Emma Cline dan Ottessa Moshfegh Merayakan Kolaborasi Terbaru Mereka – Sementara sebagian besar dunia seni turun ke Miami Beach, sekelompok seniman, penulis, dan teman yang akrab berkumpul di rumah dealer seni legendaris Larry Gagosian di Holmby Hills untuk merayakan peluncuran seri Buku Gambar Emma Cline bekerja sama dengan Gagosian.

adequacy – Pada tahun 2017, Gagosian menerbitkan esai oleh Cline tentang pelukis Walton Ford, memicu dialog tentang hubungan antara menulis dan seni visual.

Gadis-keajaiban sastra mendekati Gagosian pada awal 2021 dengan gagasan jenis baru kolaborasi antar-medium yang memasangkan seniman dengan penulis untuk membuat paket seni yang kooperatif.

Untuk Buku Bergambar , seniman diminta untuk membuat gambar sebagai tanggapan atas cerita yang ditulis khusus untuk proyek tersebut. “Ini semacam mimpi,” kata Klein kepada Vogue.

“Anda bisa memperkuat, atau dengan cara tertentu menciptakan ruang, bagi orang-orang ini untuk melakukan percakapan yang mungkin tidak mereka lakukan sebelumnya.” Bersama-sama, Klein dan Gagosian bertindak sebagai mak comblang artistik, menyiapkan teman dan kolega mereka untuk kemitraan kreatif.

Dikelilingi oleh koleksi kontemporer luar biasa Gagosian di dalam mahakarya modern abad pertengahan yang dirancang oleh A. Quincy Jones, Cline memperkenalkan Ottessa Moshfegh, penulis seri pertama, untuk membaca dari kontribusinya yang sangat lucu berjudul My New Novel , dipasangkan dengan London- artis berbasis Issy Wood.

Humor lucu Moshfegh bersinar melalui kisahnya tentang Jerome Littlefield (nama yang dipinjam dari film favoritnya Jerry Lewis, The Disorderly Orderly ), yang meminta pengguna Craigslist yang tidak sopan untuk membantunya menulis novelnya. “Ketika saya menyelesaikan cerita ini, saya langsung tahu itu untuk sesuatu yang istimewa,” kata Moshfegh kepada Vogue.

Setiap kolaborasi dicetak menjadi sebuah buku dan poster yang dirancang oleh Peter Mendelsund, yang mendesain sampul novel pertama Cline untuk 2.000 eksemplar terbatas. “Sangat jarang sebagai seorang penulis mendapatkan kesempatan untuk diterjemahkan ke dalam visual dengan cara yang sangat tepat,” kata Klein. “Peter Mendelsund sangat peka dengan isu-isu itu. Dia merasa seperti orang yang tepat.”

Moshfegh dan publikasi Wood akan diikuti oleh Percival Everett Grand Canyon, Inc . dengan karya seni oleh Richard Prince.

“Menerbitkan buku adalah salah satu hal favorit saya yang kami lakukan,” kata Gagosian, yang menerbitkan hampir 30 buku per tahun.

“Menyatukan para pembuat konten dengan cara unik ini menambah dimensi lain pada program penerbitan galeri yang inovatif dan ekspansif.”

Di pesta halaman belakang malam Los Angeles yang apik, para tamu berbaur di tepi kolam renang di bawah langit berkabut dan berjalan-jalan di sekitar Chef Ivan Guillén saat ia menyajikan sopes cochinita pibil dan domba Antigua langsung dari panggangan, leche de tigre dalam penembak mentimun, dan tamale jambu manis. Mixologist Yola Mezcal, Magna Howard, menciptakan berbagai macam koktail untuk acara tersebut.

Mereka yang hadir antara lain John C. Reilly, Alison Dickey, Kim Gordon, Griffin Dunne, Bruce Wagner, Luke Goebel, Scott Sternberg, Jordan Wolfson, Michael Kives, Ricky Saiz, Alex Karpovsky, Soo Joo Park, Cord Jefferson, Louise Bonnet, Ariana Papademetropoulos, dan Mark Grotjahn.