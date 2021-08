Mengenal Jamie Lynn Spears, Adik Britney Spears Yang Baru Dipanggil Sebagai Penyanyi – Jamie Lynn Spears, saudara perempuan penyanyi “Toxic”, Britney Spears, menjadi pusat perhatian ketika ia mendapatkan peran “Zoey Brooks” dari acara hit Nickelodeon, Zoey 101, pada tahun 2004. Sejak tahun 2002, keduanya terlihat menghadiri acara bersama-sama sebagai karir musik Britney berkembang sepanjang tahun.

Mengenal Jamie Lynn Spears, Adik Britney Spears Yang Baru Dipanggil Sebagai Penyanyi

adequacy – Dia menyatakan dalam sebuah wawancara tahun 2016 dengan WFAA, ” jujurnya, masa kecil saya sangat menyenangkan. Semuanya baru dan semuanya seperti Natal karena kami hanya dari kota kecil ini dan saudara perempuan saya sukses luar biasa. Sangat menakjubkan melihat adikku mencapai ketinggian seperti itu.”

“Zoey 101” Nickelodeon adalah salah satu pertunjukan dengan peringkat tertinggi di tahun 2000-an dan telah menyelesaikan musim terakhirnya sebelum Jamie Lynn pada tahun 2007 mengungkapkan bahwa dia dan pacarnya saat itu dan calon tunangannya, Casey Aldridge, mengharapkan mereka anak pertama, menimbulkan spekulasi bahwa acara tersebut telah dibatalkan karena kehamilannya.

Setelah musim terakhir pertunjukan, Jamie Lynn yang tidak tahu bahwa dia sedang hamil mengikuti audisi pada usia 16 tahun untuk peran Bella Swan dalam “Twilight” tetapi Stewart sebagai gantinya. Dengan kekhawatiran tentang paparazzi yang mengikuti setiap gerakan Spears selama kehamilannya, dia dan tunangannya, Casey, pindah ke Liberty, Mississippi dalam upaya untuk menghindari liputan tabloid tentang kehamilannya, tetapi tidak berhasil melakukannya.

Spears dan keluarganya mengajukan keluhan terhadap paparazzo Edwin Merrino karena diduga menguntit Spears dan keluarganya, tetapi dia dibebaskan pada hari itu setelah memposting ikatan. Pada 19 Juni 2008, Jamie Lynn melahirkan putrinya, Maddie, pada usia 17, kemudian meninggalkan mata publik hingga 2013. Dia dan tunangannya menyerukan pertunangan mereka pada Maret 2009, mendorongnya untuk pindah nanti di Desember. Keduanya memperbaiki hubungan mereka pada Agustus 2010, hanya untuk itu berakhir empat bulan kemudian pada November.

Lima tahun setelah kelahiran anaknya, Jamie Lynn dan saudara perempuannya, Britney, berkolaborasi pada “Chillin’ with You” dari album Britney 2013, Britney Jean. Dia pergi ke Twitter untuk menunjukkan kegembiraannya atas kolaborasi yang dia katakan sedang dia kerjakan selama lima tahun hiatusnya. Pada tahun 2014, satu tahun setelah penampilan Jamie Lynn di album Britney, dia dan tunangan barunya, Jamie Watson, menikah pada bulan Maret. Spears memiliki anak keduanya, Ivey Joan Watson, pada 2018.

Kemudian pada Mei 2014 setelah pernikahannya, Spears merilis album satu-satunya hingga saat ini, The Journey. Pada 2019, saat terungkapnya perawatan kesehatan mental Britney, terungkap bahwa Jamie Lynn ditunjuk sebagai wali amanat dalam Britney’s SJB Revocable Trust pada tahun 2020, yang diubah oleh rekan konservator Britney pada tahun 2018, menurut dokumen hukum.

