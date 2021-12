Koki Selebriti Dan Merek Nasional Bersatu untuk Mendukung No Kid Hungry – Satu anak yang hidup dengan kelaparan di Amerika terlalu banyak, tetapi 1 dari 6 anak mungkin menghadapi kelaparan di musim liburan ini.

Koki Selebriti Dan Merek Nasional Bersatu untuk Mendukung No Kid Hungry

adequacy – Untuk membantu memastikan setiap anak memiliki akses ke makanan yang mereka butuhkan untuk berkembang, konsumen dapat membantu mengumpulkan dana untuk No Kid Hungry melalui kegiatan liburan termasuk acara streaming langsung Thanksgiving “Bake-A-Thon” pada hari Sabtu, 13 November dari jam 1 – 5 sore ET , atau dengan bersantap atau berbelanja dengan merek mitra No Kid Hungry sepanjang musim.

Diselenggarakan oleh Duff Goldman dari “Ace of Cakes” Food Network, Thanksgiving “Bake-A-Thon for No Kid Hungry” adalah acara penggalangan dana streaming langsung selama 4 jam yang menyatukan superstar pembuat kue dari seluruh negeri untuk mengumpulkan dana bagi No Kid Hungry, kampanye nasional untuk mengakhiri kelaparan anak-anak.

Baca Juga : Gosip Cindy Adams Menelusuri Pengaruh Pembentuk Budaya New York

Acara ini akan menawarkan berjam-jam membuat kue yang menyenangkan bagi para peserta dan akan mencakup penampilan khusus dari pembuat roti selebriti dan influencer kuliner termasuk, Chef Joanne Chang (Flour Bakery + Cafe), Gemma Stafford (Bigger Bolder Baking), Aktris Tamera Mowry-Housley dan Chef Bill Yosses (“Baker’s Dozen” dari Hulu), Amy Robach (Selamat Pagi Amerika) dan banyak lagi.

Pembuat roti berbakat ini akan mendemonstrasikan resep kue favorit mereka, berbagi tips dan teknik, serta menjawab pertanyaan dari penonton langsung. Pemirsa dapat berpartisipasi dan menyumbang selama acara dengan menonton streaming langsung Facebook No Kid Hungry pada hari Sabtu, 13 November mulai pukul 1 – 5 sore ET . “Bake-A-Thon untuk Tidak Ada Anak yang Lapar” dimungkinkan dengan Menghadirkan Sponsor, Gula Organik dan Perdagangan Adil yang Sehat dan Telur Rentang Bebas Nellie.

Saat konsumen merencanakan pembelian dan makanan liburan mereka, mereka juga dapat memberikan kembali kepada No Kid Hungry melalui sejumlah produk dan promosi. Saat terlibat dengan merek nasional seperti Citi, Nutella, Williams Sonoma, QVC, dan lainnya di musim liburan ini, setiap $1 yang disumbangkan dapat membantu menyediakan hingga 10 makanan untuk anak-anak yang membutuhkan. *

“Liburan bisa menjadi waktu yang menegangkan bagi banyak keluarga, terutama setelah pandemi,” kata Diana Hovey , Wakil Presiden Senior Kemitraan Perusahaan di Share Our Strength, organisasi di balik kampanye No Kid Hungry.

“Jutaan lebih banyak anak menghadapi kelaparan hari ini daripada sebelum pandemi melanda, dan anak-anak kelaparan serta keluarga mereka akan merasakan dampak krisis ini di masa depan.

Itu sebabnya kami sangat berterima kasih kepada mitra dan pendukung kami dari seluruh negeri yang membantu untuk membuat perbedaan bagi anak-anak dan keluarga mereka di musim liburan ini dan setiap hari. Untuk mengakhiri kelaparan masa kanak-kanak, itu akan membutuhkan kita semua Setiap makan, setiap sumbangan, setiap pendukung berarti.”

Hadiah dan promosi musiman yang diberikan kembali kepada No Kid Hungry meliputi:

Citi : Pemberian ini Selasa ( 30 Nov ) Citi mencocokkan donasi dolar demi dolar hingga $200.000! Donasi sekarang untuk memiliki dampak yang lebih besar dalam memerangi kelaparan masa kanak-kanak.

Bagi Anda yang berada di New York atau Miami , cobalah Citi Bike antara 15 November hingga 19 Desember 2021 . Untuk setiap perjalanan yang dilakukan, Citi akan mendonasikan $1 hingga $1 juta .

Ikuti kuis ini dan uji pengetahuan Anda tentang statistik kelaparan masa kanak-kanak yang paling kritis. Untuk setiap kuis yang diselesaikan, Citi akan mendonasikan $5 kepada No Kid Hungry, hingga $50.000 .

Athletic Greens : Athletic Greens akan mendonasikan $0,10 kepada No Kid Hungry untuk setiap AG1 yang terjual hingga 30 April 2022 .

