Menjadi ‘The Bench’ Hits Nomer 1, Meghan Markle Beri Pesan Kepada Pendukungnya – Meghan Markle menuliskan pesan manis kepada para pendukung pada hari Rabu, tepat setelah buku barunya, “The Bench,” mencapai posisi 1 di daftar buku terlaris The New York Times untuk buku bergambar anak-anak minggu ini.

adequacy – “Sementara puisi ini dimulai sebagai surat cinta untuk suami dan putra saya, saya terdorong untuk melihat bahwa tema universal cinta, representasi, dan inklusivitas beresonansi dengan komunitas di mana-mana,” katanya dalam rilis yang dibagikan di Archewell Meghan dan Pangeran Harry. situs yayasan.

“Dalam banyak hal, mengejar dunia yang lebih welas asih dan adil dimulai dengan nilai-nilai inti ini,” tambahnya. “Sama halnya, untuk menggambarkan sisi lain dari maskulinitas yang didasarkan pada koneksi, emosi, dan kelembutan adalah untuk memodelkan dunia yang ingin dilihat oleh banyak orang untuk putra dan putri mereka. Terima kasih telah mendukung saya dalam proyek khusus ini.”

Buku itu terinspirasi oleh hubungan Pangeran Harry dengan putra pasangan itu, Archie Harrison Mountbatten-Windsor yang berusia 2 tahun, dan melihat “ikatan khusus antara ayah dan anak – seperti yang terlihat melalui mata seorang ibu.”

The Duchess of Sussex berkolaborasi dalam buku tersebut, yang dirilis pada 8 Juni, dengan ilustrator pemenang penghargaan Christian Robinson. Dia berbicara dengan hangat tentang cat air Robinson dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan publikasi buku itu bulan lalu.

“Kristen berlapis dalam ilustrasi cat air yang indah dan halus yang menangkap kehangatan, kegembiraan, dan kenyamanan hubungan antara ayah dan anak dari semua lapisan masyarakat,” kata Meghan saat itu, menambahkan harapannya bahwa ‘The Bench’ beresonansi dengan setiap keluarga, tidak peduli riasannya, seperti halnya dengan milikku.”

Meghan, Duchess of Sussex, adalah anggota Amerika dari keluarga kerajaan Inggris dan mantan aktris. Markle lahir dan besar di Los Angeles, California. Karir aktingnya dimulai saat dia belajar di Universitas Northwestern. Dia menghubungkan kesulitan karir awal dengan warisan biracialnya. Peran aktingnya yang paling signifikan adalah peran Rachel Zane dalam drama hukum Amerika Suits, di mana ia membintangi selama tujuh musim (2011–2018).

Dia secara bersamaan mendapat untung dari kehadiran media sosial yang kuat, termasuk blog gaya hidup, The Tig (2014–2017). Melalui The Tig, dia mendapatkan pengakuan atas selera modenya, yang berujung pada penciptaan dan pelepasan dua lini pakaian pada 2015–2016. Selama karir aktingnya, Markle terlibat dalam pekerjaan amal, dengan fokus utama pada isu-isu perempuan dan keadilan sosial.

Markle menikah dengan produser film Amerika Trevor Engelson dari 2011 hingga perceraian mereka pada 2013. Dia pensiun dari akting setelah pernikahannya dengan Pangeran Harry pada 2018, dan mulai melakukan pertunangan sebagai anggota keluarga kerajaan Inggris.

Sejak itu, dia dikenal sebagai Duchess of Sussex. Pernikahan itu memicu komentar tentang memiliki orang ras campuran di keluarga kerajaan. Pasangan itu mengundurkan diri sebagai anggota senior keluarga kerajaan pada tahun 2020 setelah periode masalah privasi dan perlakuan bermusuhan yang dirasakan oleh tabloid Inggris.

Mereka kemudian menetap di negara asalnya California, di mana mereka mengejar usaha bisnis dan pekerjaan amal. Mereka memiliki dua anak, Archie dan Lilibet Mountbatten-Windsor.

