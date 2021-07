Mantan Aktor Drake Bell Mengaku Bersalah Karena Mencoba Membahayakan Anaknya – Mantan bintang “Drake & Josh” awalnya mengaku tidak bersalah, tetapi pengacaranya mengatakan itu akan terungkap dalam hukuman “mengapa Tuan Bell memilih untuk mengajukan pembelaan hari ini.” Mantan bintang cilik Drake Bell mengaku bersalah pada hari Rabu atas kejahatan yang melibatkan seorang gadis di bawah umur yang menghadiri konser di Cleveland pada Desember 2017 ketika dia berusia 15 tahun.

adequacy – Jared “Drake” Bell, mantan bintang “Drake & Josh” berusia 34 tahun, yang ditayangkan di Nickelodeon dari 2004 hingga 2007, mengaku bersalah melalui Zoom hingga kejahatan percobaan membahayakan anak dan tuduhan pelanggaran ringan menyebarkan materi berbahaya bagi remaja, menurut The Associated Press.

Bell awalnya mengaku tidak bersalah, tetapi pengacaranya Ian Friedman mengatakan pada hari Rabu bahwa itu akan terungkap dalam hukuman “mengapa Tuan Bell memilih untuk memasukkan pembelaan hari ini.” Hakim Timothy McCormick mengatakan kepada aktor itu: “Jika Anda mengaku bersalah, itu adalah pengakuan bahwa Anda memang melakukan kejahatan ini,” menurut WTRF.com, Tyler Sinclair, juru bicara Jaksa Wilayah Cuyahoga.

Michael O’Malley, mengatakan awal bulan ini bahwa korban mengajukan pengaduan ke polisi Kanada pada Oktober 2018. Penyelidik kemudian menghubungi polisi Cleveland yang memulai penyelidikan atas kasus tersebut. Penyelidik mengatakan Bell dan penggemar muda itu telah “mengembangkan hubungan” sebelum konser dan dia diduga mengirim pesan media sosial yang tidak pantas, menurut afiliasi Cleveland Fox, WJW.

Kantor kejaksaan mengatakan Bell melanggar kewajibannya untuk merawat dan, “dengan melakukan itu, menciptakan risiko bahaya bagi korban.” Bell telah keluar dengan jaminan pribadi $ 2.500 sejak dakwaannya pada 3 Juni, tetapi dijadwalkan akan dijatuhi hukuman 12 Juli. Penuduhnya diharapkan memberikan pernyataan pada saat itu. Bell terlempar menjadi bintang sebagai remaja dengan Nickelodeon “The Amanda Show” dan kemudian “Drake & Josh,” sebelum memulai karir menyanyi.

Drake Bell

Jared Drake Bell, juga dikenal sebagai Drake Campana, adalah seorang aktor, penyanyi, penulis lagu, dan musisi Amerika. Lahir di Newport Beach, California, ia memulai karirnya sebagai aktor pada awal 1990-an pada usia lima tahun dengan penampilan televisi pertamanya di Home Improvement, dan juga muncul di beberapa iklan sebagai seorang anak.

Bell terkenal karena peran utamanya di Nickelodeon’s The Amanda Show dan Drake & Josh. Dia juga membintangi trilogi film The Fairly OddParents di Nickelodeon. Bell adalah suara Peter Parker / Spider-Man dalam serial animasi Ultimate Spider-Man di Disney XD. Dia juga ikut menulis dan membawakan lagu tema untuk Drake & Josh, berjudul “Found a Way”.

Pada tahun 2005, ia secara independen merilis album debutnya, Telegraph, dirilis dengan nama Bell sendiri. Album keduanya, It’s Only Time, dirilis pada 2006 setelah menandatangani kontrak dengan Universal Motown Records dan memulai debutnya di #81 di Billboard 200, terjual lebih dari 23.000 kopi selama minggu pertama perilisannya. It’s Only Time telah terjual 178.000 eksemplar di Amerika Serikat pada 2012.

Album video pertamanya, Drake Bell in Concert, dirilis pada 2008. Debutnya di #81 di Top 100 Mexican Albums Chart. Bell merilis sebuah EP pada tahun 2011 berjudul A Reminder secara independen. Pada tahun 2014, Bell merilis album ketiganya, Ready Steady Go! di bawah label indie Surfdog Records. Siap Mantap debutnya di #182 di Billboard 200, dan terjual 2.000 eksemplar dalam minggu pertama rilis.

