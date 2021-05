Joe Taslim Aktor Yang Menjadi Salah Satu Film Mortal Kombat – Ada satu masalah dengan memiliki aktor seni bela diri yang sah seperti Joe Taslim memainkan Sub-Zero penjahat uber dalam film “Mortal Kombat” baru: Dia terlalu cepat untuk topeng.

adequacy – Legions of “Mortal Kombat” penggemar video game akan menuntut pembunuh mereka yang dingin dan beku mengenakan topeng khasnya dalam adaptasi film (di bioskop Hari Jumat dan streaming di HBO Max) sama seperti film “Mortal Kombat” 1995. Tapi topeng itu tidak bisa mengimbangi Taslim, 39, anggota tim judo nasional Indonesia asalnya dari 1997 hingga 2009.

“Ketika saya bergerak begitu cepat, masker hanya akan mengikuti,” kata Taslim. “Itu cukup tantangan bertarung seperti itu.” Setelah itu direengineered untuk kecepatan kepala Taslim, visage tinggal, menjaga misteri. Jadi siapa pria di balik topeng Sub-Zero? Taslim yang bijaksana menjawab pertanyaan kami dan menjelaskan alter-egonya yang terkenal:

Kisah asal-usul di balik pakaian wajah pembunuh tidak dijelaskan dalam episode “Mortal Kombat.” Tetapi pejuang Taslim, awalnya tanpa topeng dan disebut Bi-Han, membunuh Hanzo Hasashi (Hiroyuki Sanada) dan istri dan anak pejuang saingan. Itu semua dalam lima menit pertama. Setelah itu, dia bertopeng dan berubah menjadi Sub-Zero. Taslim telah merenungkan pembunuhan brutal ini untuk motivasi Sub-Zero dan memiliki teori topeng (Petunjuk: Ini bukan tentang mencari rad).

“Bagi saya, itu bukan hanya demi kesejukan,” kata Taslim. “Setelah Bi-Han membunuh Hanzo dan keluarganya, itu mungkin pertama kalinya dia membunuh seorang anak kecil. Jadi setiap kali dia melihat dirinya di cermin, mimpi buruk hanya muncul. Jadi itu sebabnya topeng, untuk menyembunyikan rasa sakit dan semua rasa bersalah. Dan dia pergi dari Bi-Han ke Sub-Zero.”

Mengapa Sub-Zero memiliki begitu banyak kemarahan “Mortal Kombat” terlalu sibuk memperkenalkan prajurit ekstrem dan cara yang lebih ekstrim untuk membunuh mereka untuk masuk ke perasaan dan backstory. Tapi Sub-Zero memiliki masalah kemarahan yang serius dan tidak dapat dijelaskan. Pemikiran Taslim? “Pendekatan saya adalah rasa sakit.”

Bukan rasa sakit yang diberikan Sub-Zero kepada musuh-musuhnya, tetapi rasa sakit batin karakternya setelah dia dan saudaranya diculik sebagai anak-anak dan dilatih untuk menjadi pembunuh. Sekali lagi, bagian dari legenda karakter, tidak dibahas dalam film.

“Banyak hal tragis terjadi padanya sejak dia lahir, banyak rasa sakit,” kata Taslim. “Saya tidak memilih jalan untuk menjadi pembunuh. Aku diculik ketika aku masih kecil. Itu energi yang kutunjukkan dalam penampilanku. Kemarahan dan kemarahan ini dikombinasikan menjadi satu energi utuh.”

Mengapa istri Taslim menyelamatkan wajahnya yang marah sub-Zero. Sutradara Simon McQuoid tahu dia akan membutuhkan banyak close-up bertopeng Sub-Zero, menempatkan perhatian pada mata Intens Taslim dan, baik, alis sempurna. “Ini semua tentang matanya,” kata McQuoid. “Aku bahkan bercanda berkata ‘Joe, kau tahu, aku hanya melemparkanmu untuk alismu.’ “

Taslim memberikan pujian kepada istrinya yang berusia 17 tahun, Julia, karena menyelamatkan alisnya sebelum syuting. “Dia seperti, ‘Anda perlu melakukan sesuatu tentang mereka, itu seperti hutan, saya akan memotongnya.’ Dan kemudian Simon mengatakan kepada saya bahwa saya memiliki alis terbaik.”

Sub-Zero tidak dirugikan oleh kebaikan sejati Taslim. Dengan semua catatan, Taslim adalah pria yang paling lembut dan paling baik hati. “Dia hanya pria yang cantik dan cekikikan,” kata McQuoid.

Kebaikan itu tidak membahayakan Sub-Zero-nya. Taslim memiliki teori tentang itu. “Untuk menjadi penjahat yang hebat, untuk menjadi jahat, Anda harus memahami semua nilai-nilai kebaikan terlebih dahulu. Dan kemudian kau menghancurkan segalanya dan berkata, “Jika aku kehilangan semua kebaikan dalam hidupku. Apa yang akan terjadi?'” kata Taslim. “Hanya saja berbeda ketika orang-orang buruk dari ketika mereka dilahirkan. Mereka tidak memiliki lapisan itu.” Bagaimana Taslim bahkan lebih cepat dari Sub-Zero. McQuoid mengatakan ada kalanya dia harus menginstruksikan Taslim untuk benar-benar bergerak lebih lambat dalam adegan pertarungan Sub-Zero-nya.

