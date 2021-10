Gerard Butler dan Morgan Brown Menikmati Tamasya di Pantai Puerto Rico – Gerard Butler dan kekasih lamanya Morgan Brown terlihat sedang berjemur di pantai Puerto Rico pada hari Minggu. Aktor “Law Abiding Citizen”, 51, terlihat dalam serangkaian foto paparazzi bertelanjang dada saat Brown mengenakan bikini hijau dua potong. Foto lain menunjukkan pengembang real estat bermain tenis pantai sementara di foto lain, Butler terlihat mengenakan tank top dan memegang teleponnya saat Brown ditutupi pakaian putih longgar.

adequacy – Butler dan Brown pertama kali terhubung pada tahun 2014 selama tamasya Malibu, majalah People melaporkan pada saat itu. Menurut outlet tersebut, pasangan itu berkencan dan putus selama dua tahun ke depan sebelum berpisah. Pada 2016, seorang sumber yang dekat dengan Butler mengatakan kepada outlet itu bahwa “mereka berpisah beberapa waktu lalu.” Outlet tersebut mencatat bahwa mereka tampaknya menghidupkan kembali romansa mereka pada tahun 2017 ketika mereka difoto bersama di Tulum, Meksiko.

Tapi kemudian tiga bulan kemudian, Butler mengatakan kepada outlet itu bahwa dia menikmati menjadi lajang, menambahkan bahwa berkencan dapat menjadi tantangan dengan karir profil tinggi. Pasangan ini dikabarkan berpisah pada Agustus 2020 setelah lebih dari enam tahun berpacaran. Hampir setahun kemudian, pasangan revolving itu terlihat berciuman di bulan Mei, dan hanya beberapa bulan kemudian terlihat menikmati liburan pantai lagi.

Pada bulan Juli, Butler mengajukan gugatan $ 10 juta terhadap produser filmnya tahun 2013, “Olympus Has Fallen,” mengklaim bahwa ia berutang setidaknya $ 10 juta sebagai kompensasi backend dari keuntungan film aksi. Menurut Variety, gugatan itu menuduh bahwa para produsen telah meremehkan penerimaan domestik dan asing sebesar puluhan juta dolar. Aktor Skotlandia mengklaim dalam gugatan bahwa mereka juga tidak melaporkan $8 juta yang masuk ke eksekutif studionya sendiri.

Karir Gerard Butler

Setelah lulus, ia mengambil posisi sebagai pengacara magang di sebuah firma hukum Edinburgh. Namun, dia terus minum hingga larut malam dan dia sering bolos kerja karena hal ini. Satu minggu sebelum dia memenuhi syarat sebagai pengacara, dia dipecat. Pada usia 25, dan seorang pengacara yang tidak memenuhi syarat, Butler pindah ke London untuk mengejar mimpinya menjadi terkenal. Dia mengakui, “Ketika saya mulai, saya tidak yakin saya benar-benar di dalamnya untuk alasan yang tepat. Saya sangat ingin menjadi terkenal.”

Tidak dapat memenangkan peran akting pada awalnya, dia bekerja di berbagai pekerjaan termasuk sebagai pelayan, telemarketer dan demonstran bagaimana mainan bekerja di pameran. Sementara di London, ia bertemu dengan seorang teman lama dari masa remajanya di Teater Pemuda Skotlandia, yang sekarang menjadi direktur casting London. Saat itu, dia adalah pacarnya dan asistennya. Dia membawanya ke audisi untuk drama Steven Berkoff tentang Coriolanus. Sutradara mengatakan tentang audisi Butler, “Ketika dia membaca, dia memiliki semangat dan antusiasme yang begitu besar sehingga membuat aktor lain tampak lemas sehingga saya memutuskan untuk memasukkannya ke dalam ansambel.”

Kemudian pada usia 27, Butler telah pekerjaan akting profesional pertamanya. Kurang dari setahun kemudian, ia memenangkan bagian dalam adaptasi teater Trainspotting, yang ia tampilkan di Festival Edinburgh. Pada usia 30, Butler memutuskan untuk pindah ke Los Angeles. di sana ia memenangkan bagian dalam Dracula 2000, Tomb Raider 2, Dear Frankie, dan Phantom of the Opera. Di London, Butler memiliki berbagai pekerjaan sambilan sampai dilemparkan oleh aktor dan sutradara Steven Berkoff (yang kemudian muncul bersamanya di Attila (2001)) dalam produksi panggung Coriolanus. Dia berperan sebagai Renton karakter Ewan McGregor dalam adaptasi panggung Trainspotting, drama yang sama yang telah mengilhami dia untuk menjadi seorang aktor.

