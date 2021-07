Gwen Stefani dan Blake Shelton Telah Resmi Menjadi Pengantin Baru – Gwen Stefani dan Blake Shelton mengikat simpul di Oklahoma pada 3 Juli, dan pengantin wanita memberikan anggukan halus kepada suami barunya dan ketiga putranya dengan gaun pengantin Vera Wang khusus. Dalam gaun pengantin Gwen Stefani? Setelah Stefani dan Shelton berkata, “Saya bersedia,” dia berganti ke gaun Vera Wang keduanya, yang juga menampilkan anggukan untuk anak-anaknya dan suami barunya.

adequacy – Gaun dengan potongan sutra, hiasan kristal dan payet yang dibordir dengan lembut dari pinggang ke bawah rok,” tulis sang desainer dalam postingan terpisah. “Bordirnya ditonjolkan dengan sepasang love bird yang dijahit tangan melambangkan pasangan. Mereka bergabung dengan 3 bayi love bird yang mewakili anak-anak Gwen.” Stefani melengkapi penampilannya dengan sepatu bot Le Silla putih dan kerudung dengan desain pita dan bunga. Seperti yang dia katakan, “Kamu membutuhkan gaun pesta ketika kamu menikah dengan @blakeshelton.”

Stefani berbagi tiga anaknya dengan mantan suaminya Gavin Rossdale. Dalam wawancara Februari dengan The Ride With Kimo & Heather KFROG, Shelton berbicara tentang ikatannya dengan putra-putranya dan perannya sebagai ayah tiri. “Aku menganggapnya sangat, sangat serius, kau tahu?”

dia berkata. “Tapi saya juga senang dengan itu. Saya tidak akan berbohong. Saya tidak menganggapnya terlalu serius sehingga saya tidak menikmati waktu ini karena saya benar-benar menikmatinya. Terutama, Anda tahu, sekarang kita sudah lima tahun. ke dalam hal ini, saya tidak bisa membayangkan hidup saya tanpa anak-anak ini sekarang.”

Kehidupan pribadi

Stefani mulai berkencan dengan rekan satu bandnya Tony Kanal, segera setelah dia bergabung dengan band. Dia menyatakan bahwa dia banyak berinvestasi dalam hubungan itu, dan berkomentar bahwa “yang pernah saya lakukan hanyalah melihat Tony dan berdoa agar Tuhan mengizinkan saya memiliki bayi bersamanya.” Band ini hampir bubar ketika Kanal mengakhiri hubungan.

Perpisahan mereka menginspirasi Stefani secara lirik, dan banyak lagu Tragic Kingdom, seperti “Don’t Speak”, “Sunday Morning”, dan “Hey You!”, mencatat pasang surut hubungan mereka. Bertahun-tahun kemudian, Stefani ikut menulis lagunya “Cool” tentang hubungan mereka sebagai teman untuk album solo debutnya tahun 2004 Love. Malaikat. Musik. Bayi.

Stefani mengumumkan hubungannya dengan Blake Shelton, artis musik country dan lawan main The Voice, pada November 2015. Pasangan ini mengumumkan pertunangan mereka melalui Instagram pada 27 Oktober 2020. Mereka menikah pada 3 Juli 2021.

AXS menyebut Stefani sebagai vokalis “pembangkit tenaga listrik” dengan jangkauan “luar biasa”. The New York Times menganggap vokal Stefani “sopan” dan memujinya karena “menendang kecanduan vibratonya”. IGN menggambarkan Stefani sebagai memiliki “kecakapan vokal yang unik”. The Chicago Tribune menyatakan bahwa Stefani memiliki “alto kurang ajar”.

Album debut Stefani Love. Malaikat. Musik. Bayi. mengambil pengaruh dari berbagai genre tahun 1980-an, yang mencakup musik elektropop, gelombang baru, dance-rock, hip hop, R&B, soul, dan disko. Stefani menyebut Madonna awal, Lisa Lisa, Club Nouveau, Prince, New Order dan the Cure sebagai pengaruh besar untuk album tersebut.

