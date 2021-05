Nikita Mirzani Bagi Kontrasepsi Kepada Masyarakat Di Tengah Pandemi – Aktris Indonesia Nikita Mirzani memiliki rencana untuk memberikan kondom gratis kepada masyarakat di seluruh negerinya untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan selama Covid-19.

Nikita Mirzani Bagi Kontrasepsi Kepada Masyarakat Di Tengah Pandemi

adequacy – Bahwa selebriti berusia 34 tahun itu prihatin dengan pencegahan dini karena Indonesia baru-baru ini memasuki fase Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “PSBB dapat menyebabkan kenaikan kehamilan di Indonesia karena pasangan menghabiskan banyak waktu bersama di rumah.

“Jadi untuk mengurangi angka kehamilan, saya berencana menyumbangkan kondom gratis untuk mencegah ibu hamil,” katanya kepada situs berita Indonesia. Ibu tiga anak itu mengatakan kontribusi itu akan membantu mengekang meroketnya angka kelahiran di negara itu. Nikita menambahkan, meningkatnya kehamilan meningkatkan tanggung jawab sebuah keluarga dan berdampak jangka panjang, terutama selama pandemi.

“Masalahnya adalah ini, jika pasangan menghabiskan banyak waktu bersama di rumah, itu pasti dapat menyebabkan kehamilan. “Tetapi jika Anda hamil dan tidak dapat berobat, apa yang bisa Anda lakukan?

“Pikiran saya adalah untuk mencegah hal ini dan saya tidak peduli apakah niat saya membagi-bagikan kondom secara gratis akan menyebabkan sensasi karena saya melihat ini dari sudut positif,” katanya. Nikita menambahkan bahwa inisiatif ini hanya akan berdampak menguntungkan.

Terlepas dari citranya yang kontroversial, bintang televisi realitas Take Me Out Indonesia ini telah aktif membantu dan berkontribusi bagi masyarakat selama pandemi. Di antara upaya Nikita yang mendapatkan pujian dari sesama masyarakat Indonesia antara lain membagikan muatan truk Vitamin C kepada tenaga kesehatan dan pasien di Wisma Atlet di Jakarta.

Pada Mei 2020, The Jakarta Post melaporkan bahwa ada semakin banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses kondom dan bentuk pengendalian kelahiran lainnya selama pandemi Covid-19. Akibatnya, negara terpadat keempat itu bisa melihat baby boom, terutama di kalangan wanita dari keluarga berpenghasilan rendah yang mengandalkan kontrasepsi gratis dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Indonesia.

Apa itu Kondom?

Kondom adalah kantong tipis yang menjaga sperma agar tidak masuk ke vagina. Ada kondom laki-laki dan kondom wanita: Kondom jantan dikenakan di penis. Biasanya terbuat dari lateks, sejenis karet. Tetapi beberapa terbuat dari bahan yang aman bagi penderita alergi lateks, seperti poliuretan atau polyisoprene. Kondom wanita dimasukkan ke dalam vagina. Ini memiliki cincin fleksibel di kedua ujungnya. Satu ujung ditutup dan masuk ke vagina; ujung lainnya terbuka dan cincin duduk di luar pembukaan vagina. Kondom betina sekarang tersedia terbuat dari bahan yang aman untuk orang dengan alergi lateks. Bagaimana Cara Kerja Kondom? Kondom bekerja dengan menjaga air mani (cairan yang mengandung sperma) agar tidak masuk ke dalam vagina. Kondom jantan ditempatkan di penis ketika menjadi tegak. Ini tidak terkendali sampai ke pangkal penis sambil memegang ujung kondom untuk meninggalkan beberapa ruang tambahan di akhir. Ini menciptakan ruang untuk air mani setelah ejakulasi dan membuatnya kecil kemungkinan kondom akan pecah.

Setelah laki-laki berejakulasi, ia harus memegang kondom di pangkal penis saat ia menarik keluar dari vagina. Dia harus melakukan ini saat penis masih tegak. Ini mencegah kondom tergelincir ketika dia menjadi lunak, yang bisa membiarkan sperma masuk ke dalam vagina.

Kondom betina dimasukkan ke dalam vagina menggunakan cincin tertutup. Cincin lainnya menciptakan ujung terbuka kondom. Kondom kemudian memancarkan dinding vagina, menciptakan penghalang antara sperma dan leher rahim. Kondom betina dapat dimasukkan hingga 8 jam sebelum berhubungan intim. Itu harus dihapus segera setelah berhubungan seks dan sebelum berdiri.

