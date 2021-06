Evanna Lynch, Pemeran Aktris Pada Film Harry Potter – Lahir di County Louth, Irlandia, Lynch membuat debut filmnya di Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) dan mengulangi perannya dalam sekuel berturut-turut untuk pujian kritis, diakhiri dengan Harry Potter dan Relikui Kematian Bagian 2 (2011). Lynch muncul di G.B.F. (2013), yang ditayangkan perdana di Festival Film Tribeca dengan ulasan positif.

Evanna Lynch, Pemeran Aktris Pada Film Harry Potter

adequacy – Dia membuat debut panggungnya di Houdini sebagai Bess Houdini, yang melakukan tur di Inggris pada tahun 2013. Lynch membintangi drama indie My Name Is Emily, yang ditayangkan perdana di Galway Film Fleadh 2015 dengan pujian kritis.

Pada tahun 2017, Lynch membintangi kebangkitan Disco Pigs di Trafalgar Theatre di London. Pada tahun 2018, ia berkompetisi dan mencetak tempat ketiga di musim 27 Dancing with the Stars. Dia kemudian membintangi adaptasi panggung Inggris dari The Omission of the Family Coleman di Theatre Royal, Bath pada 2019.

Sebagai seorang aktivis, Lynch mengadvokasi veganisme dan hak-hak binatang. Dia telah terlibat dengan beberapa organisasi nirlaba dan meluncurkan podcast bertema vegan dan merek kosmetik bebas kekejaman Kinder Beauty Box.

Film dan pertunjukan panggung, Evanna Lynch

Lynch menjadi bintang tamu sebagai Putri Alehna di akhir musim pertama serial televisi Sky1 Sinbad. Dia berperan dalam film drama kejahatan indie 2013 Monster Butler, berdasarkan kehidupan pembunuh berantai Inggris dan pencuri Archibald Hall.

Film ini dibatalkan karena masalah pendanaan. Lynch membintangi komedi remaja indie G.B.F., yang diputar di Festival Film Tribeca di New York City pada April 2013 dan di Festival Film Frameline di San Francisco pada 30 Juni 2013. Film ini mendapat ulasan positif.

Pada Mei 2013, diumumkan bahwa Lynch akan membintangi produksi panggung Inggris Houdini, yang melakukan tur ke Inggris dari September hingga Oktober 2013. Lynch memerankan Bess Houdini, istri dan asisten pesulap Harry Houdini. Lynch muncul bersama rekan bintang Harry Potter James dan Oliver Phelps di Danny and the Human Zoo, dirilis di BBC One pada Agustus 2015.

Lynch membintangi sebagai karakter tituler dalam drama independen Irlandia My Name Is Emily, ditulis dan disutradarai Simon Fitzmaurice. Film ini ditayangkan perdana di Galway Film Fleadh 2015 dan mendapatkan ulasan yang baik. Pengiklan Galway menyebut Lynch’s mengaitkan penampilannya dengan “kualitas ringan dan halus” sambil tetap menjadi “pemimpin komando, menunjukkan rasa sakit dengan kehalusan di luar usianya.” Lynch dinominasikan untuk Aktris Terbaik di Film Irlandia dan Drama Awards untuk penampilannya.

Dari Juli hingga Agustus 2017, Lynch membintangi kebangkitan Babi Disko Enda Walsh di Teater Trafalgar. Kemudian dipindahkan ke off-Broadway di Irish Repertory Theatre dan dimainkan dari Januari hingga Maret 2018. Pada bulan November 2017, dilaporkan bahwa ia akan membintangi drama independen Lembah Indigo, disutradarai oleh Jaclyn Bethany, tetapi terpaksa keluar dari proyek karena konflik penjadwalan dan digantikan dengan Rosie Day.

Lynch muncul dalam peran cameo dalam debut sutradara Jason Mewes, Madness in the Method (2019). Mitra profesionalnya adalah Keo Motsepe. Motsepe dan Lynch berhasil mencapai final acara, finis di tempat ketiga.

