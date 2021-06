Ashley Tisdale Resmi Mengabarkan Kelahiran Putri Cantiknya – Aktris dan penyanyi berusia 35 tahun yang menyambut bayi perempuannya ke dunia enam minggu lalu bersama suaminya Christopher French telah menggambarkan bundel kegembiraannya sebagai “berkat” setelah merayakan Hari Ibu pada Minggu. Dia menulis di Instagram:

adequacy – Untuk menandai Hari Ibu pertamanya, aktris dan penyanyi amerika itu membagikan serangkaian foto Jupiter yang benar-benar menunjukkan bundel pesona sukacita.

“Wanita kecil ini membuatku menjadi ibu! Saya tahu [Christopher French] dan saya akan memiliki bayi yang lucu tetapi saya tidak mengharapkan betapa cantiknya dia,” tulisnya di bagian caption.

“Untuk menjadi seorang ibu, Anda tidak tahu betapa sulitnya sampai Anda menjadi satu. Ibu-ibu kamu benar-benar dewi dan ibu tunggal kamu adalah pahlawan superku,” lanjutnya.

Dalam satu gambar, suami Tisdale, Christopher French, dapat terlihat menggendong bayi yang baru lahir. Video lain menunjukkan aktris itu berpelukan dengan Jupiter, sebelum kamera memperbesar mata biru besar bayi.

Menurut Ashley, enam minggu terakhir telah menjadi “berkat seperti itu” dan bahwa Jupiter adalah “segalanya dan banyak lagi.”

Di bagian komentar, Christopher mengatakan bahwa dia hanya “membantu dengan beberapa bahan” tetapi Ashley “memasaknya dan membawanya ke sini.”

Pengungkapan ini telah mengumpulkan hampir satu juta suka di Instagram dan 3.800 komentar dari penggemar dan sesama selebriti termasuk Miss Universe 2012 Olivia Culpo. Bintang “High School Musical” itu juga membagikan video singkat Jupiter pada Instagram story-nya.

Mengulas Ashley Tisdale

Ashley Michelle Tisdale (lahir 2 Juli 1985, yang lahir di Amerika Serikat; Selama masa kanak-kanaknya, ia ditampilkan dalam lebih dari 100 iklan dan memiliki peran kecil dalam televisi dan teater. Dia mencapai kesuksesan mainstream sebagai Maddie Fitzpatrick dalam serial Disney Channel The Suite Life of Zack & Cody (2005–2008).

Kesuksesan ini semakin tinggi ketika ia berperan sebagai Sharpay Evans dalam serial film High School Musical (2006–2008). Kesuksesan film-film tersebut menyebabkan penandatanganan Tisdale dengan Warner Bros. Records dan kemudian merilis album studio debutnya, Headstrong (2007), yang sukses secara komersial, mendapatkan sertifikasi emas dari Recording Industry Association of America (RIAA). Tisdale memainkan peran suara Candace Flynn dalam serial animasi Disney Channel Phineas & Ferb (2007–2015).

Album studio kedua Tisdale, Guilty Pleasure (2009), dirilis hingga kesuksesan komersial yang lebih sedikit daripada pendahulunya. Tisdale akan berpisah dengan Warner Bros. Records setelah perilisan album. Selama waktu ini, ia mulai muncul di lebih banyak film dan kembali ke televisi dengan acara-acara seperti Hellcats (2010). Perusahaan produksi Tisdale Blondie Girl Productions, pertama kali dibentuk pada tahun 2008, menandatangani kesepakatan produksi multi-tahun dengan Relativity Media pada tahun 2010.

Tisdale akan memproduksi pertunjukan seperti Miss Advised (2012) sebagai bagian dari kesepakatan. Tisdale membintangi film spin-off High School Musical Sharpay’s Fabulous Adventure (2011), merilis soundtrack untuk mempromosikan film ini. Ini menandai penggambaran terakhir karakternya hingga saat ini.

Tisdale mengumumkan pekerjaan pada album studio ketiganya pada tahun 2013, merilis singel promosi “You’re Always Here”. Dia memiliki peran utama dalam film komedi horor Scary Movie 5 (2013). Tisdale terus muncul dalam peran televisi, bergabung dengan pemeran utama Clipped (2015).

Dia juga menjabat sebagai produser eksekutif serial televisi ABC Family Young & Hungry (2014–2018). Pada tahun 2018, Tisdale kembali bermusik dengan merilis singel “Voices in My Head” dan “Love Me & Let Me Go”.

Album studio ketiganya dan pertama dalam satu dekade, Symptoms, dirilis pada Mei 2019. Baru-baru ini, Tisdale berperan sebagai Jenny Kenney dalam sitkom CBS Carol’s Second Act (2019–2020), dan saat ini menjabat sebagai panelis di Masked Dancer.

