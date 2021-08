James Gunn Berbicara Tentang Kritik Masa Lalu Martin Scorsese Terhadap Film Marvel – Sutradara ‘Suicide Squad’ itu sebelumnya mengungkapkan kekecewaannya dengan komentar Scorsese. Sutradara “Suicide Squad” James Gunn menyebut sutradara Martin Scorsese karena sebelumnya mengecam Marvel dan pembuat film waralaba lainnya. Selain film “Suicide Squad” yang akan datang berdasarkan karakter DC Comics, Gunn mungkin paling dikenal karena memimpin franchise “Guardians of the Galaxy” untuk Marvel.

adequacy – The Guardians memiliki dua angsuran di bawah ikat pinggang mereka dan, setelah sedikit kontroversi, diamankan untuk yang ketiga. Saat mempromosikan film terbarunya di podcast “Happy Sad Confused” MTV, Gunn mengulangi kontroversi yang mengelilingi Scorsese pada tahun 2019 ketika ia mencela film Marvel sebagai “bukan bioskop” dan menyamakannya dengan atraksi “taman hiburan”.

Berbicara kepada pembawa acara podcast Josh Horowitz, Gunn mengatakan bahwa dia yakin komentar Scorsese hanyalah upaya untuk menghidupkan pers untuk filmnya “The Irishman,” yang dirilis pada saat itu di bawah bayangan “Avengers: Endgame,” yang merupakan salah satu dari film terlaris yang pernah ada.

Meskipun dia tampak meremehkan pendapat Scorsese tentang masalah ini, Gunn mencatat bahwa dia yakin dia masih salah satu “pembuat film terhebat yang pernah ada.” Faktanya, dia bahkan setuju dengan beberapa dari apa yang dikatakan Scorsese di masa lalu.

“Ada banyak film tontonan tak berperasaan, tak berjiwa, di luar sana yang tidak mencerminkan apa yang seharusnya terjadi,” kata Gunn. “Saya tidak bisa memberi tahu Anda berapa kali saya berbicara dengan sutradara film sebelum mereka pergi dan membuat film besar, dan berkata, ‘Hei, kita bersama-sama, mari lakukan sesuatu yang berbeda dengan film-film besar ini. membuat mereka sesuatu yang berbeda dari segala sesuatu yang telah datang sebelum mereka.’ Dan kemudian lihat mereka memenuhi setiap keinginan studio dan dibuat kotor, terus terang.”

Scorsese pertama kali mengundang kontroversi dengan penggemar Marvel ketika dia berbicara tentang mereka dalam sebuah wawancara dengan Empire Magazine. “Saya mencoba, Anda tahu? Tapi itu bukan bioskop. Sejujurnya, yang paling dekat yang bisa saya pikirkan tentang mereka, sebaik mereka, dengan aktor melakukan yang terbaik yang mereka bisa dalam situasi itu, adalah taman hiburan,” katanya di waktu. “Ini bukan sinema manusia yang mencoba menyampaikan pengalaman emosional dan psikologis kepada manusia lain.” Dia mengangkat topik itu lagi dalam wawancara berikutnya dan bahkan menjelaskan lebih jauh dalam sebuah esai yang dia tulis untuk New York Times.

Ini bukan pertama kalinya Gunn angkat bicara soal komentar Scorsese. Pada saat pembuat film “Departed” itu menjadi berita utama karena mengecam Marvel dan film franchise beranggaran besar lainnya, Gunn angkat bicara di Twitter.

James Gunn

James Francis Gunn Jr. lahir pada 5 Agustus 1966 di St. Louis, Missouri dari orang tua Leota dan James F. Gunn, seorang pengacara. Dia dibesarkan di antara St. Louis dan Manchester, Missouri. Dia memiliki lima saudara kandung: aktor Sean, aktor dan penulis politik Matt, penulis skenario Brian, Patrick, dan Beth. Dia adalah keturunan Irlandia dan Yahudi. Gunn telah menyatakan bahwa nama keluarganya awalnya adalah nama Irlandia MacGilgunn dan itu berarti “anak-anak dari para pelayan dewa kematian”; artinya “anak si coklat”..

