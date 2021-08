Kencan Pertama Pemeran Southern Charm: Shep Rose, Kathryn Dennis, Craig Conover – Ketika berbicara tentang keramahan Selatan, para pemeran Pesona Selatan tidak berhenti menjadi “hanya teman.” Faktanya, beberapa nama besar acara itu, termasuk Shep Rose, Kathryn Dennis, dan Austen Kroll memiliki sejarah berkencan dengan lawan main merek di antara romansa di luar kamera.

adequacy – Kathryn, yang berbagi dua anak dengan mantan kepribadian Bravo Thomas Ravenel, adalah anak yang sedikit liar ketika pertunjukan itu pertama kali ditayangkan pada Februari 2014. Selama musim 1, dia berhubungan dengan lawan mainnya Whitney Sudler-Smith sebelum menjalin asmara dengan Thomas. Dia juga menggoda Craig Conover dan merasa nyaman dengan Shep.

“Tanpa mengungkapkan terlalu banyak, saya bersenang-senang dengan Kathryn selama hubungan singkat kami. Saya ingat membacakan bagian buku favorit saya untuknya dengan keras di sofa saya, dan saya ingat dia menulis saya catatan empat halaman dan meninggalkannya di meja kopi saya suatu pagi, ”tulis Shep dalam memoarnya tahun 2021, Average Expectations, mencatat dia terhubung dengan Kathryn sebelum dia menjadi anggota pemeran penuh waktu.

“Catatan itu sangat bagus dan mentah dan nyata sehingga masih membuat saya merasa hangat dan kabur sampai hari ini. Saya juga ingat merobek pakaian satu sama lain Oh tunggu, saya bilang saya tidak akan mengungkapkan terlalu banyak. Dia cantik dan saya percaya saya memiliki pengaruh yang menenangkan padanya dan mungkin masih melakukannya. ” Meskipun hubungan romantis Kathryn dan Shep mencakup lebih dari satu pertemuan seksual, model tersebut mengungkapkan pada Mei 2019 bahwa dia tidak menyesal bahwa mereka tidak pernah resmi.

“Saya akan mengatakan hidup akan jauh berbeda jika saya mengejarnya,” katanya kepada seorang penelepon di Watch What Happens Live With Andy Cohen saat itu. “Tapi saya tidak benar-benar berpikir saya punya satu yang lolos. Saya pikir saya punya satu yang tidak akan hilang. ” Fans telah menyaksikan banyak hubungan hancur dan terbakar sepanjang tujuh musim Southern Charm, termasuk romansa Austen dengan Chelsea Meissner dan Madison LeCroy.

Pasang surut Craig dengan mantan pacarnya Naomie Olindo juga menjadi topik pembicaraan selama bertahun-tahun. Sementara beberapa bintang, termasuk Cameran Eubanks dan Leva Bonaparte, menikah sebelum tampil di reality show, yang lain terus memiliki romansa yang sukses di luar pertunjukan. Beberapa pemeran, termasuk Landon Clements, Danni Baird dan pendatang baru musim 7 John Pringle, telah memeluk aspek kehidupan lajang saat nongkrong di Charleston, Carolina Selatan.

Southern Charm adalah serial televisi realitas Amerika yang memulai debutnya pada 3 Maret 2014 di Bravo. Serial ini menceritakan kehidupan pribadi dan profesional dari tujuh sosialita yang tinggal di Charleston, Carolina Selatan. Pertunjukan tersebut berfokus pada budaya Selatan dan sejarah politik daerah tersebut, dan menampilkan tempat-tempat bersejarah lokal seperti Perkebunan Lewisfield dan Rumah Mikell.

Serial ini awalnya berfokus pada Craig Conover, Cameran Eubanks, Jenna King, Thomas Ravenel, Shep Rose, dan Whitney Sudler-Smith. Seri saat ini berfokus pada Conover, Rose, Kathryn Calhoun Dennis, Austen Kroll, Leva Bonaparte, Madison LeCroy, dan John Pringle. Dari pemeran asli, King pergi setelah musim pertama, Sudler-Smith pergi setelah musim ketiga (tetapi terus muncul dalam kapasitas berulang), Ravenel pergi setelah musim kelima, dan Eubanks mengkonfirmasi kepergiannya setelah musim enam.

