di atas bagian itu hanya untuk memberikan kebijaksanaan kepada orang-orang.” Nicks menambahkan bahwa konsep menerbitkan kisah hidupnya telah memakan waktu bertahun-tahun untuk dipikirkan. Jika dia pernah melakukannya, tambahnya, itu perlu dipotong menjadi empat buku yang berbeda.

“Saya pikir apa yang akan saya lakukan pertama kali, dan baru belakangan ini saya memikirkan ini, saya mungkin akan duduk di beberapa titik di seberang meja dapur dengan beberapa pacar saya yang telah berada di sana untuk banyak hal dan memasang tape recorder dan hanya mulai berbicara dari awal,” katanya. Pada tahun 1981, Nicks memulai karir solo setelah bergabung dengan Fleetwood Mac pada tahun 1975. “Fleetwood Mac adalah tim saya,” jelasnya kepada McGraw.

“Saya memilikinya dan saya merasa aman. Jadi saya merasa seperti, ‘Saya tidak mencoba untuk membubarkan band ini, saya hanya mencoba untuk benar-benar menjaga band ini tetap bersama.’ Karena apa yang akan membuat band ini tetap bersama adalah saya menjadi mampu membuat album solo yang aneh di sana-sini ketika kalian melakukan hal-hal lain.”

Kembali pada bulan Oktober, penyanyi “Edge of Seventeen” mengatakan kepada Associated Press bahwa pandemi memaksanya untuk tinggal di rumah ketika dia lebih suka bernyanyi langsung di jalan.

“Pandemi ini lebih dari sekadar pandemi bagi saya. Ini mencuri apa yang saya anggap sebagai masa muda terakhir saya,” kata Nicks kepada AP. “Saya tidak hanya punya 10 tahun untuk berkeliaran dan menunggu hal ini pergi. Saya punya tempat untuk dikunjungi, orang-orang untuk dinyanyikan, album lain untuk dibuat. Dengan setiap hari yang berlalu, ini seperti membuang waktu. dari saya. Itu menurut saya adalah hal yang paling sulit bagi saya.”

“Saya punya banyak teman berusia 60 tahun dan mereka berkata, ‘Oh, saya sangat tua, saya 60 tahun.’ Saya seperti, ‘Anda tahu, biola dunia sedang bermain untuk Anda. Anda akan sangat menghargai 60 saat Anda berusia 72 tahun,'” lanjutnya saat itu.

“Saya tidak merasa seluruh dunia benar-benar mendukung untuk menghilangkan ini. Saya merasa seperti orang hanya berpikir itu benar-benar hilang secara ajaib. Yang diperlukan hanyalah beberapa orang yang tidak memakai topeng untuk menyebar. Biarkan satu orang menangkapnya dari Anda dan itu dia ini seperti cerita yang tidak pernah berakhir. Itu membuat saya khawatir karena saya akan, ‘Apakah itu benar-benar akan hilang pada akhir tahun 2021?'”

Stephanie Lynn Nicks adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan produser Amerika yang dikenal karena karyanya dengan band Fleetwood Mac dan sebagai artis solo. Dia dikenal karena suaranya yang khas, persona panggung mistis, dan lirik simbolis yang puitis. Nicks bergabung dengan Fleetwood Mac pada tahun 1975 bersama dengan pacarnya saat itu, Lindsey Buckingham. Pada tahun 1981, saat tetap menjadi anggota Fleetwood Mac, Nicks memulai karir solonya, merilis album studio Bella Donna, yang menduduki puncak Billboard 200 dan telah mencapai status multiplatinum. Dia telah merilis delapan album studio solo.

Stephanie “Stevie” Nicks lahir di Good Samaritan Hospital di Phoenix, Arizona, dari pasangan Jess dan Barbara Nicks. Nicks adalah keturunan Jerman, Inggris dan Irlandia. Kakek Nicks, Aaron Jess “A.J.” Nicks Sr., mengajari Nicks bernyanyi duet dengannya saat dia berusia empat tahun. Ibu Nicks adalah pelindung, menjaga dia di rumah “lebih dari kebanyakan orang” dan dipupuk putrinya cinta dongeng. Sebagai balita, Stephanie bisa mengucapkan namanya sendiri hanya sebagai “tee-dee”, yang menyebabkan untuk nama panggilannya “Stevie”. Relokasi sering ayahnya sebagai presiden Greyhound memiliki keluarga yang tinggal di Phoenix, Arizona.

