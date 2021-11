Artis Wynonna Judd Datang Untuk Merawat Ashley Judd – Ashley Judd yang telah pulih dari kecelakaan yang menimpanya di Kongo beberapa pekan lalu, sudah berada di rumah dan di rawat oleh ibu dan kakaknya. Wynonna Judd datang dengan permintaan adiknya untuk mencuci rambutnya di tempat tidur Ashley Judd.

Artis Wynonna Judd Datang Untuk Merawat Ashley Judd

adequacy – “aku sedang mencari cara untuk mencuci rambut adik saya yang berbaring di tempat tidur saat dia mengirim pesan kepadaku, ‘Bisakah Anda mencuci rambut saya?’ kata Wynonna Judd Lalu Wynonna menjawab “Tentu”, Wyononna akan mencari tahu bagaimana cara untuk mencuci rambut di tempat tidur di internet untuk sang adik. Wynonna Judd juga selalu membantu ibunya, Naomi Judd untuk mempersiapkan kebutuhan sang adik saat adiknya tidak bisa apa apa di ata kasur. dengan kondisi kaki Ashley Judd yang patah, Wynonna Judd selalu membantu untuk menyuapi adiknya itu dan membantunya duduk untuk mengganti pakaiannya di setiap harinya.

Baca Juga : Kecelakaan Yang Telah Menimpa Artis Ashley Judd

Mengenal Wynonna Judd, pendiri ‘The Judd’ dan sang kakak dari Ashley Judd

Wynonna Ellen Judd yang lahir 30 Mei 1964 adalah penyanyi musik country Amerika Serikat yang meraih banyak penghargaan. Dia adalah salah satu penyanyi country wanita Amerika yang paling diakui dan dianugerahi penghargaan pada 1990-an. Album solo dan single-nya semuanya dikreditkan ke nama tunggal Wynonna. Dia pertama kali menjadi terkenal pada 1980-an bersama ibunya Naomi dalam duo musik country Judds. Mereka merilis tujuh album di Curb Records selain 26 singel, di mana 14 di antaranya adalah hits nomor satu.

Wynonna lahir pada 30 Mei 1964 di Ashland, Kentucky, Christina Claire Ciminella, dinamai menurut Michael Ciminella For Siminella. Meninggal tahun 1999. 2000. Kakak tirinya adalah aktris Ashley Judd (Ashley Judd). Naomi dan Ciminella pindah ke Los Angeles pada tahun 1968 dengan gadis-gadis itu, tetapi bercerai pada tahun 1972. Pada tahun 1976, Wynonna dan Naomi tinggal di Kentucky. Wynonna mendapat inspirasi dari musik country. Ibunya belajar bermain gitar setelah mengambil inspirasi dari kado Natal. Keduanya pindah ke Nashville, Tennessee pada 1979 untuk mengejar karir di bidang musik.

Wynonna dan Naomi menandatangani kontrak dengan RCA Records pada tahun 1983 dan menjadi duo Judds. Antara 1983 dan 1991, Judds menduduki peringkat ke-23 di tangga lagu Billboard Hot Country Singles, 14 di antaranya menempati peringkat pertama. Mereka juga sempat merekam delapan album studio, satu album Natal, dan dua album Greatest Hits. Dalam enam tahun karirnya, Judds telah menjual lebih dari 20 juta rekaman di seluruh dunia dan memenangkan lebih dari 60 penghargaan industri, termasuk 5 nominasi Grammy, 9 Penghargaan Asosiasi Musik Country dan 8 penghargaan musik Billboard. Pada saat itu, mereka adalah duet terlaris di musik country dan bertahan sampai mereka dikalahkan oleh Brooks & Dunn pada 1990-an.

Judds bubar pada tahun 1991 dan Wynonna memulai karier solo, juga di Curb. Dalam karier solonya, ia telah merilis delapan album studio, album langsung, album liburan, dan dua album kompilasi, selain lebih dari 20 singel. Tiga single pertamanya adalah I Saw the Light, She Is His Only Need dan No One Else on Earth. Ketiganya mencapai nomor satu di tangga lagu tunggal negara AS berturut-turut, dan “To Be Loved by You” juga mencapai nomor satu pada tahun 1996, hit nomor satu dan sepuluh besar keempatnya. Tiga albumnya disertifikasi platinum atau lebih tinggi oleh RIAA.

