Soulja Boy Menggoda Kim Kardashian Melalui Postingan Baru Kim Kardashian – Kim Kardashian berada di tengah perceraiannya dengan ayah dari anak-anaknya, rapper Kanye West, tetapi sepertinya dia sudah mendapatkan banyak tawaran hubungan baru! Pilihan kencan terbarunya tampaknya tidak lain adalah Soulja Boy.

adequacy – Semuanya dimulai dengan bintang reality TV memposting fotonya di lapangan tenis, mengayunkan ansambel yang agak seksi dan itu pasti menarik perhatian pria itu. Akibatnya, Soulja Boy melanjutkan syutingnya dengan single baru Kim, menggodanya di bawah pos.

Pada bulan September 2007, single debutnya “Crank That (Soulja Boy)” memuncak di nomor 1 di US Billboard Hot 100. Single ini awalnya diterbitkan sendiri ke internet, dan kemudian menjadi hit nomor satu di Amerika Serikat untuk tujuh minggu berturut-turut mulai bulan September 2007.

Pada tanggal 17 Agustus, Way terdaftar di nomor 18 dalam daftar Forbes Hip-Hop Cash Kings tahun 2010 untuk mendapatkan $7 juta tahun itu. Mengikuti ulasan positif di situs tersebut, ia membuat akun di YouTube dan Myspace. Pada Maret 2007, ia merilis album independen pertamanya Unsigned & Still Major: Da Album Before da Album.

Pada 12 Agustus, “Crank That” digunakan di serial televisi Entourage, dan pada 1 September itu menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100 dan Hot RingMasters AS. Selama Penghargaan Grammy ke-50, Way dinominasikan untuk Lagu Rap Terbaik dengan “Crank That (Soulja Boy)”, tetapi kalah dari “Good Life” milik Kanye West dan T-Pain.

Album debut major label Way, Souljaboytellem.com, dirilis di Amerika Serikat pada 2 Oktober, memuncak pada nomor empat di tangga lagu Billboard 200 dan Top R&B/Hip-Hop Albums. Album ini dilaporkan direkam hanya menggunakan versi demo dari FL Studio.

Souljaboytellem.com menerima ulasan positif dari Allmusic, tetapi menerima ulasan negatif terutama dari sumber lain seperti Entertainment Weekly. Beberapa pengulas memuji Soulja Boy dengan mempelopori tren baru dalam hip-hop, sambil berspekulasi bahwa dia kemungkinan akan menjadi keajaiban satu-hit.

Tindak lanjut untuk Souljaboytellem.com, iSouljaBoyTellem, dirilis pada 16 Desember 2008 untuk penerimaan kritis negatif. Single pertama dari album, “Bird Walk”, memuncak di nomor 40 di tangga lagu Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs dan 20 teratas di tangga lagu Hot Rap Tracks. Itu dilakukan di YouTube Live pada 22 November 2008, dengan pengantar dari MC Hammer.

“Kiss Me Thru the Phone” (menampilkan Sammie) diikuti, memuncak di nomor tiga di Hot 100 dan nomor satu di tangga lagu Hot Rap Tracks. Chris Brown awalnya adalah pilihan pertama Way untuk bernyanyi, tetapi dengan hormat menolak tawaran itu. Way kemudian mencoba melakukannya sendiri dengan Auto-Tune tetapi dia merasa itu tidak dapat diterima.

Lagu ini terjual lebih dari 2 juta kopi digital di Amerika Serikat, menjadi lagu keduanya yang mencapai dua juta unduhan. Pada tanggal 26 Januari 2009, Way merilis single ketiga “Turn My Swag On”. Ini menduduki puncak US Rap Charts dan memuncak di nomor 19 di Billboard Hot 100. Pada 23 Agustus 2009 telah terjual lebih dari 1 juta unduhan digital di Amerika Serikat.

2011–2018: Mixtapes, EP, album independen, dan Loyalitas

Pada tahun 2011, Way merilis serangkaian mixtape. Yang pertama, pada 22 Januari, berjudul Smooky dan memiliki sampul kartun Way melakukan 360 di atas sepeda. Pada tanggal 17 Maret, Way merilis mixtape 1UP yang memiliki cover art berdasarkan anime Naruto.

Way menyatakan: “Jika saya berada di video game, mixtape ini akan memajukan saya ke level berikutnya dengan kehidupan ekstra. Power up with the penawaran baru.”

Pada tanggal 20 April, Way merilis mixtape Juice dengan cover art berdasarkan film dengan nama yang sama. Way mengatakan bahwa dia juga akan merilis film mininya sendiri untuk dipadukan dengan mixtape, dan bahwa dia menuju kehebatan dengan mixtape tersebut.

