Pembongkaran Senjata Api Pada Aktor Alec Baldwin – Alec Baldwin tidak tahu senjata penyangga yang dia tembakkan berisi peluru tajam dan begitu pula asisten sutradara yang menyerahkannya kepadanya sebelum penembakan fatal seorang sinematografer di lokasi syuting film New Mexico Kamis, kata dokumen surat perintah penggeledahan. Asisten sutradara berteriak, “Pistol dingin,” sebelum penembakan yang menewaskan Halyna Hutchins, 42, dan melukai sutradara Joel Souza, 48, di lokasi syuting “Rust” di Bonanza Creek Ranch, menurut pernyataan tertulis yang diajukan di pengadilan Santa Fe.

adequacy – Istilah “senjata dingin” dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa senjata itu tidak memiliki peluru hidup, menurut dokumen yang diperoleh oleh afiliasi NBC KOB dari Albuquerque dan outlet berita lainnya. Asisten direktur tidak tahu peluru langsung ada di pistol penyangga, tulis detektif sheriff Santa Fe County dalam dokumen pengadilan. Itu adalah salah satu dari tiga senjata penyangga di kereta yang telah disiapkan oleh pembuat senjata, katanya. Asisten direktur tidak segera menanggapi permintaan komentar pada hari Jumat, begitu juga pembuat senjata. Baldwin, 63, pada hari Jumat mengatakan dia patah hati dan sepenuhnya bekerja sama dalam penyelidikan.

Tidak ada biaya yang diajukan. Dokumen surat perintah penggeledahan diajukan saat pihak berwenang berusaha mengumpulkan video, foto, senjata api, pakaian, dan bukti lainnya. Jaksa Wilayah Yudisial Pertama Mary Carmack-Altwies mengatakan pada hari Jumat bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan awal. Audio yang dirilis Jumat dari panggilan 911 menunjukkan seseorang melaporkan bahwa dua orang telah ditembak oleh senjata penyangga di lokasi syuting. “Kami sedang berlatih, dan itu meledak dan saya kehabisan. Kami semua kehabisan,” kata si penelepon. “Mereka digandakan – AD dan juru kamera dan sutradara.” Hutchins diterbangkan dengan helikopter ke Rumah Sakit Universitas New Mexico, di mana dia dinyatakan meninggal.

Souza dibawa dengan ambulans ke rumah sakit dan telah dibebaskan. Dokumen surat perintah penggeledahan mengatakan Hutchins ditembak di dada dan Souza, yang dipukul di bahu, ada di belakangnya. Senjata penyangga yang terlibat dalam penembakan hari Kamis telah salah tembak sebelumnya di lokasi syuting, sumber yang mengetahui situasi tersebut mengatakan kepada NBC News Jumat pagi. Beberapa anggota kru meninggalkan lokasi syuting karena masalah keamanan beberapa jam sebelum penembakan, kata sumber tersebut. Perusahaan produksi, Rust Productions, mengatakan tidak mengetahui adanya keluhan resmi tentang keamanan senjata atau prop di lokasi syuting, tetapi berjanji akan melakukan peninjauan internal.

Hutchins dikenang sebagai bintang muda dan sedang naik daun. Suaminya, Matt Hutchins, mengatakan kehilangannya sangat besar dan meminta privasi saat keluarga berduka. Dia mengatakan dia telah berbicara dengan Baldwin dan aktor itu mendukung. “Halyna menginspirasi kita semua dengan semangat dan visinya, dan warisannya terlalu berarti untuk diungkapkan dengan kata-kata,” cuit Matt Hutchins pada Jumat malam. Penembakan itu mengejutkan dunia hiburan, dengan banyak yang bertanya bagaimana tragedi seperti itu bisa terjadi.

Beberapa membandingkannya dengan kematian bintang “The Crow” Brandon Lee, yang ditembak dengan senjata penyangga di lokasi syuting hampir 30 tahun yang lalu. Penembakan di lokasi Kamis telah mendorong setidaknya satu produksi lain untuk mengakhiri penggunaan senjata yang berpotensi membawa amunisi hidup. Pembawa acara drama polisi ABC “The Rookie” mengatakan pertunjukan itu tidak akan lagi menggunakan senjata “langsung” – alih-alih menggunakan senjata airsoft dan menambahkan kilatan moncong dengan komputer nanti. Senjata airsoft menembakkan pelet plastik. “Risiko apa pun adalah risiko yang terlalu besar,” tulis Alexi Hawley dalam memo kepada staf, yang isinya dikonfirmasi oleh perwakilan jaringan.

