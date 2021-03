3 Pasangan Artis Korea Yang Menjadi Viral Setelah Menjalin Hubungan – Hubungan dengan artis Korea sering membuat marah seluruh Korea. Saat hubungan pasangan selebritis terungkap, tak semua selebritis mendapat “restu” dari penggemarnya. Pasangan selebriti Korea mana yang memiliki hubungan paling mengejutkan? Pasangan artis Korea jarang berinteraksi di depan kamera, tetapi memilih kencan rahasia. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah netizen menodai hubungan dengan artis Korea.

adequacy – Artis Korea Selatan mengadakan pertemuan hubungan romantis untuk “melindungi” hati penggemarnya. Karena tidak jarang para penggemar artis Korea mengungkapkan kebenciannya pada pasangannya. Beberapa pasangan selebriti Korea bahkan putus di tengah jalan setelah hubungan kencan mereka terungkap.

Baekhyun EXO dan Taeyeon Girls’ Generation

Pada Juni 2014, hubungan antara Baekhyun EXO dan Taeyeon Girls ‘Generation terungkap, mengejutkan seluruh Korea Selatan. Sebuah media Korea Selatan memberitakan bahwa pasangan artis Korea itu telah berpacaran diam-diam selama beberapa bulan.

Skandal kencan artis Korea tersebut menyebabkan banyak orang meminta agar Baekhyun dikeluarkan dari EXO. Baekhyun EXO dan Taeyeon Girls ‘Generation yang khawatir dengan fans meminta maaf karena “merugikan” mereka. Setelah setahun empat bulan berpacaran, pasangan artis Korea itu putus pada 2015.

Biodata Baekhyun EXO

Byun Baek-hyun (lahir 6 Mei 1992 di Bucheon, Gyeonggi-do, sekarang berusia 28 tahun), mungkin dikenal karena perubahan namanya. Baekhyun adalah penyanyi, penulis lagu, dan aktor Korea. Baekhyun memulai debutnya sebagai anggota organisasi Korea-Cina EXO pada tahun 2012. Ia juga merupakan anggota dari dua sub-unit EXO, yaitu EXO-K dan EXO-CBX. Ia melakukan debut sebagai penyanyi solo dengan merilis mini album pertamanya “City Lights” pada tahun 2019.

Menurut laporan, mini album pertamanya “City Lights” (City Lights) terjual lebih dari 1 juta kopi pada tahun 2019, menjadikannya album solo terlaris di Korea pada tahun 2010-an. Mini album keduanya “Delight (2020)” terjual lebih dari 1 juta kopi, menjadi album solo pertama di Korea yang mencapai angka penjualan ini dalam 19 tahun.

Biodata Taeyeon Girls’ Generation

Kim Taeyeon (lahir 9 Maret 1989; umur 31), umumnya dikenal sebagai Taeyeon, adalah seorang penyanyi Korea. Setelah 3 tahun pelatihan, ia memulai debutnya sebagai anggota girl grup Korea “Girls ‘Generation” pada tahun 2007. Di S.M. Hiburan, TTS Girls ‘Generation, SM Folk dan GG!

Pada Oktober 2015, ia melakukan debut sebagai penyanyi solo, mini album pertamanya “I”. Album ini menduduki peringkat kedua di Gaon Albums Chart, dan menghasilkan daftar lagu yang sama, dan telah terjual lebih dari satu juta kopi di Gaon Digital Chart. Mini album keduanya “Why” menduduki peringkat No. 1 di Gaon Albums Chart dan menghasilkan dua dari sepuluh lagu teratas di Korea, “Starlight” dan “Why”.

Setelah debutnya, dia dianugerahi penyanyi wanita terbaik oleh Mnet Asian Music Awards. Gallup Korea menempati posisi ketiga pada tahun 2015, dan majalah Forbes Korea memasukkan ke dalam daftar “Top 40 Selebriti yang Paling Berpengaruh” di tahun 2016. Taeyeon dikenal karena kemampuan vokalnya: ia terpilih dalam 40 item musik. Pada Oktober 2015, ia menjadi penyanyi pop terbaik K-Singer. Pada April 2016, ia dinobatkan sebagai penyanyi wanita terbaik oleh 20 perusahaan musik. Pada tahun 2016, Gallup Korea menobatkannya sebagai penyanyi paling populer, dan dia menempati peringkat ketiga tahun sebelumnya.

Suzy dan Lee Dong Wook

Saat kencan antara artis Korea Selatan Suzy dan Lee Dong Wook terungkap, netizen Korea Selatan mengungkapkan kecurigaannya. Karena keduanya memiliki perbedaan usia 13 tahun. Selain itu, rumor tentang tanggal “Suzy” dan “Lee Min Ho” “tersebar luas”.

Skandal kencan pertama kali muncul ketika laporan TV melihat Suzy dan Lee Dong Wook berkencan di Cheondamdong pada Maret 2018. Setelah kabar tersebut tersiar, keduanya mengakui hubungan mereka. Namun menurut kabar, pada Juli 2018, Suzy dan Lee Dong Wook putus karena aktivitas masing-masing.

