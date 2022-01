Lagu Mariah Carey Berlanjut di No 1 di Billboard Hot 100 – Bahkan dengan minggu pelacakan data terbaru yang mencakup lima hari setelah Natal (24-30 Desember), “All I Want For Christmas Is You” milik Mariah Carey bertahan di No. 1 di tangga lagu Billboard Hot 100 .

Lagu Mariah Carey Berlanjut di No 1 di Billboard Hot 100

adequacy – Lagu tersebut, yang dirilis pada tahun 1994, mencatat total minggu kedelapan di puncak Hot 100, setelah mencatat tiga minggu di No. 1 dimulai pada Desember 2019 , dua lagi dimulai pada Desember 2020 dan sekarang tiga pada musim liburan ini, yang dimulai dua minggu lalu .

Hot 100 memadukan semua genre streaming AS (audio resmi dan video resmi), pemutaran radio, dan data penjualan. Semua tangga lagu (tanggal 8 Januari) akan diperbarui di Billboard.com besok (5 Januari). Untuk semua berita grafik, Anda dapat mengikuti @billboard dan @billboardcharts di Twitter dan Instagram.

Baca Juga : Koki Selebriti Dan Merek Nasional Bersatu untuk Mendukung No Kid Hungry

Inilah tampilan yang lebih dalam saat “Natal” Carey berlanjut di atas Hot 100 (bahkan setelah Sinterklas kembali ke Kutub Utara).

Streaming, pemutaran & penjualan: “Natal” Carey di Columbia Records/Legacy Recordings, menarik 35,4 juta streaming AS (turun 25%) dan 16,5 juta tayangan pemirsa siaran radio (turun 49%) dan terjual 4.900 unduhan (turun 39%) di minggu pelacakan 24-30 Desember, menurut Data MRC.

Lagu ini mengklaim total minggu ke-15 di No. 1 di tangga lagu Streaming Lagu (jumlah terbaik ketiga dalam sejarah daftar) dan turun 6-11 pada Penjualan Lagu Digital dan 13-40 di Lagu Radio .

Tidak mengherankan, lagu-lagu liburan mencatat sebagian besar aktivitas mereka selama dua hari pertama minggu pelacakan 24-30 Desember, dengan total jatuh pada lima hari berikutnya. Namun, aktivitas yang kuat dalam dua hari itu sudah cukup untuk menghasilkan enam lagu musiman di 10 besar Hot 100, serta 18 di posisi 19 teratas tangga Lagu Streaming.

“Christmas” pertama kali dirilis di album Carey Merry Christmas pada tahun 1994 dan kesuksesannya di Hot 100 telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir karena streaming telah berkembang dan musik liburan menjadi lebih menonjol di daftar putar musiman layanan streaming.

Rentang terpanjang di Hot 100: “Natal” Carey memperpanjang rekornya untuk rentang terpanjang dari minggu pertama lagu di No. 1 di Hot 100 hingga yang terbaru: dua tahun dan 18 hari (21 Desember 2019-8 Januari , 2022).

Plus, minggu terakhir di atas Hot 100 untuk “Natal” memperpanjang rekor Carey untuk rentang terlama dari peringkat artis di No. 1 di tangga lagu: 31 tahun, lima bulan dan seminggu, sejak minggu pertamanya di No. 1 di tangga lagu tertanggal 4 Agustus 1990, dengan single debutnya “Vision of Love.”

Rekor Carey minggu ke-87 di atas Hot 100: Dengan “Natal,” Carey mengklaim minggu ke-87 yang memperpanjang rekornya di No. 1 di Hot 100, sejak tanggal 4 Agustus 1958, dimulainya grafik.

“Christmas” menjadi Hot 100 No. 1 ke-19 milik Carey, yang paling banyak di antara solois dan satu dari rekor keseluruhan 20 The Beatles. Itu juga menjadikan Carey satu-satunya artis yang menempati peringkat No. 1 di tangga lagu dalam empat dekade yang berbeda .

