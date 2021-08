Kenang Pertengkaran di Charlie’s Angels, Lucy Liu: Tidak Dapat Dimaafkan – Lucy Liu tak ada masalah untuk membela dirinya. Tetapi, hal itulah yang terjadi saat ketika bersiap untuk syuting film tahun 2000 “Charlie’s Angels,” yang ia bintangi bersama legenda komedi Bill Murray. Aktris berusia 52 tahun itu baru-baru ini muncul di podcast “Asian Enough” dan berbicara tentang bekerja dengan Murray, sekarang 70 tahun, dalam komedi petualangan spionase. Dia mengingat interaksi yang tidak begitu menyenangkan dengan alumni “Saturday Night Live”.

adequacy – Liu mengatakan dia tidak ingin “masuk ke spesifik,” tetapi menyebutkan pertunjukan latihan bahwa Murray tidak hadir karena dia harus menghadiri pertemuan keluarga. Namun, ketika dia menunjukkannya, Liu mengklaim dia mulai “melontarkan hinaan” yang “terus berlanjut,” menurut The Hollywood Reporter. Kenang aktris itu, menjelaskan bahwa dia bertanya apakah Murray berbicara langsung kepadanya ketika percakapan itu.”mulai menjadi komunikasi satu lawan satu.”

“Itu tidak adil dan tidak beralasan. Beberapa bahasa tidak dapat dimaafkan dan tidak dapat diterima, dan saya tidak akan hanya duduk di sana dan menerimanya,” kata bintang itu. “Jadi, ya, saya membela diri saya sendiri, dan saya tidak menyesalinya.” Liu melanjutkan: “Karena tidak peduli seberapa rendah Anda di tiang totem atau dari mana pun Anda berasal, tidak perlu merendahkan atau menjatuhkan orang lain.” Pada tahun-tahun sejak konfrontasi, Liu mengatakan anggota kru telah mengatakan kepadanya bahwa mereka “bersyukur” bahwa dia angkat bicara.

Hari-hari ini, aktris “Kill Bill” mengatakan dia “tidak menentang” Murray dan bahkan telah melihatnya di reuni “SNL”. “Dia mendatangi saya dan sangat baik,” kenangnya. “Tapi aku tidak akan duduk di sana dan diserang.” Liu menjelaskan bahwa dia tidak “ingin menjadi orang yang tidak akan berbicara untuk diri saya sendiri dan mendukung satu-satunya hal yang saya miliki, yaitu martabat dan harga diri saya pada akhirnya.”

Dia menjelaskan: “Karena pada akhirnya, kita semua berakhir di tempat yang sama seiring berjalannya waktu. Tidak ada yang abadi. Tetapi pada saat itu, tidak peduli apa yang terjadi antara sekarang dan pilihan karir apa pun yang saya buat atau keputusan hidup apa pun yang saya buat, Saya akan pergi dengan harga diri saya.” Lebih jauh, dia ingat perasaan bahwa itu “luar biasa” bagaimana cerita itu “berbalik” di media untuk membuatnya, seorang wanita, tampak seperti “yang sulit.”

Lucy Alexis Liu (lahir Lucy Liu. 2 Desember 1968) adalah seorang aktris, produser, dan artis Amerika yang telah bekerja di televisi dan film. Dia telah memenangkan dua Screen Actors Guild Awards serta Critics’ Choice Television Award dan Seoul International Drama Award. Dia juga telah dinominasikan untuk Primetime Emmy Award untuk Aktris Pendukung Luar Biasa dalam Serial Komedi. Liu telah membintangi sebagai Ling Woo dalam serial televisi Ally McBeal (1998–2002), Alex Munday dalam dua film Charlie’s Angels (2000 dan 2003) dan Joan Watson dalam serial drama kriminal Elementary (2012–2019).

Dia memberikan akting suara untuk Master Viper dalam franchise Kung Fu Panda (2008–2016) dan Silvermist dalam seri Tinker Bell (2008–2014). Kredit suaranya yang lain termasuk Mulan II (2004), serta versi bahasa Inggris dan Mandarin dari Magic Wonderland (2014) dan The Tale of the Princess Kaguya (2013). Liu lahir pada 2 Desember 1968, di Jackson Heights, Queens, New York. Di sekolah menengah, dia mengadopsi nama tengah, Alexis. Dia adalah anak bungsu dari tiga bersaudara yang lahir dari Cecilia, yang bekerja sebagai ahli biokimia, dan Tom Liu, seorang insinyur sipil terlatih yang menjual pena jam digital.

Orang tua Liu awalnya berasal dari Beijing dan Shanghai dan berimigrasi ke Taiwan sebagai orang dewasa sebelum bertemu di New York. Dia memiliki kakak laki-laki, John, dan seorang kakak perempuan, Jenny. Orang tuanya bekerja banyak pekerjaan sementara Lucy dan saudara-saudaranya tumbuh dewasa. Liu telah menyatakan bahwa dia dibesarkan di lingkungan yang beragam. Dia belajar berbicara bahasa Mandarin di rumah dan mulai belajar bahasa Inggris ketika dia berusia 5 tahun.

Dia mempelajari seni bela diri kali-eskrima-silat sebagai hobi ketika dia masih muda. Liu bersekolah di Sekolah Menengah Joseph Pulitzer (I.S.145), dan lulus dari Sekolah Menengah Stuyvesant. Dia kemudian mendaftar di Universitas New York dan dipindahkan ke Universitas Michigan di Ann Arbor, Michigan, di mana dia menjadi anggota perkumpulan mahasiswi Chi Omega. Liu memperoleh gelar sarjana dalam bahasa dan budaya Asia.

