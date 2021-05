Ardhito Pramono Permasalahkan Lagunya Yang Sering Digunakan Tanpa Izin – Musisi Indonesia Ardhito Pramono klaim variety show Korea sering menggunakan lagu-lagunya tanpa izin. Penyanyi dan penulis lagu Indonesia Ardhito Pramono mengatakan bahwa lagu-lagunya telah muncul berkali-kali di variety show Korea Selatan tanpa seijinnya, sehingga seringkali ia bertanya-tanya apakah mereka telah menjadi domain publik.

Dengan adannya tanpa izin dalam membawakan lagu ini, penulis sekaligus penyanyi yang berasal dari Indonesia ini pun protes dan memberikan tanggapan serius akan hak ciptanya tersebut. dari kabar yang beredar, Ardhito purnomo sudah menyiapkan beberapa hal atas klaim yang sudah dilayangkan atas Variety Show Di negara Korea tersebut. hal ini perlu adanya penanganan serius, karena banyak hal yang terjadi dengan hak cipta atas lagu yang banyak dipakai untuk beberapa tempat yang tidak memakai royalti untuk memberikan sang pemilik lagu tersebut.

Harapan yang muncul dari penulis lagu tersebut, dipertimbangkan dan izin terlebih dahulu sebelum memakai lagu orang lain, agar menghormati setiap hak-hak dari pencipta lagu itu sendiri. di Indonesia sendiri masih memandang hal ini sebelah mata, dan tidak serius dalam menangani pelanggaran tentang hak cipta, akan tetapi di tahun ini, Presiden RI Jokowidodo sudah menyetujui, untuk menangani dan menyetujui agar ditindak secara tegas, pemakai lagu yang diperlukan secara komersial tersebut.

adequacy – Artis pop/jazz berusia 25 tahun itu pergi ke Instagram kemarin untuk mengatakan bahwa dia mengetahui tentang acara yang memainkan lagu-lagunya berkat penggemar dan pengikutnya. Ardhito melanjutkan untuk menjelaskan bahwa ia telah meminta labelnya mengenai masalah ini, yang belum diselesaikan.

Awalnya, Ardhito mengatakan dia bangga lagu-lagunya diputar di Korea Selatan, tetapi dia menjadi secara bertahap terganggu oleh pemikiran kemungkinan pelanggaran kekayaan intelektual. “Sepertinya lagu-lagu saya telah menjadi domain publik di (Selatan) Korea. Ini seperti ‘BGM gratis (musik latar belakang) untuk acara makan Anda’,” tulis Ardhito dalam sebuah postingan.

Menurut Ardhito, beberapa lagunya, seperti Say Hello, Superstar, 925, dimainkan dalam variety show parenting. Salah satu lagu hitnya, Bitterlove, dimainkan dalam acara memasak realitas berjudul Three Meals a Day, seperti yang terlihat dalam video yang disusun penggemar di bawah ini:

Terlepas dari keluhannya, Ardhito mengatakan dia tidak ingin mengambil tindakan hukum terhadap pertunjukan, seperti yang terlihat dalam salah satu balasannya kepada seorang penggemar. “Biarkan mereka untuk kepentingan rakyat, kencanayo (Gwenchanayo, Korea untuk “tidak apa-apa /baik-baik saja”).

Klaim Ardhito sangat relevan saat ini karena masalah hak cipta musik sedang ramai diperbincangkan setelah Presiden Joko Widodo menandatangani dekrit yang menjamin royalti musisi lokal untuk penggunaan musik mereka secara komersial.

Sejarah variety show Korea

Latar belakang

Televisi pertama kali diperkenalkan ke Korea Selatan pada akhir 1950-an, dan stasiun penyiaran televisi Korea Selatan pertama dibuat pada tahun 1956. Televisi digunakan untuk hiburan, tetapi juga oleh pemerintah untuk mempromosikan nilai-nilai yang diinginkan, dan penyebaran bentuk propaganda lainnya.

