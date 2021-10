Melvin Van Peebles, Tokoh Ternama Dalam Dunia Film Telah Meninggal – Melvin Van Peebles, pembuat film yang dipuji sebagai bapak baptis sinema kulit hitam modern dan pelopor dalam film-film independen Amerika, meninggal pada hari Selasa di rumahnya di Manhattan. Dia berusia 89 tahun.

Kematiannya diumumkan oleh putranya Mario Van Peebles, aktor dan sutradara.

Seorang pria Renaisans yang karyanya mencakup buku, teater, dan musik, Mr. Van Peebles terkenal karena film fitur ketiganya, "Sweet Sweetback's Baadassss Song," yang mendapat tinjauan beragam ketika dirilis pada tahun 1971, memicu perdebatan sengit dan menjadi film nasional. memukul. Sang pahlawan, Sweetback, membintangi sebuah pertunjukan seks di sebuah rumah bordil, dan film itu dipenuhi dengan kekerasan yang meledak-ledak, seks yang eksplisit, dan antagonisme yang benar terhadap struktur kekuasaan kulit putih. Itu didedikasikan untuk "semua saudara dan saudari Kulit Hitam yang sudah muak dengan The Man."

Warisan Mr. Van Peebles yang sangat independen dapat dilihat di beberapa film kulit hitam paling terkenal dalam setengah abad terakhir, dari “She’s Gotta Have It” karya Spike Lee (1986) hingga “Moonlight” karya Barry Jenkins (2016). Kematiannya tiba pada saat penceritaan Black telah terlambat menjadi berpengaruh di Hollywood. Melvin Van Peebles membuat tanda yang tak terhapuskan di lanskap budaya internasional melalui film, novel, drama, dan musiknya,” tambah Criterion Collection. Duo ayah/anak ini bekerja sama untuk film 1989 “Identity Crisis.”

Melvin menyutradarai sementara Mario menulis dan membintangi sebagai rapper yang dirasuki oleh seorang maestro mode yang sudah mati. Melvin muncul dalam film putranya tahun 1993 “Posse,” serta dalam drama Mario “Panther,” menulis adaptasi naskah dari novelnya sendiri. Mario menyutradarai film “Baadassss!” di 2003. itu berfungsi baik sebagai film dokumenter dan penghormatan kepada film ikonik ayahnya. Melvin menikah dengan aktris Maria Marx pada 1950-an.

Pernikahan berakhir dengan perceraian, tetapi mereka berbagi putri Megan Van Peebles dan putra Max Van Peebles. Dia lahir di Chicago dan kuliah di Ohio Wesleyan University. Dia memperoleh gelar dalam bidang sastra dan juga bertugas di Angkatan Udara di masa mudanya. “Saya bahkan tidak tahu bahwa saya memiliki warisan,” katanya kepada The New York Times pada 2010, ketika ditanya tentang reputasi dan pengaruhnya. “Saya melakukan apa yang ingin saya lakukan.”

Mr. Van Peebles tidak hanya menulis, mengarahkan, dan mencetak lagu “Sweet Sweetback’s” dan memainkan peran utama. dia juga mengumpulkan uang untuk memproduksinya. Film tersebut menunjukkan bahwa seorang sutradara kulit hitam dapat menyampaikan visi yang sangat pribadi kepada khalayak luas. “Untuk pertama kalinya dalam sejarah sinematik di Amerika, sebuah film berbicara tentang kesadaran kulit hitam yang tak terbantahkan,” tulis Sam Washington di The Chicago Sun-Times.

Selain membuat film, Mr. Van Peebles menerbitkan novel, dalam bahasa Prancis dan juga dalam bahasa Inggris. menulis dua musikal Broadway dan memproduksinya secara bersamaan. dan menulis serta menampilkan album kata-kata yang oleh banyak orang disebut sebagai nenek moyang rap. Selama hidupnya ia juga seorang pengemudi kereta gantung di San Francisco, seorang pelukis potret di Mexico City, seorang seniman jalanan di Paris, seorang pedagang opsi saham di New York, navigator dari pesawat pengebom Angkatan Udara, seorang pekerja pos. , seorang seniman visual dan, menurut pendapatnya sendiri, seorang gigolo yang sangat sukses.