Pada tanggal 15 Juli, Way merilis mixtape EP berjudul Bernaurd Arnault EP (Edisi Terbatas), kemudian pada tanggal 1 Agustus, Way merilis mixtape ep lain berjudul 21: EP. Pada tanggal 31 Agustus, Way merilis mixtape The Last Crown, sampul mixtape didasarkan pada karya seni Flammarion Engraving. Pada September 2011, Way mengkonfirmasi bahwa ia sedang mengerjakan album baru, Promise, yang akan dirilis pada Oktober.

Way juga merilis sampul dan judul album independen keduanya melalui Twitter, berjudul Skate Boy, dengan pemberitahuan bahwa album itu akan tersedia di toko-toko pada 1 November. Pada 19 September, Way merilis mixtape Supreme. Pada tanggal 30 Oktober, Skate Boy (Edisi Deluxe) dirilis sebagai mixtape, bukan album. Pada tanggal 30 Desember 2011, Way merilis mixtape lain berjudul Gold On Deck.

Pada 2012, Way merilis mixtape tambahan sementara albumnya terus tertunda. Pada tanggal 9 Januari, Way merilis mixtape untuk awal tahun, berjudul 50/13, dengan cover berdasarkan mixtape Live ASAP Rocky. Cinta. secepatnya” Pada tanggal 24 Januari, Way merilis mixtape kolaborasi dengan artisnya Young L berjudul Mario & Domo vs the World dengan cover art berdasarkan video game Super Mario Bros.

Pada tanggal 23 Maret, Way merilis mixtape berjudul OBEY yang menampilkan singel promosi “Too Faded”.. Pada tanggal 3 Juni 2012, Way berbicara tentang albumnya yang akan datang, Promise dan mengatakan bahwa dia telah merilis begitu banyak mixtape dalam dua tahun terakhir karena dia merasa harus mengeluarkan banyak musik dan menjadi sekreatif mungkin.

Pada tanggal 11 Juni, Way merilis mixtape kolaborasi lainnya dengan rapper Vinny Chase berjudul Double Cup City. Pada tanggal 4 September, Way merilis mixtape sekuel Juice II, di mana Way kembali ke gaya produksi lamanya dengan baris awal “Soulja Boy Tell ‘Em”.

Ini adalah mixtape Way yang paling banyak diunduh. Mixtape-nya berjudul Young & Flexin dirilis pada 6 November. Pada tanggal 25 Desember 2012, Way merilis LOUD, yang merupakan mixtape pertamanya yang didistribusikan di iTunes.

2013 ditandai dengan penundaan album lebih lanjut sementara kontrak rekaman Way berakhir, dan dia terus merilis mixtape. Pada 22 Februari, Way merilis mixtape pertamanya tahun ini, berjudul Asing. Pada bulan Maret, dikabarkan bahwa Way menandatangani kontrak dengan Cash Money Records setelah mendapatkan tato wajah bertuliskan “Rich Gang” pada akhir pekan yang sama ketika dia terlihat bersama manajernya dan artis Cash Money Birdman dan Bow Wow.

Ini berlanjut setelah dia menambahkan “Geng Kaya” atau “YMCMB” ke platform media sosialnya. Way sebelumnya melaporkan bahwa dia tidak lagi dengan Interscope Records setelah kontrak rekamannya berakhir pada Februari.Way juga mengumumkan bahwa albumnya Promise telah diberi judul USA DRE. Pada tanggal 15 Maret, ia merilis single pertama dari album, berjudul “Tampan”.

Setelah itu, pada 25 Maret, ia merilis EP, All Black. Pada tanggal 24 April, Way merilis mixtape-nya, Foreign 2. Tiga hari kemudian, Way mengungkapkan cover art untuk mixtape berikutnya berjudul King Soulja yang dirilis pada 5 Mei. Pada tanggal 26 Mei, Way merilis EP keduanya berjudul Cuban Link.

Pada 13 Juni, Way mengumumkan perubahan judul album lainnya, menjadi Life After Fame, dan akan dirilis ke toko-toko pada 30 Juli 2013. Pada tanggal 25 Juni, Way merilis single pertamanya dari album berjudul “Ridin Round” ke iTunes, tetapi kemudian dijuluki sebagai single promosi.

Pada tanggal 30 Juni, Way merilis Life After Fame sebagai mixtape alih-alih album. Pada tanggal 24 September, Way merilis mixtape berjudul 23. Pada tanggal 30 November, Way merilis mixtape-nya The King. Pada tanggal 28 Desember 2013, rapper/penyanyi Drake berkolaborasi dan me-remix lagu intro Way “We Made It” dari mixtape The King.