Aktor Hollywood Billy Porter Akui Bahwa Dirinya Didiagnosis Positif HIV Sejak 2007 – Billy Porter didiagnosis HIV-positif 14 tahun yang lalu. Bintang ‘Pose’ itu merahasiakannya selama lebih dari satu dekade karena rasa malu yang ia rasakan tetapi dia siap untuk membuka tentang diagnosisnya dalam upaya untuk mendukung orang lain melalui hal yang sama. Dia berkata: “Saya harus mulai pada tahun 2007. Pada bulan Juni tahun itu, saya didiagnosis HIV-positif.”

adequacy – Aktor berusia 51 tahun itu mengakui telah sulit “hidup dengan rasa malu itu dalam keheningan” selama 14 tahun terakhir. Dia menambahkan: “Setelah hidup melalui wabah, pertanyaan saya selalu, ‘Mengapa saya terhindar? Mengapa saya hidup?’ Yah, aku hidup sehingga aku bisa menceritakan kisahnya. Ada seluruh generasi yang ada di sini, dan aku berdiri di pundak mereka.

Aku bisa menjadi diriku di ruang ini, saat ini, karena warisan yang mereka tinggalkan untukku. Jadi sudah waktunya untuk menempatkan celana anak laki-laki besar saya dan berbicara. Aku adalah generasi yang seharusnya tahu lebih baik, dan itu terjadi pula. Itu tahun 2007, tahun terburuk dalam hidupku.

Dan Billy menegaskan dia “jauh lebih banyak” daripada diagnosisnya dan jika ada yang tidak ingin bekerja dengannya di masa depan karena itu, maka dia bersikeras mereka tidak “layak” darinya.

Berbicara kepada majalah The Hollywood Reporter, dia berbagi: “Tidak ada lagi stigma mari kita selesaikan itu. Sudah waktunya. Aku sudah menjalaninya dan berada dalam rasa malu itu cukup lama. “Dan aku yakin ini akan mengikutiku. Saya yakin ini akan menjadi hal pertama yang semua orang katakan, ‘HIV-positif bla, bla, bla.’ Oke.

Ini bukan satu-satunya hal yang saya. Aku jauh lebih dari diagnosis itu. Dan jika Anda tidak ingin bekerja dengan saya karena status saya, Anda tidak layak untuk saya.

siapa Billy Porter?

Billy Porter lahir 21 September 1969, seorang aktor, penyanyi, dan ikon gaya asal Amerika Serikat. Ia lulus dari Carnegie Mellon University School of Drama, dan mencapai ketenaran tampil di Broadway theatre sebelum memulai karier solo sebagai penyanyi dan aktor.

Porter memenangkan Tony Award 2013 untuk Aktor Terbaik dalam Musikal untuk perannya sebagai Lola di Kinky Boots. Dia mengkreasi bagian untuk “membuka” sisi femininnya untuk menghadapi maskulinitas beracun. Untuk peran tersebut, Porter juga memenangkan Drama Desk Award untuk Outstanding Actor in a Musical and Outer Critics Circle Award untuk Outstanding Actor in a Musical.

Pada tahun 2014 Porter memenangkan Grammy Award untuk Album Teater Musikal Terbaik untuk Kinky Boots. Pada 2020 ia membintangi serial televisi Pose di mana ia dinominasikan untuk Golden Globe Award dan memenangkan Primetime Emmy Award 2019 untuk Aktor Utama Luar Biasa dalam Serial Drama, menjadi pria kulit hitam gay pertama yang dinominasikan dan menang dalam kategori akting utama di Primetime Emmys.

Kehidupan awal

Porter lahir di Pittsburgh, Pennsylvania, dari william E. Porter dan Cloerinda Jean Johnson Porter Ford. Saudara perempuannya adalah Mary Martha Ford-Dieng. Setelah bersekolah di Reizenstein Middle School, Porter bersekolah di SMA Taylor Allderdice, di mana ia lulus pada tahun 1987.

Ia lulus dari College of Fine Arts di Universitas Carnegie Mellon dengan gelar B.F.A. dalam Drama dan mendapatkan sertifikasi dari Program Profesional tingkat pascasarjana dalam Penulisan Skenario di UCLA. Selama musim panas 1985-1987, Porter adalah anggota grup hiburan, “Spirit” dan “Flash,” yang tampil setiap hari di Kennywood Park di West Mifflin, Pennsylvania.

Karier

Porter muncul di American Talent Show Star Search pada tahun 1992 dan memenangkan $ 100.000. Dia muncul di acara yang sama dengan bintang masa depan lainnya, seperti Britney Spears muda. Porter memerankan Teen Angel dalam kebangkitan Broadway 1994 dari Grease. Pertunjukan lain yang pernah ia jalani termasuk Topdog/Underdog di City Theatre (2004), Jesus Christ Superstar and Dreamgirls di Pittsburgh Civic Light Opera (2004), dan siklus lagu Myths and Hymns and Songs for a New World (Off-Broadway, 1995).

