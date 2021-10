Ryan Reynolds Mengungkapkan Dia Mengambil ‘Sedikit Cuti Panjang’ Dari Membuat Film – Ryan Reynolds mengumumkan dia akan mengambil “sedikit cuti panjang” dari membuat film setelah menyelesaikan proyek terbarunya, “Spirited.” Aktor berusia 44 tahun yang beralih menjadi produser berbagi foto dari waktunya mengerjakan film, yang ia bintangi bersama Will Ferrell dan Octavia Spencer. “Saya beruntung bisa bekerja dengan orang-orang yang akrab dengan keduanya.”

Istri Reynolds, Blake Lively, mengolok-olok aktor itu di bagian komentar. "Michael Caine yang melakukannya lebih dulu," tulisnya di komentar. Lively tampaknya merujuk pada berita bahwa Caine diperkirakan akan pensiun. Caine kemudian mengembalikan komentarnya dalam sebuah pernyataan kepada Fox News. "Mengenai pensiun, saya telah menghabiskan lebih dari 50 tahun untuk bangun jam 6 pagi untuk membuat film, dan saya tidak membuang jam alarm saya!" Caine berkata, "Spirited" adalah musikal berdasarkan "A Christmas Carol" karya Charles Dickens.

Awal Tenar Ryan Reynolds Bermain Film

Meskipun ia tampil terutama dalam komedi, Reynolds menjalani pelatihan fisik yang intensif untuk memainkan peran aksi sebagai karakter Hannibal King dalam film 2004 Blade: Trinity. Pada tahun yang sama, ia membuat penampilan cameo di Harold & Kumar Go to White Castle sebagai perawat. Reynolds memainkan George Lutz dalam pembuatan ulang tahun 2005 dari film horor tahun 1979 The Amityville Horror. Juga pada tahun 2005, ia berperan sebagai pelayan bernama Monty di Waiting… dan muncul sebagai eksekutif musik Chris Brander dalam komedi romantis Just Friends bersama Amy Smart dan Anna Faris.

Di Just Friends, Reynolds menyinkronkan “I Swear” di bagian akhir kredit. Selain itu, ia berperan sebagai agen FBI bersama Ray Liotta dalam film aksi kejahatan tahun 2006 Smokin’ Aces. Reynolds memainkan protagonis dalam film 2008 Pasti, Mungkin. Dia juga muncul di akhir musim kedua dari serial televisi Scrubs. Pada tahun 2007, Reynolds menjadi bintang tamu sebagai teman Brendan, Hams dalam episode “Douchebag in the City” dari sitkom TBS My Boys. Reynolds memerankan Wade Wilson / Weapon XI dalam peran pendukung dalam film prekuel X-Men, X-Men Origins: Wolverine, yang dirilis pada 2009. Dia sebelumnya telah berbicara tentang minat dan keterlibatannya dalam kemungkinan adaptasi film Deadpool dengan penulis skenario David S. Goyer sejauh tahun 2005. 2009 juga melihat Reynolds memerankan Andrew Paxton, berlawanan dengan Sandra Bullock, dalam The Proposal dan Mike Connell di Adventureland.

Pada 2010, Reynolds membintangi film thriller Spanyol dan Amerika Buried, yang diputar di Sundance Film Festival. Pada bulan Juni 2010, Reynolds diundang untuk bergabung dengan Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Reynolds memerankan superhero Green Lantern versi Hal Jordan di Warner Bros.’ film Green Lantern, yang dirilis pada 17 Juni 2011. Film ini tidak berjalan dengan baik baik secara finansial maupun kritis, tetapi perannya membuatnya menjadi salah satu dari sedikit aktor yang menjadi headline film berdasarkan karakter Marvel dan DC. Pada tahun 2011, ia ikut membintangi komedi The Change-Up, serta menceritakan film dokumenter The Whale.

