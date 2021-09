Joe Rogan Mengungkapkan Dia Telah Negatif Dari COVID-19 – Joe Rogan mengungkapkan dia dites negatif untuk virus corona dalam pembaruan kesehatan yang dibagikan Jumat ke Instagram. “Diuji negatif hari ini! Terima kasih atas semua ucapan selamat!” Rogan memberi keterangan foto hasil tes negatifnya. Tuan rumah podcast awalnya mengumumkan berita tentang diagnosisnya pada hari Rabu di Instagram-nya. “Aku Mendapat covid” tulis Rogan dalam keterangan video. “Saya minta maaf, tapi kami harus memindahkan pertunjukan Nashville ke hari Minggu, 24 Oktober. Banyak cinta untuk Anda semua.”

adequacy – Rogan mengatakan bahwa gejalanya termasuk “merasa sangat lelah,” “sakit kepala” dan perasaan “lelah” sebelum demam dan “keringat” terjadi dalam semalam. “Saya tahu apa yang sedang terjadi,” kata komedian itu. “Kami langsung melemparkan wastafel dapur ke sana. Segala macam obat-obatan,” jelas bintang itu. “Antibodi monoklonal, ivermectin, Z-pak, prednison, semuanya. Dan saya juga mendapat anti-D drip dan vitamin drip.”

Ivermectin telah menjadi topik hangat akhir-akhir ini, karena merupakan obat anti parasit yang sering digunakan untuk mengobati hewan. FDA telah menyarankan agar manusia tidak menggunakan obat untuk mengobati virus corona, memperingatkan bahwa itu belum diuji, berinteraksi dengan beberapa obat dan dapat menyebabkan overdosis.

Karir Joe Rogan Sebelum Terjangkit Virus Corona

Rogan tidak berniat menjadi komedian stand-up profesional, dan awalnya mempertimbangkan karir di kickboxing. Dia adalah penggemar komedi sebagai anak muda dan orang tuanya membawanya untuk melihat film komedian Richard Pryor Live on the Sunset Strip, yang mempengaruhi dia “dengan cara yang mendalam. Tidak ada yang membuat saya tertawa seperti itu.”

Teman-teman Rogan di gymnya dan sekolah Taekwondo meyakinkannya untuk mencoba komedi stand-up karena dia akan membuat lelucon dan membuat tayangan untuk membuat mereka tertawa. Pada usia 21, setelah enam bulan mempersiapkan materi dan mempraktikkan penyampaiannya, ia melakukan rutinitas stand-up pertamanya pada 27 Agustus 1988, pada malam mikrofon terbuka di klub komedi Stitches di Boston.

Sementara ia bekerja di stand-up, Rogan memiliki beberapa pekerjaan untuk mengamankan dirinya secara finansial dengan mengajar seni bela diri di Boston University dan Revere, Massachusetts, mengantarkan surat kabar, mengemudikan limusin, melakukan pekerjaan konstruksi, dan menyelesaikan tugas untuk detektif swasta. Gaya komedi birunya membuatnya mendapatkan pertunjukan di pesta bujangan dan klub tari telanjang. Suatu malam, Rogan meyakinkan pemilik klub komedi di Boston untuk mengizinkannya mencoba rutinitas baru selama lima menit.

Di acara itu adalah manajer bakat Jeff Sussman, yang menyukai tindakan Rogan dan menawarkan untuk menjadi manajernya, yang diterima Rogan. Pada tahun 1990, Rogan pindah ke New York City sebagai komedian penuh waktu. dia “menggaruk dan menggiling” untuk uang pada saat itu, dan tinggal bersama kakeknya di Newark selama enam bulan pertama. Rogan kemudian mengutip Richard Jeni, Lenny Bruce, Sam Kinison dan Bill Hicks sebagai pengaruh komedi.