Beberapa trek album dirancang untuk klub, dan berisi ketukan elektro yang dimaksudkan untuk menari. Merujuk pada mode dan kekayaan dalam album, penyanyi ini menyebutkan beberapa desainer yang dianggapnya sebagai inspirasi dalam karir pribadinya, seperti John Galliano dan Vivienne Westwood.

Album studio keduanya The Sweet Escape secara musikal mirip dengan pendahulunya sambil mengeksplorasi suara pop yang lebih modern, mencoba genre seperti dance-pop dan rap. Itu membawa tema yang sama yang dikembangkan di Love. Malaikat. Musik. Baby., dan dikritik karena melakukannya.

This Is What the Truth Feels Like, album ketiga penyanyi ini, melanjutkan usaha Stefani dengan genre pop, sambil memasukkan musik dari berbagai genre lain termasuk reggae disco, dan dancehall, serta penggunaan gitar. Lirik Stefani bergeser ke arah peristiwa yang baru-baru ini terjadi dalam kehidupan pribadinya, seperti perceraiannya dari Rossdale, dan hubungan baru dengan Shelton. Penyanyi itu menyatakan albumnya lebih tentang pengampunan daripada balas dendam.

publik pigure

Stefani mulai mengenakan bindi pada pertengahan 1990-an setelah menghadiri beberapa pertemuan keluarga dengan Tony Kanal, yang merupakan keturunan India. Selama terobosan No Doubt, Stefani mengenakan hiasan dahi di beberapa video musik band dan secara singkat mempopulerkan aksesori tersebut pada tahun 1997. Sejak video musik 1995 untuk “Just a Girl”, Stefani telah dikenal karena perutnya dan sering memakai atasan yang memperlihatkannya.

Desain riasan Stefani umumnya meliputi bedak wajah ringan, lipstik merah cerah, dan alis melengkung. dia menulis tentang subjek dalam sebuah lagu berjudul “Magic’s in the Makeup” untuk No Doubt’s Return of Saturn, menanyakan “Jika keajaiban ada dalam riasan/Lalu siapa aku?”. Stefani berambut cokelat alami, tetapi rambutnya tidak berwarna alami sejak dia duduk di kelas sembilan.

Sejak akhir 1994, dia biasanya memiliki rambut pirang platinum. Stefani membahas hal ini dalam lagu “Platinum Blonde Life” di Rock Steady dan memainkan bom pirang asli Jean Harlow di film biografi tahun 2004 The Aviator. Dia mewarnai rambutnya menjadi biru pada tahun 1998 dan merah muda pada tahun 1999, ketika dia muncul di sampul Return of Saturn dengan rambut merah muda .

Pada tahun 2006, Stefani memodifikasi citranya, terinspirasi oleh karakter Michelle Pfeiffer, Elvira Hancock dalam film Scarface tahun 1983. Gambar yang diciptakan kembali termasuk simbol yang terdiri dari dua huruf ‘G’ berurutan, yang muncul pada kunci bertatahkan berlian yang dikenakannya pada kalung dan yang menjadi motif dalam promosi The Sweet Escape.

Stefani mengungkapkan kekhawatirannya pada Januari 2007 tentang penurunan berat badannya yang cepat setelah kehamilannya. Dia kemudian menyatakan bahwa dia telah melakukan diet sejak kelas enam agar pas dengan pakaian ukuran 4. Sebuah patung lilin Stefani diresmikan di Madame Tussauds Las Vegas di The Venetian pada 22 September 2010.

Perilisan album solo pertama Stefani menarik perhatian rombongan empat Gadis Harajuku, yang tampil dengan pakaian yang dipengaruhi oleh mode Gothic Lolita, dan diberi nama untuk daerah sekitar Stasiun Harajuku Tokyo. Pakaian Stefani juga mengambil pengaruh dari mode Jepang, dalam gaya yang digambarkan sebagai kombinasi antara Christian Dior dan Jepang.