Bartaco : Antara 4 Oktober dan 6 Desember 2021 , untuk setiap “#bartacosecret Roasted Brussels Sprouts Taco”, bartaco akan mendonasikan $1 kepada No Kid Hungry dengan komitmen minimum $50,000 .

Beech-Nut : Beech-Nut akan mendonasikan $0,25 untuk setiap penjualan Beech-Nut Naturals Pouch 9 ct. Paket Varietas dan Paket Varietas Beech-Nut Naturals Jars, dengan kontribusi maksimum $300.000 .

California Fish Grill : California Fish Grill mendukung No Kid Hungry sepanjang tahun dengan komitmen minimum $35,000! Untuk setiap pembukaan toko baru, mereka akan mendonasikan $500 dan tambahan $2 untuk setiap makanan anak-anak yang terjual selama minggu pembukaan hingga $500 . Selain itu, California Fish Grill akan mendorong konsumen untuk menyumbang saat check-out, di dalam toko, dan online.

Caliwater : Tujuan Caliwater tidak hanya untuk memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen kami, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran tentang perang melawan kelaparan di masa kanak-kanak. Bermitra dengan No Kid Hungry, sebuah badan amal yang bekerja untuk menghentikan anak-anak yang kelaparan, Caliwater berjanji untuk menyumbangkan 5 sen untuk setiap kaleng yang dibeli, dengan tujuan menyumbangkan $1 juta pada April 2022 .

Denny’s : Lengkapi pesanan Anda untuk No Kid Hungry, atau dapatkan pin-up saat Anda mendonasikan $3 untuk membantu memberi makan anak-anak lapar di Denny’s yang berpartisipasi. Promosi berlaku dari 09/22/2021 – 01/04/2022 .

Dog Haus : Dog Haus akan mendonasikan $1 kepada No Kid Hungry untuk setiap “The Big Easy” yang terjual dari 10/1-11/30.

First Watch Restaurant : Sepanjang tahun, untuk setiap makanan anak-anak yang dibeli, First Watch akan menyumbangkan 0,25 sen ke No Kid Hungry.

Fresh Brothers : Dukung Fresh Brothers dan beri makan anak-anak yang lapar melalui donasi saat checkout dalam jumlah berapa pun antara 18/8/21-12/31/21 . Fresh Brothers menjamin minimal $25.000 untuk No Kid Hungry.

Frutta Bowls : Untuk setiap Acai Bracelet yang dibeli antara 30 Agustus 2021 – 31 Desember 2021 , Frutta Bowls akan mendonasikan $1 kepada No Kid Hungry.

Garbanzo Mediterranean Fresh : Untuk setiap Kids Meal yang dibeli antara 30 Agustus 2021- 30 Agustus 2022 , Garbanzo Mediterranean Fresh akan mendonasikan $0,10 kepada No Kid Hungry. Anda juga dapat memberikan donasi ke No Kid Hungry dengan pesanan katering Anda secara online dan di dalam toko.

Holiday Stationstores : Holiday Stationstores akan mendonasikan 1% dari penjualan setiap Kartu Hadiah bermerek Holiday yang dibeli, hingga maksimum $30.000 , mulai 2 Desember hingga 29 Desember 2021 .

Home: A Celebration: Desainer interior dan filantropis Charlotte Moss memilih No Kid Hungry untuk menjadi penerima proyek terbarunya, Home: A Celebration . Sebuah ode tepat waktu untuk The Book of the Homeless karya Edith Wharton upaya penggalangan dana pada tahun 1916 untuk membantu pengungsi dan anak-anak selama Perang Dunia I— Home menampilkan 120 seniman, penyair, koki, desainer, fotografer, dan penulis yang menawarkan refleksi pribadi tentang esensi rumah.

Lokai : Sepanjang tahun, Lokai mendonasikan $1 kepada No Kid Hungry dari penjualan setiap gelang No Kid Hungry Lokai dengan komitmen minimal $10.000 .

Madewell : Mulai sekarang hingga 23 November , Madewell akan mencocokkan setiap dolar yang disumbangkan di toko-toko dan di Madewell.com, dolar demi dolar, hingga $100.000 .

Mendocino Farms : Dukung Mendocino Farms dari 15 Oktober hingga 24 Desember melalui donasi saat checkout ke No Kid Hungry dalam jumlah $1 , $5 , atau $10 dan bantu memberi makan anak-anak yang lapar.

Miracle-Gro : GroMoreGood Harvest Donation Bag adalah tas kanvas yang dirancang khusus untuk mendorong keluarga berbagi hasil panen kebun mereka. Untuk setiap tas yang terjual hingga 31/12/21, Miracle-Gro akan mendonasikan $2 kepada No Kid Hungry.

Murad : 100% donasi yang dilakukan di Murad.com hingga 31/12/21 akan disumbangkan ke No Kid Hungry, dengan donasi moneter minimum $100,000 .

