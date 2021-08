Jackie Mason, Komedian Borscht Belt Meninggal di Usia 93 – Komedian Borscht Belt alias Jackie Mason, yang bangkit dari masa kanak-kanak sederhana di Lower East Side menjadi salah satu pelawak paling terkenal sepanjang masa, telah meninggal. Dia berusia 93 tahun. Mason meninggal di Rumah Sakit Mount Sinai di Manhattan Sabtu, bersama istrinya Jyll dan beberapa temannya di sisinya, kata sahabat lama dan pengacara Raoul Felder kepada The Post.

adequacy – Akan ada upacara pemakaman pribadi kecil pada hari Minggu di New York, kata Felder, yang menolak menyebutkan lokasinya. Layanan peringatan publik yang lebih besar diharapkan di kemudian hari, kata pengacara itu. “Kita tidak akan pernah melihat seperti dia lagi. Ini adalah cetakan yang rusak,” kata Felder emosional. “Kami akan merindukannya.” Mason lahir di Sheboygan, Wis., dari orang tua imigran dari Belarus.

Keluarga itu pindah ke Manhattan ketika Yacov Moshe Maza kecil, begitu dia dikenal saat itu, baru berusia 5 tahun, menurut The New York Times, yang pertama kali melaporkan kematiannya. Seorang rabi yang ditahbiskan, Mason sering dihentikan di jalan ke mana pun dia pergi, dan selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan, kata Felder. “Dia berbicara kepada semua orang dan mendengarkan masalah mereka,” kenang Felder, yang menulis serangkaian buku dengan Mason. “Dia biasa mendengarkan semua keluhan para pelayan.”

Dia bahkan komedian favorit Ibu Suri dan Pangeran Charles, dan sering tampil untuk bangsawan. Mason menyebabkan kegemparan setelah satu pertunjukan untuk Ibu Suri, ketika dia menolak untuk menunggu sesudahnya dan membungkuk padanya, kenang Felder, yang menggambarkan Mason sebagai “sangat cerdas dan sangat berpendirian.” “Pada akhirnya seluruh pemain berbaris dan menunggu dan membungkuk ketika seorang anggota keluarga kerajaan datang untuk menangani kasus ini. Jackie tidak mengalami hal ini,” kenang Felder.

“Dia baru saja pergi. Itu menjadi cerita besar ​​dia meninggalkan Ibu Suri. Jadi dia mengarang cerita bahwa dia tidak bisa tinggal di sana lagi karena dia sakit.” Pertunjukan satu orangnya yang terkenal, “Dunia Menurut Saya!” membuatnya menjadi pemenang Broadway pada 1980-an, dan pada 1968, ia dilarang dari “The Ed Sullivan Show” setelah pembawa acara secara keliru percaya bahwa Mason memberinya jari tengah selama interupsi. Dikenal dengan gaya komedi “Borscht Belt“, yang sering terlihat di era hiburan resor musim panas Catskill, merek dagang Mason melanjutkan gaya pertunjukan semacam itu lama setelah resor tersebut hanya menjadi kenangan.

Para dokter dan perawat yang merawat Mason, yang telah dirawat di rumah sakit selama dua minggu dan tiga hari, menangis ketika dia meninggal, kata Felder. “Mereka semua adalah penggemarnya. Mereka semua menangis,” katanya. “Dia seperti bintang jatuh yang datang setiap 100 tahun.” “Saya pikir dunia telah kehilangan individu yang sangat unik.”

Jackie Mason adalah seorang komedian dan aktor film dan televisi Amerika Serikat. Pertunjukan one-man 1986-nya The World Menurut Me! memenangkan Penghargaan Tony Khusus, Penghargaan Lingkaran Kritikus Luar, Penghargaan Ace, Penghargaan Emmy, dan nominasi Grammy. Kemudian, Jackie Mason spesialnya tahun 1988 di Broadway memenangkan Penghargaan Emmy lainnya (untuk penulisan yang luar biasa) dan Penghargaan Ace lainnya, dan pengisi suaranya tahun 1991 tentang Rabbi Hyman Krustofski dalam episode The Simpsons “Like Father, Like Clown” memenangkan Penghargaan Emmy ketiga kepada Mason.

Dia menulis dan menampilkan enam pertunjukan satu orang di Broadway. Dikenal karena penyampaian dan suaranya, serta penggunaan sindiran dan permainan kata-katanya, humor Mason yang sering didasarkan pada budaya digambarkan sebagai tidak sopan dan terkadang salah secara politis. Seorang kritikus untuk Time menulis bahwa dia berbicara kepada audiens: “dengan lokusi Yiddish dari seorang imigran yang baru saja menyelesaikan kursus bahasa Inggris. Melalui surat.”

Jackie Mason lahir dengan nama Yacov Moshe Hakohen Maza pada 9 Juni 1928 (menurut sensus NYC 1940), di Sheboygan, Wisconsin, putra keempat dan terakhir (dan yang pertama lahir di Amerika Serikat) dalam sebuah keluarga dengan enam anak dari orang-orang Yahudi Ortodoks yang ketat. Mason berasal dari garis panjang para rabi, termasuk ayahnya, kakeknya, kakek buyutnya, dan kakek buyutnya. Ayahnya Eli Maza dan ibunya, Belle (Gitlin), lahir di Minsk, dan berimigrasi ke AS pada 1920-an bersama keluarga Mason lainnya. ayahnya meninggal pada tahun 1959.

