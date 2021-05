Bambang Pamungkas Menjadi Bahan Perhatian Setelah Cover Lagu “To The Bone” – Mantan pesepakbola selebriti Indonesia Bambang Pamungkas telah mengejutkan penggemarnya dengan crossover yang tidak pernah iya lakukan, yaitu meng-cover lagu musisi Indonesia Pamungkas berjudul ‘To The Bone’.

adequacy – Pensiunan pesepak bola nasional itu mengunggah lagu pop akustiknya di Instagram Story miliknya pada Senin (5 April). Musisi itu menanggapi dengan menambahkan keharmonisan vokal berkembang ke cover, memposting hasilnya di halaman Instagram-nya sendiri. Pada gilirannya, Bambang dengan sepenuh hati menyetujui cover yang di-tweak dan memposting ulang di Instagram.

‘To The Bone’ telah menikmati beberapa viralitas di TikTok dalam beberapa minggu terakhir, karena cover oleh pengguna Hana Wilianto yang secara tak terduga mencapai jutaan tampilan. Lagu ini awalnya dirilis oleh Pamungkas dalam albumnya tahun 2019 berjudul ‘Flying Solo’.

Pada bulan Februari, penyanyi ini merilis ‘Solipsism 0.2’, sebuah karya ulang ambisius dari albumnya tahun 2020 ‘Solipsism’. Selain perbedaan sonik antara catatan, Pamungkas mengatakan kepada NME bahwa setiap rilis menawarkan sisi unik dan intim kepadanya.

“Versi pertama dari album ini adalah saya menjadi [a] cengeng dengan cara. Seperti saya memiliki semua perasaan ini dan ini dan itu,” jelasnya. “Tapi yang kedua lebih dari saya melangkah mundur dan melihat hal-hal dari gambaran yang lebih besar.” Tahun lalu, Pamungkas menduduki puncak daftar Spotify Wrapped Indonesia sebagai artis lokal yang paling banyak di-streaming.

Mengenal cover dalam lingkupan bermusik

Dalam musik populer, versi cover, remake, lagu cover, kebangkitan, atau sekadar cover, adalah penampilan atau rekaman baru oleh seseorang selain artis atau komposer asli lagu.

Sejarah

Istilah “cover” kembali puluhan tahun ketika versi cover awalnya menggambarkan versi saingan dari lagu yang direkam untuk bersaing dengan versi (asli) yang baru dirilis. Contoh rekaman yang dicakup termasuk lagu hit Paul Williams tahun 1949 “The Hucklebuck” dan lagu Hank Williams tahun 1952 “Jambalaya”. Keduanya menyeberang ke parade hit populer dan memiliki banyak versi hit. Sebelum pertengahan abad ke-20, gagasan versi asli dari lagu populer akan tampak sedikit aneh – produksi hiburan musik dipandang sebagai acara langsung, bahkan jika itu direproduksi di rumah melalui salinan lembaran musik, dipelajari oleh hati atau ditangkap pada rekaman gramophone. Bahkan, salah satu objek utama penerbitan lembaran musik adalah memiliki komposisi yang dilakukan oleh sebanyak mungkin artis.

Pada generasi sebelumnya, beberapa seniman membuat karier yang sangat sukses dalam menyajikan kebangkitan atau pengerjaan ulang lagu-lagu sekali populer, bahkan dari melakukan versi cover kontemporer dari hits saat ini. Musisi sekarang memainkan apa yang mereka sebut “versi cover” (pengerjaan ulang, pembaruan atau interpretasi) lagu sebagai penghargaan kepada pemain atau grup asli. Menggunakan materi yang akrab (seperti hits hijau, lagu standar atau rekaman klasik) adalah metode penting untuk mempelajari gaya musik. Hingga pertengahan 1960-an sebagian besar album, atau rekaman yang lama diputar, berisi sejumlah besar hijau atau standar untuk menyajikan berbagai kemampuan dan gaya artis yang lebih lengkap. (Lihat, misalnya, Silakan Silakan Saya.) Artis juga dapat melakukan interpretasi (“cover”) dari lagu-lagu hit artis favorit untuk kesenangan sederhana memainkan lagu atau koleksi lagu yang akrab. Saat ini tiga jenis penghibur yang luas bergantung pada versi cover untuk repertoar utama mereka:

Aksi tribute atau band adalah penampil yang mencari nafkah dengan menciptakan kembali musik dari salah satu artis atau band tertentu. Band-band seperti Björn Again, Led Zepagain, The Fab Four, Australian Pink Floyd Show dan Iron Maidens didedikasikan untuk memainkan musik ABBA, Led Zeppelin, The Beatles, Pink Floyd dan Iron Maiden masing-masing. Beberapa aksi penghormatan memberi hormat kepada Who, The Rolling Stones dan banyak aksi rock klasik lainnya. Banyak aksi penghormatan menargetkan artis yang tetap populer tetapi tidak lagi tampil, memungkinkan penonton untuk mengalami “hal terbaik berikutnya” untuk tindakan aslinya.

Pembentukan tindakan upeti kira-kira proporsional dengan popularitas abadi dari tindakan asli; misalnya, puluhan band penghormatan Beatles telah terbentuk dan seluruh subindustri telah terbentuk di sekitar peniruan Elvis. Banyak band tribute berusaha menciptakan kembali musik band lain setia mungkin, tetapi beberapa band semacam itu memperkenalkan twist. Dread Zeppelin menampilkan versi reggae dari katalog Zeppelin dan Beatallica menciptakan perpaduan logam berat lagu oleh The Beatles dan Metallica. Ada juga situasi di mana anggota band penghormatan akan melanjutkan kesuksesan yang lebih besar, kadang-kadang dengan tindakan asli yang mereka tribute. Salah satu contoh yang menonjol adalah Tim “Ripper” Owens yang, pernah menjadi penyanyi utama band penghormatan Yudas Priest British Steel, kemudian bergabung dengan Yudas Priest sendiri.

Cover acts atau band adalah penghibur yang membawakan berbagai macam lagu cover yang menyenangkan bagi penonton yang menikmati keakraban lagu-lagu hit. Band semacam itu menarik dari top 40 hits saat ini atau yang dari dekade sebelumnya untuk memberikan hiburan nostalgia di bar, di kapal pesiar dan di acara-acara seperti pernikahan, perayaan keluarga dan fungsi perusahaan. Sejak munculnya komputer murah, beberapa band cover menggunakan katalog lagu terkomputerisasi, sehingga penyanyi dapat memiliki lirik lagu yang ditampilkan di layar komputer. Penggunaan layar untuk lirik sebagai alat bantu memori dapat secara dramatis meningkatkan jumlah lagu yang dapat dibawakan penyanyi.

Seniman atau band revivalis adalah penampil yang terinspirasi oleh seluruh genre musik dan mendedikasikan diri mereka untuk mengkurasi dan menciptakan kembali genre dan memperkenalkannya kepada penonton yang lebih muda yang belum mengalami musik itu secara langsung. Tidak seperti band tribute dan band cover yang terutama mengandalkan penonton yang mencari pengalaman nostalgia, band revivalis biasanya mencari penonton muda baru yang musiknya segar dan tidak memiliki nilai nostalgia. Sebagai contoh, Sha Na Na dimulai pada tahun 1969 sebagai perayaan musik doo-wop tahun 1950-an, genre musik yang awalnya tidak modis selama era kontra-budaya hippie. The Blues Brothers dimulai pada tahun 1978 sebagai penghormatan hidup untuk musik blues, soul, dan R&B pada 1950-an dan 1960-an yang tidak vogue pada akhir 1970-an. Kepercayaan The Blues Brothers adalah bahwa mereka “dalam misi dari Tuhan” sebagai penginjil untuk musik blues dan soul.