Kelima untuk delapan: Carey mengklaim Hot 100 No. 1 kelimanya untuk memerintah selama delapan minggu atau lebih, mengikatnya dengan Drake untuk sebagian besar pemimpin seperti itu. Dia cocok dengan tanda itu berkat “One Sweet Day,” dengan Boyz II Men (16 minggu, 1995-96); “Kita Milik Bersama” (14, 2005); “Natal” (delapan, 2019-22); “Fantasi” (delapan, 1995); dan “Dreamlover” (delapan, 1993).

Beyoncé dan Boyz II Men mengikuti dengan masing-masing tiga No. 1 seperti itu.

Sebagian besar minggu di No 1 untuk hit liburan: Plus, dengan minggu kedelapan di atas Hot 100, “Natal” Carey memperpanjang rekornya untuk waktu terbanyak di No 1 di antara lagu-lagu liburan. Ini telah menggandakan kekuasaan satu-satunya single musiman lainnya yang memimpin daftar: “The Chipmunk Song” oleh David Seville & the Chipmunks menghabiskan empat minggu di puncak mulai Desember 1958.

“Natal” Carey juga memimpin bagan multi-metrik Holiday 100 untuk minggu ke-51, dari total 56 minggu survei sejak peringkat dimulai pada 2011; itu telah menduduki puncak penghitungan selama 36 minggu berturut-turut, sejak awal musim liburan 2015-16. Lagu ini juga mendominasi sebagai judul teratas pada retrospektif Greatest of All Time Holiday 100 Songs yang baru-baru ini dirilis . (Minggu ini menandai grafik Holiday 100 terakhir musim ini.)

“Easy on Me” Adele rebound 5-2 di Hot 100, setelah tujuh minggu berturut-turut di No. 1. Lagu ini menghabiskan minggu keenam di atas Radio Songs, dengan 94 juta jangkauan (naik 7%, dibantu oleh banyak stasiun yang kembali ke non -pemrograman liburan setelah 25 Desember) dan meningkat 4-3 pada Penjualan Lagu Digital (9.100, naik 5%) dan 25-22 pada Lagu Streaming (15,2 juta, turun 10%).

Tiga hits liburan melengkapi lima besar Hot 100, semuanya turun dari posisi puncaknya: “Rockin’ Around the Christmas Tree” Brenda Lee, awalnya dirilis pada tahun 1958 (2-3, dengan 34,8 juta streaming, turun 27%, dan 12,6 juta pendengar radio, turun 45%); “Jingle Bell Rock” karya Bobby Helms, dari tahun 1957 (3-4); dan “A Holly Jolly Christmas” karya Burl Ives, dari tahun 1964 (4-5).

Lagu “Stay” The Kid LAROI dan Justin Bieber berbalik arah di Hot 100, naik 9-6, setelah tujuh minggu di No. 1.

“Heat Waves” dari Glass Animals kembali ke Top 10 Hot 100, dan peringkat terbaiknya (15-7). Ini mengatur tangga lagu Hot Rock & Alternative Songs dan Hot Alternative Songs , yang keduanya menggunakan metodologi multi-metrik yang sama dengan Hot 100, untuk masing-masing minggu ke-15.

Lagu klasik Andy Williams tahun 1963 “It’s the Most Wonderful Time of the Year” mundur 6-8 di Hot 100; itu mencapai No 5 tinggi musim liburan lalu. (Dengan minggu terakhir lagu tersebut berada di 10 besar, rekor Williams untuk rentang waktu terlama untuk tampil di tingkat ini diperpanjang menjadi 62 tahun dan tiga bulan, dimulai dari minggu pertamanya di 10 besar dengan “Lonely Street,” di tangga lagu. tanggal 12 Oktober 1959.)

Menutup 10 besar Hot 100, “Shivers” yang memuncaki No. 5 dari Ed Sheeran kembali ke wilayah tersebut (23-9) dan “Feliz Navidad” karya José Feliciano dari tahun 1970, turun 8-10; itu mencapai No 6 musim liburan lalu.

Sekali lagi, untuk semua berita grafik, Anda dapat mengikuti @billboard dan @billboardcharts di Twitter dan Instagram dan semua grafik (tanggal 8 Januari), termasuk Hot 100 secara keseluruhan, akan diperbarui di Billboard.com besok (5 Januari).