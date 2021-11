Charlize Theron Kenakan Pakaian One-Piece Saat Berlibur di Meksiko – Charlize Theron memamerkan tubuh pantainya saat berlibur bersama ibu dan dua putrinya di Cabo San Lucas selama liburan akhir pekan. Sementara sebagian besar orang Amerika lainnya bertambah berat selama akhir pekan Thanksgiving, aktris “Old Guard” dan “Atomic Blonde” pergi ke pantai di Meksiko bersama keluarganya untuk menunjukkan bahwa dia entah bagaimana tetap bugar saat musim liburan dimulai.

Bintang itu terlihat mengenakan baju renang one-piece kuning tanpa tali selama akhir pekan saat dia berenang saat berlibur bersama ibunya, Gerda, dan dua putri angkatnya, Jackson dan August. Dalam berbagai jepretan, sang bintang terlihat keluar dari air, tertawa saat dia bermain-main dengan anak-anaknya.

Pemenang Oscar mengambil perannya sebagai seorang ibu untuk mengadopsi anak-anak dengan serius dan tidak takut membuka tentang tantangannya. Bintang tersebut membahas bagaimana dia mendekati topik rasisme dengan dua gadisnya, yang berkulit hitam, selama penampilan di “The Tonight Show with Jimmy Fallon” pada Juli 2020.

“Pada hari saya menjadi orang tua, saya bersumpah bahwa saya akan selalu mengatakan yang sebenarnya kepada mereka dengan cara yang dapat mereka tangani. Saya merasa ini adalah momen penting bagi mereka, bagi kita semua,” kata Theron, 46, di waktu, mencatat bahwa anak-anak seringkali “memiliki kesadaran.”

“Saya ingin mereka tahu tentang apa ini semua, apa yang terjadi pada George Floyd dan begitu banyak mayat kulit hitam lainnya yang telah meninggal karena kekerasan ini. Saya ingin mereka memiliki kesadaran tentang betapa tidak adilnya dan betapa tidak adilnya semua ini,” tambah Theron. “Saya tahu bahwa ada bagian dalam memberi tahu mereka beberapa keburukan tentang dunia yang akan membuat mereka tumbuh sedikit lebih cepat daripada yang seharusnya atau akan mereka alami selama periode ini, tetapi saya pikir ini adalah momen yang terlalu penting untuk dilakukan. tidak sepenuhnya transparan.”

Aktris itu mengatakan bahwa putrinya menerima informasi itu “dengan sangat baik,” tetapi percakapan itu “pada awalnya memilukan.”

“Itulah yang sebenarnya terjadi. Bagaimana kita membiarkan hal seperti ini terjadi di jam kita? Mereka benar-benar ingin proaktif dan benar-benar ingin tahu, apa yang bisa kita lakukan?” kata Theron.

Theron sebelumnya berbicara dengan Entertainment Tonight tentang membesarkan anak-anak kulit hitam, menjelaskan bahwa “sebagai orang tua, ini adalah masa yang sulit.”

“Saya pikir semua orang tua, kami ingin percaya bahwa kami punya waktu. Dan dunia telah mengguncang saya sedemikian rupa sehingga saya menyadari bahwa saya tidak punya waktu,” katanya.

“Ada saat di mana saya merasa seperti sebagian kecil dari kepolosan anak-anak saya diambil dari mereka selama periode ini karena saya harus duduk bersama mereka dan melakukan percakapan yang sangat, sangat keras, dan jujur ​​tentang beberapa hal yang sangat buruk di dunia kita saat ini. mereka perlu tahu. Saya ingin mereka tahu karena saya ingin membesarkan dua pejuang kecil.”

Popularitas Charlize Thero

Pada tahun 2007, Theron menjadi warga negara Amerika Serikat yang dinaturalisasi ambil mempertahankan kewarganegaraan Afrika Selatannya. Dia tinggal di Los Angeles. Theron telah mengadopsi dua anak: seorang putri, Jackson pada Maret 2012 an putri lainnya, Agustus, pada Juli 2015 ia telah tertarik pada adopsi sejak kecil, ketika dia menyadari panti asuhan dan jumlah anak yang melimpah di dalamnya. Pada April 2019, Theron mengungkapkan bahwa Jackson, yang saat itu berusia tujuh tahun, adalah seorang gadis transgender.

Dia berkata tentang putrinya, “Mereka dilahirkan sebagaimana adanya an di mana tepatnya di dunia ini mereka berdua bisa menemukan diri mereka sendiri saat mereka tumbuh dewasa, dan ingin menjadi siapa, bukan saya yang memutuskan”. Dia terinspirasi oleh aktris Susan Sarandon dan Sigourney Weaver. Dia menggambarkan kekagumannya pada Tom Hanks sebagai “hubungan cinta” dan menonton banyak filmnya sepanjang masa mudanya.