Mr. Van Peebles dengan megahnya menyebut dirinya “sinema Rosa Parks of Black.” Bersama dengan Gordon Parks, yang filmnya tahun 1971 “Shaft” mengagungkan seorang detektif kulit hitam jalanan, dia adalah salah satu pembuat film kulit hitam pertama yang menjangkau khalayak umum yang luas.

“Sweetback,” “Shaft” dan banyak tiruan yang dirilis sepanjang tahun 1970-an merupakan respons terhadap militansi baru di kalangan kaum muda kulit hitam perkotaan. Pemeran film sebagian besar berkulit hitam, dan musiknya sebagian besar funk dan soul. Penghinaan rasial terhadap orang kulit putih adalah hal biasa, seperti halnya seks, kekerasan dan kritik terhadap kapitalisme dan kebrutalan polisi. Banyak yang menampilkan kesejukan yang apik. Beberapa penjahat romantis.

Beberapa kritikus mengeluh bahwa genre tersebut melanggengkan mitos dan stereotip rasis. Setelah “Super Fly” — kisah pengedar kokain yang disutradarai oleh putra Tuan Parks, Gordon Jr. — dirilis pada tahun 1972, istilah “blaxploitation” (kombinasi dari “Black” dan “exploitation”) mulai digunakan secara umum. N.A.C.P. bergabung dengan kelompok hak sipil lainnya untuk membentuk Koalisi Melawan Blaxploitasi.

Dalam sebuah wawancara dengan The New York Times Magazine pada tahun 1972, Mr. Van Peebles membantah bahwa dia menantang “gambaran hitam palsu” yang digunakan orang kulit putih “untuk membingungkan, menguras, dan menjajah pikiran kita.” Melvin Van Peebles lahir di South Side of Chicago pada 21 Agustus 1932. Van awalnya adalah nama tengahnya. dia kemudian menjadikannya bagian dari nama belakangnya.

Putra seorang penjahit, ia dibesarkan di Phoenix, Illinois, pinggiran kota Chicago. Dia kuliah di West Virginia State College (sekarang Universitas) yang historis hitam sebelum pindah ke Ohio Wesleyan University, di mana dia bergabung dengan R.O.T.C. dan mengambil jurusan sastra Inggris. Setelah lulus pada usia 20 tahun 1954, ia bergabung dengan Angkatan Udara, menjadi navigator di pesawat pengebom B-47 selama tiga tahun. Saat bertugas ia menikah dengan Maria Marx, seorang aktris Jerman.

Setelah keluar, Tuan Van Peebles tidak dapat dipekerjakan oleh maskapai penerbangan komersial, jadi pengantin baru itu pergi ke Mexico City, di mana putra mereka Mario lahir. Mereka kemudian memiliki seorang putri, Megan, yang meninggal pada tahun 2006. Selain Mario, ia meninggalkan seorang putra lain, Max. seorang putri, Marguerite Van Peebles. dan 11 cucu. Tuan Van Peebles melukis potret di Meksiko sebelum pindah ke San Francisco, tempat dia bekerja di Kantor Pos dan mengendarai kereta gantung. Pengalaman kereta gantung menginspirasi buku pertamanya, “The Big Heart” (1957).

Dia membuat beberapa film pendek di San Francisco, kemudian pindah ke Hollywood untuk mengejar mimpi sinematiknya. Tapi satu-satunya pekerjaan yang bisa dia temukan di sana adalah sebagai operator lift. Beremigrasi ke Belanda, ia belajar astronomi daya tarik pribadi di Universitas Amsterdam dan akting di Teater Nasional Belanda. Pernikahannya berakhir dengan perceraian, dan dia menumpang ke Paris. Dia bernyanyi untuk koin di luar bioskop, menulis artikel majalah tentang kejahatan dan membantu mengedit majalah humor. Dia hidup, dia kemudian mengingat, dengan $600 setahun.