Rachel Meghan Markle lahir 4 Agustus 1981, di Canoga Park, Los Angeles, California, dan mengidentifikasi dirinya sebagai ras campuran. Orang tuanya bercerai ketika dia berusia enam tahun. Markle memiliki hubungan dekat dengan ibunya Afrika-Amerika, Doria Ragland (b. 1956).

Ayah kulit putih Markle Amerika, Thomas Markle Sr. (b. 1944), bekerja sebagai direktur fotografi dan pencahayaan untuk Married… with Children, dan Meghan sering mengunjungi set serial televisi sebagai seorang anak. Dia terasing dari ayah dan saudara tiri dari pihak ayah, Samantha Markle dan Thomas Markle Jr.

Tumbuh di Los Angeles, Markle bersekolah di Hollywood Little Red Schoolhouse. Pada usia 11 tahun, dia menulis kepada Procter & Gamble untuk menetralkan gender dalam iklan sabun cuci piring di televisi nasional. Tiga bulan kemudian, P&G mengubah iklannya.

Dia dibesarkan sebagai seorang Protestan, tetapi dia lulus dari SMA Hati Tak Bernoda, sebuah sekolah Katolik khusus perempuan. Pada tahun 1999, Markle diterima di Universitas Northwestern (NU) di Evanston, Illinois, di mana ia bergabung dengan mahasiswi Kappa Kappa Gamma. Setelah tahun pertama, ia magang di kedutaan Amerika di Buenos Aires dan dianggap sebagai karir politik.

Namun, dia tidak mendapat nilai yang cukup tinggi dalam Tes Petugas Dinas Luar Negeri untuk melanjutkan lebih jauh dengan Departemen Luar Negeri AS, dan kembali ke NU. Dia juga mengikuti program studi di luar negeri di Madrid. Pada tahun 2003, Markle memperoleh gelar sarjana dengan jurusan ganda di teater dan studi internasional dari Sekolah Komunikasi Northwestern.

Karir akting

Markle mengklaim bahwa dia mengalami kesulitan mendapatkan peran di awal karirnya karena “secara etnis ambigu” karena “Saya tidak cukup hitam untuk peran kulit hitam dan saya tidak cukup putih untuk peran kulit putih.” Untuk mendukung dirinya sendiri di antara pekerjaan akting, dia bekerja sebagai kaligrafer lepas dan mengajar penjilidan buku. Penampilan pertamanya di layar adalah peran kecil sebagai perawat dalam sebuah episode sinetron Rumah Sakit Umum siang hari.

Markle memiliki peran tamu kecil di acara televisi Century City (2004), The War at Home (2006) dan CSI: NY (2006). Dia juga melakukan beberapa kontrak akting dan pekerjaan model, termasuk tugas sebagai “gadis tas” di versi AS dari game show Deal or No Deal. Dia muncul di Fringe seri Fox sebagai Agen Junior Amy Jessup dalam dua episode pertama musim kedua.

Markle muncul dalam peran kecil dalam film Get Him to the Greek, Remember Me and The Candidate pada 2010 dan film Horrible Bosses pada 2011. Dia dibayar $187.000 untuk perannya dalam Remember Me dan $171.429 untuk perannya dalam film pendek The Candidate.

Pada Juli 2011, ia bergabung dengan pemeran acara USA Network Suits hingga akhir 2017 dan musim ketujuh. Karakternya, Rachel Zane, dimulai sebagai paralegal dan akhirnya menjadi pengacara. Saat bekerja di Suits, Markle tinggal selama sembilan bulan setiap tahun di Toronto. Majalah Fortune memperkirakan bahwa dia dibayar $50.000 per episode, setara dengan gaji tahunan sebesar $450.000.

Privasi dan media

Meghan dan Harry memperoleh permintaan maaf resmi pada Mei 2019 dari Splash News untuk pelanggaran privasi, dan Duchess meluncurkan gugatan terhadap The Mail on Sunday dan MailOnline atas publikasi surat yang dia kirimkan kepada ayahnya. Pasangan itu memiliki peringatan hukum yang dikeluarkan kepada pers secara umum pada Januari 2020 setelah publikasi foto paparazzi.

