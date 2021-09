R. Kelly Dituduh Mengeksploitasi Anak Laki-Laki Berusia 17 Tahun Secara Seksual – Setelah beberapa hari kesaksian dari wanita yang mengklaim bahwa mereka dirawat dan dilecehkan secara seksual oleh R. Kelly, seorang pria menjadi saksi di persidangan perdagangan seks Kelly di New York City pada hari Senin untuk mengatakan bintang R&B itu mengeksploitasinya dengan cara yang sama ketika dia adalah seorang siswa sekolah menengah.

R. Kelly Dituduh Mengeksploitasi Anak Laki-Laki Berusia 17 Tahun Secara Seksual

adequacy – Saksi, bersaksi di pengadilan federal di Brooklyn tanpa menggunakan nama aslinya, mengatakan kepada juri bagaimana Kelly memikatnya ke rumahnya di Chicago pada tahun 2007 dengan tawaran palsu untuk membantunya dengan karir musiknya yang masih muda. Kelly bertanya kepada korban yang diduga berusia 17 tahun, “apa yang ingin saya lakukan untuk musik,” kata saksi. Dia menjawab, “Saya akan membawakan tas Anda… Apa pun yang Anda butuhkan, saya akan bersedia melakukannya.”

Baca Juga : Nicholas Brendon Ditangkap Karena Dugaan Tuduhan Narkoba di India

“Bukan itu. Bukan itu,” katanya. Kelly menjawab sebelum bertanya apakah dia pernah berfantasi berhubungan seks dengan pria. Dia menggambarkan bagaimana Kelly kemudian “merangkak berlutut dan mulai memberi saya seks oral,” meskipun, “Saya tidak menyukainya.”

Dalam episode selanjutnya, Kelly menjentikkan jarinya untuk memanggil seorang gadis telanjang dari tempat dia bersembunyi di bawah ring tinju untuk memberikan Kelly dan saksi oral seks, kata pria itu kepada juri.

Dia terus bertemu Kelly setelah itu karena “Saya benar-benar ingin berhasil di industri musik,” katanya.

Saksi bersaksi sebagai bagian dari perjanjian kerja sama yang berasal dari pengakuan bersalahnya dalam kasus terpisah yang menuduh dia adalah bagian dari skema yang gagal untuk menyuap seorang wanita agar tidak bersaksi melawan Kelly. Tidak ada tuntutan yang diajukan terhadap Kelly terkait dengan skema tersebut. Kelly,(54), telah berulang kali membantah tuduhan bahwa dia memangsa para korban selama 30 tahun kariernya yang disorot oleh mega hitnya tahun 1996 “I Believe I Can Fly.” Pengacaranya telah menggambarkan penuduhnya sebagai kelompok yang berbohong tentang hubungan mereka dengannya.

Senin pagi, seorang wanita bersaksi bahwa Kelly melakukan pelecehan seksual padanya pada usia 17 tahun setelah pertunjukan di Miami pada tahun 1994. Saksi, juga bersaksi tanpa menggunakan nama aslinya, mengklaim bahwa kroni Kelly membawanya dan seorang temannya ke ruang ganti setelah pertunjukan sebelumnya. dia menurunkan celana pendeknya dan memaksanya untuk melakukan hubungan seks tanpa kondom, katanya. Setelah itu, dia dan temannya “membuka kunci pintu dan berlari keluar dari sana,” katanya. Pada pemeriksaan silang, pengacara pembela Deveraux Cannick menekan saksi mengapa, setelah seseorang diduga “memperkosa Anda,” dia menunggu lebih dari dua dekade untuk menghubungi penegak hukum.

Siapa R. Kelly?

Robert Sylvester Kelly (lahir 8 Januari 1967) adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman Amerika. Dia telah dikreditkan dengan membantu mendefinisikan kembali R&B dan hip hop, mendapatkan julukan seperti “Raja R&B”, “Raja Pop-Soul”, dan “Pied Piper of R&B”. Kelly dikenal dengan lagu-lagunya termasuk “I Believe I Can Fly”, “Bump N’ Grind”, “Your Body’s Callin'”, “Gotham City”, “Ignition (Remix)”, “If I Could Turn Back the Hands of Time”, “, “The World’s Greatest”, “I’m a Flirt (Remix)”, dan hip hopera “Trapped in the Closet”. Pada tahun 1998, Kelly memenangkan tiga Grammy Awards untuk “I Believe I Can Fly”.

Meskipun Kelly pada dasarnya adalah seorang penyanyi dan penulis lagu, ia telah menulis, memproduseri, dan me-remix lagu, singel, dan album untuk banyak artis. Pada tahun 1996, ia dinominasikan untuk Grammy Award karena menulis lagu Michael Jackson “You Are Not Alone”. Kelly telah menjual lebih dari 75 juta rekaman di seluruh dunia, menjadikannya artis pria R&B paling sukses pada 1990-an dan salah satu artis musik terlaris di dunia. Dia adalah artis musik terlaris ke-55 di Amerika Serikat, dengan lebih dari 32 juta penjualan album. Kelly dinobatkan oleh Billboard sebagai Artis R&B/Hip Hop Teratas antara 1985 dan 2010 dan artis R&B paling sukses dalam sejarah.

Sejak 1990-an, Kelly telah dituduh melakukan pelecehan seksual dan perilaku tidak senonoh, seringkali dengan gadis-gadis di bawah umur, semua tuduhan yang dia bantah. Pada tahun 2002, ia didakwa atas 13 tuduhan pornografi anak, tetapi dibebaskan dari semua tuduhan pada tahun 2008. Pada Januari 2019, sebuah dokumen Lifetime yang dilihat secara luas berjudul Surviving R. Kelly merinci tuduhan pelecehan seksual oleh banyak wanita, tuduhan yang dibantah Kelly.