Debut filmnya adalah sebagai adik dari karakter Billy Connolly di Mrs Brown (1997). Karir filmnya berlanjut dengan peran kecil, pertama dalam film James Bond Tomorrow Never Dies (1997) dan kemudian Russell Mulcahy’s Tale of the Mummy (1998). Pada tahun 2000, Butler berperan dalam dua peran terobosan, yang pertama adalah Attila the Hun di miniseri TV Amerika Attila (2001). Produser film menginginkan aktor terkenal untuk memainkan peran tersebut tetapi akhirnya memilih Butler. Dia berperan sebagai Dracula di Dracula 2000 (2000). Dia kemudian muncul di Reign of Fire (2002) sebagai Creedy dan Lara Croft: Tomb Raider – The Cradle of Life (2003) sebagai Terry Sheridan, bersama Angelina Jolie.

Dalam peran Andre Marek dalam adaptasi layar lebar dari novel Timeline karya Michael Crichton (2003), Butler memerankan seorang arkeolog yang dikirim kembali ke masa lalu dengan tim siswa untuk menyelamatkan seorang rekan. Pada tahun 2003, sutradara Joel Schumacher memutuskan pemeran utama untuk film The Phantom of the Opera, sebuah film adaptasi dari musikal Andrew Lloyd Webber dengan nama yang sama, dan memikirkan Butler, yang telah ia lihat sebelumnya dalam film Dracula 2000 , untuk memainkan karakter judul. Butler, yang tidak memiliki pengalaman musik selain bernyanyi di band rock saat dia belajar menjadi pengacara, terkejut dengan minatnya, tetapi segera mulai mengambil pelajaran menyanyi dengan pelatih vokal.

Dia kemudian melakukan audisi akting dengan Schumacher, dan audisi menyanyi dengan Lloyd Webber, keduanya terkesan dengan penampilannya. Film, dan kinerja Butler, menerima tinjauan yang beragam, meskipun Butler dinominasikan untuk Penghargaan Satelit untuk Aktor Terbaik. Pada tahun 2006, ia membintangi sebagai Spartan King Leonidas dalam produksi Warner Bros. 300, yang sering digambarkan sebagai peran terobosannya. Butler, yang mengatakan dia “ingin terlihat sangat kuat” dalam film tersebut, berlatih dengan latihan intensitas tinggi selama empat bulan sebelum syuting film tersebut. Pada tahun 2007, ia muncul di Butterfly on a Wheel yang dibintangi oleh Pierce Brosnan dan Maria Bello, yang ditayangkan di TV jaringan dengan judul Shattered, dan dalam komedi romantis P.S. Aku Mencintaimu dengan Hilary Swank.

Pada tahun 2008, ia muncul di Pulau Nim dan RocknRolla. Pada tahun 2009, ia membintangi film Neveldine/Taylor Gamer, The Ugly Truth dan Law Abiding Citizen, yang juga ia produksi bersama. Pada tahun 2010 ia membintangi aksi/komedi The Bounty Hunter dengan Jennifer Aniston, dan mengisi suara untuk film animasi 2010 How to Train Your Dragon sebagai Stoick the Vast. Pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2010, berkat popularitas perannya sebagai Spartan King Leonidas dan penggunaan dialognya selama acara atletik di Michigan State University, dia menjadi tamu di Midnight Madness dan homecoming American football game. Pada Agustus 2011, Butler, saat syuting Playing for Keeps, sedang menulis lagu dan dalam proses merekam album.

Dia menolak laporan gosip bahwa Marilyn Manson dan Johnny Depp telah menasihatinya tentang proyek tersebut. Pada tanggal 18 Desember tahun itu, saat syuting Chasing Mavericks, Butler dirawat di rumah sakit setelah dia ditarik ke bawah gelombang besar. Selanjutnya, ia dibawa ke Stanford University Medical Center dan kemudian dibebaskan. Butler berperan sebagai agen Secret Service Mike Banning dalam film thriller aksi Olympus Has Fallen (2013), lawan mainnya Aaron Eckhart dan Morgan Freeman. Butler mengatakan dia mematahkan dua tulang di lehernya saat syuting film, tetapi tidak menyadarinya sampai dia menjalani pemindaian MRI. Butler mengulangi peran suaranya sebagai Stoick di How to Train Your Dragon 2 pada tahun 2014.

Dua tahun kemudian, Butler mengulangi perannya sebagai Mike Banning dalam sekuel Olympus Has Fallen London Has Fallen dan juga memerankan Set in Gods of Egypt. Akhir tahun 2018 Butler membintangi sebagai kapten kapal selam Komandan Joe Glass dari USS Arkansas, kapal selam nuklir kelas Virginia, dalam film Hunter Killer. Dia membintangi sebagai Mike Banning lagi dalam film 2019 Angel Has Fallen. Setelah penundaan rilis karena COVID-19, Butler membintangi Greenland pada musim gugur 2020. Dia telah menjadi anggota Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Cabang Aktor sejak 2011.