Pada 2012, ia memerankan seorang agen di Safe House, bersama Denzel Washington. Dia kemudian memiliki peran utama dalam dua film fitur Dreamworks Animation, The Croods dan Turbo, keduanya dirilis pada 2013. Peran berikutnya adalah memerankan Nick Walker dalam film adaptasi Universal Pictures dari R.I.P.D. (Istirahat di Departemen Perdamaian), yang dirilis pada 2013. Reynolds kemudian membintangi film beranggaran rendah, The Voices and The Captive pada 2014, serta Mississippi Grind pada tahun berikutnya. Ini diikuti oleh peran pendukung dalam film biografi yang sukses secara finansial, Woman in Gold, sebelum ia kembali ke genre thriller dengan Self/Less, juga pada tahun 2015.

Pada tahun 2016, Reynolds menemukan kesuksesan kritis dan komersial dengan Deadpool, sebuah film yang telah dikembangkan sejak tahun 2000. Setelah memerankan Wade Wilson / Weapon XI, tanpa nama Deadpool, dalam X-Men Origins: Wolverine, ia menjadi sangat terlibat dalam pengembangan film Deadpool. Deadpool menampilkan reboot karakter, mengabaikan peristiwa X-Men Origins: Wolverine, dan membangun latar belakang baru untuk karakter yang lebih dekat dengan materi sumber Marvel Comics. Film ini mengambil tempat dalam dunia film X-Men yang lebih besar, yang dimungkinkan oleh timeline reset di X-Men: Days of Future Past.

Deadpool membuat beberapa rekor box-office, termasuk: pembukaan di seluruh dunia sebesar $264,9 juta dari 62 pasar, yang merupakan terbesar tahun 2016, terbesar untuk film berperingkat R, dan terbesar kedua untuk Fox, hanya di belakang Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith ($303,9 juta). Itu juga mencatat pembukaan IMAX 2D terbesar di seluruh dunia sepanjang masa dengan $27,4 juta dari 606 bioskop IMAX, melampaui The Dark Knight Rises ($23,8 juta). Kesuksesan finansial dan kritis film tersebut membuat studio tersebut bergerak maju dengan sekuelnya.

Juga pada tahun 2016, Reynolds memiliki peran pendukung dalam film thriller kriminal yang disutradarai Ariel Vromen. Pada tanggal 15 Desember 2016, Reynolds menerima sebuah bintang di Hollywood Walk of Fame di 6801 Hollywood Boulevard. Reynolds ikut membintangi Jake Gyllenhaal dan Rebecca Ferguson dalam film thriller fiksi ilmiah Life pada tahun 2017, yang mempertemukannya kembali dengan sutradara Safe House Daniel Espinosa. Pada Januari 2018, Reynolds memulai perusahaan produksi Maximum Effort dan menandatangani kontrak tiga tahun dengan Fox. Reynolds mulai syuting Deadpool 2 pada Juni 2017.

Film ini dibuka pada 18 Mei 2018. Pada Mei 2019, ia membintangi sebagai karakter tituler di Pokémon Detective Pikachu, sebuah adaptasi film aksi langsung dari video game Detective Pikachu. Reynolds menyuarakan, dan merupakan aktor penangkap gerak wajah untuk detektif CGI Pikachu. Pada Januari 2019, Reynolds dinobatkan sebagai wajah Armani Code yang memimpin dengan kampanye untuk aroma Absolu mereka. Juga tahun itu, ia membintangi film thriller aksi Netflix 6 Underground, disutradarai oleh Michael Bay. Film ini dirilis pada 13 Desember.

Reynolds adalah produser eksekutif acara permainan ABC, Don’t, yang tayang perdana pada 11 Juni 2020. Pada Januari 2019, diumumkan bahwa ia akan kembali sebagai pengisi suara Guy di sekuel The Croods. Film, The Croods: A New Age, juga dirilis pada tahun 2020.

Baru-baru ini, perusahaan produksi Maximum Efort miliknya pindah ke Paramount. Pada tahun 2021, Reynolds membintangi dua film. Yang pertama, Hitman’s Wife’s Bodyguard, adalah film komedi aksi yang disutradarai oleh Patrick Hughes dan ditulis oleh Tom O’Connor dan Brandon dan Phillip Murphy. Film ini merupakan sekuel dari film 2017 The Hitman’s Bodyguard yang juga menampilkan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, dan Richard E. Grant yang mengulangi peran mereka.