Nutella : Sarapan akan terasa jauh lebih manis karena sarapan favorit semua orang Nutella bermitra dengan No Kid Hungry sekali lagi untuk memberikan kembali musim liburan ini! Carilah stoples bertanda khusus untuk merayakan membantu anak-anak yang membutuhkan selama musim memberi yang penting ini. Bersama-sama, kami dapat membantu menyediakan hingga 6 juta makanan untuk anak-anak yang membutuhkan.

Pabrik Spaghetti Lama : Tamu dapat mendonasikan $1 , $2 atau $5 ke No Kid Hungry saat checkout di www.osf.com mulai 1/10 – 31/12.

On The Border : Dari 17 November – 31 Desember , On The Border akan mendonasikan 0,10 sen kepada No Kid Hungry untuk setiap Border Blast yang dibeli.

OpenTable : Dari 30 November – 14 Desember , pengguna OpenTable dapat menyumbangkan Poin Makan OpenTable mereka ke No Kid Hungry. Setiap 200 poin yang disumbangkan dapat memberikan hingga sepuluh makanan untuk anak-anak yang membutuhkan. OpenTable mencocokkan donasi makanan hingga 250.000 makanan.

Peppa Pig (Hasbro) : Peppa mendorong keluarga untuk berbagi tradisi Thanksgiving mereka dan mempraktikkan rasa syukur! Hasbro, atas nama Peppa Pig , akan mendonasikan $5 kepada No Kid Hungry untuk setiap penggunaan hashtag #PeppaInThePantry di Instagram antara 13/11/21 dan 25/11/21 , dengan donasi minimum $50,000 dan donasi maksimum $75.000 .

Popeyes ® : Dari 1 November hingga 31 Desember di restoran yang berpartisipasi, para tamu Popeyes diundang untuk menyumbangkan $1 untuk menerima lembar kupon dengan penawaran eksklusif. Penawaran ini terdiri dari hal-hal seperti Apple Pie GRATIS dan diskon bundel yang menampilkan favorit seperti Signature Chicken, Sides, dan Biskuit buttermilk kami. Untuk setiap donasi $1 , $0,90 akan disumbangkan ke No Kid Hungry dan $0,10 akan disumbangkan ke Popeyes Foundation, yang misinya adalah memperkuat komunitas dengan makanan dan dukungan pada saat dibutuhkan.

QVC : Dari 23/10–12/24, saat Anda berbelanja item tertentu, $1 dari setiap unit yang terjual, hingga maksimum $5.000 per item, akan menguntungkan No Kid Hungry dan Meals on Wheels ( kontribusi maksimum $100K ). 100% donasi yang dilakukan melalui QVC.com dari 23/10/24 akan disumbangkan untuk No Kid Hungry dan Meals on Wheels.

Saladworks : Untuk setiap makanan Kids Works yang dibeli antara 30 Agustus 2021- 30 Agustus 2022 , Saladworks akan mendonasikan $0,10 kepada No Kid Hungry. Anda juga dapat memberikan donasi ke No Kid Hungry dengan pesanan katering Anda secara online dan di dalam toko.

The Simple Greek : Untuk setiap Kids Meal yang dibeli antara 30 Agustus 2021- 30 Agustus 2022 , The Simple Greek akan mendonasikan $0,10 kepada No Kid Hungry. Anda juga dapat memberikan donasi ke No Kid Hungry dengan pesanan katering Anda secara online dan di dalam toko.

Williams Sonoma : This Giving Tuesday ( 30 November ), Williams Sonoma akan mendonasikan $5 kepada No Kid Hungry untuk setiap peralatan masak dan peralatan listrik tertentu hingga $75.000 . Anda juga dapat berdonasi di Williams Sonoma sepanjang musim dengan berbelanja rangkaian spatula selebriti dan produk tertentu, masing-masing dengan 30% dari harga pembelian yang menguntungkan No Kid Hungry.

Penyedia hadiah terkemuka yang dirancang untuk membantu orang berekspresi, terhubung, dan merayakan ini menyumbangkan 20% dari hasil bersih** dari setiap hadiah yang dibeli dari koleksi Musim Berbagi yang dikuratori secara khusus ke No Kid Lapar.

$1 dapat menyediakan hingga 10 makanan. Kesetaraan makanan bervariasi selama bantuan COVID-19. Pelajari lebih lanjut di NoKidHungry.org/ OneDollar

Hasil bersih didefinisikan sebagai harga penjualan kotor produk dikurangi semua dan semua pajak, biaya layanan, biaya pengiriman dan penanganan, diskon, sertifikat hadiah, sertifikat hadiah promosi, penawaran promosi (mis. miles maskapai penerbangan, poin, uang elektronik , dll.) kredit, rabat, tolak bayar, pengembalian uang, biaya pemrosesan kartu kredit, dan pembatalan sertifikat hadiah.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Thanksgiving “Bake-A-Thon untuk No Kid Hungry,” kunjungi NoKidHungry.org/bakeathon dan dengarkan siaran langsung Facebook No Kid Hungry pada hari Sabtu, 13 November pukul 1 siang ET.