Albuquerque, New Mexico. El Paso, Texas. Salt Lake City, Utah. Los Angeles. dan San Fransisco. Dengan gitar Goya yang dia terima untuk ulang tahunnya yang ke-16, Nicks menulis lagu pertamanya, berjudul “I’ve Loved and I’ve Lost, and I’m Sad but Not Blue”. Dia menghabiskan masa remajanya dengan bermain rekaman terus-menerus, dan tinggal di “dunia musik kecilnya sendiri”. Saat menghadiri Arcadia High School di Arcadia, California, dia bergabung dengan band pertamanya, Changing Times, sebuah grup folk rock yang berfokus pada harmoni vokal.

Nicks bertemu pasangan musik dan romantis masa depannya, Lindsey Buckingham, selama tahun seniornya di Menlo-Atherton High School di Atherton, California. Ketika dia melihat Buckingham memainkan “California Dreamin'” di klub Young Life, dia bergabung dengannya dalam harmoni. Dia ingat, “Saya pikir dia adalah sayang.” Buckingham berada di sebuah band rock psychedelic, Fritz, tapi dua musisi yang berangkat ke perguruan tinggi. Dia meminta Nicks pada pertengahan 1967 untuk menggantikan penyanyi utama. Fritz kemudian membuka untuk Jimi Hendrix dan Janis Joplin dari tahun 1968 hingga 1970.

Nicks menganggap tindakan tersebut telah menginspirasi intensitas panggung dan penampilannya. Baik Nicks dan Buckingham kuliah di San Jose State University, di mana Nicks mengambil jurusan komunikasi wicara dan berencana menjadi guru bahasa Inggris. Dengan restu ayahnya, Nicks keluar dari perguruan tinggi untuk mengejar karir musik dengan Buckingham. Setelah Fritz bubar pada tahun 1972, Nicks dan Buckingham terus menulis sebagai duo, merekam kaset demo pada malam hari di Daly City, California, pada mesin pita Ampex empat-track satu inci yang disimpan Buckingham di pabrik pemanggang kopi miliknya.

Mereka mendapatkan kesepakatan dengan Polydor Records, dan Buckingham Nicks dirilis pada tahun 1973. Album ini tidak sukses secara komersial dan Polydor menjatuhkan pasangan tersebut. Tanpa uang yang masuk dari album mereka, dan Buckingham mengontrak mononukleosis tak lama kemudian, Nicks mulai mengerjakan banyak pekerjaan. Dia menunggu meja dan membersihkan rumah produser Keith Olsen, di mana Nicks dan Buckingham tinggal untuk sementara waktu sebelum pindah dengan Richard Dashut. Dia segera bereksperimen dengan kokain. “Kami diberitahu bahwa itu adalah rekreasi dan tidak berbahaya,” kata Nicks kepada Chris Isaak pada tahun 2009.

Saat tinggal bersama Dashut, Buckingham mendapatkan peran gitar dengan tur Everly Brothers 1972. Nicks tetap tinggal mengerjakan penulisan lagu sendiri. Selama ini, Nicks menulis “Rhiannon” setelah melihat nama itu dalam novel Triad oleh Mary Leader. Dia juga menulis “Landslide”, terinspirasi oleh pemandangan Aspen dan hubungannya yang perlahan-lahan memburuk dengan Buckingham.

Pada akhir 1974, Keith Olsen memainkan lagu Buckingham Nicks “Frozen Love” untuk drummer Mick Fleetwood, yang datang ke Sound City di California untuk mencari studio rekaman. Fleetwood ingat karya gitar Buckingham ketika gitaris Bob Welch pergi untuk mengejar karir solo. Pada tanggal 31 Desember 1974, Fleetwood menelepon Buckingham, mengundangnya untuk bergabung dengan band.

Buckingham menolak, bersikeras bahwa Nicks dan dia adalah “satu paket” dan dia tidak akan bergabung tanpa dia. Kelompok tersebut memutuskan bahwa menggabungkan pasangan akan meningkatkan Fleetwood Mac, membuat band Inggris menjadi band Anglo-Amerika. Latihan pertama menegaskan perasaan ini, dengan harmoni para pendatang baru menambahkan aksesibilitas pop ke gaya rock berbasis blues sebelumnya.