Biodata Suzy

Bae Su-ji dikenal dengan nama panggungnya Suzy, dia adalah penyanyi, aktris, MC dan model Korea. Suzy memulai debutnya pada tahun 2010 sebagai anggota girl grup Miss A yang didirikan oleh JYP Entertainment. Dia juga membintangi drama remaja “Dream High” (2011), film romantis “Architecture 101” (2012), serial TV fantasi sejarah “Family Book” (2013), dan “Uncontrollable Lovers” (2016).), “You Fell Asleep” (2017), “The Tramp” (2019) dan “Entrepreneurship” (2020).

Suzy lahir tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1994 berlokasi di Gwangju, wilayah Korea Selatan. Suzy adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Dia juga memiliki satu kakak perempuan Bae Su-bin serta satu orang adik laki-laki yang bernama Bae Sang-moon. Dia menghadiri Akademi Seni Pertunjukan Seoul. Sebelum debutnya, dia adalah panutan untuk toko belanja online.

Biodata Lee Dong Wook

Lee Dong Wook adalah aktor Korea. Dia dikenal karena peran utamanya dalam serial TV “My Girl” (2005), “Scent of a Woman” (2011), “Hotel King” dan “Guardian: Solitude and the Great God”.

Lee Dong-wook (Lee Dong-wook) tayang perdana pada tahun 1999, kemudian muncul di banyak serial TV, dan menjadi terkenal dalam komedi romantis 2005 “My Girl” (My Girl). Setelah serial ini menjadi populer di siaran televise domestik serta Asia, dan menjadikan Dongwook menjadi bintang besar di Korea Wave. Sejak itu, ia muncul dalam acara bergenre hitam La Dolce Vita (2008), komedi bertema politik, pendamping (2009), plot drama “Scent of a Woman” (2011), komedi bisbol komedi “Wild Romance” (2012), thriller Serial, “The History of North Korean Fugitives” (2013) dan seri balas dendam “King of the Hotel” (2014), di mana ia bersatu kembali dengan lawan mainnya di “My Girl” Li Dahai. Kemudian, ia membintangi film aksi fantasi “Swordman” dan drama romantis “Bubble Gum”.

Kai EXO dan Jennie BLACKPINK

Di Tahun Baru 2019, Dispatch menghebohkan seluruh Korea Selatan dengan mengunggah foto kencan Kai EXO dan Jennie BLACKPINK di Sky Park. Skandal kencan artis Korea menyebabkan reaksi yang berbeda dari penggemar, dan banyak orang mengkritik “Dispatch”.

Fans mengatakan bahwa Dispatch mengganggu kehidupan pribadi Kai EXO dan Jennie BLACKPINK. Jika hubungan antara pasangan artis Korea telah dikritik oleh penggemar, maka EXO-L dan BLINK akan berbahagia untuk keduanya. Namun, setelah berpacaran selama beberapa bulan, Kay EXO dan Jennie Blackpink (Jennie BLACKPINK) mengakhiri hubungan mereka dan fokus pada karir mereka.

Biodata Kai EXO

Kim Jong-in (lahir 14 Januari 1994, umur 27), atau Kai, adalah seorang penyanyi, aktor dan penari Korea. Dia adalah anggota grup penyanyi Cina Korea EXO dan subkelompoknya EXO-K.

Kai lahir pada tanggal 14 Januari 1994 di Kota Suncheon, Jeollanam-do, Korea Selatan. Dia mulai menari pada usia delapan tahun. Sebenarnya ia pernah mengikuti tari jazz, namun setelah menonton pertunjukan tari balet “The Nutcracker”, ia mulai berlatih tari balet saat kelas tiga sekolah dasar. Dia mengatakan bahwa orang tuanya sebenarnya ingin dia belajar taekwondo dan piano.

Berpartisipasi dalam S.M. Didorong oleh ayahnya, Kompetisi Terbaik Pemuda dimenangkan pada usia 13 tahun dan menandatangani kontrak dengan perusahaan. Setelah bergabung dengan S.M., dia mulai menerima pelatihan tari hip-hop. hiburan.

Biodata Jennie BLACKPINK

Kim Jennie adalah penyanyi dan rapper Korea. Pada usia 14 tahun, ia pindah ke Auckland, Selandia Baru, dan kembali ke Korea Selatan ditemani oleh YG Entertainment. Dia adalah anggota dari girl grup BLACKPINK.

Jennie bergabung dengan YG Entertainment pada tahun 2010 dan bekerja sebagai magang selama kurang lebih 6 tahun sebelum akhirnya debut bersama girl grup bernama BLACKPINK. Sejak 2012, Jenny telah melakukan banyak pemodelan dan kolaborasi dengan artis YG, seperti menjadi model di video musik lagu G-Dragon “That XX”, model Jackie Chan di lagu “GG Be”, dan model Li Like. di lagu “Spesial”. “Dan beberapa penyanyi lainnya. Kim Jennie juga tampil duet dengan G-Dragon di panggung Inkigayo, dan penampilannya disebut” Black “.