Penampilan tersebut menyebabkan jaringan menawarkan kontrak eksklusif tiga tahun dan peran dalam episode percontohan “pertunjukan permainan tolol” seharga $ 500. Rogan menolak, tetapi hal itu mendorong Sussman untuk mengirim rekaman penampilan Rogan ke beberapa jaringan, yang memicu perang penawaran. Setelah periode negosiasi, Rogan menerima kesepakatan pengembangan dengan jaringan Disney. Dia mendapatkan peran akting utama pertamanya dalam sitkom Fox sembilan episode 1994 Hardball sebagai Frank Valente, pemain bintang muda yang egosentris di tim bisbol profesional.

Rogan menyebut proses perekrutan “aneh”, karena jaringan tidak tahu apakah dia bisa bertindak sampai dia diminta oleh Dean Valentine, presiden Walt Disney Television saat itu, kepada siapa dia menjawab: “Jika Anda bisa berbohong, Anda bisa bertindak, dan jika kamu bisa berbohong kepada pacar gila, kamu bisa bertindak di bawah tekanan”. Jadwal syuting merupakan pengalaman baru bagi Rogan, yang mulai bekerja 12 jam sehari. Rogan kemudian berkata: “Itu adalah pertunjukan yang bagus di atas kertas sampai seorang produser eksekutif yang mengerikan dengan ego besar disewa oleh Fox untuk menjalankan pertunjukan dan dia menulis ulang.”

Sekitar waktu ini, Rogan mulai tampil di The Comedy Toko di Hollywood dan menjadi tetap dibayar oleh pemilik Mitzi Shore. Dia tampil di klub tersebut selama 13 tahun berikutnya secara gratis dan berbayar untuk sound system baru tempat tersebut. Dari tahun 1995 hingga 1999, Rogan membintangi sitkom NewsRadio NBC sebagai Joe Garrelli, seorang tukang listrik dan tukang di stasiun radio berita fiksi. Peran itu awalnya akan dimainkan oleh aktor Ray Romano. Romano dilepaskan dari pemain setelah satu kali latihan, dan Rogan dibawa masuk. Peralihan tersebut menyebabkan Rogan bekerja dengan penulis acara untuk membantu mengembangkan karakter sebelum acara itu diluncurkan, yang kemudian ia gambarkan sebagai “versi yang sangat bodoh dan disensor” dari dirinya sendiri.

Rogan berteman dengan sesama anggota pemeran Phil Hartman yang menceritakan masalah perkawinannya kepadanya. Rogan mengklaim dia mencoba membujuk Hartman untuk menceraikan istrinya lima kali, tetapi “dia mencintai anak-anaknya dan tidak ingin pergi”. Pada tahun 1998, Hartman dibunuh oleh istrinya. Kehilangan tersebut mempengaruhi kemampuan Rogan untuk melakukan stand-up, dan dia membatalkan seminggu dari jadwal pertunjukannya.

Rogan kemudian melihat akting sebagai pekerjaan yang mudah, tetapi menjadi bosan “memainkan karakter yang sama setiap minggu”, dan hanya melakukannya untuk uang. Dia kemudian melihat waktunya di NewsRadio sebagai “pertunjukan impian” yang memungkinkan dia untuk mendapatkan uang sambil mengerjakan stand-upnya sesering yang dia bisa. Selama seri ia bekerja pada pilot untuk acara berjudul Overseas.

Rogan mulai bekerja untuk promosi seni bela diri campuran Ultimate Fighting Championship sebagai pewawancara di belakang panggung dan setelah pertarungan. Pertunjukan pertamanya berlangsung di UFC 12: Hari Penghakiman di Dothan, Alabama pada 7 Februari 1997. Ia menjadi tertarik pada jiu-jitsu Brasil pada tahun 1994 setelah menonton pertarungan Royce Gracie di UFC 2: No Way Out, dan mendapatkan posisi di organisasi tersebut karena Sussman berteman dengan co-creator dan produser aslinya, Campbell McLaren.

Dia berhenti setelah dua tahun karena gajinya tidak dapat menutupi biaya perjalanan ke acara tersebut, yang sering diadakan di lokasi pedesaan pada saat itu. Setelah UFC diambil alih oleh Zuffa pada tahun 2001, Rogan menghadiri beberapa acara dan berteman dengan presiden barunya Dana White, yang menawarinya pekerjaan sebagai komentator berwarna.