Aktor Hollywood tidak pernah ditampilkan dalam majalah di Afrika Selatan sehingga dia tidak pernah tahu seberapa terkenal dia sampai dia pindah ke Amerika Serikat yang telah disimpulkan sebagai faktor sikap “rendah hati” untuk ketenaran Setelah syuting untuk Itu Hal yang Anda Lakukan! selesai, Theron mendapat tanda tangan Hanks di naskahnya Dia kemudian memberinya Penghargaan Cecil B. DeMille pada tahun 2020, di mana Hanks mengungkapkan bahwa dia saling mengagumi karir Theron sejak hari dia bertemu dengannya.

Theron mengatakan pada tahun 2018 bahwa dia pergi ke terapi di usia tiga puluhan karena kemarahan, menemukan bahwa itu karena frustrasinya tumbuh selama apartheid Afrika Selatan, ir ketika dia berusia 15 tahun Hubungan publik pertama Theron adalah dengan aktor Craig Bierko, yang dia kencani dari 1995 hingga 1997. Theron menjalin hubungan tiga tahun dengan penyanyi Stephan Jenkins hingga Oktober 2001.

Beberapa album ketiga Third Eye Blind, Out of the Vein, mengeksplorasi emosi yang dialami Jenkins sebagai akibat dari perpisahan mereka. Theron memulai hubungan dengan aktor Irlandia Stuart Townsend pada tahun 2001 setelah bertemu dengannya di lokasi syuting Trapped. Pasangan itu tinggal bersama di Los Angeles dan Irlandia. ] Pasangan itu berpisah pada akhir 2009. Pada Desember 2013, Theron mulai berkencan dengan aktor Amerika Sean Penn. Hubungan itu berakhir pada Juni 2015.

Pada tahun 2008, Theron dinobatkan sebagai Utusan Perdamaian Dalam kutipannya, Ban Ki-Moon mengatakan tentang Theron “Anda telah secara konsisten mendedikasikan diri Anda untuk meningkatkan kehidupan perempuan dan anak-anak di Afrika Selatan, dan untuk mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan” Dia merekam pengumuman layanan masyarakat pada tahun 2014 sebagai bagian dari program Hentikan Pemerkosaan Sekarang

Pada bulan Desember 2009, CTAOP dan TOMS Shoes bermitra untuk membuat sepatu unisex edisi terbatas. Sepatu ini terbuat dari bahan vegan dan terinspirasi dari pohon baobab Afrika, yang siluetnya dibordir di atas kanvas biru dan oranye. Sepuluh ribu pasang diberikan kepada anak-anak miskin, dan sebagian dari hasilnya disumbangkan ke CTAOP.

Pada tahun 2020, CTAOP bermitra dengan Parfums Christian Dior untuk membuat Dior Stands With Women, sebuah inisiatif yang mencakup Cara Delevingne, Yalitza Aparicio, Leona Bloom, Paloma Elsesser, dan lainnya, untuk mendorong para wanita agar lebih asertif dengan mendokumentasikan perjalanan, tantangan, dan pencapaian mereka.

Theron terlibat dalam organisasi hak-hak perempuan dan telah berbaris dalam demonstrasi pro-pilihan

Theron adalah pendukung pernikahan sesama jenis dan menghadiri pawai dan rapat umum untuk mendukung itu di Fresno, California, pada 30 Mei 2009. Dia secara terbuka menyatakan bahwa dia menolak untuk menikah sampai pernikahan sesama jenis menjadi legal di Amerika Serikat, dengan mengatakan: “Saya tidak ingin menikah karena saat ini institusi pernikahan terasa sangat berat sebelah, dan saya ingin hidup di dalamnya. sebuah negara di mana kita semua memiliki hak yang sama.

Saya pikir itu akan sama persis jika kami menikah, tetapi bagi saya untuk menjalani upacara semacam itu, karena saya memiliki begitu banyak teman yang gay dan lesbian yang sangat ingin menikah, bahwa saya tidak akan bisa tidur dengan diri saya sendiri”. Theron lebih lanjut menguraikan pendiriannya dalam wawancara Juni 2011 di Piers Morgan Tonight. Dia menyatakan: “Saya memiliki masalah dengan fakta bahwa pemerintah kita tidak cukup bertindak untuk membuat federal ini, untuk membuat legal. Saya pikir semua orang memiliki hak itu”.

Pada bulan Maret 2014, CTAOP termasuk di antara badan amal yang mendapat manfaat dari acara penggalangan dana Fame and Philanthropy tahunan pada malam Academy Awards ke-86. Theron menjadi tamu kehormatan bersama Halle Berry dan pembicara utama James Cameron.

Pada Agustus 2018, ia mengunjungi Afrika Selatan bersama Trevor Noah dan memberikan sumbangan kepada badan amal Afrika Selatan Life Choices. Pada tahun 2018, ia memberikan pidato tentang pencegahan AIDS di Konferensi AIDS Internasional ke-22 di Amsterdam, yang diselenggarakan oleh International AIDS Society.