Duchess kemudian menerima dukungan dari lebih dari 70 anggota parlemen perempuan dari berbagai partai yang dalam sebuah surat terbuka mengutuk penggunaan “nada kolonial yang ketinggalan zaman” terhadapnya di beberapa media nasional.

Pada Februari 2021, Pengadilan Tinggi menemukan bahwa Daily Mail telah menyerang privasi Duchess dengan menerbitkan surat tersebut, dan dia memenangkan klaimnya atas “penyalahgunaan informasi pribadi dan pelanggaran hak cipta” pada Mei 2021.

Pada Maret 2020, pasangan itu membawa Splash UK ke pengadilan setelah Meghan dan putranya difoto tanpa izin di Kanada selama “tamasya keluarga pribadi”. Kasus ini diselesaikan akhir tahun itu dengan Splash UK setuju untuk tidak lagi mengambil foto keluarga yang tidak sah. Duke dan Duchess mengumumkan pada bulan April bahwa mereka tidak akan lagi bekerja sama dengan Daily Mail, The Sun, Daily Mirror dan Daily Express.

Mereka memenangkan permintaan maaf pada bulan Oktober dari kantor berita Amerika X17 karena mengambil foto putra mereka di rumah mereka menggunakan drone. Pada Maret 2021, dilaporkan bahwa seorang penyelidik swasta Amerika secara tidak sah menyerahkan detail pribadi tentang Meghan kepada The Sun, termasuk nomor Jaminan Sosial, nomor ponsel, dan alamatnya, ketika dia pertama kali mulai berkencan dengan Harry pada 2016.

Meghan dan suaminya mengutuk ” praktik pemangsa” dari tabloid Inggris, sementara The Sun menyatakan bahwa penyelidik “diinstruksikan dengan jelas secara tertulis untuk bertindak secara sah”, dan mereka tidak “menggunakan informasi yang dia berikan untuk praktik yang melanggar hukum”.

Pada tahun 2021, tak lama sebelum Duchess dan Duke akan diwawancarai oleh Oprah Winfrey, The Times melaporkan bahwa sekretaris pers Duchess, Jason Knauf, mengeluh bahwa tindakannya di Istana Kensington telah menyebabkan dua asisten pribadi berhenti dan telah merusak moral karyawan ketiga, mendorong penyelidikan oleh Istana Buckingham.

Kritik terhadap Duchess karena dua kali mengenakan anting-anting pemberian dari Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman pada tahun 2018, setelah ia dituduh terlibat dalam pembunuhan Jamal Khashoggi, muncul pada saat yang sama. Perwakilannya menyangkal kesadarannya tentang tuduhan terhadap Mohammed bin Salman, dan mengatakan The Times sedang digunakan oleh Istana Buckingham untuk “kampanye kotor” terhadapnya.

Acara televisi spesial Oprah dengan Meghan dan Harry disiarkan di CBS pada 7 Maret 2021. Meghan berbicara tentang kehidupan pribadi dan kerajaan serta tekanan publiknya. Dia mendiskusikan pemikiran bunuh diri selama waktunya sebagai pekerja kerajaan dan berbicara tentang kurangnya perlindungan yang dirasakan untuk dia dan putranya saat menjadi bagian dari institusi kerajaan. Ada reaksi luas dan terpolarisasi terhadap wawancara dengan media Inggris yang mempertanyakan kebenaran dan konteks klaim yang dibuat oleh pasangan tersebut.

Pada Juni 2021, Jonny Dymond dari BBC melaporkan, dengan mengutip “sumber istana yang baik”, bahwa pasangan itu tidak meminta izin dari Ratu sebelum menamai putri mereka dengan nama panggilan keluarga pribadinya. Pengacara pasangan itu kemudian menuduh BBC melakukan pencemaran nama baik dan mengirim surat ke berbagai organisasi media yang mengatakan bahwa laporan itu palsu dan memfitnah, dan tuduhan itu tidak boleh diulangi.” BBC “tidak segera menanggapi” untuk tuduhan itu, sementara Istana Buckingham tidak berkomentar.