Mickey Guyton Jadi Wanita Kulit Hitam Pertama Yang Mendapat Nominasi Grammy Awards – Mickey Guyton memiliki misi untuk membuat dunia musik country lebih inklusif, dan rencananya untuk “membuka pintu bagi setiap wanita kulit berwarna” akan menginspirasi Anda. Baladanya yang inovatif “Black Like Me,” terinspirasi oleh pembunuhan Botham Jean pada 2018 dan dirilis di tengah protes Black Lives Matter musim panas lalu, dinominasikan di Grammy 2021 malam ini.

Mickey Guyton Jadi Wanita Kulit Hitam Pertama Yang Mendapat Nominasi Grammy Awards

Mickey membuat sejarah sebagai artis solo wanita kulit hitam pertama yang diakui oleh Recording Academy dalam kategori musik country, dan momen seperti itu tidak hilang darinya.

“Ini masih sangat liar untuk dipikirkan,” kata artis itu kepada Rocsi Diaz dari E! di karpet merah. “Ini adalah penghargaan yang lebih besar daripada hanya saya. Ini adalah penghargaan untuk orang kulit hitam. Ini adalah penghargaan untuk orang kulit berwarna dalam genre ini.”

“Aku tidak akan menjadi yang terakhir,” Mickey meyakinkan.

Dedikasi penyanyi berusia 37 tahun itu untuk membuat musik country lebih inklusif tidak hanya untuk kesuksesannya sendiri, tetapi juga untuk menetapkan standar baru bagi calon musisi yang mungkin tidak cocok dengan industri yang terkenal konservatif.

Seperti yang dia katakan, “Tidak cukup berjalan melalui pintu itu sendiri. Anda harus membuka pintu itu untuk setiap wanita kulit berwarna, tidak peduli Hitam, coklat, apa pun. Anda harus membuka pintu itu, tahan buka dan angkat satu sama lain. Begitulah cara itu akan berubah.”

Mickey mengatakan bahwa dia sangat terdorong oleh Lil Nas X, yang lagu hip-hop country “Old Town Road”-nya menemukan kesuksesan arus utama yang luar biasa, tetapi sebagian besar ditutup di gelombang udara pedesaan.

“Black Like Me” telah menghadapi rintangan yang sama.

Penyanyi itu memberi tahu E! dia “benar-benar mengerti apa yang dia alami,” menambahkan, “Saya sangat berterima kasih padanya bahwa dia benar-benar menerobos untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa musik country juga terlihat berbeda.”

Biografi Mickey Guyton

Mickey Guyton (lahir Candace Mycale Guyton. 17 Juni 1983) adalah artis musik country Amerika. Materinya menggabungkan unsur-unsur country dan pop country kontemporer. Dibesarkan di Texas, Guyton mengenal berbagai jenis musik di usia muda, terutama country.

Pindah ke Nashville, Tennessee, dia kemudian menandatangani kontrak rekaman dengan Capitol Records Nashville. Pada tahun 2015, label merilis album mini debut Guyton, Unbreakable.

Pada tahun 2015, single debutnya dirilis di Capitol berjudul “Better Than You Left Me.” Lagu tersebut mencapai 40 teratas tangga lagu country dan membantunya menerima nominasi dari Academy of Country Music Awards. Pada tahun yang sama, drama panjang keduanya dirilis.

Pada tahun 2020, Guyton merilis single, “Black Like Me,” yang menceritakan pengalamannya sebagai wanita kulit hitam, khususnya wanita kulit hitam dalam musik country. Itu dirilis setelah protes George Floyd dan gerakan Black Lives Matter. Lagu ini membantu lebih meningkatkan karir Guyton dan menghasilkan nominasi pertamanya di Grammy Awards, menjadi wanita kulit hitam pertama yang pernah dinominasikan dalam kategori itu.

Belakangan tahun itu, permainan panjang ketiganya Bridges dirilis. Dia kemudian berkolaborasi dengan Dean Brody pada lagu, “Boys” yang membuatnya menjadi wanita kulit hitam pertama yang mencapai hit nomor satu di tangga lagu Canada Country.