Dalam penampilan pengadilan Britney tahun 2021, Jamie Lynn menyatakan dukungan untuk saudara perempuannya, bersama dengan Jamie Lynn. suami yang mengatakan kepada New York Post: “Saya dapat meyakinkan Anda bahwa keluarganya mencintainya dan menginginkan yang terbaik untuknya. Saya tidak akan berada di dekat orang-orang yang tidak. Siapa yang tidak ingin mendukung Britney?”

Karier

Pada Februari 2002, Spears membuat debut aktingnya dalam film drama Paramount Pictures Crossroads yang dibintangi oleh saudara perempuannya, yang memerankan karakter utama Lucy Wagner. Spears membuat cameo, memainkan versi muda dari karakter Britney. Setelah Crossroads, Nickelodeon menampilkan Spears sebagai pemain reguler di musim kedelapan dari serial komedi sketsa All That.

Musim mengikuti jeda dua tahun dari seri. Spears memerankan berbagai peran melalui dua musim dia muncul dan juga dirinya sendiri. Penampilan Spears mendapat ulasan positif dari para kritikus dengan banyak yang memuji waktu komedinya dan menjadi sorotan acara. Spears tidak kembali untuk seri kesepuluh dan musim terakhir untuk mengejar peran lain di jaringan. Spears membuat penampilan tamu di Stars, Stripes and Skates gala di Madison Square Garden pada September 2002.

Pada Agustus 2004, Spears menandatangani kesepakatan pengembangan dengan Nickelodeon di mana dia akan berperan sebagai protagonis dalam serial televisinya sendiri yang akan ditayangkan di jaringan tersebut. Serial ini kemudian diberi judul Zoey 101 dan Spears memerankan peran Zoey Brooks. Serial ini berpusat pada Zoey dan teman-temannya yang bersekolah di sekolah asrama fiksi, Pacific Coast Academy (PCA). Spears merekam lagu tema seri, berjudul “Follow Me”, yang ditulis oleh saudara perempuannya Britney Spears.

Difilmkan di Pepperdine University di Malibu, California, serial ini ditayangkan perdana pada 9 Januari 2005, pemutaran perdana serial dengan rating tertinggi di jaringan tersebut dalam lebih dari delapan tahun. Spears memenangkan Young Artist Award dan Nickelodeon Kids’ Choice Awards untuk penampilannya. Nickelodeon mengumumkan musim keempat akan menjadi musim terakhir seri.

Seri final, “PCA Confidential”, ditayangkan pada 2 Mei 2008. Nickelodeon mengeluarkan pernyataan tak lama setelah pengumuman Spears hamil pada usia 16 yang menyatakan bahwa jaringan menghormati keputusan Spears untuk bertanggung jawab dan mencatat bahwa perhatian utamanya adalah untuk kesejahteraannya.

Pada bulan Desember 2007, Variety mengumumkan bahwa Spears telah menandatangani kontrak untuk tampil sebagai tamu dalam serial komedi situasi komedi ABC Miss Guided, di mana ia memainkan peran sebagai siswa sekolah menengah atas Mandy Fener dalam episode “Hot Sub” yang ditayangkan pada 20 Maret. , 2008. Pada tahun yang sama, Spears menyuarakan Goldilock dalam film animasi langsung ke DVD Unstable Fables: Goldilocks & 3 Bears Show. Film ini adalah angsuran ketiga dan terakhir dari trilogi Unstable Fables.

Pada tahun 2011, Spears pindah ke Nashville dengan putrinya Maddie dan mulai mengerjakan album musik country dengan sejumlah produser musik lokal. Pada tanggal 7 November 2011, Spears mengadakan konser kecil di Rutledge di Nashville di mana dia membawakan satu set lagu asli. Pada tanggal 25 November 2013, Spears merilis single pertamanya “How Could I Want More” dari album debutnya yang akan datang. Lagu ini debut di nomor 29 di Billboard’s Hot Country Songs, dan di nomor 8 di tangga lagu Country Digital Songs, untuk minggu yang berakhir 7 Desember 2013.

