Porsha Williams Memuji Adiknya, Lauren Williams

Porsha Williams Memuji Adiknya, Lauren Williams

adequacy – Pengikut lain berkata: ‘Saya suka foto ini. Anda terlihat bebas dan polos dan luar biasa secara spiritual. ‘dan seorang komentator memposting ini:’ Saya ingin melihat Ayahmu karena dia membuat beberapa anak perempuan yang cantik. ‘

Seorang penggemar mengatakan ini: ‘Lauren adalah tujuan tubuh LordT! a & rambut yang sempurna !!’ dan seorang penggemar berkata: ‘Seseorang menemukan pinggangnya untukku’

Lebih banyak orang terus memujinya seperti tidak ada hari esok.

Seseorang berkata: ‘Ya Kosta Rika Negaraku PURA VIDA !! Bersenang-senang Bersantailah, ‘dan seorang komentator lain memposting ini:’ Saya belum pernah melihat foto yang mirip dengan kalian berdua. Menakjubkan!’ Porsha Williams membagikan postingan RHOA di akun media sosialnya, menunjukkan kepada penggemar bagaimana dia bersenang-senang dengan gadis-gadisnya.

Mengenal Lebih Dalam Porsha Williams

Porsha Dyanne Williams (lahir 22 Juni 1981) adalah seorang tokoh dan aktris televisi Amerika. Williams telah membintangi serial televisi The Real Housewives of Atlanta sejak musim kelima pada tahun 2012 dan Dish Nation sejak musim keduanya pada tahun 2013, dan menempati posisi kedelapan di The New Celebrity Apprentice pada tahun 2017.

Pernikahannya dengan pemain sepak bola Kordell Stewart ditampilkan di Platinum Weddings, meskipun mereka bercerai pada 2012.

Kehidupan awal dan pendidikan

Williams lahir di Atlanta, Georgia pada 22 Juni 1981. Orangtuanya adalah wiraswasta. Dia memiliki adik perempuan tiri bernama Lauren yang mereka berbagi ayah. dan, seorang saudara laki-laki bernama Hosea. Kakeknya adalah almarhum Hosea Williams, seorang aktivis hak-hak sipil.

Dia bersekolah di Southwest Dekalb High School di Decatur, Georgia sebagai seorang remaja, dan kemudian mengejar gelar di bidang teknologi informasi bisnis di American InterContinental University

Karier awal

Pada tahun 2005, ketika dia berusia 24 tahun, Williams membuka fasilitas penitipan anak, mengungkapkan bahwa dia terinspirasi oleh karir orang tuanya. Juga pada tahun 2005, Williams menjadi model untuk kalender “pin-up” untuk Atlanta Dymes. Williams bertemu pemain sepak bola Kordell Stewart pada 2009.

Pasangan itu menikah pada Mei 2011, yang difilmkan dan disiarkan untuk serial televisi WE tv Platinum Weddings. Melalui pernikahan tersebut, ia menjadi ibu tiri dari putra di bawah umurnya, Syre dari hubungan sebelumnya dengan Tania Richardson.

2012– Sekarang: Para Ibu Rumah Tangga

Sejati di Atlanta

Pada September 2012, diumumkan oleh Bravo bahwa Williams dan Kenya Moore berperan untuk musim kelima dari serial televisi realitas The Real Housewives of Atlanta, bersama dengan pemeran yang kembali Cynthia Bailey, Kandi Burruss, NeNe Leakes, Phaedra Parks dan Kim Zolciak.

Williams membuat penampilan pertamanya musim ini selama episode ketiga pada 18 November 2012, di mana dia terbukti bentrok dengan Moore selama acara amal untuk Feed the Homeless. Sisa musim mendokumentasikan perseteruan mereka berikutnya, dan konflik kemudian dengan Bailey setelah dia merasa bahwa Williams kurang dedikasi untuk kontes yang dikoordinasikan Bailey untuk agen modelnya.

Dia juga menyatakan niat untuk memiliki anak dengan Stewart, meskipun dia kemudian mengunjungi seorang terapis setelah mereka mulai mengalami kesulitan perkawinan. Setelah sekitar dua tahun menikah, Stewart mengajukan gugatan cerai dari Williams pada Maret 2013.

Selama reuni spesial untuk musim kelima The Real Housewives of Atlanta bulan berikutnya, dia berkomentar bahwa dia “benar-benar dibutakan” oleh pengajuan tersebut dan menuduh bahwa dia mengetahui perpisahan mereka melalui Twitter. Perceraian mereka diselesaikan pada bulan Desember 2013. Williams tidak menerima properti atau penghasilannya melalui penyelesaian tersebut.

