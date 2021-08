Jelang Pertandingan MLB, Kevin Costner Kembali ke Lokasi Field of Dreams – Kevin Costner, yang dikabarkan akan tampil di pertandingan New York Yankees yang akan datang melawan Chicago White Socks di lokasi filmnya tahun 1989 “Field of Dreams,” muncul di lapangan pop-up mahal yang menyebutnya “sempurna” di video emosional. MLB memposting video bintang berusia 66 tahun itu mendekati lapangan, yang dilaporkan New York Post sekarang memiliki 7.911 kursi dan lapangan yang tampak jauh lebih profesional daripada karakter Costner yang dibangun dalam film lebih dari 30 tahun yang lalu.

Jelang Pertandingan MLB, Kevin Costner Kembali ke Lokasi Field of Dreams

adequacy – Jelas, beberapa peningkatan profesional harus dilakukan agar kedua tim pro bisa saling berhadapan dalam tontonan untuk para penggemar dan pertandingan Liga Utama pertama yang dimainkan di negara bagian Iowa, di mana “Field of Dreams” dimainkan. awalnya ditembak. Permainan ini menandai sedikit kembalinya Costner, yang duduk untuk wawancara dengan Bob Costas di teras depan rumah yang digunakan dalam pembuatan film untuk membahas warisan abadinya. Bintang itu mencatat bahwa, bahkan selama pembuatan film, dia tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa terjadi.

Baca Juga : James Gunn Berbicara Tentang Kritik Masa Lalu Martin Scorsese Terhadap Film Marvel

“Saya ingat saya berkata kepada pemiliknya, ‘Saya tidak tahu apakah saya terlalu yakin untuk meruntuhkan ladang ini,'” kata Costner kepada Costas. “Saya tidak membayangkan ini, tapi saya ingat benar-benar mengartikulasikan bahwa saya tidak akan terburu-buru untuk meruntuhkan ini. Ada sesuatu di sini, ada sesuatu yang unik. Saya tidak akan terlalu cepat untuk menyingkirkan ini.” Costner mengingat perasaan seperti film itu menangkap waktu dalam sejarah bisbol yang “tidak ada lagi hari ini.” “Dibutuhkan permainan yang kita sukai dan menempatkannya tepat di ladang jagung yang didukung oleh rumah Amerika menengah yang hanya mencoba bertahan,” katanya.

“Saya merindukan istilah ‘hardball.’ Anda mengatakan ‘baseball,’ tapi saya ingat mengatakan ‘ayo main hardball.'” Sambil menunjuk ke lapangan, dia menambahkan: “Di situlah dimainkan, oleh orang-orang yang memainkannya lebih baik daripada orang lain. .” Mengambil ke lapangan dibuat ulang dengan Costas, Costner mencatat sekali lagi bahwa dia bisa mengatakan dalam naskah bahwa mereka ke sesuatu yang akan bertahan selamanya dalam sejarah film. “Aku punya perasaan saat pertama kali membaca naskahnya bahwa itu indah,” katanya.

“Ada sedikit debu emas di atasnya. Artinya jika kita bisa melakukan ini dengan benar, kita akan memiliki film yang sangat istimewa, itu sebenarnya kekuatan film. Kadang-kadang bisa tentang hal-hal yang tidak pernah Anda lupakan.” Bagi mereka yang tidak terbiasa, “Field of Dreams” menceritakan kisah seorang petani Iowa yang kurang beruntung bernama Ray, yang diperankan oleh Costner.

Suatu malam di ladang jagungnya, dia mendengar suara yang berkata, “Jika kamu membangunnya, dia akan datang.” Terlepas dari kesulitan keuangan lebih lanjut yang ditimbulkannya serta tidak dapat sepenuhnya menjelaskan paksaannya, Ray membangun berlian bisbol di ladang jagung dan mulai melihat hantu pemain terkenal muncul untuk bermain bola.