“Ini benar-benar tentang kecepatan lengannya dan mengetahui, kemudian bermain keluar, koreografi pertarungan begitu sangat cepat,” kata McQuoid. “Kadang-kadang seperti, ‘Jatuhkan ke gigi ketiga, sobat.'”

Taslim bahkan terkejut. “Saya tidak pernah berpikir saya memiliki kekuatan super yang cepat. Tapi ketika aku di zona itu, aku harus memberikan segalanya. Aku tidak menahannya. Itu membuat saya lebih cepat,” katanya. “Kemudian mereka menontonnya di layar dan mengatakan untuk pergi lebih lambat, kamera tidak bisa mengikuti. Jadi saya menyesuaikan diri.”

Live Action Mortal Kombat

Mortal Kombat diadaptasi menjadi dua film besar, Mortal Kombat (1995) dan Mortal Kombat: Annihilation (1997), keduanya dirilis oleh New Line Cinema. Film pertama dirilis pada 18 Agustus 1995, meraup $ 23 juta pada akhir pekan pertamanya. Meskipun mendapat ulasan beragam dari para kritikus, Mortal Kombat menjadi sukses secara finansial, akhirnya meraup sekitar $ 70 juta di AS dan lebih dari $ 122 juta di seluruh dunia. Namun, momentum ini tidak dibawa ke sekuel film, Mortal Kombat: Annihilation, yang disutradarai oleh John R. Leonetti dengan Shou dan Soto sebagai satu-satunya dua yang kembali dari film pertama. Film ini menerima sambutan yang buruk oleh para kritikus dan penggemar, hanya meraup $ 36 juta di AS dan $ 51 juta di seluruh dunia, yang mengecewakan dibandingkan dengan asupan film pertama di seluruh dunia sebesar $ 122 juta.

Pada tahun 2010, sutradara Kevin Tancharoen merilis film pendek Mortal Kombat selama delapan menit, berjudul Mortal Kombat: Rebirth, yang dibuat sebagai bukti konsep untuk pitch Tancharoen dari waralaba film reboot ke Warner Bros. Pictures. Tancharoen kemudian mengkonfirmasi bahwa sementara yang pendek sepenuhnya tidak resmi, itu menampilkan penulisan Oren Uziel, yang dikabarkan menulis skenario untuk film Mortal Kombat ketiga. Pada bulan September 2011, New Line dan Warner Bros. mengumumkan bahwa Tancharoen telah menandatangani kontrak untuk menyutradarai film panjang baru dari skenario yang ditulis oleh Uziel, dengan maksud untuk membidik peringkat R. Pemotretan diperkirakan akan dimulai pada Maret 2012 dengan anggaran yang jauh di bawah $ 100 juta (diproyeksikan antara $ 40-50 juta) dan tanggal rilis 2013, tetapi akhirnya tertunda karena kendala anggaran. Tancharoen keluar dari produksi pada Oktober 2013.

Sebuah prekuel animasi untuk film Mortal Kombat tahun 1995, berjudul Mortal Kombat: The Journey Begins, dirilis langsung ke video pada tahun yang sama dengan film live-action. Pada tahun 2020, sebuah film animasi mandiri, Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, dirilis di digital dan direct-to-video.

Sejumlah buku komik Mortal Kombat didasarkan pada seri video game, termasuk komik resmi Mortal Kombat dan Mortal Kombat II, buku-buku yang dibuat oleh Tobias dan diiklankan dalam mode menarik pada versi awal dari dua game pertama. Pada tahun 1994, Malibu Comics meluncurkan seri buku komik Mortal Kombat berlisensi, menelurkan dua seri enam edisi (Blood and Thunder and Battlewave), bersama dengan beberapa miniseri dan satu tembakan masalah khusus yang didedikasikan untuk karakter tertentu, sampai publikasinya berakhir pada Agustus 1995. Dua komik lagi juga dibuat sebagai tie-in untuk Mortal Kombat 4 dan Mortal Kombat vs DC Universe, dan miniseri baru berjudul Blood Ties diterbitkan sebelum perilisan Mortal Kombat X pada 2015.

Jeff Rovin menulis novelisasi dari game Mortal Kombat pertama, yang diterbitkan pada tahun 1995 untuk bertepatan dengan perilisan film, meskipun novel itu tidak mengikuti plot film. Novelisasi kedua film Mortal Kombat ditulis oleh Martin Delrio dan Jerome Preisler. Sebuah novel paperback yang ditulis oleh C. Dean Anderson berjudul Mortal Kombat: Reptile’s World dirilis pada tahun 1996.

Mortal Kombat: The Album, album techno yang didasarkan pada game pertama, dibuat untuk Virgin America oleh anggota Lords of Acid Praga Khan dan Oliver Adams sebagai The Immortals pada tahun 1994. Tema ikoniknya “Techno Syndrome”, menggabungkan teriakan “Mortal Kombat!” yang pertama kali ditampilkan dalam iklan Mortal Kombat untuk sistem rumah, pertama kali dirilis pada tahun 1993 sebagai single dan juga digunakan sebagai musik tema untuk seri film Mortal Kombat. Setiap film memiliki soundtrack mereka sendiri (termasuk album kompilasi hit dan pemenang penghargaan Mortal Kombat: Original Motion Picture Soundtrack), seperti halnya video game kedua (Mortal Kombat II: Music from the Arcade Game Soundtrack). Video game 2011 melihat perilisan Mortal Kombat: Songs Inspired by the Warriors, album soundtrack baru yang menampilkan musik elektronik oleh berbagai artis.