Rekaman terbarunya adalah Wynonna & the Big Noise, dirilis pada 12 Februari 2016, dan dia merilis singel “Cool Ya” pada bulan yang sama. Wynonna paling dikenal karena karya musiknya, meskipun ia juga telah mengejar minat lain mulai tahun 2000-an, termasuk menulis, akting, dan filantropi. Serangan kronis hepatitis C memaksa Naomi pensiun setelah tur perpisahan tahun 1991. Setelah duo ini kandas, Wynonna menandatangani kontrak dengan MCA Records dalam kaitannya dengan Curb Records sebagai artis solo. Wynonna bertemu kembali dengan ibunya untuk konser Malam Tahun Baru 1999 dan bersama lagi pada tahun 2000 yang disponsori oleh K-mart. Mereka memulai tur penuh bersama pada tahun 2000, dan empat lagu Judds baru dirilis pada disk bonus eksklusif dengan album Wynonna, New Day Dawning.

Rilis keduanya untuk Asylum-Curb adalah paket CD / DVD langsung yang berad di Her Story: Scenes from a Lifetime, dirilis pada tahun 2005 yang dirilis bersamaan dengan otobiografi terlarisnya, Coming Home to Myself. Album ini mencakup satu lagu studio baru, “Attitude”. Ditulis oleh Wynonna dan John Rich of Big & Rich, lagu ini dikeluarkan sebagai single, memuncak pada No. 40 di tangga lagu country. Pada tahun yang sama ia merilis album Natal solo pertamanya yang berjudul A Classic Christmas yang mencakup versi Latin dari Ave Maria. Dia juga menyanyikan duet yang tertunda dengan Elvis Presley pada akhir album RCA 2008 Christmas Duets.

Sing: Chapter 1, album studio pertamanya dalam enam tahun, dirilis pada 3 Februari 2009 di Curb Records. Album ini sebagian besar terdiri dari lagu-lagu cover, kecuali untuk title track, komposisi asli oleh Rodney Crowell. Album ini juga menyatukannya kembali dengan produser Brent Maher dan Don Potter, yang memproduksi semua album Judds pada 1980-an. Single utama album ini adalah “I Hear You Knocking”, standar blues yang pertama kali direkam oleh Smiley Lewis. Pada 9 Mei 2009, sebuah album mini tujuh lagu yang berisi remix tari dari title track dirilis.

Pada 14 September 2010, Judds muncul di The Oprah Winfrey Show. Judds kembali bersatu kembali pada tahun 2010 untuk “The Last Encore,” sebuah tur 18 kota. Sebagai hasil dari kegembiraan tur, Curb Records mengumumkan perilisan album baru dari Judds, I Will Stand by You: The Essential Collection, yang menampilkan dua lagu baru dan dua belas lagu hits duo tersebut. Album ini dirilis pada 5 April 2011. The Judds juga menampilkan single terbaru mereka “I Will Stand By You”, dirilis 4 Oktober 2010.” I Will Stand By You” dirilis sebagai title track untuk koleksi Hits Terbesar Judd 2011, I Will Stand by You: The Essential Collection.

Single baru, “Love It Out Loud” dirilis pada Mei 2011. Pada 27 November 2011, Wynonna memulai debut band barunya “Wynonna & The Big Noise” di Nashville, TN di posisi ke-3 dan Lindsley. Pada bulan Maret 2013, Wynonna merilis “Something You Can’t Live Without,” single pertama dari album penuhnya yang akan datang, diproduksi oleh suami / drummernya Cactus Moser dan ditetapkan untuk rilis 2013 di Curb Records. Album ini merupakan album pertamanya dengan semua materi baru dalam lebih dari empat tahun direkam di studio rumahnya sendiri yang sangat pribadi, terutama mencatat peristiwa yang mengubah hidup yang dialami pasangan itu pada tahun 2012.

Judd merilis album studio baru, Wynonna & the Big Noise, pada 12 Februari 2016. Album ini menghasilkan Dua singel ‘Jesus And A Jukebox’ dan Things I Lean On’.Pada Oktober 2020, Wynonna merilis extended play baru berjudul ‘Recollections’ melalui Anti Records Pada 1 Juni 2013, duo ini merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-30.