Kevin Costner

Costner lahir pada 18 Januari 1955, di Lynwood, California, dan dibesarkan di Compton, California. Dia adalah anak bungsu dari tiga bersaudara, yang tengah meninggal saat lahir. Ibunya, Sharon Rae (née Tedrick), adalah seorang pekerja kesejahteraan, dan ayahnya, William Costner, adalah seorang tukang listrik dan, kemudian, seorang eksekutif utilitas di Southern California Edison. Warisan ayahnya berasal dari imigran Jerman ke Carolina Utara pada tahun 1700-an, dan Costner juga memiliki keturunan Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Welsh. Costner dibesarkan sebagai Baptis. Dia tidak cenderung akademis di sekolah.

Dia menikmati olahraga (terutama sepak bola), mengambil pelajaran piano, menulis puisi, dan bernyanyi di First Baptist Choir. Dia telah menyatakan bahwa menonton film 1963 How the West Was Won pada usia tujuh tahun telah “membentuk” masa kecilnya. Dia telah menggambarkan menghabiskan masa remajanya di berbagai bagian California sebagai karir ayahnya berkembang, sebagai periode ketika dia “kehilangan banyak kepercayaan”, harus membuat teman baru sering.

Costner tinggal di Ventura, lalu di Visalia. Dia bersekolah di Mt. Whitney High School di mana dia berada di marching band. Setelah pindah ke Orange County, Costner lulus dari Villa Park High School pada tahun 1973. Ia memperoleh gelar BA dalam bidang pemasaran dan keuangan dari California State University, Fullerton (CSUF) pada tahun 1978. Saat di CSUF, ia menjadi saudara dalam persaudaraan Delta Chi.

Costner menjadi tertarik pada akting dan menari saat berada di tahun terakhir kuliahnya, dan setelah lulus, ia menikah dengan Cindy Silva, yang bekerja di Disneyland sebagai Cinderella. Pasangan itu berbulan madu di Puerto Vallarta. dalam perjalanan pesawat kembali, mereka memiliki kesempatan bertemu dengan aktor Richard Burton, yang telah membeli semua kursi di sekitarnya untuk menyendiri. Burton setuju untuk berbicara dengan Costner setelah dia selesai membaca bukunya. Costner, yang telah mengambil kelas akting tetapi tidak memberi tahu istrinya tentang keinginannya untuk menjadi seorang aktor, mengamati Burton dari dekat dan mendekat ketika Burton memberi isyarat.

Costner memberi tahu Burton bahwa dia lebih suka menghindari drama yang mengikuti Burton dan bertanya apakah dia harus mentolerir itu jika dia menjadi aktor. Burton menjawab, “Anda memiliki mata biru, saya memiliki mata biru. Saya pikir Anda akan baik-baik saja.” Setelah pesawat mendarat, limusin Burton berhenti di tepi jalan tempat Costner dan istrinya sedang menunggu taksi. Burton mengucapkan semoga sukses untuk Costner, dan keduanya tidak pernah bertemu lagi. Costner memuji Burton dengan kontribusi sebagian untuk karirnya.

Setelah setuju untuk melakukan pekerjaan sebagai eksekutif pemasaran, Costner mulai mengambil pelajaran akting lima malam seminggu, dengan dukungan istrinya. Pekerjaan pemasarannya berlangsung selama 30 hari. Dia mengambil pekerjaan yang memungkinkan dia untuk mengembangkan keterampilan aktingnya melalui kuliah, termasuk bekerja di kapal nelayan, sebagai sopir truk, dan memberikan tur ke rumah bintang Hollywood untuk mendukung pasangan itu sementara dia juga menghadiri audisi.

Karir

Costner membuat debut filmnya di film Sizzle Beach, U.S.A. (awalnya dikenal sebagai Hot Malibu Summer). Difilmkan pada musim dingin 1978–79, film tersebut tidak dirilis hingga 1981 dan dirilis ulang pada 1986. Komplikasi rilis dan kurangnya dokumentasi membuat banyak orang percaya bahwa debut Costner adalah di The Touch (juga dikenal sebagai Stacy’s Knights), di 1983 dengan Eve Lilith dan Andra Millian. Costner membuat penampilan singkat dalam film Ron Howard Night Shift (1982). Dia terdaftar dalam kredit sebagai ‘Frat Boy No. 1’ dan muncul di klimaks dari gaya frat, pesta ledakan di kamar mayat New York City, ketika musik tiba-tiba dihentikan oleh Henry Winkler yang panik.