Kevin Rutherford dari Billboard menggambarkan penampilan Spears sebagai “manis dan polos” namun kuat, dan menyarankan agar lagu itu cocok di radio country. ears ditampilkan di kakak perempuannya, album studio kedelapan Britney Spears, Britney Jean pada lagu “Chillin’ with You”. Pada tanggal 27 Mei 2014, Spears merilis sebuah EP berjudul The Journey. EP memuncak di nomor 5 di Album Heatseekers Billboard, dan di nomor 24 di Album Negara Teratas.

Jana Kramer merekam lagu yang ditulis bersama Spears, “I Got the Boy,” yang dirilis sebagai single kedua dari Thirty One pada tahun 2015. Lagu ini disertifikasi Platinum oleh Recording Industry Association of America (RIAA), dan telah terjual 592.000 kopi di Amerika Serikat pada April 2016. Pada 15 Maret 2016, Spears tampil di Grand Ole Opry di Nashville. Dia diperkenalkan oleh dua kakaknya, Britney dan Bryan, yang membuat penampilan kejutan di acara itu. Pada tanggal 24 Juni 2016, Spears merilis single keduanya, “Sleepover.”

Dia menggambarkan lagu itu sebagai “muda, genit dan memberdayakan”. Spears adalah seorang presenter dan pemain di Radio Disney Music Awards pada April 2017.. Dalam sebuah episode yang ditayangkan pada 13 Juli 2018, Spears kembali ke Nickelodeon untuk pertama kalinya dalam lebih dari sepuluh tahun sebagai kontestan di acara permainan yang dihidupkan kembali Double Dare dengan putrinya Maddie, bersaing dengan sesama alumni All That, Josh Server dan keponakannya. Dia dan Maddie memenangkan lebih dari $15.000 untuk disumbangkan ke rumah sakit New Orleans yang merawat Maddie setelah kecelakaan ATV yang hampir fatal pada tahun 2017..

Pada Juli 2019, Netflix mengumumkan bahwa Spears telah berperan sebagai serial reguler dalam serial drama romansa mendatang Sweet Magnolias, yang didasarkan pada serial novel karya Sherryl Woods. Dia memerankan wanita muda bernama Noreen Fitzgibbons, yang bekerja sebagai perawat dan ingin membangun kehidupan baru setelah membuat pilihan yang buruk. Pada November 2019, Vogue Remaja melaporkan bahwa Spears telah bergabung dengan pemeran serial televisi Nickelodeon baru, yang menyatukan dua acara saluran paling ikonik dari masa lalu: All That dan Zoey 101.

Baca Juga : Mengenal Cassadee Pope dan Terry McDermott Juara 1 dan 2 Di The Voice Musim Ke-3

Pada Juli 2020, para pemeran Zoey 101 bersatu kembali dalam sebuah episode musim kesebelas All That. Spears memainkan dirinya dan karakter lamanya Thelma Stump. Saat mengerjakan reboot Zoey 101, Spears dan Chantel Jeffries merekam versi baru dari lagu tema acara “Follow Me”. Video musik untuk lagu tersebut menampilkan penampilan oleh JoJo Siwa, Dixie D’Amelio, Gigi Gorgeous, Eva Gutowski, Loren Gray, Lynne Spears dan putri sulung Spears, Maddie.

Pada Juli 2021, Worthy Publishing, sebuah perusahaan cetak dari Hachette Book Group mengumumkan rencananya untuk merilis sebuah memoar, merilis sebuah pernyataan yang mengatakan: “Buku Jamie Lynn telah dikembangkan selama 12 bulan terakhir dan akan memungkinkan dunia untuk mendengar kisah inspiratifnya di kata-katanya sendiri, untuk pertama kalinya.” Memoarnya dijadwalkan akan diterbitkan pada awal 2022.