Pemeran yang tersisa bergabung di musim selanjutnya. Calhoun Dennis di yang kedua, Kroll di yang keempat, dan Bonaparte, LeCroy, dan Pringle di yang ketujuh. Pemeran sebelumnya meliputi: Landon Clements (musim 2–4), Chelsea Meissner (musim berulang 4, musim utama 5–6), Naomie Olindo (musim berulang 3–5, musim utama 6), dan Eliza Limehouse (musim 6).

Pada 14 Juli 2014, Pesona Selatan diperbarui untuk musim kedua, yang ditayangkan perdana pada 16 Maret 2015. Jenna King tidak kembali. Musim kedua menampilkan Craig Conover, Shep Rose, Cameran Eubanks, Thomas Ravenel, dan Whitney Sudler-Smith semuanya kembali, dengan Kathryn Calhoun Dennis dan Landon Clements bergabung dengan pemeran utama.

Musim ketiga ditayangkan perdana pada 4 April 2016. Semua anggota pemeran kembali dari musim sebelumnya. Musim keempat diumumkan pada 16 Februari 2017 dan ditayangkan perdana pada 3 April. Sudler-Smith meninggalkan pemeran utama setelah musim ketiga, dan tampil dalam kapasitas berulang di musim-musim berikutnya. Conover, Rose, Eubanks, Ravenel, Dennis dan Clements semuanya kembali untuk musim keempat, dengan Austen Kroll ditambahkan ke pemeran utama.

Pada Februari 2018, Bravo mengumumkan musim kelima dan ditayangkan perdana pada 5 April 2018. Clements tidak kembali, dan Chelsea Meissner dipromosikan menjadi pemeran utama untuk musim kelima. Pada Agustus 2018, Ravenel mengumumkan kepergiannya dari pertunjukan setelah lima musim karena tuduhan penyerangan seksual terhadapnya, serta mengklaim bahwa acara tersebut “mengambil keuntungan darinya.”

Bravo mengkonfirmasi kepergiannya pada September 2018 setelah Ravenel ditangkap dan didakwa dengan penyerangan dan baterai. Musim keenam ditayangkan perdana pada 15 Mei 2019, dengan Eubanks, Rose, Conover, Dennis, Kroll, dan Meissner semuanya kembali, dengan Naomie Olindo dan Eliza Limehouse ditambahkan ke pemeran utama. Musim ketujuh diumumkan pada 24 September 2020 dan ditayangkan perdana pada 29 Oktober 2020.

Syuting musim ketujuh dihentikan sementara pada musim semi 2020 karena pandemi COVID-19. Pada Mei 2020, dipastikan bahwa Cameran Eubanks, Naomie Olindo, dan Chelsea Meissner tidak akan kembali ke pertunjukan untuk musim ketujuh. Pada Agustus 2020, Eliza Limehouse mengonfirmasi bahwa dia juga akan meninggalkan seri ini sebelum musim ketujuh. Leva Bonaparte, Madison LeCroy, dan John Pringle diperkenalkan sebagai pelanggan tetap seri, bergabung dengan Conover, Rose, Dennis, dan Kroll sebagai pemeran utama.

Spin-off

Pada 27 Oktober 2016, Bravo memesan seri spin-off ke Southern Charm, berjudul Southern Charm Savannah. Serial ini mengikuti premis yang sama dengan seri pendahulunya tetapi berlatar di Savannah, Georgia. Serial ini diproduksi oleh Haymaker Production dan Aaron Rothman, Irad Eyal, Sara Nichols, Luke Neslage dan Jessica Chesler, Jason Weinberg, Bryan Kestner dan Whitney Sudler-Smith berperan sebagai produser eksekutif serial tersebut.

Serial ini tayang perdana pada 8 Mei 2017. Pada April 2017, Bravo mengumumkan memesan dua spin-off, Southern Charm New Orleans dan RelationShep. RelationShep tayang perdana pada 4 Desember 2017, dan mengikuti pemeran Southern Charm saat dia mencari cinta. Southern Charm New Orleans tayang perdana pada 15 April 2018 dan musim keduanya tayang perdana pada 2 Juni 2019.

Pada Februari 2021, pemeran utama Craig Conover dan Austen Kroll dilaporkan terlibat dalam spin-off bersama Southern Charm dan Summer House berjudul Summer House Winter Charm, di mana Conover dan Kroll bergabung dengan bintang Summer House untuk perjalanan ke Stowe, Vermont. Pratinjau spin-off ditayangkan setelah akhir musim kelima Summer House pada April 2021, dan akan tayang perdana pada musim gugur 2021.