Costner terlihat memegang bir dan tampak terkejut dengan penghentian perayaan yang tiba-tiba. Costner muncul dalam iklan untuk Apple Lisa dan Table for Five pada tahun 1983, dan, pada tahun yang sama, memiliki peran kecil dalam film Perjanjian nuklir holocaust. Kemudian, ia berperan dalam The Big Chill dan memfilmkan beberapa adegan yang direncanakan sebagai kilas balik, tetapi mereka dihapus dari potongan terakhir. Perannya adalah Alex, teman yang bunuh diri, peristiwa yang menyatukan para pemain lainnya. Costner adalah teman sutradara Lawrence Kasdan, yang menjanjikan aktor tersebut sebuah peran dalam proyek masa depan. tu menjadi Silverado (1985) dan peran pelarian untuk Costner.

Dia juga membintangi tahun itu dalam film-film kecil Fandango dan American Flyers dan muncul bersama Kiefer Sutherland dalam episode spesial berdurasi satu jam dari Amazing Stories karya Steven Spielberg. Costner mencapai status bintang film pada tahun 1987, ketika ia membintangi sebagai agen federal Eliot Ness di The Untouchables dan dalam peran utama film thriller No Way Out. Dia memperkuat status A-list-nya dalam film bertema bisbol Bull Durham (1988) dan Field of Dreams (1989). Pada tahun 1990, ia bermitra dengan produser Jim Wilson untuk membentuk perusahaan produksi Tig Productions. Film pertama Tig adalah Dances with Wolves epik yang disutradarai dan dibintangi oleh Costner.

Film ini dinominasikan untuk 12 Academy Awards dan memenangkan tujuh, termasuk dua untuknya secara pribadi (Film Terbaik dan Sutradara Terbaik). Pada tahun yang sama melihat rilis Revenge, di mana ia membintangi bersama dengan Anthony Quinn dan Madeleine Stowe, disutradarai oleh Tony Scott. Costner ingin mengarahkannya sendiri. Costner diikuti dengan Robin Hood: Prince of Thieves (1991); JFK yang disutradarai oleh Oliver Stone (1991); Pengawal (1992); dan A Perfect World (1993) karya Clint Eastwood. semuanya memberikan box office atau pujian kritis. Dia mengambil peran judul dalam film biografi Wyatt Earp (1994), disutradarai oleh Kasdan.

Baca Juga : Kembalinya Andy Murray di Wimbledon Berakhir di Babak Ketiga, Amerika Selatan

Perang, juga dibuat pada tahun 1994, tampaknya kurang mendapat perhatian. Epos fiksi ilmiah-pasca-apokaliptik Waterworld (1995) dan The Postman (1997), yang terakhir juga disutradarai oleh Costner, keduanya mengecewakan secara komersial dan keduanya sebagian besar dianggap oleh para kritikus sebagai kegagalan artistik. Namun, sementara Waterworld mencapai box office yang terhormat dan beberapa ulasan positif, hasil untuk The Postman jauh lebih buruk dan akhirnya “memenangkan” lima Golden Raspberry Awards, termasuk Film Terburuk, Aktor Terburuk dan Sutradara Terburuk untuk Costner.

Costner membintangi komedi golf Tin Cup (1996) untuk Ron Shelton, yang sebelumnya mengarahkannya di Bull Durham. Dia mengembangkan film Air Force One dan ditetapkan untuk memainkan peran utama Presiden, tetapi akhirnya memutuskan untuk berkonsentrasi menyelesaikan The Postman sebagai gantinya. Dia secara pribadi menawarkan proyek tersebut kepada Harrison Ford. Pada tahun 1999, ia membintangi Pesan dalam Botol dengan Robin Wright, berdasarkan novel dengan nama yang sama oleh Nicholas Sparks. Film ini mendapat tinjauan yang beragam dan hampir mencapai titik impas di box office.