Sejak 2009, Bell telah mendukung Proyek Haus, sebuah organisasi nirlaba yang menangani masalah krisis air bersih dengan meningkatkan kesadaran melalui pendidikan. Kontribusi Bell termasuk seruan publik dan konser untuk mengumpulkan dana. Seth Maxwell, pendiri Proyek Haus, merekrut Bell untuk menjadi ‘wajah’ kampanye. Bell juga telah memberikan kontribusi kepada organisasi lain seperti Toys for Tots.

Pada tanggal 18 April 2015, Bell tampil di Strawberry Bowl untuk mendukung amal Rockin A Cure untuk cystic fibrosis. Bell menggambarkan musiknya sangat dipengaruhi oleh The Beatles, The Beach Boys, dan Brian Setzer. Di antara aksi musik dan artis lain yang telah mempengaruhi Bell adalah Oasis, Buddy Holly, Elvis Costello, The Rolling Stones Led Zeppelin, Jimmy Page, Eddie Cochran, Elvis Presley, dan Chuck Berry.

Kehidupan pribadi

Pada tanggal 29 Desember 2005, Bell, yang saat itu berusia 19 tahun, dan seorang temannya sedang mengemudi dari Malibu ke Los Angeles ketika, saat berhenti di lampu merah di California State Route 1, keduanya ditabrak oleh kendaraan yang melaju.

Meskipun penumpang Bell hanya menderita memar, luka Bell, meskipun tidak mengancam jiwa, sangat parah, termasuk patah leher dan tulang belakang, patah rahang, kehilangan tujuh gigi, dan luka robek di wajahnya. Sebagai bagian dari pemulihannya, Bell membutuhkan lebih dari 70 jahitan wajah, rahangnya harus ditutup dengan kawat selama dua bulan, dan menjalani operasi pada dagu dan mulutnya.

Pada tahun 2007, Bell membeli rumah seluas 2.640 kaki persegi (245 m2) di Los Feliz seharga $2.050.000. Setelah Bell mengajukan kebangkrutan di California pada awal 2014, rumah itu diambil alih. Bell adalah sepupu mantan pelempar bantuan San Diego Padres Heath Bell.

Pada Agustus 2020, mantan pacarnya Melissa Lingafelt menuduhnya melakukan pelecehan verbal dan fisik selama tiga tahun hubungan mereka di akhir 2000-an. Bell telah membantah tuduhan tersebut. Bell ditangkap pada 21 Desember 2015, karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol di Glendale, California pada pukul 2:45 pagi setelah petugas polisi menyaksikannya berbelok dan mengemudi melebihi batas kecepatan. Dia kemudian dibebaskan dengan jaminan $20.000 dan mengaku tidak bersalah.

Pada bulan September 2016, Bell dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman empat hari penjara dan empat tahun masa percobaan dan akan diminta untuk menghadiri program pendidikan alkohol. Bell hanya melayani satu hari untuk perilaku yang baik . Bell sebelumnya didakwa mengemudi di bawah pengaruh pada 2010 sehubungan dengan insiden di San Diego pada 2009.

Pada tanggal 4 Juni 2021, Bell ditangkap di Cleveland, Ohio, atas tuduhan yang berkaitan dengan “berusaha membahayakan anak-anak dan menyebarkan materi yang berbahaya bagi remaja.” Seorang petugas informasi publik di Kantor Kejaksaan Kabupaten Cuyahoga, mengatakan “the Korban berusia 15 tahun, yang telah menjalin hubungan dengan Bell beberapa tahun sebelumnya, menghadiri konsernya pada bulan Desember 2017.

Sementara di sana, Bell melanggar kewajibannya untuk merawat dan, dengan melakukan itu, menimbulkan risiko bahaya bagi korban.” Polisi Cleveland juga menemukan bahwa Bell telah mengirim “pesan media sosial yang tidak pantas” kepada anak kecil itu selama “berbulan-bulan menjelang konser.” Bell berusia 31 tahun pada saat dugaan insiden itu.

Bell mengaku tidak bersalah, dan dibebaskan dengan ikatan pribadi $2.500, dan diperintahkan untuk memberikan sampel DNA. Dia setuju untuk tidak melakukan kontak dengan tersangka korban dalam kasus dengan sidang praperadilan yang dijadwalkan pada 23 Juni. Pada 23 Juni 2021, Bell mengaku bersalah atas kedua tuduhan tersebut. hukumannya dijadwalkan pada 12 Juli.