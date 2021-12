Gosip Cindy Adams Menelusuri Pengaruh Pembentuk Budaya New York – Dokumentasi Gosip dibuka dengan jarum suntik di timeline media: “Di awal 90-an, gosip menjadi sangat panas.”

adequacy – Gosip, tentu saja, mendahului awal 90-an dalam keseluruhan sejarah manusia, gosip industri selebriti selama beberapa dekade; bintang-bintang Hollywood yang disebut era keemasan dipromosikan, dibatasi, dan dicemooh oleh orang-orang seperti Hedda Hopper, Louella Parsons, dan Walter Winchell.

Showtime’s Gossip, serial empat bagian yang disutradarai oleh Jenny Carchman, membahas tentang gosip Amerika tertentu: tabloid New York yang kurang ajar dan serak di persimpangan kekayaan, politik, dan Hollywood, ketika semua huruf kapital, seruan menjadi berita utama tentang Tonya Harding, Lorena Bobbitt, Menendez bersaudara, hubungan Bill Clinton dengan pegawai magang Gedung Putih, dan setiap gerakan Putri Diana membentuk percakapan nasional.

Gosip, serial ini, kurang peduli dengan retrospektif cerita-cerita ini (masing-masing dipertimbangkan kembali dan ditimbang ulang dalam beberapa film dan serial TV baru-baru ini) dibandingkan dengan kolumnis itu sendiri khususnya, New York Post, penerbit Page Six milik Murdoch , dan lebih khusus lagi, ahli kulinernya, Cindy Adams.

Adams telah disebut “Ratu Gosip”, “GOAT” gosip , dan “ikon tabloid” . Memang, Adams telah memerintah di puncak kolomnya di Post selama lebih dari 40 tahun, dan bahkan pada usia 91 tahun, mengambil tip melalui telepon saat dia membuat kirimannya lima jam sehari, enam hari seminggu pada apa pun atau siapa pun yang dia anggap penting.

Dia adalah orang terakhir yang bertahan di masa lalu, sebelum Instagram selebriti dan penampakan DeuxMoi yang anonim dan anodyne dari pemasok gosip yang kuat, orang yang dapat membuat atau menghancurkan reputasi dengan perhatian mereka (dalam kasus Adams, pedas).

Gosip Showtime menemukan Manhattanite seumur hidup di apartemennya di Park Avenue, dihiasi dengan 500 atau lebih sampul New York Post yang menampilkan tokoh-tokoh seperti Putri Di, Rudy Giuliani dan teman dekatnya, Donald Trump. Lugas dan berlidah tajam seperti biasa, Adams tidak meminta maaf atas kedekatannya dengan mantan presiden, yang reputasinya sebagai persona publik di New York ia bantu bangun.

“Dia benar-benar jelas dan sangat tidak menyesal tentang betapa transaksionalnya dia dalam hal cerita dan hubungannya,” kata Carchman kepada Guardian. Melalui banyak wawancara selama satu setengah tahun terakhir, “penglihatan sinar-X” Adams untuk kerentanan dan ketidakamanan terbukti, katanya. “Dia bisa langsung menunjukkan apa inti dari keberadaan orang itu.”

Gosip, serial ini, berlanjut pada dua jalur kronologis yang saling terkait: yang pertama, Murdoch yang mengarahkan Post, yang ia beli pada tahun 1976, menjadi mimbar pengganggu yang menggigit dengan kecenderungan konservatif dan bakat untuk merayu pembaca melalui sensasionalisme dan garis patahan ras, kelas dan keyakinan politik.

Murdoch mempelopori halaman gosip yang lebih rapi dan lebih baik oleh komite di Post Page Six, yang diluncurkan pada Januari 1977. Sirkulasi melonjak ke atas. Skandal, seks, kejahatan, rasa malu seperti banyak penulis tabloid seperti Michael Musto, AJ Benza, mantan editor Page Six Paula Froelich, George Rush dari New York Daily News dan mantan pemimpin redaksi New York Post serta orang kepercayaan Murdoch Col Allan bersaksi, Murdoch tahu bahwa gosip dijual.

Yang kedua adalah perjalanan Adams dari ratu kontes dan model komersial menjadi komentator kaya, berkuasa dan berpengaruh. Ibu tercintanya, Jessica Sugar Heller, “memastikan bahwa saya harus ditingkatkan”, katanya dia mendapatkan pekerjaan hidung ilegal untuk Adams pada usia 15.

