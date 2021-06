Pria Terpopuler di Musik Country: Blake Shelton, Luke Bryan dan Kane Brown – Halo, koboi, Dari Blake Shelton dan Sam Hunt hingga Keith Urban dan Kane Brown, genre musik country memiliki banyak pria seksi yang membuat kiita pingsan. Apakah mereka mengenakan jeans ketat dan sepatu bot koboi atau berpakaian untuk karpet merah, penyanyi ini membuat penggemar melakukan dua kali lipat … bahkan jika mereka tidak setuju pada tingkat panas mereka.

Setelah Shelton dinobatkan sebagai "Pria Terseksi Hidup" pada tahun 2017, dia mengakui bahwa dia tidak melihat apa yang diributkan itu.

“Saya ingat ketika saya menelepon manajer saya , Mereka ingin Anda ditematkan sebagai Pria Terseksi,’ Dan saya seperti, ‘Ap— apa?!’” katanya di Gayle King Grammy Special pada Januari 2020 “Saya ingat saat majalah tersebut keluar,tentu saja akan ada kebencian. Tapi saya ingat, ‘Ya ampun, mereka benar.’ saya tidak setuju dengan apa yang saya dengar tersebut.’”

Pelantun “God’s Country” itu menambahkan: “Ayo, hadapi saja – mereka mengacau.”

Nicole Kidman, pada bagiannya, merupakan salah satu penggemar terbesar suaminya, Urban, dan tak bisa tidak mengungkapkan sifat baiknya di depan umum.

“Saya memiliki hubungan yang sangat baik. Ini adalah tempat yang sangat menenangkan dan nyaman bagi saya untuk pergi, dan dia adalah pria yang sangat kuat, hangat, dan baik hati,” kata bintang Big Little Lies itu kepada Glamour UK dalam cover story November 2020-nya. “Saya sangat beruntung memilikinya dalam hidup saya, karena ini adalah tempat yang sangat kuat untuk pergi dan meringkuk. Dan ini adalah dunia yang sepi, kan?”

Dia menambahkan: “Itu adalah hal yang luar biasa untuk ditemukan, terutama di kemudian hari dalam hidup saya. Tapi itu menyelamatkan saya juga, yang merupakan hal yang indah untuk dimiliki.”

Luke Bryan, di sisi lain, tidak takut memeluk status simbol seksnya usai lebih dari satu dekade di dunia musik country.

“Anda ingin wanita menganggap Anda seksi,” kata pelantun “One Margarita” itu kepada Chicago Tribune pada Agustus 2012. “Itu semua bagian dari bisnis. Ini membantu penjualan tiket. Fokus saya adalah mencoba membuat musik yang bagus dan menampilkan pertunjukan yang hebat, hal lain yang terjadi adalah hadiah untuk saya.”

Penyanyi “Gadis Desa” mencatat bahwa istrinya, Caroline Boyer, dengan siapa dia berbagi putra Thomas dan Tatum, tampaknya tidak keberatan dengan basis penggemar wanitanya yang luas.

“Wanita semakin nyaman di mana mereka bisa sedikit bersenang-senang juga. Saya senang tentang itu,” jelasnya. “menertawakannya. Dia menikmatinya juga. Dia mengerti bahwa itu semua adalah bagian dari permainan.”

mengenal lebih dalam Blake Shelton

Blake Tollison Shelton (lahir 18 Juni 1976) adalah seorang penyanyi musik country dan tokoh televisi Amerika. Pada tahun 2001, ia memulai debutnya dengan singel “Austin”. Album debut bersertifikat Platinum yang sekarang juga menghasilkan dua lagi 20 entri teratas (“All Over Me” dan “Ol’ Red”).

Album kedua dan ketiganya, The Dreamer tahun 2003 dan Barn & Grill milik Blake Shelton tahun 2004, masing-masing mendapatkan emas dan platinum.Album keempatnya, Pure BS (2007), diterbitkan ulang pada tahun 2008 dengan sampul hit pop Michael Bublé “Home” sebagai salah satu lagu bonus. Album kelimanya, Startin’ Fires dirilis pada November 2008.

Itu diikuti oleh drama panjang Hillbilly Bone dan All About Tonight pada 2010, dan album Red River Blue pada 2011, Berdasarkan Kisah Nyata… pada 2013, Bringing Back the Sunshine pada 2014, If I’m Jujur di tahun 2016, Texoma Shore di tahun 2017, dan Fully Loaded: Negeri Tuhan di tahun 2019.

Pada Desember 2020, Shelton telah memetakan 40 single, termasuk 28 single nomor, 17 di antaranya berturut-turut. The 11 No 1 (“Melakukan Apa yang Dia Suka”) memecahkan “rekor untuk single No 1 paling berturut-turut dalam sejarah 24 tahun tangga lagu Country Airplay”. Dia adalah nominasi Grammy Award sembilan kali.