Karir akting

Pada usia 19, saat bepergian di kereta bawah tanah, Liu ditemukan oleh seorang agen. Dia melakukan satu iklan. Sebagai anggota grup teater yang dikelola siswa Basement Arts, dia mengikuti audisi pada tahun 1989 untuk produksi Alice in Wonderland di Universitas Michigan selama tahun seniornya di perguruan tinggi. Meskipun dia awalnya mencoba hanya untuk bagian pendukung, Liu berperan dalam peran utama. Saat mengantri untuk mengikuti audisi untuk musikal Miss Saigon pada tahun 1990, dia mengatakan kepada The New York Times, “Tidak banyak peran Asia, dan sangat sulit untuk mendapatkan kaki Anda di pintu.”

Pada Mei 1992, Liu membuat debut panggungnya di New York di Fairy Bones, disutradarai oleh Tina Chen.Liu memiliki peran kecil dalam film dan TV, menandai debutnya. Pada tahun 1992, ia membuat debut layar lebarnya di film Hong Kong Rhythm of Destiny, yang dibintangi oleh Danny Lee dan Aaron Kwok. Pada tahun 1993, ia muncul dalam sebuah episode L.A. Law sebagai seorang janda Cina yang memberikan kesaksiannya dalam bahasa Mandarin. Tak lama setelah akhir menjalankan Pearl pada tahun 1997, Liu berperan dalam Ally McBeal.

Liu awalnya mengikuti audisi untuk peran Nelle Porter (diperankan oleh Portia de Rossi), dan karakter Ling Woo kemudian dibuat khusus untuknya. Peran Liu dalam serial ini awalnya bersifat sementara, tetapi peringkat penonton yang tinggi membuat Liu menjadi anggota pemeran tetap. Selain itu, ia mendapatkan nominasi Primetime Emmy Award untuk Aktris Pendukung Luar Biasa dalam Serial Komedi dan nominasi Screen Actors Guild Award untuk Penampilan Luar Biasa oleh Aktor Wanita dalam Serial Komedi. Pada tahun 2002, Liu memainkan Rita Foster di Brainstorm Vincenzo Natali. Dia muncul sebagai O-Ren Ishii dalam film Quentin Tarantino tahun 2003, Kill Bill.

Sementara dalam negosiasi untuk Kill Bill dengan Tarantino, keduanya bergabung untuk membantu memproduksi film dokumenter olahraga Hungaria, Freedom’s Fury. Dia memenangkan MTV Award untuk Penjahat Film Terbaik untuk perannya dalam Kill Bill. Selanjutnya, Liu muncul di beberapa episode Joey dengan Matt LeBlanc, yang memainkan minat cintanya dalam film Charlie’s Angels. Dia juga memiliki peran kecil sebagai Kitty Baxter dalam film Chicago dan sebagai psikolog berlawanan Keira Knightley dalam film thriller Domino. Di Lucky Number Slevin, dia memainkan minat cinta utama untuk Josh Hartnett.

3 Needles dirilis pada 1 Desember 2006, Liu memerankan Jin Ping, seorang wanita Cina yang HIV-positif. Pada tahun 2007 Liu muncul di Code Name: The Cleaner. Rise: Blood Hunter, sebuah film thriller supernatural yang dibintangi oleh Michael Chiklis di mana Liu berperan sebagai reporter mayat hidup di mana ia menduduki peringkat nomor 41 di “Top 50 Vampir Terseksi”) dan Watching the Detectives, sebuah film independen komedi romantis yang dibintangi oleh Cillian Murphy. Dia membuat debut produsernya dan juga membintangi sebuah remake dari Charlie Chan, yang telah direncanakan pada awal tahun 2000.

Pada tahun 2007 Empire menyebut Liu nomor 96 dari “100 Bintang Film Terseksi” mereka. Produser Dirty Sexy Money menciptakan peran untuk Liu sebagai serial reguler. Liu memerankan Nola Lyons, seorang pengacara kuat yang menghadapi Nick George (Peter Krause). Liu menyuarakan Silvermist di Disney Fairies dan Viper di Kung Fu Panda. Pada bulan Maret 2010, Liu membuat debutnya di Broadway dalam permainan pemenang Tony Award God of Carnage sebagai Annette pada pemeran pengganti kedua bersama Jeff Daniels, Janet McTeer, dan Dylan Baker. Pada Maret 2012, dia berperan sebagai Joan Watson untuk Elementary. Dasar adalah adaptasi Sherlock Holmes Amerika, dan peran Liu ditawarkan secara tradisional dimainkan oleh laki-laki.

Dia telah mendapatkan pujian untuk perannya sebagai Watson, termasuk tiga nominasi berturut-turut untuk People’s Choice Awards untuk Aktris Drama Kejahatan TV Favorit. Dia juga telah memainkan polisi Jessica Tang di Southland, sebuah acara televisi yang berfokus pada kehidupan petugas polisi dan detektif di Los Angeles, sebagai aktor tamu berulang selama musim keempat. Dia menerima Penghargaan Televisi Pilihan Kritikus untuk Aktris Tamu Drama Terbaik untuk peran ini. Pada Agustus 2011, Liu menjadi narator untuk grup musik The Bullitts. Pada tahun 2013, Liu diundang untuk menjadi anggota Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Liu dinobatkan sebagai Artis Tahun Ini 2016 Harvard. Dia dianugerahi medali seni Yayasan Harvard pada upacara Penghargaan Yayasan Harvard tahunan, selama Festival Irama Budaya di Teater Sanders. Dia juga merupakan bagian dari pemeran dalam film thriller pasca-apokaliptik Future World, disutradarai oleh James Franco dan Bruce Thierry Cheung. Pada April 2021, Liu berperan sebagai penjahat Kalypso dalam film superhero mendatang Shazam! Kemarahan para Dewa.