Beberapa versi dalam berbagai format atau lokasi

Pada awal abad ke-20 menjadi umum bagi label rekaman fonograf perusahaan rekaman untuk memiliki penyanyi atau musisi “menutupi” lagu “hit” yang sukses secara komersial dengan merekam versi untuk label mereka sendiri dengan harapan menguangkan kesuksesan lagu. Sebagai contoh, Ain’t She Sweet dipopulerkan pada tahun 1927 oleh Eddie Cantor (di atas panggung) dan oleh Ben Bernie dan Gene Austin (pada catatan), diisi ulang melalui rekaman populer oleh Mr. Goon Bones & Mr. Ford dan Pearl Bailey pada tahun 1949, dan kemudian masih dihidupkan kembali sebagai 33 1/3 dan 45 catatan RPM oleh The Beatles pada tahun 1964.

Karena sedikit promosi atau iklan dilakukan pada hari-hari awal produksi rekaman, selain di aula musik lokal atau toko musik, pembeli rata-rata membeli rekor baru biasanya meminta lagu, bukan artis. Distribusi rekaman sangat terarah, sehingga artis yang populer secara lokal dapat dengan cepat merekam versi lagu hit dari area lain dan menjangkau audiens sebelum versi oleh artis yang pertama kali memperkenalkan lagu dalam format tertentu — artis “asli”, “pengantar” atau “mempopulerkan”—tersedia secara luas, dan perusahaan rekaman yang sangat kompetitif dengan cepat memanfaatkan fakta-fakta ini.

Outlet Saingan dan Rekaman yang dipopulerkan

Ini mulai berubah pada akhir 1930-an, ketika publik yang membeli rekor meningkat mulai termasuk kelompok usia yang lebih muda. Selama era Swing, ketika seorang bobby soxer pergi mencari lagu yang direkam, katakan “In the Mood”, biasanya dia ingin versi yang dipopulerkan oleh artis favoritnya, misalnya versi Glenn Miller (pada label Bluebird RCA Victor yang lebih murah), bukan milik orang lain (kadang-kadang disajikan pada label perusahaan rekaman yang lebih mahal). Tren ini ditandai erat oleh grafik penjualan rekaman oleh artis yang berbeda, bukan hanya lagu hit, di Hit Parade industri musik. Namun, karena alasan komersial yang sehat, perusahaan rekaman masih terus merekam versi lagu yang berbeda yang terjual dengan baik. Sebagian besar penonton hingga pertengahan 1950-an masih mendengar artis favorit mereka bermain musik live di atas panggung atau melalui radio.

Dan karena acara radio sebagian besar ditujukan untuk audiens lokal, masih jarang bagi seorang seniman di satu area untuk menjangkau audiens massa. Juga stasiun radio cenderung melayani pasar audiens yang luas, sehingga seorang seniman dalam satu pembuluh darah mungkin tidak mendapatkan siaran di stasiun lain yang diarahkan ke audiens yang ditetapkan. Begitu populer versi jazz, negara dan barat atau ritme dan lagu blues, dan sebaliknya, sering. Pertimbangkan Mack the Knife (Die Moritat vom Mackie Messer): ini berasal dari Die Dreigroschenoper 1928 karya Bertholt Brecht. Lagu ini dipopulerkan oleh lagu instrumental Hit Parade tahun 1956, Moritat, untuk Trio Dick Hyman, juga direkam oleh Richard Hayman & Jan August, tetapi hit juga untuk Louis Armstrong 1956/1959, Bobby Darin, 1959, dan Ella Fitzgerald, 1960, sebagai versi vokal Mack The Knife.

Radio Luksemburg Eropa, seperti banyak stasiun komersial, juga menjual “waktu udara”; jadi perusahaan rekaman dan lainnya membeli waktu udara untuk mempromosikan artis atau produk mereka sendiri, sehingga meningkatkan jumlah versi yang direkam dari lagu apa pun yang kemudian tersedia. Tambahkan ke ini fakta bahwa banyak stasiun radio terbatas dalam “waktu jarum” mereka yang diizinkan (jumlah musik yang direkam mereka diizinkan untuk bermain), atau diatur pada jumlah bakat lokal yang harus mereka promosikan dalam siaran langsung, seperti kebanyakan stasiun nasional seperti BBC di Inggris.