Sebuah organisasi pengungsi Yahudi membantu ayahnya menemukan posisi di Sheboygan, karena membutuhkan seorang rabi. Ketika Mason berusia lima tahun, keluarganya pindah ke Lower East Side Manhattan di New York City, sebagian besar agar dia dan saudara-saudaranya dapat mengejar pendidikan yeshiva, di mana dia dibesarkan di Henry Street, Rutgers Street, dan Norfolk Street. Di sana, orang tuanya dan teman-teman mereka semua berbicara bahasa Yiddish. Sebuah laporan sensus AS tahun 1940 dari New York City menyatakan bahwa Jacob Maza (nama lahir Jackie Mason) lahir pada tahun 1928.

Sebagai seorang remaja, Mason bekerja sebagai busboy di resor-resor di Borscht Belt di Pegunungan Catskill New York. Dia mengenang: “Dua puluh menit, di Pearl Lake Hotel. Saya memecahkan semua piring. Mereka menjadikan saya penjaga pantai. ‘Tapi saya tidak bisa berenang’, saya memberi tahu pemiliknya. ‘Jangan beri tahu para tamu’, katanya .” Pada tahun 1953 Mason lulus dengan gelar Bachelor of Arts di jurusan ganda Bahasa Inggris dan Sosiologi dari City College of New York.

Pada usia 18 ia menjadi penyanyi, dan pada usia 25 ia menerima semikhah dari Rabi Moshe Feinstein dan ditahbiskan sebagai rabi (seperti ketiga saudara laki-lakinya, ayah, kakek, dan kakek buyutnya), di Latrobe, Pennsylvania. Dia memimpin jemaat sebagai rabi mereka di Weldon, North Carolina, dan Jemaat Beth Israel di Latrobe.

Dia mengatakan bahwa di sinagoga, “Saya mulai menceritakan lebih banyak lelucon, dan setelah beberapa saat, banyak orang bukan Yahudi datang ke jemaat hanya untuk mendengarkan khotbah.” Tiga tahun kemudian, setelah ayahnya meninggal, dia mengundurkan diri. dari pekerjaannya sebagai rabi di sinagoga menjadi komedian karena, katanya, “Seseorang dalam keluarga harus mencari nafkah.”

Karir

Mason menulis sebagian besar materinya sendiri. Contoh humornya adalah komentarnya tentang dokter: “Itu profesi yang hebat, seorang dokter. Di mana lagi Anda bisa meminta seorang wanita untuk menanggalkan pakaian dan kemudian mengirimkan tagihannya kepada suaminya?” Dan komentarnya tentang apa yang penting dalam hidup: “Uang tidak penting. Cinta itu penting. Untungnya, saya suka uang.” Serta perenungannya tentang menyenangkan orang: “Anda tidak bisa menyenangkan semua orang. Saya punya pacar. Saya pikir dia yang paling orang yang luar biasa di dunia. Itu untuk saya. Tapi untuk istri saya” Dan berdasarkan kepercayaan: “Kakek saya selalu mengatakan bahwa saya tidak boleh menjaga uang saya. Bahwa saya harus menjaga kesehatan saya. Jadi ketika saya sedang menjaga kesehatan saya, seseorang mencuri uang saya. Itu adalah kakek saya.” Dan tentang kesetiaan: “Delapan puluh persen pria yang sudah menikah selingkuh di Amerika. Sisanya selingkuh di Eropa.”

Dia adalah seorang komedian di Fieldston Hotel di Swan Lake, New York, pada musim panas 1955. Mason dilepas karena perbuatannya dinilai terlalu jauh dari zamannya. Para pengunjung belum pernah disuguhi komik yang seolah-olah mengejek mereka. Beberapa tahun kemudian, Don Rickles datang, tetapi pada saat itu penonton menjadi terbuka untuk jenis humor ini di seluruh Borscht Belt. Dia mengadopsi nama panggungnya setelah tampil di acara radio Barry Gray.

Dia tampil di klub malam New York City (di mana dia menghasilkan sebanyak $ 10.000 ($ 83.000 dalam dolar saat ini) seminggu), dan di The Steve Allen Show, penampilan TV nasional pertamanya, pada tahun 1962, dan Pertunjukan Malam Ini dengan Steve Allen , serta di The Perry Como Show, The Dean Martin Show, dan The Gary Moore Show. The William Morris Agency menasihatinya pada tahun 1962 untuk mengambil pelajaran pengucapan sehingga dia bisa melepaskan aksen Yahudinya yang kental, tetapi dia menolak.

Mason membuat beberapa penampilan sebagai tamu di The Ed Sullivan Show selama tahun 1960-an. Dia mengklaim telah berada di episode pertama yang menampilkan debut televisi Amerika dari The Beatles, meskipun penelitian tidak mendukung fakta ini. Mason mengungkapkan selama penampilannya di acara BBC Desert Island Discs bahwa pada saat itu dia tidak terlalu memikirkan kelompok tersebut, menyebut mereka sebagai “empat anak yang mencari suara yang membutuhkan potongan rambut”. Pada tahun 1962 ia keluar dengan catatan LP pertamanya, buku terlaris berjudul I’m the Greatest Comedian in the World, Only Nobody Knows It Yet, diikuti oleh I Want to Leave You with the Words of a Great Comedian