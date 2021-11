Derek Hough dinyatakan positif COVID-19, dan Sekarang Sedang Dikarantina – Derek Hough dinyatakan positif COVID-19, dan Sekarang Sedang Dikarantina – Derek Hough dinyatakan positif mengidap virus corona. Juri “Dancing With the Stars” berusia 36 tahun membagikan berita tersebut di Instagram pada hari Selasa. “Hai semuanya, saya punya beberapa berita untuk dibagikan, dan saya ingin Anda mendengarnya langsung dari saya,” dia memulai dalam pesan videonya. “Meskipun saya telah divaksinasi lengkap, saya baru saja didiagnosis dengan kasus terobosan COVID – baru saja ditemukan.”

adequacy – Dia mengatakan bahwa sampai sekarang, dia merasa “kuat” tetapi mengikuti saran dari para profesional medis dan “melakukan semua yang saya bisa untuk menjadi lebih baik secepat mungkin.” “Saat ini saya sedang dikarantina, dan saya akan memastikan saya memberi tahu kalian semua tentang apa yang terjadi, tetapi saya hanya ingin mengirim banyak cinta di luar sana untuk kalian semua,” lanjut sang bintang. “Tetap aman.” Dalam keterangan postingannya, Hough menjelaskan bahwa pertunjukannya di Las Vegas yang dijadwalkan minggu ini akan diundur ke kemudian hari. Multihyphenate menerima beberapa dukungan dari sesama bintang di komentar. “Cepat sembuh kawan,” kata Maria Menounos.

“Rasakan lebih baik sayang!!” tulis Jenna Dewan. Amy Purdy, yang sebelumnya berpasangan dengan Hough saat berkompetisi di “Dancing With the Stars,” juga meninggalkan pesan manis. “Mengirim Anda cinta & pikiran penyembuhan!” dia menulis. “Cepat sembuh kawan.” Musim ke-30 “Dancing With the Stars” akan berakhir dengan episode terakhir pada 22 November. Seorang perwakilan dari acara tersebut mengatakan kepada Fox News bahwa informasi lebih lanjut tentang situasi tersebut akan segera diumumkan. Awal musim gugur ini, Hough absen selama seminggu dari tugas penjuriannya setelah potensi paparan COVID-19. Tuan rumah Tyra Banks mengatakan pada saat itu bahwa dia mengundurkan diri selama seminggu “karena sangat berhati-hati.” Penari pro Cheryl Burke dan rekannya Cody Rigsby juga dites positif terkena virus corona tahun ini dan berkompetisi dari jarak jauh untuk sementara waktu.

Derek Hough

Hough adalah seorang penari profesional di serial kompetisi dansa ABC Dancing with the Stars, memenangkan pertunjukan tersebut dengan memecahkan rekor enam kali dengan rekan selebritasnya. Untuk karyanya, Hough menerima sebelas nominasi untuk Primetime Emmy Awards untuk Koreografi Luar Biasa, memenangkan penghargaan tiga kali. Hough kemudian menjadi juri pada seri yang dimulai dengan musim ke-29.

Hough juga tampil sebagai aktor di atas panggung, tampil di pemutaran perdana West End Footloose: The Musical di Novello Theatre dan juga New York Spring Spectacular 2015 di Radio City Music Hall di New York City. Dalam film dan televisi, ia telah membintangi film Make Your Move dan memiliki peran berulang dalam drama musikal ABC Nashville. Pada tahun 2016, ia muncul sebagai Corny Collins dalam produksi TV musikal langsung dari Hairspray Live!

Dari 2017-2020, Hough menjabat sebagai juri di seri kompetisi tari NBC World of Dance. Hough tumbuh sebagai anak keempat dari lima bersaudara dalam keluarga Orang Suci Zaman Akhir di Sandy, Utah, pinggiran Salt Lake City. Dia adalah putra Marianne dan Bruce Hough, yang dua kali menjadi ketua Partai Republik Utah, dan memiliki empat saudara perempuan, Sharee, Marabeth, Katherine, dan Julianne. Semua kakek-neneknya adalah penari, dan orang tuanya bertemu saat berada di tim dansa ballroom di perguruan tinggi di Idaho. Dia adalah sepupu kedua dari musisi Riker, Rydel, Rocky, dan Ross Lynch dari R5. nenek dari pihak ibu mereka adalah saudara perempuan.

Ketika Hough berusia 12 tahun, orang tuanya yang bercerai mengirimnya ke London untuk tinggal dan belajar dengan pelatih tari Corky dan Shirley Ballas. Adik Hough, Julianne, bergabung dengannya di London beberapa bulan kemudian. Awalnya berniat untuk tinggal selama tiga bulan, Hough tetap di London selama sepuluh tahun (Julianne kembali setelah lima tahun). The Ballases membantu mengajari dua anak Hough bersama putra mereka sendiri, Mark Ballas, menyekolahkan mereka di Italia Conti Academy of Theatre Arts.

