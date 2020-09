Robret Pattinson Terinfeksi Corona Proses Pembuatan Film “The Batman” Ditunda – Bertambah satu lagi aktor Hollywood yang terinfeksi Covid-19 yakni Robret Pattinson. Seperti yang kita ketahui beberapa waktu belakangan ini tengah dijalankan proses pembuatan film The Batman yang mana melibatkan Robret Pattinson sebagai bintang utamanya. Porses pembuatan film The Batman harus mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan. Kabar positifnya bintang Robret Pattinson sontak menjadi kabar yang sangat mengagetkan. Setelah Robret Pattinson dinyatakan positif Covid-19, dirinya telah diisolasi dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada.

Film The Batman memang tengah dilaksanakan di sebuah kota. Namun sejak ditemukan hasil pemeriksaan salah satu bintangnya positif Covid-19 pada akhirnya pembuatan film tersebut harus ditunda. Kabar ini tentunya telah disampaikan langsung oleh pihak Warner Bos. Pihaknya telah mengkonfirmasi kabar berita tersebut bahwa memang benar jika salah satu hasil tes pemain film The Batman dinyatakan positif Covid-19. Pihak Warner Bos memang tidak menyebutkan siapa sosok bintang yang berstatus Covid-19 tersebut namun dari sumber yang terpercaya telah mendapatkan informasi bahwa aktor Robret Pattinson yang terjangkit virus corona. Namun saat ini keadaan Robret Pattinson tengah menjalani isolasi untuk bisa kembali sembuh. Walaupun sudah banyak media masa yang memberitakan bahwa Robret Pattinson positif Covid-19 namun pihaknya sendiri belum buka suara atas berita yang tengah beredar tersebut.

Proses pembuatan film The Batman memang harus melalui banyak rintangan. Setelah tidak bisa menjalankan proses pembuatan film dengan lancar karena berada di tengah pandemic virus corona, kini pembuatan film The Batman harus benar – benar dihentikan. Robret Pattinson menjadi bintang utama film The Batman sehingga sangat tidak mungkin untuk melangsungkan proses pembuatan film ketika dirinya tengah sakit. Pembuatan film The Batman akan dihentikan hingga waktu yang belum diketahui sampai kapan. Selain itu kabar akan dirilisnya film The Batman pada 1 Oktober 2021 belum diketahui apakah akan dilaksanakan atau tidak. Terjangkitnya Robret Pattinson dari virus corona memang sangat mengejutkan banyak pihak terutama untuk orang – orang terdekat, penggemar, hingga para teman dari produksi film The Batman sendiri.

Sebelum dirinya dinyatakan positif Covid-19 seperti yang kita ketahui bahwa Robret Pattinson telah mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk bisa memerankan perannya dengan baik. Bahkan dalam beberapa waktu belakangan dirinya tengah melakukan diet ketat untuk bisa memiliki bentuk tubuh yang dieal. Robret Pattinson bahkan melakukan berbagai latihan seperti boxing untuk memiliki bentuk tubuh yang lebih menarik. Berbagai hal telah dilakukan Robret Pattinson untuk bisa memberikan penampilan terbaiknya di dalam film The Batman. Namun setelah muncul kabar bahwa dirinya positif Covid-19 hal tersebut lantas membuat proses pembuatan film tersebut dihentikan.

Robret Pattinson bukanlah satu – satunya aktor Hollywood yang terjagkit virus corona. Ada beberapa aktor Hollywood lainnya yang memiliki masalah serupa dengan Robret Pattinson. Hal tersebut menunjukan bahwa dunia industry perfilman di Hollywood sedang tidak baik. Semakin banyaknya berita aktor Hollywood yang positif Covid-19 membuat semua pihak semakin sadar untuk menjaga diri dengan baik. Menjalankan aktivitas di tengah pandemi harus lebih berhati – hati dengan menjaga jarak dari satu orang dengan yang lainnya. Pastikan selalu cuci tangan dan menggunakan masker ketika berkegiatan di luar rumah. Peristiwa terjangkitnya para aktor Hollywood tersebut menjadi pelajaran untuk para bintang di dunia lainnya untuk lebih menjaga diri.