Musim keenam The Real Housewives of Atlanta ditayangkan perdana pada bulan November, dan mendokumentasikan kemerosotan hubungan Williams dengan suaminya.Dia sempat dirawat di rumah sakit selama musim tersebut, yang digambarkan oleh serial tersebut disebabkan oleh stres yang berasal dari perceraiannya yang saat itu sedang berlangsung.

Setelah episode The Real Housewives of Atlanta disiarkan pada bulan Desember 2013, Williams menerima kritik setelah membuat komentar di mana dia menunjukkan keyakinannya bahwa Kereta Api Bawah Tanah adalah jalur kereta api yang sebenarnya. Dia kemudian berkomentar bahwa “Itu adalah penyimpangan otak. Saya memiliki momen Porsha yang pernah Anda lihat di acara sebelumnya.

Bagi saya melihat bahwa saya tahu bahwa saya harus kembali dan memoles sejarah saya jadi saya mewakili warisan saya baik. ” Dia juga dan bergabung dengan para pemeran panggung musikal Burruss A Mother’s Love.

2014 – sekarang: Musik dan aktivis

Dia merilis single debutnya “Flatline” melalui iTunes Store pada 17 Maret 2014. Belakangan bulan itu, Williams mendapat perhatian media setelah pertengkaran dengan Moore saat syuting reuni musim keenam untuk The Real Housewives of Atlanta. Saat syuting acara reuni spesial di Biltmore Hotel pada 27 Maret, Moore menyiratkan bahwa Williams tidak setia selama pernikahannya. setelah Williams menyebut Moore sebagai “pelacur dari tahun 90-an” dan Moore berteriak bahwa Williams adalah “orang bodoh” dari megafon, Williams menyerang Moore.

Moore kemudian mengancam untuk keluar dari serial tersebut jika Williams tetap tinggal, berkomentar bahwa “kami telah menjadi marah satu sama lain, kami telah saling mengancam dan pergi ke tepi. Tetapi pada akhirnya, kami tahu ada garis . “Williams ditangkap pada tanggal 29 Desember 2014, karena ngebut dengan lisensi yang ditangguhkan, tetapi dibebaskan pada hari yang sama.

Pada September 2015, Bravo mengumumkan bahwa Williams telah menandatangani kontrak untuk kembali sebagai pemeran utama, bersama dengan pemeran baru dan aktris Kim Fields. Pada 28 Januari 2016, diumumkan bahwa dia berpartisipasi sebagai kontestan di The New Celebrity Apprentice, juga dikenal sebagai The Apprentice 15 dan The Celebrity Apprentice 8.

Pada 19 September 2018, Williams mengumumkan kehamilannya. Pada 1 Oktober, dilaporkan bahwa dia bertunangan dengan pengusaha Dennis McKinley. Lamaran itu ditampilkan di The Real Housewives of Atlanta (S11 Ep15) yang ditayangkan 17 Februari 2019. Pada 22 Maret 2019, ia melahirkan putri mereka, Pilar Jhena. Williams dan McKinley berpisah sebentar pada bulan Juni, tetapi telah bersatu kembali pada Agustus.

Sejak pembunuhan George Floyd, Williams telah bekerja sebagai seorang aktivis dan digambarkan oleh The New York Times sebagai “pejuang salib melawan kekerasan polisi.”Pada tanggal 15 Juli 2020, Williams termasuk di antara 87 pengunjuk rasa yang ditangkap di luar rumah Jaksa Agung Kentucky Daniel Cameron.

Dia memanggil Cameron untuk menangkap petugas yang terlibat dalam Penembakan Breonna Taylor. Setelah penegak hukum memperingatkan bahwa tinggal di properti Cameron melanggar hukum, Williams dan orang lain dalam grup tersebut dituduh mengintimidasi peserta dalam proses hukum, perilaku tidak tertib, dan pelanggaran kriminal. Dia dibebaskan keesokan harinya.

Kehidupan Pribadi

Porsha sempat bertunangan dengan pengusaha Dennis McKinley, dan dia melahirkan anak pertama mereka, Pilar Jhena pada Maret 2019. Pada Mei 2021, Porsha mengonfirmasi bahwa dia bertunangan dengan Simon Guobadia, yang merupakan mantan suami rekan main RHOA, Falynn Guobadia.