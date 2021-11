Priyanka Chopra dan Nick Jonas Berpisah – Priyanka Chopra dan Nick Jonas tampak sekuat dulu. Rumor perpisahan antara keduanya mulai beredar baru-baru ini ketika penggemar memperhatikan bahwa Chopra, yang sering disapa Chopra-Jonas, menghapus kedua nama belakangnya dari akun media sosialnya. Alasan perubahan nama itu masih belum jelas, tetapi bintang “Quantico” itu tampaknya mengesampingkan rumor perpisahan dengan komentar beruap di Instagram suaminya.

Priyanka Chopra dan Nick Jonas Berpisah

adequacy – Pada hari Senin, Jonas, 29, turun ke Instagram untuk berbagi video hitam putih dirinya melakukan beberapa bicep curl selama latihan. “Motivasi Senin,” tulisnya di keterangan foto. “Ayo kita mulai.” Chopra, 39, berkomentar: “Sial! Aku baru saja mati di pelukanmu…” Sebagai efeknya, dia menambahkan emoji dengan mata hati, yang lain berkeringat, dan hati merah sederhana ketiga.

Dia juga bukan satu-satunya bintang yang menunjukkan dukungan Jonas. “Yes Under Armour,” tulis Lindsey Vonn, mengacu pada pakaian merek Under Armour yang dikenakan penyanyi itu. Chopra dan Jonas mulai berkencan pada 2018 dan menikah di tahun yang sama. Awal bulan ini, pasangan itu merayakan Diwali satu sama lain dan Jonas membagikan perayaan mereka di Instagram. “Happy Diwali to you and yours,” tulisnya di keterangan video klip singkat dia dan istrinya mengenakan pakaian tradisional. “Istri saya yang cantik telah memperkenalkan saya pada begitu banyak liburan dan tradisi India yang indah. Hati saya sangat senang untuk dapat berbagi ini dengan teman dan keluarga kami.” rumahnya bersama dengan Jonas.

Siapa Priyanka Chopra?

Priyanka Chopra Jonas lahir pada 18 Juli 1982 di Jamshedpur, India, dari keluarga Kapten Dr. Ashok Chopra dan Dr. Madhu Chopra, keduanya adalah dokter Angkatan Darat India. Dia memiliki pendidikan yang sangat bervariasi. Aktris India, Priyanka Chopra merupakan putri dari Ashok Chopra dan Madhu Chopra, kedua orang tuanya adalah dokter di Angkatan Darat India. Dia menerima People’s Choice Award untuk “Aktris Favorit Dalam Serial TV Baru” untuk perannya di Quantico. Serial drama thriller Quantico ditayangkan perdana di ABC pada 27 September 2015.

Priyanka Chopra telah menjalin hubungan dengan Shahid Kapoor pada tahun 2009 dan putus pada tahun 2011 dan Harman Baweja pada tahun 2007 dan putus pada tahun 2008. Dia dikabarkan telah terhubung dengan Asseem Merchant yang membuangnya setelah menjadi Miss World pada tahun 2000. Baywatch adalah film komedi aksi Amerika yang disutradarai oleh Seth Gordon, berdasarkan serial televisi yang akan dirilis oleh Paramount Pictures pada 26 Mei 2017.

Setelah memenangkan Miss India World, Chopra berperan sebagai pemeran utama wanita dalam film thriller romantis karya Abbas-Mustan Humraaz (2002), di mana dia akan membuat debut filmnya. Namun, ini gagal karena berbagai alasan: dia menyatakan produksi bertentangan dengan jadwalnya, sementara produser mengatakan mereka menyusun ulang karena Chopra mengambil berbagai komitmen lain. Debut layarnya terjadi dalam film Tamil 2002 Thamizhan sebagai minat cinta protagonis, yang diperankan oleh Vijay. Sebuah ulasan yang diterbitkan dalam The Hindu menghargai film tersebut karena kecerdasan dan dialognya. namun merasa bahwa peran Chopra terbatas dari sudut pandang akting.

Pada tahun 2003, Chopra membuat debut film Bollywood-nya sebagai pemeran utama wanita kedua melawan Sunny Deol dan Preity Zinta dalam The Hero: Love Story of a Spy karya Anil Sharma. Berlatar belakang Angkatan Darat India di Kashmir, film ini menceritakan kisah seorang agen dan perjuangannya melawan terorisme. The Hero adalah salah satu film Bollywood terlaris tahun itu, tetapi mendapat tinjauan yang beragam dari para kritikus. Derek Elley dari Variety mengatakan bahwa “Chopra yang sangat tampan membuat debut layar lebar.” Belakangan tahun itu dia muncul dalam kesuksesan box-office Raj Kanwar Andaaz dengan Akshay Kumar, sekali lagi berbagi peran utama wanita (kali ini dengan Lara yang memulai debutnya).