Kondom pria dan wanita tidak boleh digunakan pada saat yang sama karena gesekan dapat memecahnya, membuat mereka tetap bersama, atau membuat satu atau yang lain tergelincir dari tempatnya selama hubungan intim. Jika kondom pecah atau tergelincir, air mani bisa melewatinya, membuat kondom lebih kecil kemungkinannya untuk mencegah kehamilan atau STD.

Seberapa Baik Pekerjaan Kondom?

Selama setahun: 15 dari 100 pasangan khas yang menggunakan kondom pria akan mengalami kehamilan yang tidak disengaja. Sekitar 21 dari 100 pasangan yang menggunakan kondom wanita akan mengalami kehamilan yang tidak disengaja. Untuk perlindungan tambahan, banyak pasangan menggunakan kondom bersama dengan metode pengendalian kelahiran lainnya, seperti pil KB atau IUD. Agar kondom memiliki kesempatan terbaik untuk bekerja, mereka harus digunakan setiap kali pasangan berhubungan seks.

Kondom tidak dapat digunakan kembali. Kondom baru harus digunakan setiap kali pasangan berhubungan seks dan harus digunakan dari awal hingga akhir untuk melindungi terhadap kehamilan dan STD. Jangan pernah menggunakan pelumas berbasis minyak (seperti minyak mineral, petroleum jelly, atau baby oil) dengan kondom karena dapat memecah karet. Kondom juga dapat rusak oleh hal-hal seperti kuku jari dan tindik tubuh. Jika kondom tampak kering, lengket, atau kaku ketika keluar dari paket, atau melewati tanggal kedaluwarsanya, buang dan gunakan yang baru sebagai gantinya. Sangat membantu untuk memiliki beberapa kondom di tangan jika ada masalah dengan satu. Yang terbaik adalah menyimpan kondom yang tidak digunakan di tempat yang sejuk dan kering.

Apakah Kondom Membantu Melindungi Terhadap STD?

Ya. Kondom lateks, poliuretan, dan poliisoprene dapat membantu mencegah banyak STD jika digunakan dengan benar. Kondom yang terbuat dari kulit domba tidak berfungsi dengan baik untuk mencegah STD, termasuk HIV/AIDS.

Kondom tidak melindungi terhadap infeksi yang menyebar dari luka pada kulit yang tidak ditutupi oleh kondom (seperti pangkal penis atau skrotum). Pasangan yang berhubungan seks harus selalu menggunakan kondom untuk melindungi terhadap STD bahkan ketika menggunakan metode kontrol kelahiran lainnya. Pantang (tidak berhubungan seks) adalah satu-satunya metode yang selalu mencegah kehamilan dan STD.

Apakah Ada Masalah Dengan Kondom?

Kebanyakan pria dan wanita tidak memiliki masalah menggunakan kondom. Efek samping yang terkadang dapat terjadi meliputi:

reaksi alergi pada seseorang dengan alergi terhadap kondom lateks

iritasi penis atau vagina dari spermisida atau pelumas yang dirawat dengan beberapa kondom

Untuk Siapa Kondom Itu?

Kondom mungkin menjadi pilihan yang baik bagi pasangan yang cukup bertanggung jawab untuk berhenti dan meletakkan kondom setiap kali sebelum berhubungan seks dan orang-orang yang menginginkan perlindungan terhadap STD.

Karena kondom adalah satu-satunya metode pengendalian kelahiran yang saat ini tersedia untuk pria, mereka memungkinkan laki-laki untuk bertanggung jawab atas kontrol kelahiran dan perlindungan STD.

Di mana Kondom Tersedia?

Kondom mudah ditemukan di toko obat, supermarket, dan bahkan mesin penjual otomatis. (Di beberapa toko, mereka berada di lorong “Keluarga Berencana”.) Kondom tidak memerlukan kunjungan dokter atau resep dokter.

Berapa Biaya Kondom?

Kondom pria harganya sekitar $ 0,50 hingga $ 1 masing-masing dan lebih murah ketika mereka dibeli dalam kotak yang berisi beberapa kondom. Banyak puskesmas dan klinik keluarga berencana (seperti Planned Parenthood) dan beberapa sekolah membagikannya secara gratis. Kondom wanita sedikit lebih mahal dan harganya sekitar $ 2 per kondom. Beberapa puskesmas dan klinik keluarga berencana memiliki kondom wanita yang tersedia secara gratis.