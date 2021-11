Kecelakaan Yang Telah Menimpa Artis Ashley Judd – Ashley Judd telah pulih dan kembali ke rumah di mana ibunya telah merawatnya. Saat bergabung dengan “Kelly Clarkson Show,” Naomi (ibu Ashley Judd merupakan mantan perawat) mengatakan kalau putrinya perlu menghapus jahitannya pada hari Jumat tetapi saran dari Andy Cohen minggu lalu bahwa Ashley Judd perlu dibawa jika waktunya sudah tepat untuk melepas jahitan. “Aku akan naik dan melepas jahitannya sendiri. Saya dulu seorang perawat sebelum menjadi penyanyi,” kata Naomi, yang juga ibu dari Wynonna Judd Wynonna baru-baru ini mengatakan kepada Page Six bahwa dia juga akan datang untuk merawat adiknya.

Kecelakaan Yang Telah Menimpa Artis Ashley Judd

adequacy – “Saya sedang mencari cara untuk mencuci rambut adik saya yang berbaring di tempat tidur karena dia mengirim pesan kepada saya, ‘Bisakah Anda mencuci rambut saya?'” Wynonna mengatakan Page Six Lalu Wynonna menjawab “Tentu”, Wyononna akan mencari cara untuk mencuci rambut di tempat tidur Ashley Judd juga memberikan kabar terbaru kepada penggemar yang prihatin tentang kondisinya awal bulan ini dan berterima kasih kepada para tenaga medis yang telah merawatnya. “Saya tidak mengerti apa yang telah terjadi. Saya mengerti bahwa saya memiliki banyak fans. Saya tahu kalau tragedi itu merupakan tragedi yang mempersulit hidup saya” Ashley Judd berkata “Sekarang, saya sudah berada di rumah dan di rawat oleh keluarga saya dan juga beberapa kali dijenguk oleh kerabat dan teman teman saya”.

“Mereka lakukan untuk saya apa yang tidak bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri – menyiapkan makanan, sampo rambut saya, dan mereka juga menyarankan saya untuk terus berdoa demi keaikan saya sendiri dan tak lupa mereka beberap kali menghibur saya” lanjutnya. “Mereka juga menawarkan dan memenuhi kebutuhan saya. Saya tidak bisa apa apa lagi, mereka adalah penyelamat saya”. Kronologi tragedi Ashley Judd Kecelakaan yang menimpa Ashley Judd saat ia berada di Kongo. “Saat kecelakaan terjadi, ada pohon tumbang di jalan yang tidak saya lihat dan saat itu juga saya sedang berlari dan akhirnya saya jatuh di atas dan menimpa pohon itu”, katanya kepada kolumnis New York Times Nicholas Kristof pada hari Jumat.

Butuh 55 jam yang sangat menyakitkan untuk membawa Ashley Judd dari hutan ke ruang operasi di rumah sakit di Afrika Selatan. Saat itu Ashley Judd terjebak di tanah selama lima jam dengan kaki yang terkilir. Ashley Judd pun menggigit tongkat karena rasa sakit, serta melolong seperti hewan liar meminta bantuan. Akhirnya Ashley Judd dibawa ke unit rumah sakit dengan sepeda motor sambil memegang kakinya. “Kami melakukan itu selama enam jam,” kata Ashley Judd Bintang dan aktivis “Double Jeopardy” ini menghabiskan banyak waktu di setiap tahunnya di Afrika serta melakukan wawancara untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu kemiskinan dan perlindungan hewan di Afrika Selatan. Dia ada di sana pada proyek penelitian pada bonobo, spesies primata terancam punah.

Siapakah Ashley Judd?

Ashley Judd yang lahir 19 April 1968 adalah seorang aktris dan aktivis politik Amerika Serikat. Dia dibesarkan dalam keluarga seniman. Dia adalah putri dari penyanyi musik country Naomi Judd dan saudara tiri dari Wynonna Judd. Karier aktingnya telah membentang lebih dari tiga dekade, dan dia juga terlibat dalam upaya aktifitas dan aktivisme politik.

Ashley Judd telah membintangi beberapa film yang telah ia terima dengan baik serta film-film yang telah sukses box office termasuk: Ruby in Paradise , Heat , Norma Jean & Marilyn , A Time to Kill , Kiss the Girls , Double Jeopardy , Where the Heart Is , Frida , High Crimes , De-Lovely , Bug , Dolphin Tale , Olympus Has Fallen , Divergent , Big Stone Gap , Barry dan A Dog’s Way Home . Dia juga berperan sebagai Rebecca Winstone dalam serial televisi 2012 Missing, di mana ia dinominasikan untuk Primetime Emmy Award untuk Aktris Utama Luar Biasa dalam Miniseri atau Film.