Akting

Tisdale mengatakan bahwa dia membawa sesuatu yang berbeda dengan setiap karakter yang dia gambarkan untuk membuatnya sendiri. Setelah selesainya serial Musikal Sekolah Menengah Pada tahun 2008, Tisdale pada awalnya enggan menerima peran yang lebih tua karena dia merasa “Anda tidak pernah bisa mundur”.Dia akhirnya mulai menerima peran yang lebih dewasa pada tahun 2012.

Peran dewasa pertamanya adalah Emma Jean, pendamping dengan harga tinggi dalam serial drama Sons of Anarchy (2012), dan Jody Sanders, seorang ibu dari tiga anak dalam film layar lebar Scary Movie 5 (2013). Tisdale berkomentar setelah Scary Movie 5 bahwa peran itu telah membawanya keluar dari zona nyamannya, dan bahwa dia berencana untuk terus menantang dirinya sendiri di masa depan.

Saat membahas penggambarannya tentang Logan Rawlings, seorang lesbian, di Young & Hungry (2014), dia mengatakan dia suka “memainkan karakter yang berbeda dan mendorong amplop keluar dari tingkat kenyamanan sendiri”, tetapi mengaku dia gugup tentang ide bermain lesbian.

Pengaruh akting utamanya adalah Jake Gyllenhaal, Johnny Depp Robin Williams dan Rebel Wilson. Tisdale mengklaim bahwa dia ingin meniru karier Syiah LaBeouf karena “dia melakukannya dengan sangat baik” dan bahwa dia terinspirasi oleh kemampuan Wilson untuk bekerja secara bersamaan sebagai penulis, produser, dan aktris dalam Super Fun Night ABC.

Penampilan aktingnya telah dipenuhi dengan pujian oleh para kritikus dan produser film. Dia dinobatkan sebagai “pencuri adegan” dalam High School Musical 2 (2007) oleh Laura Fries of Variety. Jennifer Frey dari The Washington Post mengatakan bahwa Tisdale mendominasi film ini meskipun tidak menjadi karakter utama.

sementara Andy Webster dari The New York Times memuji gaya aktingnya, terutama karena “wajah elastisnya meminjamkan dirinya ke banyak bidikan reaksi”. John Schultz, yang menyutradarai film Aliens in the Attic di mana Tisdale membintangi, mengatakan dia adalah “aktris komedi besar” dan memiliki “hadiah” untuk komedi. Pencipta serial televisi Hellcats , Kevin Murphy, memuji keterampilan aktingnya dan mengatakan Tisdale “dapat memegang beberapa warna di palet yang sama.” Penampilannya di Scary Movie 5 , namun, menerima ulasan negatif.

Frank Scheck dari The Hollywood Reporter mendulang film secara keseluruhan dan mengatakan Tisdale tidak cukup lucu.dan Rafer Guzman dari Newsday menambahkan dia tidak memiliki “waktu komik” dalam film.

Gaya musik

Musik Tisdale, yang sebagian besar dianggap pop, telah mencakup balada, dance-pop, hip hop, dan pengaruh rock. Anak laki-laki, patah hati, dan putus hubungan adalah tema umum dalam lagu-lagu Tisdale. Dia mendefinisikan karier musiknya sebagai cara untuk menghubungkan dirinya dengan para penggemar dan untuk menginspirasi mereka. Dia mengklaim bahwa, sementara Headstrong (2007) mengizinkannya untuk “belajar sebagai artis”, dengan album keduanya, Guilty Pleasure (2009), dia tahu persis apa yang ingin dia lakukan sebagai artis.

Dia sering menulis lagu-lagu yang dia rekaman; untuk album debutnya Headstrong, ia telah menulis kredit dalam empat lagu, sementara dia ikut menulis lima lagu untuk albumnya Guilty Pleasure. Lagu-lagu di mana ia memiliki kredit penulisan lagu seringkali bersifat pribadi. Pada tahun 2009, saat membahas lagu-lagu yang ia tulis bersama untuk album studio keduanya, Tisdale mengatakan bahwa “banyak lagu di album tentang bertahan hidup dan tetap kuat” dan bahwa dia ingin lagu-lagu itu menjadi “pernyataan dan cerminan dari apa yang terjadi selama setahun terakhir dan seberapa dewasa.

Dia menamai lagu “What If” sebagai lagu paling pribadi yang ia tulis bersama untuk Guilty Pleasure.Dia membahas kematian kakeknya dalam lagu “You’re Always Here”, yang ditulisnya bersama suaminya, Prancis.