Siapa Alec Baldwin

Alexander Rae Baldwin III (lahir 3 April 1958) adalah seorang aktor, penulis, komedian, produser film, dan aktivis politik Amerika. Dia adalah anak tertua dari empat bersaudara aktor dalam keluarga Baldwin. Di awal kariernya, ia kemudian memainkan peran utama dan pendukung dalam berbagai film seperti Beetlejuice (1988) karya Tim Burton, Working Girl karya Mike Nichols (1988), Married to the Mob karya Jonathan Demme (1988), dan Talk Radio karya Oliver Stone. (1988). Dia mendapat perhatian untuk penampilannya sebagai Jack Ryan di The Hunt for Red October (1990) dan di Glengarry Glen Ross (1992).

Sejak itu ia telah bekerja dengan sutradara seperti Woody Allen di Alice (1990), To Rome with Love (2012) dan Blue Jasmine (2013), dan Martin Scorsese di The Aviator (2004) dan The Departed (2006). Penampilannya dalam drama The Cooler (2003) membuatnya mendapatkan nominasi Academy Award untuk Aktor Pendukung Terbaik. Dia telah melakukan pekerjaan suara untuk The SpongeBob SquarePants Movie (2004), Madagascar: Escape 2 Africa (2008), Rise of the Guardians (2012), dan The Boss Baby (2017). Dari tahun 2006 hingga 2013, Baldwin menerima pujian kritis yang dibintangi bersama Tina Fey sebagai Jack Donaghy di sitkom NBC 30 Rock, memenangkan dua Primetime Emmy Awards, tiga Golden Globe Awards, dan tujuh Screen Actors Guild Awards untuk karyanya di serial tersebut, membuatnya menjadi pemain pria dengan Penghargaan SAG terbanyak dalam sejarah.

Di atas panggung, ia memerankan Stanley Kowalski dalam produksi Broadway tahun 1992 dari A Streetcar Named Desire dan karakter utama dalam produksi Macbeth Off-Broadway tahun 1998, yang pertama membuatnya mendapatkan nominasi Tony Award. Baldwin ikut membintangi Mission: Impossible – Rogue Nation (2015) dan Mission: Impossible – Fallout (2018), angsuran kelima dan keenam dari seri Mission: Impossible. Dia juga seorang kolumnis untuk The Huffington Post. Sejak 2016, ia menjadi pembawa acara Match Game. Baldwin telah menerima pujian kritis untuk perannya sebagai Donald Trump di serial sketsa yang sudah berjalan lama Saturday Night Live, baik selama bagian akhir dari kampanye pemilihan presiden 2016 dan setelah pelantikan, peran yang memenangkannya Primetime Emmy ketiganya pada tahun 2017. Dia dinominasikan lagi pada 2018 dan 2021.

Baldwin lahir 3 April 1958, di Amityville, New York, dan dibesarkan di lingkungan Nassau Shores Massapequa terdekat, putra sulung Carol Newcomb (née Martineau. lahir 15 Desember , 1929) dari Syracuse dan Alexander Rae Baldwin Jr. (26 Oktober 1927 – 15 April 1983), seorang guru sekolah menengah sejarah/ilmu sosial dan pelatih sepak bola dari Brooklyn. Dia memiliki tiga adik laki-laki, Daniel (lahir 1960), William (lahir 1963), dan Stephen (lahir 1966), yang juga menjadi aktor. Dia juga memiliki dua saudara perempuan, Elizabeth “Beth” Baldwin Keuchler (lahir 1955) dan Jane Ann Baldwin Sasso (lahir 1965). Alec dan saudara-saudaranya dibesarkan sebagai Katolik Roma.

Mereka adalah keturunan Irlandia, Prancis, dan Inggris. Melalui ayahnya, Baldwin adalah keturunan dari penumpang Mayflower John Howland, dan melalui garis ini, adalah generasi ke-13 dari keluarganya yang lahir di Amerika Utara dan generasi ke-14 yang tinggal di Amerika Utara. Baldwin bersekolah di Alfred G. Berner High School di Massapequa dan bermain sepak bola di sana di bawah Pelatih Bob Reifsnyder. Di New York City, Baldwin bekerja sebagai busboy di diskotek terkenal, Studio 54. Dari tahun 1976 hingga 1979, ia kuliah di Universitas George Washington.

Pada tahun 1979, ia kalah dalam pemilihan presiden badan mahasiswa dan menerima surat pribadi dari mantan presiden AS Richard Nixon (dengan siapa dia memiliki teman yang sama) mendorongnya untuk menggunakan kekalahan itu sebagai pengalaman belajar. Setelah itu, ia pindah ke Tisch School of the Arts of New York University (NYU) di mana ia belajar dengan, antara lain, Geoffrey Horne dan Mira Rostova di Institut Teater Lee Strasberg. Kemudian, ia diterima sebagai anggota Studio Aktor. Pada tahun 1994, ia menyelesaikan gelar Bachelor of Fine Arts di NYU.