Pada bulan Maret 2019, diumumkan bahwa dia akan tampil di pemutaran perdana Inggris dari drama Argentina The Omission of the Family Coleman, yang ditulis oleh Claudio Tolcachir. Ini ditayangkan perdana di Theatre Royal, Bath dan berlangsung dari Maret hingga April 2019. Pada Juli 2019, Lynch menyatakan bahwa dia akan membintangi film pendek bertema vegan berjudul You Eat Other Animals di akhir tahun itu.

Lynch meminjamkan suaranya ke produksi Nickelodeon Middle School Moguls pada 2019 dan Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles pada 2020. Lynch menceritakan kisah The Fountain of Fair Fortune dari adaptasi buku audio The Tales of Beedle the Bard, sebuah buku cerita anak-anak Dunia Sihir di alam semesta yang ditulis oleh Rowling. Buku audio yang dirilis pada Maret 2020, untuk membantu badan amalnya, Lumos.

Pekerjaan amalnya termasuk partisipasi dengan Multiple Sclerosis Society of Ireland, di mana ia meluncurkan penggalangan dana MS Readathon mereka pada tahun 2010. Lynch juga merupakan anggota Dewan Penasihat untuk organisasi nirlaba, Harry Potter Alliance (HPA).

Dengan HPA, dia telah mendukung pernikahan sesama jenis di Maine, mengambil bagian dalam penggalangan dana webcast, menulis artikel tentang citra tubuh dan berkontribusi pada buku penggalangan dana.

Lynch adalah duta besar untuk badan amal J. K. Rowling, Lumos. Pada tahun 2016, Lynch dan lawan mainnya di Harry Potter dan sesama duta Lumos, Bonnie Wright, melakukan perjalanan ke Haiti untuk mempelajari mengapa ada 30.000 anak yang tinggal di panti asuhan, dan bertemu dengan anak-anak yang telah diselamatkan dari kondisi yang mengerikan dan dipersatukan kembali dengan keluarga mereka.

Lynch menyatakan tentang pekerjaan amal untuk anak-anak dan keluarga, “Tanpa keluarga dan tanpa cinta, anak-anak tidak bisa menjadi anak-anak. Hal terpenting sebagai seorang anak adalah bersama keluarga Anda. Dan Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk menjaga keluarga itu. unit di tempat.”

Lynch menyumbangkan esai untuk buku 2018 Feminists Don’t Wear Pink and Other Lies, yang dikuratori oleh Scarlett Curtis, yang royaltinya diberikan kepada badan amal Perserikatan Bangsa-Bangsa Girl Up.

Aktivisme dan veganisme

Dalam sebuah wawancara tahun 2019, Lynch mengatakan bahwa dia “membenci darah” sebagai seorang anak dan, pada usia sebelas tahun, dia menjadi seorang vegetarian. Pada tahun 2015, ia beralih ke veganisme karena alasan etis. Lynch mengatakan bahwa aktivismenya sebagian besar dilakukan “di waktu luang saya sebagai cara untuk memberi kembali dan cara untuk memperbaiki dunia.”

Pada tahun 2015, Lynch adalah orang pertama yang menandatangani petisi menentang ekspor hidup dalam tur On Cow, sebuah acara yang diselenggarakan oleh Compassion in World Farming yang mengunjungi delapan kota di Uni Eropa.Sejak itu, ia telah bergabung dengan banyak demonstrasi dan kampanye hak-hak binatang. Pada Mei 2018, Evanna Lynch dan seorang jurnalis melakukan perjalanan ke Kerala, India untuk mengamati perlakuan terhadap gajah Asia yang terancam punah.

Pada bulan Agustus, dia dan aktor Peter Egan bergabung dengan organisasi Save the Asian Elephants untuk menyerahkan petisi berisi 200.000 nama kepada Departemen Lingkungan, Makanan dan Urusan Pedesaan, menuntut untuk melarang iklan di Inggris tentang “hari libur terkait gajah Asia yang tidak etis. luar negeri”, di antara permintaan lainnya.