Porter menulis dan tampil dalam pertunjukan otobiografi satu orangnya, Ghetto Superstar (The Man That I Am) di Joe’s Pub di New York City pada Februari dan Maret 2005. Ia dinominasikan untuk “Outstanding New York Theater: Broadway & Off Broadway Award” di GLAAD Media Awards ke-17. Pada September 2010, Porter muncul sebagai Belize dalam produksi Ulang Tahun ke-20 Signature Theatre Company dari Tony Kushner’s Angels di Amerika.

Porter memulai peran “Lola” dalam Kinky Boots di Broadway pada tahun 2013, dengan lagu-lagu oleh Cyndi Lauper, buku karya Harvey Fierstein dan disutradarai / dikoreografi oleh Jerry Mitchell. Porter memenangkan Drama Desk Award 2013 untuk Aktor Luar Biasa dalam Musikal dan Tony Award untuk Aktor Terbaik dalam Musikal untuk peran ini.

Porter juga muncul di banyak film. Dia memainkan peran utama sebagai Shiniqua, seorang ratu drag yang berteman dengan Angel (David Norona) dan Lee (Keivyn McNeill Graves) dalam Seth Michael Donsky’s Twisted (1997), sebuah adaptasi dari Oliver Twist. Ia juga muncul di The RuPaul Show.

Dia telah memiliki karier musik dengan tiga album solo yang dirilis, Billy Porter di DV8 / A&M Records pada tahun 1997, At the Corner of Broadway + Soul pada tahun 2005 di Sh-K-Boom Records dan Billy’s Back on Broadway (Concord Music Group) pada tahun 2014. Ia tampil dalam sejumlah lagu dalam album tribute. It’s Only Life: The Songs of John Bucchino pada tahun 2006 dirilis di PS Classics.

Ia bernyanyi di album 1999 Adam Guettel Myths and Hymns studio cast album di Nonesuch Records. Ia juga meliput “Only One Road” yang masuk dalam album kompilasi Kampanye Hak Asasi Manusia Love Rocks. Porter menulis drama While I Yet Live, yang ditayangkan perdana Off-Broadway di Primary Stages pada September 2014 dalam pratinjau, secara resmi pada 12 Oktober. Selain Porter, para pemeran termasuk Lillias White dan S. Epatha Merkerson.

Porter merilis Billy Porter Presents the Soul of Richard Rodgers pada April 2017. Album ini, yang menampilkan lagu-lagu klasik Richard Rodgers yang baru dan penuh jiwa, termasuk solo dan duet dari artis-artis berikut (selain Porter sendiri).

Pemenang Tony dan Grammy Award Cynthia Erivo (The Color Purple), Renee Elise Goldsberry (Hamilton) dan Leslie Odom Jr. (Hamilton), pemenang Tony Award Patina Miller (Pippin), pemenang Grammy Award Pentatonix, India Arie dan Ledisi, Tony Award , Joshua Henry (Violet), dan Christopher Jackson (Hamilton), bersama bintang YouTube dan Kinky Boots Todrick Hall dan beberapa nomine Grammy Award Deborah Cox.

Porter mengulangi peran Lola di Kinky Boots pada September 2017 di Broadway, di mana ia melakukan lari 15 minggu. Pada tahun 2018, Porter membintangi acara FX Pose dalam peran Pray Tell. Pada tahun 2019, Pose mendapatkan pembaruan untuk musim ketiga setelah ditayangkan hanya satu episode dari musim kedua.

Pada Agustus 2018, Porter mengkonfirmasi melalui Instagram bahwa ia bergabung dengan para pemeran American Horror Story untuk musim kedelapannya, dengan subtitle Apocalypse. Porter berduet dengan lawan main Pose Dyllón Burnside dan bernyanyi dari albumnya dalam konser manfaat yang dilengserkan oleh Burnside pada 23 Juli 2018, untuk merayakan final musim 1 dan mengumpulkan uang untuk GLSEN.

Pada Juni 2019, untuk menandai peringatan 50 tahun kerusuhan Stonewall, memicu dimulainya gerakan hak-hak LGBTQ modern, Queerty menamainya sebagai salah satu “individu trailblazing Pride50 yang secara aktif memastikan masyarakat tetap bergerak menuju kesetaraan, penerimaan, dan martabat bagi semua orang yang aneh.”

Juga pada Juni 2019 ia mempersembahkan Excellence in Theatre Education Award di Tonys ke-73 di Radio City Music Hall. Namun, ia mendapatkan liputan media untuk gaun merah dan merah muda haute couture-nya, yang di-upcycled dari tirai panggung Kinky Boots, dalam bentuk rahim, dan penampilan dadakannya dari “Everything’s Coming up Roses” dari Gypsy, untuk “karaoke Broadway” karya tuan rumah James Corden.

Pada September 2019, ia dinominasikan untuk Golden Globe Award dan memenangkan Primetime Emmy Award untuk Aktor Utama Luar Biasa dalam Serial Drama untuk Pose, menjadi pria kulit hitam gay pertama yang dinominasikan dan menang dalam kategori akting utama di Primetime Emmys. Juga, pada tahun 2019, Porter memiliki penampilan cameo dalam video musik Taylor Swift “You Need to Calm Down” yang menampilkan dua puluh ikon LGBTQ. Porter membawakan lagu “For What It’s Worth” bersama Stephen Stills selama Konvensi Nasional Demokratik 2020.