Guyton lahir di Arlington, Texas dan merupakan anak tertua kedua dari empat bersaudara dari orang tua Phyllis Ann Roddy dan Michael Eugene Guyton. Keluarganya pindah ke seluruh negara bagian selama masa kecilnya, karena pekerjaan ayahnya sebagai insinyur. Dia mulai bersekolah di sekolah umum sejak kecil. Namun, lingkungan tempat tinggal Guyton tidak menyukai gagasan orang kulit hitam bersekolah di sekolah umum.

Sebaliknya, orang tuanya mendaftarkan putri mereka di sekolah swasta untuk menghindari diskriminasi rasial. Meskipun bersekolah di sekolah swasta, Guyton menyatakan bahwa dia masih menghadapi diskriminasi. dia menyatakan dalam sebuah wawancara tahun 2020 dengan NPR bahwa orang tua sahabatnya sering menyebutnya dengan hinaan rasial.

Guyton juga mulai bernyanyi sejak kecil dan mengembangkan minat pada musik sekitar usia lima tahun. Dia sering tampil di paduan suara gereja, terutama di Gereja Mount Olive Baptist di Arlington. Dia terinspirasi untuk memulai karir menyanyi setelah dia melihat LeAnn Rimes menyanyikan “The Star-Spangled Banner” di awal permainan Texas Rangers.

Dia pindah ke Los Angeles, California setelah lulus SMA untuk mengejar musik country secara profesional. Dia juga kuliah di Santa Monica College dan melakukan serangkaian pekerjaan dengan upah minimum untuk menghidupi dirinya sendiri.

Selain itu, dia bernyanyi di rekaman demonstrasi dan mengikuti audisi untuk American Idol. Audisi American Idol Guyton dihentikan tepat sebelum pertunjukan langsung untuk 24 besar. Dia hanya terlihat selama beberapa detik selama penampilan menyanyi terakhirnya selama audisi.

Gaya musik

Gaya musik Guyton telah digambarkan berakar pada musik country, tetapi juga di sub-genre dan sektor musik lainnya. Dalam menggambarkan upaya musiknya tahun 2020, Jewly Hight dari NPR mengamati campuran country, pop, gospel, R&B, dan hip hop. Mike Collar dari Allmusic menemukan bahwa Guyton memiliki “suara yang hangat dan bertekstur, yang suaranya melewati garis antara country klasik dan pop kontemporer.”

Guyton menjelaskan bahwa gaya musiknya mengandung unsur pop, tetapi sebagian besar berakar pada country. Pendekatan musiknya diambil dari pengaruh awal, seperti Dolly Parton, yang dia temui pada tahun 2017. “Dia muncul di masa yang sangat konservatif tetapi dia memiliki pandangan yang progresif. Dia mengajari orang untuk mencintai apa adanya.

peduli apa dan saya pikir itu luar biasa,” katanya kepada Country Music Television. Guyton juga sangat dipengaruhi oleh LeAnn Rimes dan albumnya tahun 1996, Blue. Musik Rimes membantu Guyton menemukan penyanyi country wanita lainnya, termasuk Patsy Cline, Patty Loveless, Reba McEntire, dan Martina McBride. “Saya hanya terpesona oleh wanita bersuara besar,” kenangnya. Guyton juga menyebut BeBe & CeCe Winans dan Whitney Houston sebagai pengaruh musik.

Pergeseran musik

Pada tahun 2016, Guyton dinominasikan oleh Academy of Country Music untuk penghargaan “Vokalis Wanita Baru Tahun Ini”. Tahun itu dia juga merilis single berikutnya, “Heartbreak Song.” Lagu ini mencapai nomor 45 di tangga lagu Country Airplay.

Dia terus merilis single di Capitol seperti “Hold On,” “Sister”, dan sebuah cover dari Patsy Cline’s “Crazy.” Penulis hiburan, Emily Yahr, menggambarkan rilisan 2016-19-nya memiliki aransemen yang “diproduksi dengan berat”. yang tampaknya tidak memiliki arah musik. Single ini juga memiliki sedikit kesuksesan komersial. Menurut Guyton, dia tidak mengikuti insting musiknya sendiri.

“Saya berusaha sangat keras untuk menyesuaikan diri dengan stereotip tentang musik country, sehingga saya lupa mengapa saya jatuh cinta dengan musik country,” katanya kepada The Washington Post pada 2020.