Pada 1970-an dan 1980-an, pemerintah meningkatkan kendali mereka atas media di Korea Selatan, termasuk siaran televisi. Deklarasi hukum bela diri Presiden Park Chung-hee setelah pemilihan Korea Selatan 1971, dan revisi konstitusi Korea berikutnya ke dalam Konstitusi Yushin, menciptakan pemerintahan yang sangat otoriter yang berpusat kekuasaan di tangan presiden. Hal ini mengharuskan semua pembuat konten televisi untuk meninjau program mereka sesuai dengan pembatasan pemerintah. Setelah pemecahan Republik Keempat Korea dan Republik Kelima Korea, reformasi dilakukan, meskipun kebebasan relatif pers dan media tidak ditetapkan sampai Undang-Undang Pendaftaran Periodik dan Undang-Undang Siaran 1989.

Pada tahun 1998, krisis Dana Moneter Internasional (IMF) di Korea Selatan mendorong ketakutan seputar runtuhnya keluarga tradisional dan sistem sosial, dan media bergeser untuk mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kehidupan sehari-hari. Sementara televisi selama rezim militer Park Chung-hee berfokus pada pencerahan, televisi mulai bergeser ke arah fokus pada subjek pribadi dan emosional sekitar tahun 1998, serta hiburan yang mempromosikan kenyamanan dan kesenangan. Dikatakan bahwa “kru program televisi yang secara akurat memahami permintaan publik akan memusatkan upaya mereka di program acara televisi, yang mencakup ‘elemen fantastis’ yang akan mengatasi kehidupan sehari-hari pribadi dan memecah batas-batas antara di dalam dan di luar siaran”. Saluran kabel dan penyiaran satelit juga diperkenalkan pada 1990-an, dengan saluran kabel mencapai lebih dari 15 juta penonton pada tahun 2010.

Sejarah Variety Show

Televisi Korea telah menyiarkan program dan pertunjukan berorientasi musik sejak pembuatan stasiun siaran pada awal 1960-an. Program musik ini melibatkan menyanyi, menari, memainkan alat musik, dan bentuk kesenian lainnya, biasanya sebagai bagian dari kompetisi atau pertunjukan bakat. Salah satu program tersebut adalah Kontes Menyanyi Nasional KBS1, yang telah ditayangkan sejak 1980, menjadikannya program televisi terlama di Korea.

Pada 1990-an dan 2000-an, hiburan berpusat di sekitar talk show dan konfrontasi. Contoh acara realitas-varietas Korea serupa termasuk g.o.d’s Baby Diaries dan Happy Sunday. Namun, karena keterbatasan materi dan format, jenis pertunjukan ini umumnya tidak berlanjut ke zaman modern, kecuali untuk beberapa program perwakilan.

Kombinasi talk show dan hiburan konfrontasi menjadi program penandatangan masing-masing perusahaan penyiaran seperti Happy Together Season 3, Running Man, Radio Star, dan Infinite Challenge yang berakhir pada musim panas 2018.

Pada awal dan pertengahan 2010-an, gaya variety show disukai format “love variety” dan “audisi”. Tidak seperti gaya konfrontatif dan bernaskah dari pertunjukan sebelumnya, banyak program yang dipanggil elemen dan emosi manusia, meskipun ada kontroversi atas legitimasi peristiwa yang seharusnya tanpa naskah. Jenis variety show Korea ini mendapatkan popularitas karena “itu menyerang akord baik dalam naluri manusia maupun kebahagiaan dan bukan hanya ‘pertunjukan pribadi penghibur’ sederhana, yang dianggap sebagai batas hiburan konfrontasi yang ada, dengan menambahkan berbagai faktor menyenangkan yang berpusat pada perubahan psikologis penghibur dan orang-orang biasa”.

Karakteristik

Variety show Korea membentuk sebagian besar hiburan televisi modern di Korea Selatan. Varietas Korea menggabungkan elemen emosional manusia dengan berbagai format hiburan yang telah mengalir berdasarkan talk show dan hiburan konfrontatif di tahun 90-an. “Observation entertainment” atau “hiburan nyata” telah muncul dan cocok dengan selera publik. Namun, hiburan baru-baru ini menarik perhatian publik sebagai semacam fenomena sosial karena telah berkembang menjadi bentuk dan gaya hiburan Korea. Bukan sekadar program hiburan yang menarik respon antusias dari masyarakat.

Variety show Korea tidak memiliki format tetap tetapi menggabungkan berbagai genre televisi seperti drama, dokumenter, dan program informasi. Sebagai bahan untuk program hiburan, keseharian masyarakat aktif dimanfaatkan. Kisah peristiwa atau karakter dikombinasikan dengan penceritaan dasar acara utama, dan program hiburan diperkaya.