Mereka menerima pelatihan dalam lagu, teater, senam, dan berbagai bentuk tarian, termasuk jazz, balet, dan tap. Ketiga anak tersebut membentuk trio musik pop mereka sendiri 2B1G (“2 Boys, 1 Girl”) dan tampil di kompetisi dansa di Inggris dan AS, dan memamerkan acara televisi Inggris. Hough kemudian mengajar di Akademi Seni Teater Italia Conti. Selain dilatih dalam berbagai bentuk tarian, Hough juga bisa memainkan piano, gitar, drum dan bass.

Karir

Hough memenangkan WDSF World Latin Championship pada tahun 2002, dan gelar Blackpool U-21 Latin dengan Aneta Piotrowska pada tahun 2003. Dia telah memenangkan LA Outstanding Dancer of the Year dan New York Dance Alliance Outstanding Dance awards. Pada tanggal 22 September 2013, untuk pertama kalinya, kategori Koreografi Luar Biasa untuk Penghargaan Emmy dipindahkan ke Pertunjukan Langsung Primetime, dan semua nominasi dalam kategori tersebut akan membuat dan menampilkan sebuah nomor dengan pembawa acara, Neil Patrick Harris. Hough, yang dinominasikan untuk Dancing with the Stars, adalah bagian dari nomor itu, bersama dengan nominasi lainnya.

Ken Ehrlich, produser eksekutif acara tersebut, menyatakan, “Ini pasti akan menjadi nomor asli, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini akan memanfaatkan bakat dari mereka semua untuk menempatkan nomor ini bersama-sama sebagai koreografer.” Hough kemudian memenangkan Penghargaan Emmy untuk Koreografi Luar Biasa. Pada 12 September 2015, Hough memenangkan Penghargaan Emmy keduanya untuk Koreografi Luar Biasa, bersama Julianne Hough dan Tessandra Chavez. Ini adalah kemenangan Emmy pertama Julianne Hough dan Chavez untuk koreografi yang luar biasa. Termasuk dua nominasi yang dia menangkan, Hough telah dinominasikan untuk sembilan Emmy Awards untuk koreografi.

Pada 18 Maret 2014, Hough, bersama saudara perempuannya, Julianne, mengumumkan tur musim panas ke lebih dari 40 kota di seluruh AS dan Kanada, yang disebut “Move Live on Tour”, yang akan mencakup tarian dan nyanyian dari keduanya, dan penampilan sekelompok penari yang dipekerjakan oleh Houghs yang dipilih melalui audisi. Mereka memulai tur terjual habis pada 25 Mei 2014 di Park City, Kansas dan berakhir di Los Angeles pada 26 Juli 2014. Karena keberhasilan penjualan tiket dan beberapa tempat terjual habis sebelum tur resmi dimulai. , beberapa pertunjukan lagi ditambahkan ke jadwal tur, yang juga terjual habis. Untuk koreografi tur, saudara kandung Hough berkolaborasi dengan Nappytabs.

Menyusul kesuksesan tur tahun 2014 dan permintaan yang tinggi, keluarga Hough mengumumkan kembalinya “Move Live on Tour” pada musim panas 2015. Mulai dari 12 Juni 2015 hingga 8 Agustus 2015, tur yang terjual habis mengunjungi lebih dari 40 kota. di seluruh AS dan Kanada, dan mengunjungi tempat-tempat yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Tabitha dan Napoleon D’umo “Nappytabs” kembali sebagai koreografer berkolaborasi bersama saudara kandung Hough. Audisi juga diadakan untuk merekrut sekelompok penari baru untuk bergabung dengan Houghs, meskipun beberapa penari cadangan dari tahun sebelumnya kembali.

Pada tanggal 9 Juli 2016, keluarga Houghs mengadakan acara pop-up kebugaran gratis yang disebut ‘Move Interactive’ di Los Angeles, yang mereka umumkan akan menjadi yang pertama dari banyak yang akan datang. Acara dimulai di Sherman Oaks dengan sesi latihan di Pulse Fitness Studios yang dipimpin oleh personal trainer dan pemilik selebriti, Mark Harari. Para peserta kemudian mengambil bagian dalam lari 2 mil di sepanjang Ventura Blvd, sebelum diakhiri dengan kelas kebugaran dansa di JustDance Los Angeles.

Menurut Hough, motivasi di balik acara tersebut adalah untuk “membawa kesehatan, cinta, komunitas, dan interaksi manusia ke dalam kehidupan kita sehari-hari.” Minggu berikutnya, pada 14 Juli, keluarga Hough mengadakan acara Move Interactive gratis kedua di Fryman Canyon , LA, yang mencakup latihan mendaki dan membangun tim. Pada tanggal 14 Desember 2016, mereka mengumumkan, melalui media sosial, bahwa mereka akan mengadakan tur baru, MOVE BEYOND Live on Tour, pada tahun 2017.