Chopra memainkan seorang gadis muda yang lincah yang jatuh cinta dengan karakter Kumar. The Hindustan Times mencatat glamor yang dia bawa ke peran. Kunal Shah dari Sify memuji penampilannya dan menyatakan dia memiliki “semua kualitas untuk menjadi bintang.” Penampilannya membuatnya mendapatkan Penghargaan Filmfare untuk Wanita Terbaik Debut (bersama dengan Dutta) dan nominasi untuk Penghargaan Filmfare untuk Aktris Pendukung Terbaik

Tiga rilis pertama Chopra pada tahun 2004—Plan, Kismat, dan Asambhav—berperforma buruk di box office. Chopra biasanya berperan selama periode awal ini sebagai “glamour quotient”, dalam peran yang dianggap “dilupakan” oleh kritikus film Joginder Tuteja. Belakangan tahun itu ia membintangi dengan Salman Khan dan Akshay Kumar dalam komedi romantis David Dhawan Mujhse Shaadi Karogi, yang menjadi film terlaris ketiga tahun ini di India dan muncul sebagai sukses komersial.

Pada akhir 2004, dia membintangi lawan main Kumar dan Kareena Kapoor di film thriller Abbas-Mustan Aitraaz. Chopra menganggap peran pertamanya sebagai antagonis, menggambarkan Soniya Roy, seorang wanita ambisius yang menuduh karyawannya melakukan pelecehan seksual, sebagai “pengalaman belajar terbesar dalam karirnya.” Film ini sukses kritis dan komersial, dan kinerja Chopra menerima pujian kritis. Penulis Rini Bhattacharya memujinya karena membawa kembali penggoda ke layar perak. The Hindustan Times mengutipnya sebagai film yang mengubah kariernya secara signifikan.

Seorang resensi menulis untuk BBC mengatakan, “Aitraaz adalah film Priyanka Chopra. Sebagai penggoda yang licik, penggali emas, penggoda licik, dia mengunyah setiap adegan dia dengan kehadiran layar magnetiknya.” Dia memenangkan Penghargaan Filmfare untuknya. Penampilan Terbaik dalam Peran Negatif, menjadi aktris kedua dan terakhir yang memenangkan penghargaan setelah Kajol (kategori dihentikan pada tahun 2008). Chopra juga menerima nominasi untuk Penghargaan Filmfare untuk Aktris Pendukung Terbaik, dan Penghargaan Film Producers Guild untuk Aktris Terbaik dalam sebuah Peran Pendukung.

Pada tahun 2005, Chopra muncul dalam enam film. Dua rilis pertamanya, aksi thriller Blackmail dan Karam, tidak berhasil secara komersial. Shilpa Bharatan-Iyer dari Rediff.com menganggap Blackmail sebagai film yang sangat mudah ditebak dan percaya bahwa perannya sebagai istri komisaris polisi sangat terbatas dari sudut pandang akting. di Karam diterima dengan lebih baik, Subhash K. Jha menulis bahwa Chopra “dengan interpretasinya yang tenang tentang drama tinggi, terbang tinggi menciptakan karakter yang kerentanan dan kecantikannya didukung oleh dunia dalam dan luar yang diciptakan untuk karakternya.”

Belakangan tahun itu Chopra memerankan istri Akshay Kumar dalam drama keluarga Vipul Amrutlal Shah Waqt: The Race Against Time, kisah seorang pengusaha kecil (diperankan oleh Amitabh Bachchan) yang, menyembunyikan penyakitnya, ingin mengajari putranya yang tidak bertanggung jawab beberapa pelajaran sebelum dia meninggal. Selama produksi, Chopra mengunjungi kembali Leh, tempat favorit masa kanak-kanak, untuk syuting lagu “Subah Hogi”. Dia mengalami kecelakaan selama pembuatan film untuk lagu “Do Me A Favor Let’s Play Holi” ketika dia menyetrum dirinya sendiri, menghabiskan satu hari pemulihan di rumah sakit. Film ini diterima dengan baik oleh para kritikus, dan sukses secara komersial.