Ashley Judd lahir di Granada Hills, Los Angeles. Orang tuanya adalah Naomi Judd, penyanyi musik country dan pembicara motivasi, dan Michael Charles Ciminella, seorang analis pemasaran untuk industri pacuan kuda. Kakak perempuan Ashley, Wynonna, juga seorang penyanyi musik country. Kakek dari pihak ayahnya keturunan Sisilia, dan nenek dari pihak ayahnya adalah keturunan peziarah Mayflower William Brewster. Pada saat kelahirannya, ibunya adalah seorang ibu rumah tangga dia tidak menjadi terkenal sebagai penyanyi sampai awal 1980-an. Orang tua Judd bercerai pada tahun 1972. Tahun berikutnya, ibunya membawa Ashley kembali ke Kentucky asal Naomi, di mana Ashley Judd menghabiskan sebagian besar masa kecilnya.

Ashley Judd bersekolah di 13 sekolah sebelum kuliah, termasuk Sayre School , Paul G. Blazer High School dan Franklin High School di Tennessee. Dia sempat mencoba modeling di Jepang selama liburan sekolah. Alumni perkumpulan Kappa Kappa Gamma Di University of Kentucky, ia mengambil jurusan Bahasa Prancis dan minor dalam studi antropologi, sejarah seni, teater, dan wanita. Dia menghabiskan satu semester belajar di Prancis sebagai bagian dari jurusannya. Dia lulus dari Honors Program Inggris dan dinominasikan ke Phi Beta Kappa tetapi tidak lulus dengan teman teman kelas sepantaranya.

Setelah kuliah dia pergi ke Hollywood, di mana dia belajar dengan guru akting Robert Carnegie di Playhouse West. Selama waktu ini, ia bekerja sebagai pelayan rumah di restoran The Ivy dan tinggal di rumah sewaan di Malibu. Sekitar waktu itu, dia pindah ke Williamson County, Tennessee dan tinggal di dekat ibu dan saudara perempuannya.

Awal karir Ashley Judd

Mulai tahun 1991, Ashley Judd muncul sebagai Ensign Robin Lefler, seorang perwira Starfleet, dalam dua episode Star Trek: The Next Generation, “Darmok” dan “The Game”. Dari 1991 hingga 1994, ia memiliki peran berulang sebagai Reed, putri dari Alex , di drama NBC Sisters. Dia membuat debut film fiturnya dengan peran kecil di Kuffs 1992. Pada tahun 1993, ia berjuang berperan dalam peran pertamanya memainkan karakter utama dalam Pemenang dramatis Sundance Film Festival Grand Jury Prize, Ruby in Paradise. Yakin bahwa peran ini akan membentuk awal mula karirnya, Ashley Judd sangat gugup untuk audisi, hampir masuk ke kecelakaan mobil dalam perjalanan.

“Dari tiga kalimat pertama, saya tahu itu ditulis untuk saya”, katanya kepada San Jose Mercury News. Dia menerima ulasan hangat yang memainkan Ruby Lee Gissing, seorang wanita muda yang mencoba membuat kehidupan baru untuk dirinya sendiri, dan penampilan inilah yang akan meluncurkan kariernya sebagai aktris. Nuñez mengatakan kepada penulis James L. Dickerson bahwa resonansi karakter yang menakjubkan tersebut adalah ciptaan Ashley Judd. Oliver Stone, yang telah melihatnya dalam film Nuñez, menyewa dan memberi peran Ashley Judd dalam Natural Born Killers, tetapi adegannya kemudian dipotong dari versi film yang dirilis secara teatrikal. Tahun berikutnya, ia mendapatkan pujian lebih atas perannya sebagai putri Harvey Keitel yang terasing di Wayne Wang’s Smoke dan juga sebagai istri Val Kilmer di Michael Mann’s Heat.

Pada tahun yang sama ia juga memainkan peran Callie dalam dongeng dewasa Philip Ridley’s dark, The Passion of Darkly Noon. Pada tahun 1996, ia beradu akting dengan Mira Sorvino sebagai Marilyn Monroe di Norma Jean And Marilyn, di mana ia menciptakan kembali pemotretan untuk lipatan tengah untuk edisi pertama Playboy. Pada tahun yang sama ia memiliki peran pendukung dalam film thriller ruang pengadilan A Time to Kill yang menerima ulasan positif dan merupakan kesuksesan box office pertananya. Pada akhir 1990-an, Ashley Judd telah berhasil mencapai ketenaran dan kesuksesan yang signifikan sebagai aktris terkemuka, setelah memimpin peran dalam beberapa thriller yang berkinerja baik di box office, termasuk Kiss the Girls pada 1997 dan Double Jeopardy 1999.