Pada usia 17, dia menikahi Joey Adams, seorang komikus vaudeville (“No 2 with gaya hidup No 1”, candanya) yang hobnobbed dengan kelas penguasa politik kota. Saat tur dengan Joey di luar negeri, Adams berteman dengan presiden otokratis Indonesia Sukarno, yang untuknya dia menerbitkan otobiografi pada tahun 1965.

Sepanjang tahun 60-an dan 70-an, Adams membangun karier sebagai pembawa berita sekaligus pemain berita yang mewakili siapa-siapa di New York, tetapi koneksinya dengan penguasa yang memalukanlah yang menjatuhkannya menjadi bintang tabloid.

Pada tahun 1979, dia melewatkan makan malam dengan pemimpin redaksi Post Roger Wood untuk mengunjungi temannya, Shah Iran, Mohammad Reza Pahlavi, di ranjang kematiannya; Wood memercikkan tulisannya tentang pertemuan itu, eksklusif yang didambakan, di sampulnya.

Dia menjadi kolumnis reguler pada tahun 1981, di mana dia terus menyampaikan sisi tokoh buruk: diktator Panama Manuel Noriega; Ibu negara Filipina Imelda Marcos, dihukum karena mencuri miliaran sebelum dia dan suaminya Ferdinand Marcos digulingkan pada 1986; Pengusaha hotel New York dan terpidana penghindar pajak Leona Helmsley.

Dan, tentu saja, Donald Trump, yang dia temui melalui teman bersama Roy Cohn (“satu-satunya orang terburuk yang pernah saya temui dalam hidup saya,” kata jurnalis New Yorker Ken Auletta dalam serial tersebut) pada akhir 1970-an.

Sepanjang seri, Adams membela hubungannya dengan tokoh-tokoh yang telah menimbulkan korban yang tak terhitung pada kehidupan lain baik sebagai masalah loyalitas pribadi timbal balik yang sangat dihargai dan potensi eksklusif.

Jika semua orang membenci seseorang, katanya di episode selanjutnya, maka pihak mereka adalah satu-satunya cerita yang tidak diceritakan. “Ada kalimat yang mungkin dimiliki kebanyakan orang ‘Orang ini adalah diktator yang menakutkan dan telah membunuh orang di negara mereka sendiri,’” kata Carchman. “Itu mungkin kalimat saya di mana saya berkata, ‘Oh, saya tidak akan mengejar hubungan ini.’ Cindy tidak merasa seperti itu. Semuanya pribadi dengannya. ”

Tidak ada contoh yang lebih baik daripada dukungan setianya terhadap Trump, yang promosi dirinya menjadi selebriti New York di tahun 80-an dan 90-an membentuk porsi yang cukup besar dari episode tengah serial ini.

Trump “menjadi tokoh terkenal di New York City karena hubungannya dengan kolumnis gosip,” kata Carchman. “Dia tahu bagaimana memanipulasi pers dengan cara yang sangat sedikit orang tahu bagaimana melakukannya.”

Atau, mungkin, tidak tahu malu untuk dilakukan. Banyak tabloid veteran mengingat keinginan Trump yang nyaris tidak terselubung untuk liputan pers – menyamar sebagai “sumber” yang dekat dengan dirinya sendiri, meninggalkan pesan suara untuk wartawan Post dan memasok “sendok” palsu untuk mendapatkan sorotan kepada Adams (seperti “spekulasi” palsu di tahun 90-an bahwa Putri Diana sedang mempertimbangkan sebuah apartemen di Trump Tower).

Episode keempat berfokus pada munculnya blog tabloid di aughts TMZ, Perez Hilton (yang muncul dalam seri), fiksasi Page Six dengan muda, mengejar ketenaran Paris Hilton. Pengejaran tanpa henti dari bintang wanita yang terkepung seperti Hilton, Lindsay Lohan dan, yang paling mengerikan, Britney Spears , baru-baru ini dipertimbangkan kembali sebagai racun dan misoginis.

“Sangat jelas bagi saya betapa seksisnya liputan itu, dan juga betapa merusaknya, dan masih ada,” kata Carchman. Serial ini membahas secara dekat penulis gosip tabloid, yang menawarkan berbagai tingkat penyesalan, daripada korban pada subjeknya. “Rasanya seperti jika kita tidak menjangkau mereka semua dan berbicara kepada mereka semua, akan aneh jika satu orang berbicara untuk semua orang,” kata Carchman.