Mr. Van Peebles mengatakan kepada majalah People pada tahun 1982 bahwa dia telah menambah pendapatan yang sedikit ini dengan mengambil hati wanita kaya. “Saya memiliki seorang wanita untuk setiap hari dalam seminggu,” katanya. “Saya hanya perlu khawatir punggung saya akan bocor.” Dia menulis lima novel dan satu volume cerita pendek yang diterbitkan dalam bahasa Prancis. Beberapa novel juga diterbitkan dalam bahasa Inggris, di antaranya “A Bear for the F.B.I.” (1968). Martin Levin, yang mengulasnya di The Times, memujinya karena “menembus dengan cemerlang kenangan masa kecil Chicago” seperti yang dimiliki penulis.

Setelah mengetahui bahwa otoritas budaya Prancis mendanai film berdasarkan karya yang ditulis dalam bahasa Prancis, Van Peebles memenangkan subsidi untuk mengubah novelnya “La Permission” menjadi film “The Story of a Three-Day Pass” (1967). Itu menceritakan tentang seorang prajurit kulit hitam yang dilecehkan oleh rekan-rekan kulit putihnya karena memiliki pacar kulit putih.

Film ini ditayangkan perdana di Festival Film San Francisco 1967, di mana film tersebut memenangkan penghargaan Critics ‘Choice. Columbia Pictures kemudian mempekerjakannya untuk menyutradarai “Manusia Semangka” (1970), sebuah komedi satir tentang seorang fanatik kulit putih, yang diperankan oleh Godfrey Cambridge, yang berubah menjadi seorang pria kulit hitam.

Columbia ingin Tuan Van Peebles membuat akhiran alternatif satu di mana protagonis menjadi militan Hitam, dan satu lagi di mana ia menemukan bahwa itu semua adalah mimpi. Mr Van Peebles mengatakan dia “lupa” untuk menembak akhir kedua. Tidak suka bekerja di studio, ia memutuskan untuk menjadi pembuat film independen. Untuk membuat “Sweetback,” seharga $ 500.000, dia menggabungkan tabungannya $ 70.000 dengan pinjaman, menggunakan kru nonunion dan membujuk lab film untuk memberikan kredit kepadanya.

Plot film tersebut menyangkut seorang pria yang menyerang dua petugas polisi yang jahat dan kemudian melarikan diri sebagai buronan ke Meksiko, bersumpah untuk kembali dan “mengumpulkan beberapa iuran.” Hanya dua bioskop, di Detroit dan Atlanta, yang akan menayangkan film tersebut pada awalnya, tetapi film itu terbakar dan selama beberapa minggu melampaui “Love Story.” Box office Amerika-nya melebihi $15 juta (sekitar $100 juta dalam uang hari ini), sebuah bonanza untuk film independen pada saat itu.

Keberhasilan film tersebut memungkinkan Mr. Van Peebles untuk mementaskan musikal yang ditulisnya, “Ain’t seharusnya Die a Natural Death,” di Broadway pada tahun 1971, dengan investasi pribadi awal sebesar $150.000. Pertunjukan tersebut sebagian besar merupakan dramatisasi dari beberapa album yang dia buat pada akhir 1960-an yang disebut sebagai pendahulu musik rap, karena kata-katanya diucapkan daripada dinyanyikan dan temanya membahas kehidupan batin orang-orang yang dirampas. Pecandu, pelacur, dan polisi nakal menceritakan kisah mereka.

Penjualan di muka hampir nihil dan ulasannya hangat, jadi Tuan Van Peebles secara pribadi mempromosikan pertunjukan itu ke gereja-gereja Hitam dan kelompok-kelompok persaudaraan dalam radius 200 mil. Anggota mereka datang dengan bus.

Keberhasilan “Natural Death” membawanya untuk membuka di Broadway pertunjukan kedua yang dia tulis, “Jangan Mainkan Kami Murah!”, pada Mei 1972. Memulai produksi baru di akhir musim — belum lagi menggembalakan dua Broadway usaha sekaligus — disebut kegilaan. Tapi keduanya menghasilkan uang. Pertunjukan baru itu sama riangnya dengan yang pertama, dan mendapat ulasan yang bagus. Clive Barnes dari The Times menyebutnya sebagai “pertunjukan yang luas, ribut, dan penuh hati”. Itu berubah menjadi film pada tahun 1973.