Sebagai gantinya, dia mulai menjauh dari apa yang dianggap aman untuk pemain country: “Saya telah melakukan Nashville dengan cara Nashville begitu lama, dan saya telah melihat begitu banyak wanita melakukan Nashville dengan cara Nashville, dengan hasil yang sangat sedikit.”

Pada 2019, Guyton memilih untuk menulis musik yang lebih mencerminkan perjuangannya sebagai wanita kulit hitam. Di awal tahun 2020, ia merilis single yang berasal dari sesi penulisan lagu berjudul “What Are You Gonna Tell Her?” Selama periode ini dia juga menulis lagu, “Black Like Me.”

Berdasarkan buku dengan nama yang sama, lagu tersebut menggambarkan pengalaman Guyton dengan diskriminasi rasial. Dia awalnya berencana untuk merilis lagu dengan promosi.

Namun, setelah protes George Floyd dan Black Lives Matter, Guyton merasa orang tidak perlu membelinya dan malah merilis lagu itu ke akun Instagram-nya. Lagu tersebut tidak mendapat perhatian dari radio musik country komersial, tetapi mendapat perhatian yang signifikan melalui platform media sosial dan layanan streaming.

Di situs streaming Spotify, lagu tersebut dimasukkan dalam “Daftar Putar Negara Panas”. Kritikus juga memperhatikan lagu tersebut. John Blake dari CNN menyebutnya “lagu berdurasi tiga setengah menit yang membalikkan patriotisme musik country dan memaksa pendengar untuk mempertimbangkan perspektif yang berbeda.” Jewly Hight dari NPR memujinya.

Perpaduan gaya vokal country, gospel dan pop Guyton. Lagu itu sejak dinominasikan untuk Best Country Solo Performance di Grammy Awards 2021. Nominasi Grammy membuat Guyton menjadi artis wanita kulit hitam pertama yang dinominasikan dalam kategori country.

Segera setelah “Black Like Me,” Guyton menjadi artis wanita kulit hitam pertama yang tampil di penghargaan Academy of Country Music. Pada September 2020, Guyton merilis EP ketiganya yang berjudul, Bridges. Proyek ini menampilkan dua single sebelumnya dan single ketiganya di tahun 2020, “Heaven Down Here.” Empat dari enam lagunya adalah “kesaksian pribadi yang serius,” menurut Taste of Country.

Nashville Scene memiliki komentar serupa pada pemilihan lagu: “Fakta bahwa artis country arus utama dapat menghabiskan empat lagu dari enam di EP berbicara tentang apa pun selain perpisahan dan bir luar biasa.” Bridges memuncak di nomor 23 di Billboard Bagan album Heatseekers pada September 2020.

Pada November 2020, dia berkolaborasi dengan single “Boys” dengan penyanyi country Kanada Dean Brody. Lagu ini mencapai nomor satu di tangga lagu Kanada Country, memberikan Guyton puncak tangga lagu karier pertamanya, dan menjadikannya wanita kulit hitam pertama yang menduduki puncak tangga lagu Negara Kanada.

Pada tahun 2021, Guyton menjadi wanita kulit hitam pertama yang menjadi pembawa acara Academy of Country Music Awards, dia menjadi pembawa acara bersama Keith Urban, juga tampil di upacara tahunan ke-56 pada 18 April 2021.

Pada Mei 2021, ia menjadi artis country wanita kulit hitam pertama yang menyanyikan lagu kebangsaan di National Memorial Day Concert. Guyton mengumumkan bahwa album studio debutnya akan dirilis pada pertengahan 2021. Ini akan mencakup singel yang dirilis sebelumnya, seperti “Black Like Me,” bersama dengan beberapa lagu baru.

Dalam sebuah wawancara dengan The New Yorker, Guyton mengungkapkan bahwa album tersebut akan berjudul Remember Her Name dan akan dirilis pada musim gugur Belahan Bumi Utara tahun 2021.

Dia menggambarkan album tersebut sebagai pandangan ke sepuluh tahun tinggalnya di Nashville, dengan lagu-lagu yang secara langsung membahas pengalaman seksisme dan rasisme, dan membandingkannya dengan Becoming, memoar Michelle Obama.