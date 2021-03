Fakta Rencana Pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah – Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar masih mempersiapkan pernikahannya. Seperti yang kita ketahui bersama, Aurel dan Atta akan menikah pada 21 Maret 2021. Namun, ternyata pernikahan mereka harus ditunda lagi. Bahkan, Atta dikabarkan sudah menentukan lokasi kontrak pernikahannya dengan Aurel.

Fakta Rencana Pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah

Pernikahan Aurel dan Atta ditunda karena ibu Aurel, Ashanty, masih berjuang untuk sembuh dari COVID-19.

Dipaksa untuk menunda

adequacy – Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar mengumumkan pernikahan mereka pada Maret tahun ini. Namun, Aurel Hermansyah dan sebagian besar keluarganya dinyatakan positif COVID-19.

Di antara Aurel, Azriel, Arsy dan Ashanti, hanya Ashanti yang masih melawan COVID-19. Karenanya, pernikahan Aurel dan Atta terpaksa ditunda.

Atta sendiri juga mengakui karena kondisi Ashanti yang masih sangat serius, tidak mungkin memaksanya untuk menikah dengan Aurel. Aurel dan Atta belum bisa memastikan kapan pernikahan mereka akan dilangsungkan.

Tidak segera menikah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pun mengambil keputusan untuk tidak menikah dalam waktu dekat. Artinya, acara yang semula dijadwalkan pada 21 Maret 2021 ditunda.

Atta Halilintar berkata: “Ini sudah hari keempat, artinya tinggal 16 sampai 17 hari lagi. Jadi sulit untuk mengejar tanggal seperti itu (21 Maret).”

Baca Juga ; Asmiar Yahya Meninggal Karena Covid-19

Kontrak tersebut akan dilakukan di Masjid Istiqlal

Atta Halilintar tidak tahu kapan harus menikah. Namun, dia memastikan akad nikah dengan Aurel akan dilangsungkan di Masjid Istiqlal.

Masjid Istiqlal dipilih sebagai tempat penandatanganan kontrak dengan Aurel dan Atta karena mereka sama-sama ingin tempat ini tetap khusyuk. Saat ini, Atta masih mengurus izin penggunaan masjid.

Resepsi akan diadakan setelah Idul Fitri

Sejak awal, Atta dan Aurel memang ingin pernikahan mereka digelar secara besar-besaran. Namun karena situasi pandemi saat ini, mereka memutuskan untuk mengadakan acara tersebut selama beberapa hari agar para tamu yang hadir tidak terlalu ramai dan tetap mengikuti ketentuan kesehatan.

Usai penandatangan akad nikah, Atta Halilintar berencana menggelar pesta pernikahan usai Idul Fitri. Selain itu, Atta dan Aurel juga akan menggelar pesta pernikahan yang melibatkan berbagai konsep, mulai dari Muslim internasional, gaya Padang hingga gaya Jawa.

Krisdayanti tidak menyetujui perayaan akbar selama pandemi

Sebagai ibu kandung Aurel Hermansyah, Krisdayanti juga tidak sependapat dengan putranya yang menggelar hajatan besar-besaran saat pandemi. Perempuan yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini khawatir.

biografi Atta Halilintar

Muhammad Attamimi Halilintar (yang sering dipanggil Atta Halilintar) (lahir 20 November 1994 di Dumai Riau; umur 26) adalah seorang YouTuber dan pengusaha di Indonesia. Dia adalah saluran YouTube dengan pengikut (pelanggan) terbanyak di Asia Tenggara dan merupakan salah satu YouTuber terkaya kedelapan di dunia.

Atta Halilintar adalah anak tertua dari tim Gen Halilintar. Ia merupakan putra sulung dari Halilintar Anofial Asmid (ayah) dan Lenggogeni Faruk seorang (ibu) dari perantau Minangkabau. Atta mewarisi jiwa bisnis dari orang tuanya. Ketika orang tuanya tinggal di Malaysia, usahanya mengalami kesulitan, yang memungkinkan Atta belajar berbisnis. Bahkan saat duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), Atta masih berjualan makanan seperti roti, sandwich dan mainan anak-anak.

Saat berusia 11 tahun, Atta memulai usaha kecil-kecilan dengan menjual bilangan prima. Bisnisnya terus berkembang, sehingga Atta memiliki counternya sendiri. Setelah sukses dengan bisnis kartu SIM miliknya, Atta mencoba bisnis baru dengan berjualan mobil bekas. Dia tidak muda dan karena itu tidak dipercaya, tetapi dia berhasil menjalankan perusahaan. Selain kedua bisnis di atas, Atta juga membuka gerai pertamanya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, untuk menjual ponsel buatan China yang menghasilkan keuntungan hingga Rp 1 miliar.