Shelton juga dikenal karena perannya sebagai juri di kompetisi menyanyi yang disiarkan televisi Nashville Star, Clash of the Choirs, dan sebagai pelatih di NBC’s The Voice. Dia telah berada di The Voice sejak awal, dan, sejauh ini, dalam delapan dari dua puluh musim (2–4, 7, 11, 13, 18, 20), seorang anggota timnya telah menang.

Masa muda

Blake Tollison Shelton lahir di Ada, Oklahoma, dari pasangan Dorothy, pemilik salon kecantikan, dan Richard Shelton, penjual mobil bekas. Shelton mulai bernyanyi pada usia dini dan pada usia 12 tahun, dia diajari cara bermain gitar oleh pamannya. Pada usia 15, ia telah menulis lagu pertamanya. Pada usia 16, ia telah menerima Penghargaan Berlian Denbo di negara bagian asalnya.

Pada 13 November 1990, kakak laki-lakinya Richie Shelton tewas dalam kecelakaan mobil pada usia 24 tahun. Setelah lulus SMA pada usia 17 tahun, ia pindah ke Nashville, Tennessee, untuk mengejar karir menyanyi. Di sana ia mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan penerbitan musik dan, pada tahun 1997, ia dibantu oleh Bobby Braddock untuk mendapatkan kontrak produksi dengan Sony Music.

2001–2006: Awal

Beberapa tahun kemudian di Nashville, dia menandatangani kontrak dengan Giant Records. Pada tahun 2001, ia dijadwalkan untuk merilis lagu berjudul “I Wanna Talk About Me” sebagai single. Namun, staf di label menganggap lagu tersebut tidak cocok untuk singel pembuka, dan lagu itu akhirnya direkam oleh Toby Keith, yang versinya menjadi singel nomor 1.

Sebaliknya, Giant merilis “Austin” sebagai single debut Shelton. Tak lama setelah lagu itu dirilis, Giant Records ditutup, dan Shelton dipindahkan ke perusahaan induk Warner Bros. Records. “Austin” menjadi hit nomor satu pertama Shelton di tangga lagu Billboard Hot Country Singles & Tracks (sekarang Hot Country Songs) dan menghabiskan lima minggu di posisi itu.

Warner merilis album debut self-titled Shelton, yang diproduksi oleh penulis lagu Bobby Braddock. Itu juga menghasilkan Top 20 hits “All Over Me”, yang ditulis bersama Shelton dengan Earl Thomas Conley dan Mike Pyle, dan “Ol’ Red”.

Meskipun penampilan Shelton tentang “Ol ‘Red” bukanlah hit radio utama, dia menganggapnya sebagai lagu khasnya, dan menjadi populer di konser. Album ini menerima sertifikasi platinum dari Recording Industry Association of America (RIAA) untuk pengiriman 1.000.000 eksemplar.

Album ini menerima review positif dari Maria Konicki Dinoia dari Allmusic, yang menyebut “Austin” “sangat imajinatif” dan memuji Shelton karena memasukkan lagu-lagu yang ditulis oleh Braddock dan Conley. Waktu Standar Negara kurang menguntungkan, dengan Scott Homewood mengatakan bahwa “album ini hanya berbau perakitan dengan maksud untuk menangkap pasar negara alternatif yang sedang berkembang”.

Album kedua Shelton, The Dreamer, pertama kali dirilis pada 4 Februari 2003, di Warner Bros. Records. Singel pembukanya, “The Baby”, mencapai No. 1 di tangga lagu country, memegang posisi itu selama tiga minggu. Meskipun single kedua dan ketiga (“Heavy Liftin'” dan “Playboys of the Southwestern World”, masing-masing) hanya mencapai No.32 dan No. 24, The Dreamer mendapatkan sertifikasi emas juga.

Dia, bersama dengan Andy Griggs dan Montgomery Gentry, menyanyikan vokal tamu di singel pertengahan 2003 milik Tracy Byrd “The Truth About Men”. Blake Shelton’s Barn & Grill adalah judul album studio ketiga Shelton, dirilis pada tahun 2004. Single pembukanya, Harley Allen menulis bersama “When Somebody Knows You That Well”, memuncak di No.37 di tangga lagu country, sementara “Some Beach” selanjutnya menjadi hit No.1 ketiganya, memegang itu posisi selama empat minggu.

Itu diikuti oleh sebuah cover dari single 1988 Conway Twitty “Goodbye Time”. Baik sampul ini dan lanjutannya, “Nobody but Me”, juga mencapai Sepuluh Teratas untuk Shelton. Seperti album pertamanya, Barn & Grill milik Blake Shelton mendapatkan platinum. Mendampingi rilis album adalah koleksi video berjudul Blake Shelton’s Barn & Grill: A Video Collection.

Pada tanggal 18 Desember 2005, beberapa lagu Shelton, termasuk “Nobody but Me”, muncul di film TV The Christmas Blessing, yang dibintangi oleh Neil Patrick Harris, Rebecca Gayheart, Angus T. Jones, dan Rob Lowe. Shelton memiliki peran kecil di akhir film, bermain sendiri di konser amal, menyanyikan “Nobody but Me”.