Pada tahun 2017, Lynch meriwayatkan film dokumenter pendek iAnimal oleh Animal Equality, berurusan dengan industri susu. Film ini menerima nominasi di Festival Film Raindance 2018. Pada Juni 2018, ia menjadi narator sebuah film pendek oleh Humane Society International yang menentang perdagangan daging anjing dan kucing di Asia.

Pada Oktober 2019, Lynch diumumkan sebagai pemenang Lovie Award untuk aktivismenya. Panitia menyatakan bahwa dia “meningkatkan standar bagi orang lain dalam posisi terkenal untuk menggunakan Internet dengan cara yang paling kreatif dan mudah diakses, untuk memperkenalkan ide-ide baru kepada orang-orang yang benar-benar dapat mengubah dunia kita menjadi lebih baik.”

Podcast ChickPeeps

Pada November 2017, Lynch mendirikan podcast The ChickPeeps, yang dibawakan bersama oleh aktor Harry Potter and the Order of the Phoenix Robbie Jarvis, perwakilan Surfers Against Sewage Momoko Hill, dan pendiri Protego Foundation Tylor Starr. Isinya didasarkan pada veganisme dan menampilkan diskusi tentang beragam topik, sering kali diikuti oleh aktivis terkemuka seperti Ingrid Newkirk, Earthling Ed, dan Victoria Moran, di antara banyak lainnya.

Evanna Lynch memulai The ChickPeeps dengan tujuan menjalankan “yang sedikit lebih rentan dan manusiawi yang terasa seperti Anda sedang berkumpul dengan teman-teman di mana kami tertawa, mungkin kami belajar beberapa hal, mungkin kami bertanya beberapa pertanyaan.”

Kecantikan

Pada November 2018, Lynch mendirikan, bersama dengan aktris Amerika Daniella Monet, kotak rias dan perawatan kecantikan Kinder Beauty Box yang vegan dan bebas dari kekejaman. Kotak berlangganan, yang memulai pengiriman bulanannya pada Januari 2019, dimaksudkan untuk “menempatkan merek etis dalam sorotan” dan “mengatasi jargon yang membingungkan” yang digunakan oleh merek besar yang menguji hewan.

Kinder Beauty Box dibuat setelah Lynch dan Monet mendiskusikan kesulitan mereka mencari produk kecantikan vegan. Produk dikuratori oleh mereka, dikirim dalam kemasan berkelanjutan dan sebagian dari penjualan ditujukan untuk hak-hak hewan dan tujuan lingkungan serta manfaat untuk hak-hak vegan.

Kehidupan pribadi

Lynch tinggal di London, Inggris. Dia tinggal di Los Angeles selama lima tahun. Lynch berkencan dengan lawan main Harry Potter Robbie Jarvis dari 2013 hingga 2017..Dalam sebuah wawancara tahun 2014, Lynch menyebutkan memiliki pendidikan Katolik yang taat.

“Saya berhenti pergi ke misa beberapa tahun yang lalu, terutama karena saya tidak setuju dengan aturan,” katanya. “Saya tidak suka apa pun tentang menghukum diri sendiri dan membuat Anda merasa buruk tentang diri sendiri, dan tumbuh dewasa saya merasa tidak enak memanjakan diri sendiri atau melakukan apa pun untuk bersenang-senang.”

Lynch telah bekerja untuk mempromosikan harga diri dan citra tubuh yang sehat pada gadis-gadis muda karena pengalamannya sebelumnya dengan gangguan makan anoreksia nervosa. Lynch menulis sebuah esai berjudul “Mengapa Tubuh Mengikat adalah Mimpi Buruk Saya” di mana dia menggambarkan perjuangan emosionalnya dengan penampilannya dan bagaimana dia berhasil mengatasi ini melalui penggunaan kiasan yang berkaitan dengan seri Harry Potter.