Sebelum menjadi terkenal, ibunya menulis sebuah buku berjudul “Eleventh Generation Lightning: My Family and My Team”, menceritakan kisah kehidupan keluarganya dengan 11 anak dan tanpa bantuan seorang pembantu. Kisah keliling dunia. Usai menulis buku ini, Harilynthal satu persatu dikenal masyarakat secara turun-temurun. Atta juga membuat channel YouTube sendiri dengan konten yang menarik, dan tidak segan-segan mengeluarkan puluhan juta rupiah untuk perlengkapan blog videonya.

Per Agustus 2019, jumlah pengikut di saluran YouTube-nya mencapai 18,5 juta, dan pendapatan bulanannya hampir Rp 23,6 miliar, menjadikannya sebagai influencer utama saat ini.

Selain sebagai content creator, saat ini Atta juga menjalankan bisnis fashion dengan brand “AHHA” dan “AHHA Hijab”. Ia pun membuka restoran “Padang Petir”, sehingga membobol bisnis restoran Minang.

Atta tidak hanya terlibat dalam kegiatan komersial, tetapi juga mengikuti beberapa kompetisi film, di antaranya film “Haunted” (2018), “The Return of the Devil Child” (2019), “Barcelona Turn Right” (2018), dan film “Ash 13”. termasuk “Arp Man” (2021).

biografi Per Agustus 2019, jumlah pengikut di saluran YouTube-nya mencapai 18,5 juta, dan pendapatan bulanannya hampir Rp 23,6 miliar, menjadikannya sebagai influencer utama saat ini.

Selain sebagai content creator, saat ini Atta juga menjalankan bisnis fashion dengan brand “AHHA” dan “AHHA Hijab”. Ia pun membuka restoran “Padang Petir”, sehingga membobol bisnis restoran Minang.

Atta tidak hanya terlibat dalam kegiatan komersial, tetapi juga mengikuti beberapa kompetisi film, di antaranya film “Haunted” (2018), “The Return of the Devil Child” (2019), “Barcelona Turn Right” (2018), dan film “Ash 13”. termasuk “Arp Man” (2021).

biografi Aurel Hermansyah

Titania Aurelie Nurhermansyah atau Aurel atau Loly (lahir 10 Juli 1998 di Jakarta; umur 22) adalah seorang penyanyi Indonesia. Ia adalah putri tertua dari musisi Anang Hermansyah dan penyanyi pop Krisdayanti. Lagu pertamanya “Tampa Bintang” dirilis pada tahun 2010.

Selain itu kegiatannya sebagai pengusaha serta artis, dara yang sering dipanggil Titania Aurelie Hermansyah juga merupakan mahasiswi Universitas Bina Nusantara (Binus).

Aurel sudah akrab dengan dunia entertainment dengan orang tuanya bekerja sebagai penyanyi sejak ia masih kecil. Pada 2009, setelah ayahnya Anang Hermansyah menceraikan ibunya Krisdayanti, Aurel dan Azriel tinggal bersama Anang.

Tiga tahun kemudian, pada 2012, Anang menikahi duo penyanyi Ashanty. Dari pernikahannya ini, Aurel mendapat restu dari dua saudara tiri, yaitu Arsie dan Arsie.

Di saat yang bersamaan, Krisdayanti menikah lagi dengan Raul Lemos.Sejak saat itu, Aurel memiliki saudara tiri, Amora dan Kellen Lemos.

Dari usia 12 tahun, Aurel memulai karirnya di dunia entertainment, dan merilis album pertamanya yang berjudul “Tanpa Bintang”. Di album tersebut, Aurel bernyanyi bersama ayahnya. Selain itu, ia telah merilis beberapa lagu yaitu:

Dimarahi oleh Tuhan (2011) dan Anang Hermansyah (Anang Hermansyah)

Salam Bersama Syahrini Ya Ramadhan (2011)

Sulit untuk jatuh cinta (2012)

Choose Me (2012) dan Deanda Puteri

Love Paradise ((2014) dengan Teuku Rassya

Half of my soul goes (DJ) (2017)

Selamat datang Ramadhan bersama keluarga A6 (2020)

Ramadhan (2020) dan keluarga A6

Kepastian (2020)

Baca Juga : Mengenal lebih dalam band “Letto”

Pada 2017, Aurel mencoba peruntungan sebagai DJ. Bahkan pilihan karirnya didukung oleh ibu tirinya Ashanty, dan sudah tampil di beberapa kota di Indonesia seperti Padang, Bandung dan Palembang.

Selain fokus di musik, Aurel juga bergerak di sejumlah bisnis di bidang kosmetik dan kuliner. Tak hanya itu, kini ia juga disibukkan dengan rencana pernikahan bersama Youtuber Atta Halilintar dan membuat video blog bersama keluarga besarnya di kanal YouTube A6.