Gunn dan saudara-saudaranya bersekolah di Jesuit St. Louis University High School, di mana ia lulus pada tahun 1984. Dia melanjutkan untuk mendapatkan gelar Bachelor of Arts dari Saint Louis University. Saat berada di Universitas Saint Louis, Gunn membuat kartun politik untuk mingguan mahasiswa sekolah, The University News. Gunn mengatakan bahwa, pada waktu yang tidak ditentukan dalam pendidikan perguruan tinggi, “Saya pergi ke sekolah film sarjana dua tahun di Loyola Marymount di Los Angeles. Tapi saya cukup kacau pada saat itu, dan harus pergi. Bertahun-tahun kemudian saya pergi untuk lulus sekolah di Columbia University School of Fine Arts tetapi saya belajar menulis prosa, bukan menulis film.” Ia memperoleh gelar Master of Fine Arts dari Columbia University pada 1995.

Gunn menikah dengan aktris Jenna Fischer pada 7 Oktober 2000. Setelah tujuh tahun menikah, Gunn dan Fischer mengumumkan perpisahan mereka dalam pernyataan bersama pada 5 September 2007, bercerai pada 2008. Pada tahun 2010, Fischer membujuk Gunn untuk memilih Rainn Wilson, lawan mainnya di The Office, dalam film Gunn, Super. Gunn telah menjalin hubungan dengan aktris Jennifer Holland sejak 2015. Gunn dibesarkan dalam keluarga Katolik Roma dan telah menyebutkan bagaimana doa terus memainkan peran penting dalam hidupnya, tetapi juga mengatakan bahwa dia “dalam beberapa hal, anti-agama”.

Pemecatan dari Disney dan pemulihan

Pada Juli 2018, sebagai reaksi atas kritik publik Gunn terhadap Donald Trump, komentator Mike Cernovich menarik perhatian pada tweet kontroversial yang ditulis Gunn antara tahun 2008 dan 2012. Di tengah kritik terhadap tweet tersebut, Disney memutuskan hubungan dengan Gunn sebagai direktur Guardians of the mendatang. Galaksi Vol. 3 film dia juga dipecat dari peran untuk membantu memimpin “Cosmic Universe” yang direncanakan Marvel.

Walt Disney Keputusan studio ini mendapat kritik dari banyak entertainer dan jurnalis, termasuk aktor Dave Bautista, Selma Blair, Patton Oswalt, David Dastmalchian, Michael Ian Black, Mikaela Hoover, Mike Colter, Alex Winter, David Hasselhoff, sutradara Joe Carnahan dan Fede lvarez, artis komik Jim Starlin, musisi Rhett Miller, komedian Jim Jefferies, pencipta Rick and Morty Justin Roiland dan Dan Harmon, jurnalis David A. French dan pendiri dan presiden Troma Entertainment Lloyd Kaufman. Bobcat Goldthwait, yang bekerja sebagai pengisi suara pada film Disney tahun 1997 Hercules, menanggapi insiden tersebut dengan meminta Disney untuk menghapus suaranya dari atraksi taman yang akan datang berdasarkan film tersebut.

Sejumlah media mengkritik keputusan Disney, termasuk Collider, Cartoon Brew, The Daily Dot, The Independent, National Review, MovieWeb, dan Vulture Sebuah petisi online yang mendesak Disney untuk mempekerjakan kembali Gunn menerima lebih dari 400.000 tanda tangan. Pada 30 Juli 2018, anggota pemeran Guardians of the Galaxy Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Sean Gunn, Karen Gillan, Pom Klementieff dan Michael Rooker merilis pernyataan bersama melalui media sosial yang menyatakan dukungan mereka untuk Gunn.

Karena situasi tersebut, Sony Pictures memutuskan untuk tidak mempromosikan film horor Brightburn, yang diproduksi Gunn, di San Diego Comic-Con 2018.. Namun, ketika trailer pertama untuk film tersebut dirilis pada 8 Desember 2018, nama Gunn ditampilkan dengan jelas. Film ini dibuka pada Mei 2019. Pada Maret 2019, Gunn diangkat kembali oleh Disney sebagai sutradara film setelah bertemu dengan Alan Horn, ketua Walt Disney Studios. Gunn akan memulai produksi film tersebut setelah karyanya di The Suicide Squad telah selesai.