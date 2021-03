Atta Halilintar Dan Aurel Akan Gelar Lamaran Dalam Waktu Dekat – YouTuber kondang asal Indonesia Atta Halilintar dikabarkan akan melangsungkan tunangan dengan anak dari anang hermansyah, yaitu Aurel Hermansyah, rencanannya lamaran ini akan di laksanakan pada hari Sabtu 13 Maret 2021. Kebahagiaan ini pun ikut dirasakan pihak keluarga dari ibunda Aurel, yaitu Ashanty, dapat dilihat dari unggahan Instagram Story-nya pada hari ini.

Jadwal yang sudah direncanakan oleh Atta Halilintar serta Aurel Hermansyah harusnya pernikahan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2021. Akan tetapi ada kemungkinan bisa berubah, tapi untuk tempatnya tetap di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Gus Miftah pun diminta menjadi penghulu oleh anang hermansyah untuk menikahkan kedua anaknya.

Tidak hanya menjadi penghulu, Gus Miftah juga akan menjadi juru bicara saat acara pernikahan nanti dilaksanakan, hal ini sudah diminta langsung oleh anang hermansyah penyanyi sekaligus produser papan atas itu.

Biografi Atta Halilintar

Atta Halilintar lahir pada 20 november 1994, yang tepatnya di daerah Dumai Riau. Di usia ke 26 ini, Atta sendiri menjadi seorang youtuber dengan subscriber terbesar di Asia tenggara, dan dalam soal kekayaan, atta ini menjadi youtuber terkaya yang berada di urutan ke 8 di dunia. Atta ini memiliki nama asli yaitu Muhammad Attamimi Halilintar.

Anak Pertama Di Keluarga Gen Halilintar

Putra Sulung dari gen halilintar yaitu atta sendiri, yang mempunyai ayah yang bernama Asmid dan ibu bernama Lenggogeni Faruk. Jiwa bisnis Atta sendiri dibangun sejak usia dini, waktu orang tua mengalami kesulitan di usia atta yang saat itu masih SD. Atta tidak malu untuk berjualan makanan seperti roti serta mainan anak-anak.

Pada usia 11 tahun, atta memberanikan diri untuk memulai bisnisnya sendiri dengan usaha dan kegigihannya, atta berhasil membuka counter hp pertama dan itu miliknya sendiri. Tidak habis sampai disitu, di usia yang masih sangat dini, atta mencoba peruntungan dengan bisnis jual beli mobil bekas dan menjual hp yang saat itu buatan dari china. Sehingga saat itu atta berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 1 miliar di usia yang tergolong muda.

Sebelum menjadi terkenal, ibunya menulis sebuah buku berjudul “Eleventh Generation Lightning: My Family and My Team”, yang menceritakan perjalanan hidup keluarganya dengan 11 anak dan tanpa bantuan seorang pembantu. Kisah keliling dunia. Setelah menulis buku ini, Harilynthal sudah dikenal satu per satu dari generasi ke generasi. Di sisi lain atta juga bergerak untuk membangun channelnya sendiri mulai dari 0, hal ini dibuktikan dengan membeli perlengkapan untuk record video yang menghabiskan dana hingga puluhan juta rupiah.

Target di bulan agustus 2019 pun sudah melebihi ekspektasi, atta memiliki subscriber sebesar 18,5 juta, tidak hanya memiliki pengikut yang banyak, akan tetapi pendapatan atta pun terbilang fantastis. Saat ini penghasilan dari youtube atta mampu menghasilkan puluhan miliar.

Tidak hanya menjalankan bisnis sebagai conten creator, akan tetapi atta juga memiliki bisnis dibidang Fashion dan Brand seperti “AHHA” dan “AHHA Hijab”. Sempat mencoba peruntungan untuk membuka gerai makanan yang diberi nama Padang Petir, dan beberapa kali juga mengikuti casting untuk serial fil di antaranya film “Haunted” (2018), “The Return of the Devil Child” (2019), “Barcelona Turn Right” (2018), dan film “Ash 13”. termasuk “Arp Man” (2021).

Biografi Aurel hermansyah

Orang biasa memanggil dengan sebutan aurel, ia merupakan anak pertama dari pasangan anang hermansyar dan krisdayanti. Akan tetapi nama asli dari aurel adalah Titania Aurelie Hermansyah. Nama Titania diambil dari nama filmnya TITANIC yang merupakan film favorit Krisdayanti. Mereka juga merilis lagu berjudul Timang-timang, yang merupakan semacam kebahagiaan saat anak pertama mereka lahir.

Karir menyanyi Aurel Hermansyah diawali dengan merilis mini album duet “No Stars” bersama sang ayah. Mini album tersebut resmi dirilis pada tahun 2010. Rilis album ini sangat membanggakan penyanyi muda ini. Karena titik awalnya ada di industri hiburan.