Para penari ditampilkan dalam video musiknya, liputan pers, dan di sampul album Love. Malaikat. Musik. Baby., dengan sebuah lagu yang dinamai dan didedikasikan untuk mereka di album. Mereka juga tampil di, dan senama untuk, Tur Pecinta Harajuku Stefani. Majalah Forbes melaporkan bahwa Stefani memperoleh $27 juta antara Juni 2007 hingga Juni 2008 untuk tur, lini fesyen, dan iklannya, menjadikannya kepribadian musik dengan bayaran tertinggi ke-10 di dunia saat itu.

Prestasi dan warisan

Sepanjang karirnya sebagai artis solo, Stefani telah memenangkan beberapa penghargaan musik, termasuk satu Grammy Award, empat MTV Video Music Awards, satu American Music Award, satu Brit Award, dan dua Billboard Music Awards. Dengan No Doubt, dia telah memenangkan dua Grammy Awards. Pada tahun 2005, Rolling Stone menyebutnya “satu-satunya bintang rock wanita sejati yang tersisa di radio atau MTV” dan menampilkannya di sampul majalah.

Stefani menerima Penghargaan Ikon Gaya di People Magazine Awards pertama pada tahun 2014. Pada tahun 2016, penyanyi ini mendapat kehormatan di Radio Disney Music Awards dengan Penghargaan Pahlawan, yang diberikan kepada artis berdasarkan kontribusi pribadi mereka untuk berbagai karya amal.

Stefani telah disebut sebagai “Putri Pop” oleh beberapa kritikus musik kontemporer. Pada tahun 2012, VH1 mendaftarkan penyanyi itu di nomor tiga belas dalam daftar “100 Wanita Terhebat dalam Musik”. Kelompok terakhir, kuartet musisi Barbados, mengklaim bahwa Stefani dan No Doubt telah membantu mempengaruhi musik mereka, di mana penyanyi utama grup, Amanda Reifer, mengatakan bahwa dia akan “pingsan” jika dia bertemu Stefani.

Single utama dari Cinta. Malaikat. Musik. Baby., “What You Waiting For?”, dianggap oleh Pitchfork sebagai salah satu single terbaik Stefani, dan kemudian menempatkannya di nomor enam belas dalam daftar “Top 50 Singles of 2004″ mereka. Gadis Hollaback” dari Cinta.

Malaikat. Musik. Bayi. akan menjadi lagu pertama yang secara digital menjual lebih dari satu juta kopi di Amerika Serikat lagu ini mendapatkan platinum di Amerika Serikat dan Australia,, dan memuncak di nomor empat puluh satu di tangga lagu akhir dekade Billboard untuk tahun 2000–09. Sejak dirilis pada tahun 2005, “Hollaback Girl” telah disebut sebagai “lagu khas” Stefani oleh Rolling Stone.

Keramahan

Setelah gempa bumi dan tsunami Tōhoku 2011, Stefani mendonasikan $1 juta untuk Save the Children’s Japan Earthquake Tsunami Children in Emergency Fund. Stefani juga mengadakan lelang di eBay dari 11 hingga 25 April 2011, yang memungkinkan peserta untuk menawar barang-barang pakaian vintage dari lemari pakaian pribadinya dan T-shirt khusus yang dirancang dan ditandatangani olehnya, serta tiket masuk ke teh pribadi bertema Harajuku. pesta yang diselenggarakan olehnya pada tanggal 7 Juni 2011, di kafe dan ruang pop art bergaya Jepang pertama di Los Angeles, Royal/T, dengan hasil lelang akan disumbangkan untuk upaya bantuan Save the Children.

Pada gala amfAR selama Festival Film Cannes 2011, Stefani melelang gaun hitam berenda yang dikenakannya di acara tersebut untuk amal, dan berhasil mengumpulkan lebih dari $125.000. Seorang perwakilan untuk desainer Michael Angel, yang membantu Stefani dengan desain dan bekerja sebagai stylist, mengatakan bahwa Angel yang menciptakan gaun itu, bukan Stefani. Sebagai tanggapan, Angel merilis pernyataan yang mengonfirmasi bahwa gaun itu dirancang oleh Stefani untuk L.A.M.B. untuk dipakai dan dilelang di gala amfAR, Stefani mengadakan penggalangan dana dengan Ibu Negara Michelle Obama pada Agustus 2012 di rumah penyanyi itu di Beverly Hills.