Namun, Rogan awalnya menolak karena dia “hanya ingin pergi ke perkelahian dan minum”. Pada tahun 2002, White dapat menyewa Rogan secara gratis dengan imbalan tiket acara utama untuknya dan teman-temannya. Setelah sekitar lima belas pertunjukan gratis sebagai komentator, Rogan menerima bayaran untuk pekerjaan itu, bekerja bersama Mike Goldberg hingga akhir 2016. Rogan memenangkan Penghargaan Buletin Pengamat Gulat untuk Penyiar Televisi Terbaik dua kali, dan dinobatkan sebagai Kepribadian MMA Tahun Ini empat kali oleh Penghargaan MMA Dunia.

Pada tahun 1999, Rogan mendapatkan kontrak tiga album dengan Warner Bros. Records dan memulai rencana tentatif untuk membintangi sitkom televisi prime-time miliknya di Fox bernama The Joe Rogan Show. Acara tersebut, yang ditulis bersama oleh penulis Seinfeld, Bill Masters, menampilkan Rogan sebagai “penyiar olahraga kelas dua yang mendapat tempat sebagai pria tanda di acara wanita bergaya View”. Pada bulan Desember 1999, ia merekam album komedi stand-up pertamanya dalam dua pertunjukan di Comedy Connection di Faneuil Hall di Boston, yang dirilis sebagai I’m Gonna Be Dead Some Day pada Agustus 2000.

Ini menerima eksposur nasional di The Howard Stern Show dan download dari Napster. “Voodoo Punanny”, sebuah lagu yang ditulis Rogan setelah Warner menyarankan untuk memproduksi sebuah lagu yang bisa mereka mainkan di radio, kemudian dirilis sebagai single. Sekitar waktu ini, Rogan juga mengerjakan ide untuk film dan kartun dengan teman komediannya Chris McGuire, dan mulai mengoperasikan blog di situs webnya, JoeRogan.net, yang digunakannya untuk membahas berbagai topik yang membantunya mengembangkan rutinitas berdirinya.

Pada tahun 2001, pengembangan acara televisi Rogan terhenti setelah ia menerima tawaran dari NBC untuk menjadi pembawa acara Fear Factor edisi Amerika. Dia menolak awalnya karena dia pikir jaringan tidak akan menayangkan program seperti itu karena isinya, tetapi Sussman meyakinkannya untuk menerimanya. Rogan kemudian mengatakan bahwa alasan utama dia menerima adalah untuk mendapatkan observasi dan anekdot untuk komedi stand-up-nya. Pertunjukan tersebut meningkatkan eksposur nasional Rogan yang menyebabkan jumlah penonton di pertunjukan stand-upnya meningkat. Fear Factor berlari selama enam musim awal dari 2001 hingga 2006.

Peran Rogan sebagai pembawa acara Fear Factor membuka peluang televisi lebih lanjut. Pada tahun 2002, ia muncul di episode “A Beautiful Mind” dari Just Shoot Me sebagai Chris, pacar tokoh utama Maya Gallo. Pada bulan Desember 2002, Rogan menjadi pembawa acara untuk Blockbuster Hollywood Spectacular 2002, sebuah parade Natal di Hollywood. Pada bulan Februari 2003, Rogan menjadi co-host baru The Man Show di Comedy Central untuk musim kelima dari Agustus 2003, dengan sesama komedian Doug Stanhope, setelah kepergian pembawa acara asli Jimmy Kimmel dan Adam Carolla.

Namun, setahun setelah pertunjukan, pembawa acara berselisih dengan Comedy Central dan produser acara terkait konten. Rogan mengenang: “Saya sedikit disesatkan … Saya diberitahu: ‘Tampilkan ketelanjangan, dan kami akan mengaburkannya. Bersumpah dan kami akan mengeluarkannya.’ Itu tidak terjadi”. Acara tersebut berakhir pada tahun 2004. Sekitar waktu ini Rogan mengadakan pembicaraan untuk menjadi pembawa acara radionya sendiri, tetapi tidak membuahkan hasil karena jadwalnya yang sudah sibuk.