Menghadapi tekanan dari publik menggunakan tagar Mute R. Kelly, RCA Records menjatuhkan Kelly. Pada 22 Februari 2019, Kelly didakwa atas 10 tuduhan pelecehan seksual kriminal yang parah. Pada 11 Juli 2019, dia ditangkap atas tuduhan federal dengan tuduhan kejahatan seks, perdagangan manusia, pornografi anak, pemerasan, dan menghalangi keadilan. Kelly menghadapi total 22 tuntutan federal, termasuk pornografi anak, penculikan dan kerja paksa, pada 29 Januari 2021. Akibatnya, dia saat ini dipenjara.

Robert Sylvester Kelly lahir di Chicago Lying-in Hospital di lingkungan Hyde Park Chicago, Illinois pada 8 Januari 1967. Dia adalah anak ketiga dari empat bersaudara dengan seorang kakak perempuan dan laki-laki dan seorang adik laki-laki. Ibunya, Joanne Kelly, adalah seorang penyanyi profesional yang membesarkan anak-anaknya di gereja Baptis, di mana dia memimpin paduan suara. Identitas ayahnya, yang selalu absen dalam kehidupan Kelly, tidak diketahui publik. Keluarganya tinggal di proyek perumahan umum Ida B. Wells Homes di lingkungan Bronzeville Chicago. Guru musik sekolah menengah Kelly, Lena McLin, menggambarkan rumah masa kecil Kelly: “Itu kosong. Satu meja, dua kursi. Tidak ada ayah di sana, saya tahu itu, dan mereka hanya memiliki sedikit.” Kelly mulai bernyanyi di paduan suara gereja. pada usia delapan tahun.

Kelly dibesarkan di sebuah rumah yang penuh dengan wanita, yang katanya akan bertindak berbeda ketika ibu dan kakek-neneknya tidak ada di rumah. Dari usia delapan hingga 14 tahun, Kelly dilecehkan secara seksual oleh anggota keluarga perempuan yang lebih tua. Menjelaskan mengapa dia tidak pernah memberi tahu siapa pun, Kelly menulis dalam otobiografinya tahun 2012 Soulacoaster bahwa dia “terlalu takut dan terlalu malu”. Sekitar usia 10, Kelly juga dilecehkan secara seksual oleh pria yang lebih tua yang merupakan teman keluarga. Pada usia 11, Kelly tertembak di bahu saat mengendarai sepedanya. peluru dilaporkan masih bersarang di bahunya. Sementara Kelly sendiri menyatakan bahwa dia ditembak oleh anak laki-laki yang mencoba mencuri sepedanya, seorang teman keluarga menyatakan bahwa Kelly menembak dirinya sendiri saat mencoba bunuh diri.

Kelly berusia delapan tahun ketika dia memiliki pacar pertamanya, Lulu. Mereka akan berpegangan tangan dan makan makanan palsu di dalam rumah bermain mereka yang dibangun dari kardus, di mana mereka “bersumpah untuk menjadi pacar selamanya.” Kelly menulis dalam otobiografinya bahwa tanggal bermain terakhir mereka berubah tragis ketika, setelah berkelahi dengan beberapa anak yang lebih besar di area bermain di tepi sungai, Lulu didorong ke dalam air. Arus yang bergerak cepat menyapunya saat dia berteriak “Rob”, nama panggilan masa kecilnya. Tak lama kemudian, tubuhnya yang tak bernyawa ditemukan di hilir. Kelly menyebut Lulu sebagai inspirasi musik pertamanya.

Kelly memasuki Akademi Kenwood di lingkungan Hyde Park Chicago pada musim gugur 1981, di mana ia bertemu guru musik Lena McLin, yang mendorong Kelly untuk menampilkan lagu klasik Stevie Wonder “Ribbon in the Sky” dalam pertunjukan bakat sekolah menengah. Kelly yang pemalu mengenakan kacamata hitam, diantar ke panggung, menyanyikan lagu dan memenangkan hadiah pertama. Dr. McLin telah mendorong Kelly muda untuk meninggalkan tim bola basket sekolah menengah dan berkonsentrasi pada musik. Dia bilang dia marah pada awalnya, tapi setelah penampilannya di pertunjukan bakat, dia berubah pikiran. McLin tetap menjadi pelatih suara dan penasihat spiritual Kelly.

Baca Juga : Informasi Untuk Korban Penguntit Di Negara Washington

Kelly bermain basket dengan mendiang pemain bola basket juara negara bagian Illinois Ben Wilson dan menyanyikan “Ini Sangat Sulit untuk Mengucapkan Selamat Tinggal pada Kemarin” di pemakaman Wilson. Ketidakmampuan belajar yang tidak terdiagnosis dan tidak diobati, diyakini sebagai disleksia, membuat Kelly tidak dapat membaca atau menulis. Dia putus sekolah menengah dan sebagai remaja, Kelly mulai tampil jalanan di bawah trek “El” Otoritas Transportasi Chicago dan akhirnya membentuk grup dengan teman-teman Marc McWilliams, Vincent Walker dan Shawn Brooks.

Pada tahun 1989, mereka membentuk grup MGM (Musically Gifted Men). Pada tahun 1990, MGM merekam dan merilis satu single “Why You Wanna Play Me”; setelah rilis grup dibubarkan. Pada tahun 1991, Kelly menandatangani kontrak dengan Jive Records. Kelly sangat dekat dengan ibunya Joanne, yang membawanya bersamanya ke gereja dan klub lokal tempat dia tampil. Dia meninggal karena kanker pada tahun 1993. Dia kemudian menamai putri sulungnya dengan namanya.