Terlahir di kalangan keluarga penyanyi, Aurel mencoba peruntungan ayah serta ibunya di dunia hiburan, utamanya di music yang saat ini ditekuni. Aurel bahkan juga bernah untuk mencoba dunia DJ yang digandrungi anak muda saat ini. Titania Aurelie Hermansyah atau lebih dikenal dengan Aurel Hermansyah adalah seorang penyanyi dan DJ. Aurel adalah putra dari penyanyi kondang Anang Hermansyah dan pahlawan sinetron Krisdayanti.

Wanita yang akrab disapa Aurel ini lahir di Jakarta pada 10 Juli 1998. Ia merupakan anak pertama dan memiliki seorang adik laki-laki, Azriel Hermansyah. Setelah orang tua mereka bercerai, Aurel dan Azriel memilih tinggal bersama ayah mereka. Aurel melanjutkan studinya di fakultas bisnis, di Universitas Bina Nusantara atau yang sering disebut BINUS setelah lulus dari sekolah menengah. Ia sudah mendapat perhatian media sejak ia masih kecil. Aurel sudah menjadi hal yang lumrah karena pekerjaan orang tuanya, namun kini ia mulai menemukan jalannya di industri musik Indonesia.

Aurel memulai karirnya pada usia 12 tahun, merilis album pertamanya Tanpa Bintang, yang juga berisi lagu-lagu dari daftar yang sama yang dinyanyikan dengan ayahnya Anang Hermansyah.

Karir Aurel Hermansyah

Dari usia 12 tahun, Aurel memulai karirnya di dunia hiburan, dan merilis album pertamanya yang berjudul “Tanpa Bintang”. Di album tersebut, Aurel bernyanyi bersama ayahnya. Selain itu, ia telah merilis beberapa lagu yaitu:

Dimarahi oleh Tuhan (2011) Serta Anang Hermansyah (Anang Hermansyah)

Salam Bersama Syahrini Ya Ramadhan (2011)

Sulit untuk jatuh cinta (2012)

Choose Me (2012) dan Deanda Puteri

Love Paradise ((2014) dengan Teuku Rassya

Half of my soul goes (DJ) (2017)

Selamat datang Ramadhan bersama keluarga A6 (2020)

Ramadhan (2020) dan keluarga A6

Kepastian (2020)

Pada 2017, Aurel mencoba peruntungan sebagai DJ. Pilihan berkarir di dunia DJ sempat didukung oleh ibunya yaitu Ashanty, Aurel sendiri juga pernah tur keliling Indonesia, dan mengadakan acara besar di Indonesia, seperti Padang, Bandung dan Palembang.

Aurel tak hanya jago menyanyi, tapi juga menjajal dunia DJ di tahun 2017 lalu. Meski awalnya tidak mendapatkan restu dari Ashanti, Aurel tetap mendapat banyak kesempatan tampil dari hobinya sebagai DJ. Ia masih sempat tampil di berbagai klub malam di banyak kota di Indonesia, seperti Padang, Bandung, dan Palembang.

Selain fokus di dunia DJ, Aurel juga bergerak di sejumlah bisnis di bidang kosmetik dan kuliner. Tak hanya itu, kini ia juga sibuk merencanakan pernikahan dengan Youtuber Atta Halilintar, dan membuat video blog di channel Youtube A6 bersama keluarga besarnya.

Di tahun kedua, ia merilis beberapa lagu seperti Dimarahin Tuhan, Salam Ya Ramadhan, bernyanyi bersama penyanyi pop Syahrini, Susah Jatuh Cinta, Pilih Aku dan Cinta Surga, bernyanyi bersama putra artis Tamara Bleszynski, Teuku Rassya. .

Anang di karuniai 2 anak yang diberikan nama Arsy dan Arsya. Setelah pernikahannya yang kedua dengan Ashanty, yang berlatar belakang penyanyi, yang dahulu sempat berduet dengan anang itu sendiri. Untuk Krisdayanti sendiri menikah lagi dengan pria bernama Raul Lemos dan juga dikaruniai 2 anak yang mereka beri nama Amora dan Kellen Lemos. Dibandingkan dengan ibu kandungnya Krisdayanti, Aurel terlihat lebih akrab dan memilih tinggal bersama Ashanti.

Pada 2017, Aurel melebarkan sayapnya dan memulai karirnya sebagai DJ. Karir ini awalnya tidak didukung oleh ibu Ashanty, tetapi telah mendapat banyak kesempatan tampil. Aurel muncul di berbagai klub malam di banyak kota seperti Padang, Bandung, dan Palembang. Tak hanya menyanyi, Aurel juga pernah diundang tampil dalam film drama Indonesia “Romantine” yang dibintangi oleh ibunya Ashanty dan ayah Anang Hermansyah.

Aurel juga pandai berbisnis, terlibat dalam berbagai bisnis, seperti bisnis kosmetik dan bisnis kuliner yang berpusat di Kota Malang. Nampaknya Aurel ingin mandiri dan lepas dari bayang-bayang orang tuanya.